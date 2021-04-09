Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо побільшає осіб, які заразилися коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".
За словами Кличка, міська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин.
"Сьогодні (8 квітня. - Ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 людей померли від коронавірусу. Цифри не дуже оптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не відкидаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - каже Кличко.
Він також висловив сподівання, що наступного тижня захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.
"Ми ввели локдаун в понеділок і через тиждень, ми сподіваємося, будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - каже мер Києва.
Нагадаємо, кияни почали ставитися до коронавірусу більш легковажно. Так вважає міська влада.
Раніше повідомлялося, що озвучені терміни надходження вакцини Pfizer в Україну. Максим Степанов розповів, кого нею будуть вакцинувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты можешь хоть в пещеру дрыснуть - наворовал и правнукам хватит.
Киев кормит пол страны и люди теряют возможность работать.
А вирус, в основном, косит работающих на удаленке, оно и понятно, иммунитет теряется и достаточно минутного контакта с развозчиком пиццы, что бы заразиться.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Та шльондра яка продавала Україну за свого прем"єрства знову веде ворожу до країни діяльність. ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ.