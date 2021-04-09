Реанімації в Дніпрі перевантажені, щодня використовуємо 2 т кисню, лікувати COVID-19 пішли хірурги і травматологи, - головлікар Риженко
У Дніпрі переповнені реанімації хворими з COVID-19, туди надходить дуже багато важких пацієнтів. Тому для боротьби з коронавірусом почали навчати лікарів усіх спеціалізацій, включно навіть з хірургами і травматологами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
За словами Риженка, зараз дуже багато важких хворих прибуває в лікарню Мечникова. Вона перевантажена втричі.
"Кожен день ми госпіталізуємо 20-25 важко хворих пацієнтів. Реанімація перевантажена", - каже лікар.
Реаніматологам лікарні Мечникова доводиться дуже важко працювати, багато з них працюють цілодобово, медики втомилися. Тому доводиться навчати боротьбі з коронавірусом лікарів різних спеціалізацій.
"У лікарні ми вчимо не лише терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", - розповідає Риженко.
Водночас він зазначив, що лікарня забезпечена всім необхідним для боротьби з COVID-19.
"Терапевтичні місця у нас є, є кисень, апаратура, ліки. Є хороша потужна киснева станція. Дві тони кисню ми використовуємо щодня і робимо все можливе, щоб лікувати наших хворих на COVID-пневмонію", - зазначив головний лікар лікарні Мечникова в Дніпрі.
Нагадаємо, Степанов назвав регіони з найбільш важкою ситуацією коронавірусу. Водночас деякі з них зможуть послабити карантин з наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що кияни стали більш легковажно ставитися до коронавірусу. Так вважає міська влада.
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Палали легені палали
в лікарнях ЗЕбіли ридали!
Не доходить, що те, що робиться в Україні - це наслідки "керування" зЕбільної "влади". І КОВІД - не виключення. Порівняйте з Ізраілем, США за Байдена. А в Україні - США за трампа, Франція, Бразілія, тощо.
Одновременно не носят маски и ругают на чем свет стоит президента, МОЗ и всех чиновников.
Не верят в вакцину, объявляют её смертельной и токсичной, но поносят на чем свет стоит президента, губернатора и уборщицу в трц бабу Валю за провал вакцинации и недостаточность доз вакцины.
Ругают транспортников что дескать всем на работу надо но сами ни маску ни перчатки не оденут.
И в ковид верят только у могилы родственников. А бывает и там все равно в него не верят.
Після того як молодша донька померла від правця дуже швидко поробила щеплення старшим дітям.
Шкода лише дитину.
Чи Гугла?
Маска не защищает тебя от вируса. Маска не даёт вашим каплям слюны при дыхании или разговоре разлетаться по округе. Маска не защищает тебя лично, маска позволяет не заражать окружающих если ты сам болен. Любой кто стоит перед тобой без маски может тебя наградить с одного раза.
Одевать маску это относится с уважением и заботой к окружающим.
Ношение маски не даёт абсолютную защиту, но снижает риски, а в комплексе с перчатками увеличивает защиту. Сюда же относится и мытьё рук, а так же не выход в общественные места. Защита это комплекс мер.
Но когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец.
Что вас больше удручает, отсутвие знаний или все же наличие этих знаний? Многие знания увеличивают печаль, так что жить в неведении весело, просто и спокойно.
А уж про то сколько вирусов, бацил и бактерий нас атакует ежедневно ни один калькулятор не посчитает.
Лучше жить в неведении, так спокойнее, проще и солнце ярче.
тут же бежит в церковь и радостно шепчет - надо же, 5000 лет после потопа, который 2000 лет от сотв. мира прошло, а какие классные иконы тут.
ну как то так, но у нас да - поныть любят - десятки лет ездят по одним и тем же ямам, перевертаются, плачут, но голосуют за ту же падаль шо ворует бабло на дороги
Приходит домой девушка с бледным видом:
- Прикинь, мам, только что на переходе меня два козла на лексусе чуть не сбили!
Мама:
- Ой... Батюшки!..
Девчуля:
- Угадала, мам. Они самые...
но просто 1 поп заразат 10 верунов, так вирусопад будет покрепче - бабка в хату - внукам круче(я за то шо новый типо там штамм... кххх кххх(о б*же) - поражает уже не только лишь тех от кого Кличко старался избавиться... мало кто может устоять....)
- интересно, простой и мудрый нарид уже понял, что та галочка за Блазня означает сегодня вот эти все смерти от Ковида + тяжелые последствия для здоровья для тех кто выживет...?
Вони ж чесні???
Бо усе, що ми нині бачимо в Україні - це наслідки їхнього "керування".
А бумеранги, вони такі... Вони повертаються...
9 апреля в Днепре, по состоянию на 8:00, за весь период пандемии COVID-19 заболели 46 763 человека. За прошедшие сутки в лабораториях официально зафиксировали 447 новых случаев инфицирования.
Людей, преодолевших COVID-19 - 39 901. Еще более шести тысяч днепрян лечатся от коронавируса - часть амбулаторно, а часть стационарно. Это 5 583 и 1 279 пациентов соответственно. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 22 человека. Общий показатель летальности в Днепре за все время - 1141.
Але про маску вона тепер варнякає - "не хочу и не буду, у меня своё мнение!"
Отака зуйня. Думка у неї! Думка, Карле! От через таке мурло і маємо пандемію - *****, дупу витирати не навчилося, а ДУМКА у неї, блть... У тому пробуханому слизі всередині черепа...
Вибачте, але толерантні еківоки "она же тоже человек, просто с альтернативным интеллектом, пониженной социальной ответственностью, интенсивным потреблением этанола и неандертальский палеокультурой" - так я висловлююсь виключно у порядку сарказму. Отакий я неполіткошерний.
Алкашка, яка нагуляла 4 лічінусів, плювати хотіла на догляд і виховання, тягає до себе місцевих алкашів, не вміє користуватися каналізацією - це нормально. Але покидьок я, бо кажу про це без толерастичних евфемізмів?
Мля, це дійсно психіатрична лікарня.
То ви щось собі домислили.
Але емпатія до таких антропоморфів? Вибачте, я не відчуваю до них ********* любов із неконтрольованим виділенням слини та сліз.
Згаданий вами професор Соколов або вихователь-різник Анатолій Слівко - поодинокі, казусні випадки педагогів-маніяків. Кілька відморозків на мільйони педагогів - цього замало, щоб зробити закид усім педагогам.
Тоді як на мільйони уксусів, торчків, гопоти - мільйони злочинців, від дрібних крадіїв до розбійників, ґвалтівників і вбивць.
Ніт, я мля не Ієшуа Га-Ноцрі - таке узяти на себе...
Професор Преображенський та доктор Борменталь, які жорстко-об'єктивно та без слинькослізних ілюзій ставилися до шарікових, швондерів та взагалі пролетаріату - теж невиховані невігласи, на вашу думку?