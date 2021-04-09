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Новини Коронавірус і карантин
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Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо побільшає осіб, які заразилися коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.

"Сьогодні (8 квітня. - Ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не відкидаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.

Він також висловив сподівання, що наступного тижня захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.

"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко про продовження локдауну в Києві до 10 травня: Здивований такою інформацією, але не виключаю, що це може статися. ВIДЕО

Нагадаємо, кияни почали ставитися до коронавірусу більш легковажно. Так вважає міська влада.

Раніше повідомлялося, що озвучені терміни надходження вакцини Pfizer в Україну. Максим Степанов розповів, кого нею будуть вакцинувати.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19626) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
слишком много хотите от Виталика. у него от умных и длинных слов болит голова. Просто кто-то целенаправленно уничтожает мелкий бизнес...
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09.04.2021 07:51
+2
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.

Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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09.04.2021 07:34
+2
Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко - Цензор.НЕТ 5461
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09.04.2021 08:01
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Тыц😂🌷
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09.04.2021 07:47 Відповісти
Козел вонючий!
Ты можешь хоть в пещеру дрыснуть - наворовал и правнукам хватит.
Киев кормит пол страны и люди теряют возможность работать.
А вирус, в основном, косит работающих на удаленке, оно и понятно, иммунитет теряется и достаточно минутного контакта с развозчиком пиццы, что бы заразиться.
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09.04.2021 07:29 Відповісти
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.

Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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09.04.2021 07:34 Відповісти
Лукашенко выдал, что-то не видно любви народа.
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09.04.2021 07:45 Відповісти
А у нас москальські гниди пакостять у своїй країні ,ось неповний пкрелік ІУД:На официальном сайте Конституционного суда говорится, что подано представление от 49 нардепов. Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление стал Сергей Власенко.
Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Та шльондра яка продавала Україну за свого прем"єрства знову веде ворожу до країни діяльність. ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ.
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09.04.2021 07:50 Відповісти
слишком много хотите от Виталика. у него от умных и длинных слов болит голова. Просто кто-то целенаправленно уничтожает мелкий бизнес...
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09.04.2021 07:51 Відповісти
Вчора на ПРЯМОМУ була депутатка Скороход. Вже 3 рази перехворіла ковдом. Каже вже обридло. Який висновок? Імунітет набувається на короткий термін і то на даний штамм. Якщо штамм інший, то антитіла його не розпізнають.
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09.04.2021 07:56 Відповісти
Киев кормит пол страны?))))) Уже были одни кормильцы...
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09.04.2021 07:58 Відповісти
С твоим интеллектом лучше не высовываться с бункера.
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09.04.2021 08:00 Відповісти
Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко - Цензор.НЕТ 5461
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09.04.2021 08:01 Відповісти
можно ещё не мыться
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09.04.2021 09:15 Відповісти
У соросят глоболистов есть ковид. А диктаорам он не нужен. Африканцам которые не зависят от МВФ тоже. У каждого своя выгода. И что там с беларусами? Почему не сравниваем успехи наших лохдаунов с ихним пофигизмом. Видать не на нашу користь.Но зато верем санитару в курточке.
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09.04.2021 08:19 Відповісти
Печально сравнивать. Бесполезность намордников из всех щелей лезет.
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09.04.2021 08:56 Відповісти
 
 