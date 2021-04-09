Реанімації в Дніпрі перевантажені, щодня використовуємо 2 т кисню, лікувати COVID-19 пішли хірурги і травматологи, - головлікар Риженко

У Дніпрі переповнені реанімації хворими з COVID-19, туди надходить дуже багато важких пацієнтів. Тому для боротьби з коронавірусом почали навчати лікарів усіх спеціалізацій, включно навіть з хірургами і травматологами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, зараз дуже багато важких хворих прибуває в лікарню Мечникова. Вона перевантажена втричі.

"Кожен день ми госпіталізуємо 20-25 важко хворих пацієнтів. Реанімація перевантажена", - каже лікар.

Реаніматологам лікарні Мечникова доводиться дуже важко працювати, багато з них працюють цілодобово, медики втомилися. Тому доводиться навчати боротьбі з коронавірусом лікарів різних спеціалізацій.

"У лікарні ми вчимо не лише терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", - розповідає Риженко.

Водночас він зазначив, що лікарня забезпечена всім необхідним для боротьби з COVID-19.

"Терапевтичні місця у нас є, є кисень, апаратура, ліки. Є хороша потужна киснева станція. Дві тони кисню ми використовуємо щодня і робимо все можливе, щоб лікувати наших хворих на COVID-пневмонію", - зазначив головний лікар лікарні Мечникова в Дніпрі.

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