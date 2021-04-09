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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини

У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини

Виробництво ще однієї російської вакцини проти коронавірусу планується налагодити в Білорусі до жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я РБ Дмитро Піневич в ефірі телеканалу ОНТ у четвер.

Він заявив, що ця вакцина буде також виготовлятися на майданчику "Белмедпрепарати".

"Я впевнений, що ми десь в жовтні зробимо цю вакцину", - сказав Піневич. Він уточнив, що йдеться про векторну вакцину - за аналогією з вакциною "Спутник V".

Крім того, за словами Піневича, Білорусь планує створення і власної вакцини.

"Ми ще ж говоримо про створення ще однієї вакцини, тобто це вже вакцина власного виробництва. Вона буде не векторна вакцина, це інактивована вакцина. Ось вона вже створюється на базі РНПЦ епідеміології", - зазначив міністр.

Також читайте: Відмовився купувати російську вакцину "Спутник V": у Чехії звільнили вже третього за час пандемії міністра охорони здоров'я

У березні в Білорусі почався промисловий випуск російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V". Планований обсяг випуску - до 500 тис. доз препарату на місяць.

Стосовно білоруської вакцини проти коронавірусу, то президент Олександр Лукашенко повідомляв, що вона може бути створена в другій половині цього року.

Автор: 

Білорусь (7959) вакцина (4419) росія (65829) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Правильно! Лучше умереть, чем привиться вражеской вакциной! Это как при совке был лозунг - "я снял штаны, но срать не стану - даешь свободу Карвалану!"
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09.04.2021 08:09
+3
Что, Витек, с воображением туго? Аллегорий не понимаешь? Протестные настроения хороши, когда наносишь урон противнику, а не себе иначе это маразм в квадрате. В данном случае если пришла беда - открывай ворота, во всяком случае ссылаясь на прежние времена во время эпидемий противоборствующие стороны объявляли перемирие.
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09.04.2021 08:44
+1
не встигли привитися однією бадягою, як тут же не встигли привитися іншою
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09.04.2021 07:57
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09.04.2021 07:35 Відповісти
У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини - Цензор.НЕТ 6515
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09.04.2021 10:21 Відповісти
не встигли привитися однією бадягою, як тут же не встигли привитися іншою
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09.04.2021 07:57 Відповісти
Правильно! Лучше умереть, чем привиться вражеской вакциной! Это как при совке был лозунг - "я снял штаны, но срать не стану - даешь свободу Карвалану!"
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09.04.2021 08:09 Відповісти
Ти штани зняв у себе а срать прийшов до нас? Зазвичай кацапи так роблять по всьому світу тільки вони й штани ліняться зняти.
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09.04.2021 08:16 Відповісти
Что, Витек, с воображением туго? Аллегорий не понимаешь? Протестные настроения хороши, когда наносишь урон противнику, а не себе иначе это маразм в квадрате. В данном случае если пришла беда - открывай ворота, во всяком случае ссылаясь на прежние времена во время эпидемий противоборствующие стороны объявляли перемирие.
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09.04.2021 08:44 Відповісти
То ти мене не зрозумів бо я не визнаю феню окупанта в Україні,тому й кажу сери дома,можеш у штанях ,можеш без.
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09.04.2021 09:08 Відповісти
по-перше, не Карвалану, а Корвалану
а по-друге, прєгожен вас шо, на вулиці підбирає з таким рівнем ерудиції та аргументації?
ги
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09.04.2021 08:32 Відповісти
А це точно вакцина?))
Москва. 31 марта. - В российской столице после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
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09.04.2021 09:26 Відповісти
Тю. Лука ж казав що лікуватиме ковід трахтором.
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09.04.2021 08:04 Відповісти
А кто сказал что это он для белорусов делает. Это он для степаши старается. Бизнес и ничего личного,
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09.04.2021 08:32 Відповісти
Інактивована вакцина , то б то проти кожного з багатьох штамів ковіду-19 буде окрема вакцина?
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09.04.2021 08:29 Відповісти
Я не специалист по вакцинам, Но лучше что то производить. "Не посеешь, не пожнешь," беларуская народная мудрость.
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09.04.2021 08:58 Відповісти
Построили еще 1 лабораторию под руководством расийских "специалистов"...
У Білорусі планують до жовтня почати виробництво ще однієї російської вакцини - Цензор.НЕТ 87
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09.04.2021 09:27 Відповісти
і єщьо адін русскій язик нада!!
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09.04.2021 09:50 Відповісти
 
 