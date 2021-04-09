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Новини Коронавірус і карантин
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Реанімації в Дніпрі перевантажені, щодня використовуємо 2 т кисню, лікувати COVID-19 пішли хірурги і травматологи, - головлікар Риженко

Реанімації в Дніпрі перевантажені, щодня використовуємо 2 т кисню, лікувати COVID-19 пішли хірурги і травматологи, - головлікар Риженко

У Дніпрі переповнені реанімації хворими з COVID-19, туди надходить дуже багато важких пацієнтів. Тому для боротьби з коронавірусом почали навчати лікарів усіх спеціалізацій, включно навіть з хірургами і травматологами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, зараз дуже багато важких хворих прибуває в лікарню Мечникова. Вона перевантажена втричі.

"Кожен день ми госпіталізуємо 20-25 важко хворих пацієнтів. Реанімація перевантажена", - каже лікар.

Реаніматологам лікарні Мечникова доводиться дуже важко працювати, багато з них працюють цілодобово, медики втомилися. Тому доводиться навчати боротьбі з коронавірусом лікарів різних спеціалізацій.

"У лікарні ми вчимо не лише терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", - розповідає Риженко.

Водночас він зазначив, що лікарня забезпечена всім необхідним для боротьби з COVID-19.

"Терапевтичні місця у нас є, є кисень, апаратура, ліки. Є хороша потужна киснева станція. Дві тони кисню ми використовуємо щодня і робимо все можливе, щоб лікувати наших хворих на COVID-пневмонію", - зазначив головний лікар лікарні Мечникова в Дніпрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медперсонал виснажений, усі падають з ніг. Цілодобова пекельна праця: лікар-інфекціоніст Чумак показав відео з міськлікарні Дніпра. ВIДЕО

Нагадаємо, Степанов назвав регіони з найбільш важкою ситуацією коронавірусу. Водночас деякі з них зможуть послабити карантин з наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що кияни стали більш легковажно ставитися до коронавірусу. Так вважає міська влада.

Автор: 

лікарня (1364) Дніпро (3295) карантин (18172) Риженко Сергій (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Через деякий час відстовбурчуються вуха
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09.04.2021 07:33
+6
Вот не понимаю как так, наши люди одновременно не верят в ковид и тут же боятся подойти к больнице потому что там Ковид.
Одновременно не носят маски и ругают на чем свет стоит президента, МОЗ и всех чиновников.
Не верят в вакцину, объявляют её смертельной и токсичной, но поносят на чем свет стоит президента, губернатора и уборщицу в трц бабу Валю за провал вакцинации и недостаточность доз вакцины.
Ругают транспортников что дескать всем на работу надо но сами ни маску ни перчатки не оденут.
И в ковид верят только у могилы родственников. А бывает и там все равно в него не верят.
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09.04.2021 07:22
+5
У Львові була мамочка-антищеплениця, активістка Руху Свідків ртуті та аутизму.

Після того як молодша донька померла від правця дуже швидко поробила щеплення старшим дітям.
Шкода лише дитину.
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09.04.2021 07:27
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НО КВАРТАЛУ 95 ВЫСТУПИТЬ СО СВОИМ ХИТОМ

Палали легені палали
в лікарнях ЗЕбіли ридали!
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09.04.2021 07:16 Відповісти
да..зеленский план выполняет....лохдауны комендантские часы ...уже всех вылечили......а ношение масок---это же ...когда человек дышит углекислым газом......---скоро все будут здоровые.
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09.04.2021 07:23 Відповісти
Что за бред ты несешь? Маски никак не задерживают кислород и углекислый газ.
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09.04.2021 09:54 Відповісти
Чувак, я понимаю политические предпочтения и все такое, но включай иногда мозги. И вообще, старайся ими пользоваться чаще, оно классно, смею тебя уверить!
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09.04.2021 07:50 Відповісти
Данінг-Крюгер аплодують.
Не доходить, що те, що робиться в Україні - це наслідки "керування" зЕбільної "влади". І КОВІД - не виключення. Порівняйте з Ізраілем, США за Байдена. А в Україні - США за трампа, Франція, Бразілія, тощо.
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09.04.2021 07:59 Відповісти
Реанимации в Днепре перегружены, ежедневно используем 2 т кислорода, лечить COVID-19 пошли хирурги и травматологи, - главврач Рыженко - Цензор.НЕТ 8343
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09.04.2021 07:21 Відповісти
Вот не понимаю как так, наши люди одновременно не верят в ковид и тут же боятся подойти к больнице потому что там Ковид.
Одновременно не носят маски и ругают на чем свет стоит президента, МОЗ и всех чиновников.
Не верят в вакцину, объявляют её смертельной и токсичной, но поносят на чем свет стоит президента, губернатора и уборщицу в трц бабу Валю за провал вакцинации и недостаточность доз вакцины.
Ругают транспортников что дескать всем на работу надо но сами ни маску ни перчатки не оденут.
И в ковид верят только у могилы родственников. А бывает и там все равно в него не верят.
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09.04.2021 07:22 Відповісти
просто при зеленском ---носят маски и перчатки....и все....а лохдауны носят......НО ЛЮДЕЙ ЛЕЧИТЬ НУЖНО...а не носить маски
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09.04.2021 07:26 Відповісти
У Львові була мамочка-антищеплениця, активістка Руху Свідків ртуті та аутизму.

Після того як молодша донька померла від правця дуже швидко поробила щеплення старшим дітям.
Шкода лише дитину.
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09.04.2021 07:27 Відповісти
Ртуть полезная для организма, ох уж святое совецкое образование тех зверушек пичкали Петухайзерами и прочими экспеременатльными вакцынами с времен его образования, потом они правда слепли, глохли но это такое. Пук-5 это сорт петухайзера но на аутсорсе.
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09.04.2021 10:23 Відповісти
Скажите...ЧТО ПРОИСХОДИТ СЧЕЛОВЕКОМ..который носит маску???с медицинской точки зрения.
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09.04.2021 07:28 Відповісти
Через деякий час відстовбурчуються вуха
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09.04.2021 07:33 Відповісти
Блть... Не можна так, я ледве холодцем не вдавився
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09.04.2021 08:47 Відповісти
Розкажу тобі один прикол. У нас головний вирішив збори всього колективу провести. Набитий актовий зал, купа народу. Всі медики, всі свої. Майже всі без масок. В кутку, де сидів я, в масках висиділи я і мій колега. З 20 людей в нашій частині залу не захворіли двоє. Вгадай, хто?
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09.04.2021 07:40 Відповісти
да...я поняла кто......ТЫ и друг что в маске....не заболели ковидом..да..если это так---был ли изучен этот феномен????тогда получается что ковид совсем не опасен.
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09.04.2021 07:56 Відповісти
Удивительный ход мыслей...вы блондинка?
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09.04.2021 09:55 Відповісти
Капец, ну ты и тупой! Тепер ясно, почему в Украине такая жопа с ковидом. С такими тупыми врачами это не удивительно )))
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09.04.2021 08:12 Відповісти
Поводься культурно, знавець латини.
Чи Гугла?
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09.04.2021 11:56 Відповісти
да...как интересно..я все время думала о вашей информации....о том..что все заболели ...а вы два человека ...что в маске---нет...получается что ковид 19гуляет по воздуху..а ето значит..что маска фильтрует жизнь вирусов и др. микроорганизмов......это правильно..что человек должен быть в маске когда много людей..но на улице --тоже нужна маска??нет мысли совсем не складываются..КАК УЖИВАЕТСЯ КОВИД 19 под маской с другими вирусами????как много вопросов
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09.04.2021 09:44 Відповісти
Для тех кто путает правую руку и левую.
Маска не защищает тебя от вируса. Маска не даёт вашим каплям слюны при дыхании или разговоре разлетаться по округе. Маска не защищает тебя лично, маска позволяет не заражать окружающих если ты сам болен. Любой кто стоит перед тобой без маски может тебя наградить с одного раза.
Одевать маску это относится с уважением и заботой к окружающим.
Ношение маски не даёт абсолютную защиту, но снижает риски, а в комплексе с перчатками увеличивает защиту. Сюда же относится и мытьё рук, а так же не выход в общественные места. Защита это комплекс мер.
Но когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец.
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09.04.2021 16:41 Відповісти
да...про палец понятно....это значит дурак.согласна...Скажите пожалуйста...откуда вы знаете....что ваши капли при дыхании или разговоре разлетаются по округе?????
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09.04.2021 17:33 Відповісти
А представьте, с человека при ходьбе осыпаются мертвые и отшелушившиеся клетки кожи оставляя за собой след, который может учуять служебный пёс, человек пукает примерно от 20 до 30 раз в день, просто в большинстве случаев не замечает, на коже человека живут микроскопические клещи, которых к стати полна ваша подушка, а обычный человек глотает в день до 200 грамм соплей, выделяемых слизистой носоглотки для смазки поверхности.
Что вас больше удручает, отсутвие знаний или все же наличие этих знаний? Многие знания увеличивают печаль, так что жить в неведении весело, просто и спокойно.
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13.04.2021 05:14 Відповісти
да...согласна....получается так...что самые чистые в природе существа---ЭТО МИКРООРГАНИЗМЫ........ими питается никто....Все было бы ничего...можно было бы с ними сосуществовать.....НО ОНИ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ ПИСЯЮТ И КАКАЮТ и тоже наверное болеют...Ой не болеют...ибо тогда ими тоже кто то питается....все так запутано...Но что я заметила...Что если каждые 10 мин мыть слизистую при болезни...то вирус тогда просто ерунда
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13.04.2021 19:44 Відповісти
Я уже даже не буду называть сколько насекомых в день съедает человек в летний период или сколько вполне безобидных глистов в нем может жить годами, о чем индивид может и не подозревать.
А уж про то сколько вирусов, бацил и бактерий нас атакует ежедневно ни один калькулятор не посчитает.
Лучше жить в неведении, так спокойнее, проще и солнце ярче.
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13.04.2021 05:18 Відповісти
да...противное ето существо---человек...мне после вашего рассказа...о стали противны все люди...том..что от человека при разговоре разлетаются капли слюны по округе---мне стали непреодолимо противнывсе люди....все....просто до мурашек...все буду носить теперь маску и такой пластмассовый предмет....нет...лучше противогаз.
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09.04.2021 17:43 Відповісти
такая природа. к примеру верующий в Яхве пойдет в музей и радостно хвалит ученых - вау, сотни млн. лет костям динозавров - а они выкопали и сложили, молодцы.
тут же бежит в церковь и радостно шепчет - надо же, 5000 лет после потопа, который 2000 лет от сотв. мира прошло, а какие классные иконы тут.
ну как то так, но у нас да - поныть любят - десятки лет ездят по одним и тем же ямам, перевертаются, плачут, но голосуют за ту же падаль шо ворует бабло на дороги
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09.04.2021 09:34 Відповісти
Анекдот згадався.

Приходит домой девушка с бледным видом:
- Прикинь, мам, только что на переходе меня два козла на лексусе чуть не сбили!
Мама:
- Ой... Батюшки!..
Девчуля:
- Угадала, мам. Они самые...
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09.04.2021 10:15 Відповісти
ну ясно шо смешное самое в том шо среди попов "вирусопад" крепче всех граждан.
но просто 1 поп заразат 10 верунов, так вирусопад будет покрепче - бабка в хату - внукам круче(я за то шо новый типо там штамм... кххх кххх(о б*же) - поражает уже не только лишь тех от кого Кличко старался избавиться... мало кто может устоять....)
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09.04.2021 12:02 Відповісти
когда проголосовали за Квартал-95..., и умирают без вакцины и кислорода..

- интересно, простой и мудрый нарид уже понял, что та галочка за Блазня означает сегодня вот эти все смерти от Ковида + тяжелые последствия для здоровья для тех кто выживет...?
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09.04.2021 07:28 Відповісти
Горбатих лише могила виправить. Зате ж як весело!
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09.04.2021 07:33 Відповісти
Судячи по останнім виборам в Івано-Франківську, де обрали тушку вірастюка у ВР , таки ні....
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09.04.2021 07:34 Відповісти
Всіх сексот ..які виступають супроти вакцинації та карантину ..в інфекційне ...Хай там ручки дверей пооблизують .
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09.04.2021 07:30 Відповісти
Ну якщо міністром МОЗ є санітар, то травматолог і подавно зможе лікувати.
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09.04.2021 07:31 Відповісти
Можу єдине сказати,що при Супрун такої фігні точно не було б ...При розумному управлінні країною ми б вже мали і вакцину, і необхідне медичне обладнання , і медичну допомогу....бо тільки за один 2020 рік з країни виїхали 65 тис лікарів, які чомусь не повірили в казки Клоуна.... А ось зебіли продовжують дивитись "відосіки" і писати "найвеличнішому" оди "восхвалєнія"... Тому ситуація буде лише загострюватися...
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09.04.2021 07:32 Відповісти
Супрун доктор Смерть кричали тут ЗЕлохи.
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09.04.2021 07:35 Відповісти
От тільки цікаво, скільки з них голосували за підЗЕборних? Риженко, навіть, на вибори від "Шлюх" ходив...
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09.04.2021 07:54 Відповісти
Журналісти Watchdogs з'ясували, що закуплена через посередника китайська вакцина від коронавірусу обійшлася Україні майже вдвічі дорожче, аніж Камбоджі.
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09.04.2021 07:49 Відповісти
НЕ МОЖЕ ЦЬОГО БУТИ!!!
Вони ж чесні???
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09.04.2021 07:52 Відповісти
вони брешуть навіть самі собі )))) наодинці )))
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09.04.2021 09:12 Відповісти
Пане Риженко, дякуйте тій політсилі, від якої ви йшли на виборах-19. Дуже дякуйте.
Бо усе, що ми нині бачимо в Україні - це наслідки їхнього "керування".
А бумеранги, вони такі... Вони повертаються...
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09.04.2021 07:50 Відповісти
я так тоді засмутився... не передати словом (особливо коли його за ці побігеньки туди-сюди кишнули з партії ЄС)..і навіть трошки позловтішався, коли на 2-3 день з фото Риженка на білбордах стали здирати-замальовувати "команда ЗЕ" ))))...бо дуже багато патріотичного йшло від цієї людини в самі важки для країни і Дніпра години і місяці....тай роки...Він непоганий саме організатор лікування, який йде на пів кроку або й на цілий крок вперед, передбачаючи що може бути і що треба зробити...
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09.04.2021 09:12 Відповісти
///
9 апреля в Днепре, по состоянию на 8:00, за весь период пандемии COVID-19 заболели 46 763 человека. За прошедшие сутки в лабораториях официально зафиксировали 447 новых случаев инфицирования.
Людей, преодолевших COVID-19 - 39 901. Еще более шести тысяч днепрян лечатся от коронавируса - часть амбулаторно, а часть стационарно. Это 5 583 и 1 279 пациентов соответственно. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 22 человека. Общий показатель летальности в Днепре за все время - 1141.
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09.04.2021 09:05 Відповісти
Я тут у сусідній темі навів яскравий приклад - живе тут неподалік одна особа, алкашка і хвойда, яжемать із кількома дегенеративними лічінусами. Ця неблагополучка якось забила каналізацію по своєму стояку, люди ледве прочистили - як з'ясувалося, уся сімейка там користувалася десь зібраним старим ганчір'ям замість туалетного паперу (!), бо на папір нема грошей - бухло у пріоритеті.
Але про маску вона тепер варнякає - "не хочу и не буду, у меня своё мнение!"
Отака зуйня. Думка у неї! Думка, Карле! От через таке мурло і маємо пандемію - *****, дупу витирати не навчилося, а ДУМКА у неї, блть... У тому пробуханому слизі всередині черепа...
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09.04.2021 09:22 Відповісти
да..страшный вы человек....и мысли ваши страшные....вы хуже намного той алкашки
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09.04.2021 09:49 Відповісти
Дивна логіка. Я страшна людина і в мене страшні думки, бо називаю речі своїми брутальними іменами?
Вибачте, але толерантні еківоки "она же тоже человек, просто с альтернативным интеллектом, пониженной социальной ответственностью, интенсивным потреблением этанола и неандертальский палеокультурой" - так я висловлююсь виключно у порядку сарказму. Отакий я неполіткошерний.
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09.04.2021 10:09 Відповісти
нет...ВЫ удивительный человек...Я просто поняла..что ВЫ тоже понимаете...тех так называемых людей...Я ПРОСТО ИМ НЕ ЗАВИДУЮ..такова природа етих так назыаемых людей...Мне их просто жалко...Я просто хочу сказать..что на их месте может оказаться каждый из нас благополучных людей..ВСЕ СЛОЖНО
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09.04.2021 10:15 Відповісти
Я хз... Теж і випити залюбки можу, іноді навіть речовинами впоротися (канабіс, амфетамін, галюциногенну психонавтику теж поважаю) - але у свої 42 роки працюю в айті, непогано заробляю, і якось не перетворився на бухаря або торчка. Тож наявність моску - важливий фактор.
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09.04.2021 10:24 Відповісти
То , що мала на увазі жінка, це на порядок гірше ніж торчок чи бухарь.Це відсутність поняття добра і зла, відсутність виховання.
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09.04.2021 10:36 Відповісти
Ясна річ. А звідки там виховання - і батьки, і діди тієї сусідки спадкові алконавти.
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09.04.2021 10:41 Відповісти
Річ не про сусідку, а про вислов вашої оппонентки: "вы хуже намного той алкашки". Я вам з`ясував, що саме може бути "хуже".
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09.04.2021 10:51 Відповісти
Ви це зараз серйозно?
Алкашка, яка нагуляла 4 лічінусів, плювати хотіла на догляд і виховання, тягає до себе місцевих алкашів, не вміє користуватися каналізацією - це нормально. Але покидьок я, бо кажу про це без толерастичних евфемізмів?
Мля, це дійсно психіатрична лікарня.
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09.04.2021 14:48 Відповісти
Гитляр таких сжигал в хасовых камерах. наверное правильно делал
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09.04.2021 14:50 Відповісти
перед тем как это стало мейнстримом, конечно
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09.04.2021 14:51 Відповісти
До чого тут алкашка? Річ йдеться особисто за вас, у сенсі того, шо ви більш небезпечна людина ніж ті, яких ви рахуєте за "дегенератів"..
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09.04.2021 16:03 Відповісти
************* Sie mich, я десь написав щось на кшталт "їх усіх треба спалити у Бухенвальді"?
То ви щось собі домислили.
Але емпатія до таких антропоморфів? Вибачте, я не відчуваю до них ********* любов із неконтрольованим виділенням слини та сліз.
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09.04.2021 17:08 Відповісти
А це й не треба писати. У більшості випадків достатньо просто мовчати чи ледь посміхатись.Про себе, у думках.
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09.04.2021 17:13 Відповісти
І не написав би, але тема пофігістів-безмасочників допекла. От і згадав таку ілюстрацію - люмпен-пролетарське дно із "своим мнением", трясця...
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09.04.2021 17:19 Відповісти
А знаєте, я люблю поспілкуватися з люмпенами та бомжами. Вони можуть бути на порядок розумнєє і чєловечнєє у кризових та критичних випадках ніж деяки тварини, начитавшиєся Канта и основ програмування.Однак це не означає, шо я пропоную комусь якусь модель поведінки до них, тому що моє ставлення до них включає, але не обміжується тільки цим відношенням.Тому не варто мені закидувати про "толерантність" до люмпенів.
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09.04.2021 17:42 Відповісти
Угу. Один такий "людяний і душевний" (опіатний наркоман-напівбомж) тут нещодавно пробив голову літній жінці, коли та поверталася з банкомату із пенсією. І це лише один типовий епізод, яких у кримінальній хроніці тисячі.
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09.04.2021 17:51 Відповісти
А нашо ви узагальнюєте? Я теж можу згадати дуже душевного профессора історії, відомого вченого, який розчленив свою коханку . То це, як на вас, буде закид до всієї інтелігенції чи ні?
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09.04.2021 17:57 Відповісти
Невдале узагальнення. Логічне перекручення очевидне - ви пропонуєте казус (рідкісний випадок), тоді як для люмпенів криміногенність і асоціальна поведінка - масовий, типовий маркер.
Згаданий вами професор Соколов або вихователь-різник Анатолій Слівко - поодинокі, казусні випадки педагогів-маніяків. Кілька відморозків на мільйони педагогів - цього замало, щоб зробити закид усім педагогам.
Тоді як на мільйони уксусів, торчків, гопоти - мільйони злочинців, від дрібних крадіїв до розбійників, ґвалтівників і вбивць.
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09.04.2021 18:16 Відповісти
Невдале порівняння. Криміногенність та асоціальна поведінка може бути типовою і масовою саме серед освічених та інтелігентих осіб. Приклад - у 30 роках в Росії массово розповсюджувалась освіта, пишання наукою та класичними письменниками. Але це не заподіяло перешкод звірствам та криміногенному типу поведінки саме серед ціх освічених осіб - освічених та вчених катів та іх мільонів співчутливців.Тому Соколов - це не казус, як вам того хотілося б, тому що вбивство це верхушка айсбергу гнилого багатомильонного освіченого суспільства. Ще раз нагадую, не обов'язкого вбивати, достатьно лише мильонам освічених звірюг співчувати вбивці, просто мовчки посміхатись про себе.І це буде гірше, ниж прилюдно заносити топор над бідолашним. Бо топор - це наслідок. А такі страшні люди як ви - причина.
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09.04.2021 18:28 Відповісти
Коли людина йде вулицею у темний час доби, хто із більшою ймовірністю може її атакувати? Невже банда вчителів, лікарів або айтішників? ))))))))
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09.04.2021 18:44 Відповісти
Нє поверитє, банди вчителів та лікарів виховують ось таких діток - маньяки, дітки інтелігентів катували та вбивали на Дніпровщині.Большинство жертв убиты молотками и арматурными прутами. Удары были направлены по лицам жертв, разбивая их до неузнаваемости. Многие жертвы изувечены и подвергались пыткам, у некоторых были выколоты глаза, когда они еще были живы. Одной из жертв была беременная женщина, чей плод был вырезан из ее чрева.Источник: https://censor.net/ru/r3680
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09.04.2021 19:10 Відповісти
Вопреки распространённому мнению, что всякие отморозки и маньяки происходят из неблагополучных семей, наши герои могли похвастаться породистой родословной: отец Супрунюка был личным пилотом https://lurkmore.to/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Кучмы , а папик Саенка - прокурором.
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09.04.2021 19:17 Відповісти
Вельт, ти зрозумів? Бути думаючим циніком набагато гірше, аніж бути алкашом. Краще бути інфантильною особою з підвищеним рівнем емпатії, що пропускає через себе усі "страждання" відходів людства (в першу чергу бомжів, алкашів та кацапів).
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09.04.2021 11:11 Відповісти
Ещё один эксперт по дегенератам. Надеюсь у вас и справочник нужных черепных коробок имеется.
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09.04.2021 12:14 Відповісти
Та це ж не вистачить сечі пропускати крізь себе їхні борошна.
Ніт, я мля не Ієшуа Га-Ноцрі - таке узяти на себе...
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09.04.2021 14:50 Відповісти
Вас ніхто не змушує це робити. Просто історичний факт - усю мерзоту на землі роблять не алкаші, а я к раз такі "розвинуті" особистості як ви, а саме дуже розвинуті по темі, де існують компактні міста проживання "дегенератів " та інші групи та суспільства, які не гідні вас чи вашої гідної нації в цілому..
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09.04.2021 16:11 Відповісти
О-о-ооо... Почалося. "Каравул, фошизьм!!!111!1"
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09.04.2021 17:00 Відповісти
В першу чергу це відсутність виховання.
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09.04.2021 17:05 Відповісти
Якесь викривлене розуміння виховання, якщо воно асоціюється із нездоровою толерантністю до люмпенів.
Професор Преображенський та доктор Борменталь, які жорстко-об'єктивно та без слинькослізних ілюзій ставилися до шарікових, швондерів та взагалі пролетаріату - теж невиховані невігласи, на вашу думку?
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09.04.2021 17:16 Відповісти
Я ніде не казав за толерантність до люмпенів. Це ваша фантазія. Річ йде особисто тільки за вас.
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09.04.2021 17:18 Відповісти
Фантазія тут тільки одна - ваше узяте зі стелі твердження, що я "невихований" (з якого переляку взагалі такий висновок?) і "потенційний геноссе геноцид"
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09.04.2021 17:29 Відповісти
Кажіть шо хочте, і я кажу шо хочу, бо у нас демократія. Так от, шановний, жіночка висловила думку, шо ви страшна людина, гірша за тих, кого ви нарєкли "дєгєнєратами". Я лише сказав шо вона права, судячи з вашоїх поведінки. Чи я не маю права на особисту думку?
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09.04.2021 17:33 Відповісти
Та на здоров'їчко, я все одно залишаюсь зі своєю позицією ))
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09.04.2021 17:42 Відповісти
Так я ж ії підтримав, а не вашу позицію)).
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09.04.2021 17:46 Відповісти
Ваше конституційне право.
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09.04.2021 17:53 Відповісти
Вирус это кусок иммунитета, внешний иммунитет работает против инвазивных типов на планете земля. Всякие Пук-V и прочее попытка подменить правильную версию что убьет всех юдинов(италия, китай, испания), цыган/русских на версию неправильную ту которая не поедает инвазивные типы. Ложатся туда на дыхание искуственное по 2к гривен день явно не пересични, так что не вижу причин волноваться за юдеев и их хазяев(цыган)
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09.04.2021 10:20 Відповісти
 
 