Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо побільшає осіб, які заразилися коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.

"Сьогодні (8 квітня. - Ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не відкидаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.

Він також висловив сподівання, що наступного тижня захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.

"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.

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