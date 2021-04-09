У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини
Виробництво ще однієї російської вакцини проти коронавірусу планується налагодити в Білорусі до жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я РБ Дмитро Піневич в ефірі телеканалу ОНТ у четвер.
Він заявив, що ця вакцина буде також виготовлятися на майданчику "Белмедпрепарати".
"Я впевнений, що ми десь в жовтні зробимо цю вакцину", - сказав Піневич. Він уточнив, що йдеться про векторну вакцину - за аналогією з вакциною "Спутник V".
Крім того, за словами Піневича, Білорусь планує створення і власної вакцини.
"Ми ще ж говоримо про створення ще однієї вакцини, тобто це вже вакцина власного виробництва. Вона буде не векторна вакцина, це інактивована вакцина. Ось вона вже створюється на базі РНПЦ епідеміології", - зазначив міністр.
У березні в Білорусі почався промисловий випуск російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V". Планований обсяг випуску - до 500 тис. доз препарату на місяць.
Стосовно білоруської вакцини проти коронавірусу, то президент Олександр Лукашенко повідомляв, що вона може бути створена в другій половині цього року.
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