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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС

Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали

За минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 і 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранень, несумісних з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

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Крім того, передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, а у напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Станом на 7:00 ранку 9 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали тишу на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356) втрати (4433) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.04.2021 08:12
+14
Ну шо там нарішав зелений злочинець? Чи поверне антиснайперські групи?
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09.04.2021 08:24
+10
Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1056
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09.04.2021 08:12
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Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.04.2021 08:12 Відповісти
Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1056
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09.04.2021 08:12 Відповісти
Ну шо там нарішав зелений злочинець? Чи поверне антиснайперські групи?
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09.04.2021 08:24 Відповісти
Як можна терпіти таке знущання над нашими захисниками?
Негайно повернути наших снайперів на позіції! Бо цей методичний
відстріл ніколи не закінчиться.Кацапи відкрили нахабну охоту на
українців і відповідь повинна бути адекватно жорстокою! А кричати
при нагоді Слава Україні та Героям Слава, то все рівно що шмарклі
витирати.
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09.04.2021 17:58 Відповісти
ПреЗЕдент показал фото из зоны боевых действий на Донбассе, куда он отправился из-за обострения на фронте. Так, утром 9 апреля глава государства находился в Авдеевке Донецкой области.
Об этом он рассказал на своей странице в https://www.instagram.com/p/CNbpFg5hT7p/?igshid=lqimn8m3bo9m Instagram . Судя по селфи, опубликованному около 7:40 утра, Зеленский пошел заняться спортом на брусьях в промышленной зоне города .Президент пожелал украинцам в социальной сети доброго утра. Для раннего занятия Зеленский выбрал черный спортивный костюм.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" - говорится под фото.

Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1461

от если б без пафоса и самоуверенности...и "брусьев" на Промке....
(нет такта у людыны...есть только самолюбование и щенячий эгоизм)
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09.04.2021 08:40 Відповісти
Пошел покурить айкос возле брусьев спортсмен мля
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09.04.2021 08:42 Відповісти
враг должен испугаться ! (точно!!!)
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09.04.2021 08:51 Відповісти
Злякатися заспаного вигляду "найвеличнішого". І це о 7:40 ранку.
П.С. "Сім-сорок" - дуже символічно.
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09.04.2021 16:11 Відповісти
та да... 7:40 никуда не спрячешь )))) везде знаки )))))
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09.04.2021 16:14 Відповісти
Ветеран АТО: рвотная спецоперация для телекартинки явно разработана маршалами Арестовичем и Подоляком, почерк неповторим Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6823
Как информирует Replyua.net, украинский блогер, ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас пишет у себя в Facebook, вместо заявления о возврате аэроразведки и СП, о возобновлении работы контрснайперов, вместо признания ошибочной политики примирения с кремлевским крокодилом и извинений за преследование военных и свертывание реформ в оборонке и так далее - нам почему-то показали Владимира Зеленского в каске, как актера, играющего роль Голобородько.

Валерий Прозапас отмечает, да еще и с героической формулировкой «в 80 метрах от позиций противника», что это имеет какое-то значение, когда он оттуда поедет, а трэш с армией останется. Тем не менее картинку сделали профессионально, показали в прайм-тайм по всех ведущих телеканалах, которые находятся в собственности олигархов.

«Рвотная спецоперация для телекартинки явно разработана маршалами Арестовичем и Подоляком, почерк неповторим. Там он с другого фланга уже и Билецкий для воинственных «обучение» устраивает - так в военкомат сцикотно, не для того цветочки расцветали. Но больше всего обида мучает за другое - за количество хомячья, которое поведется на это фуфло», - написал ветеран АТО.
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09.04.2021 09:12 Відповісти
А что за вскукарек насчет Билецкого, насколько я знаю у Азова всегда были свои курсы молодого бойца, причем значительно круче чем в учебках ВСУ.
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09.04.2021 15:10 Відповісти
На его месте должна была быть Бубочка
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09.04.2021 09:06 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3248
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09.04.2021 09:37 Відповісти
Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5237
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09.04.2021 09:58 Відповісти
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2021 13:20 Відповісти
Кацапы уже начали 122мм артиллерию применять, до применения Градов такими темпами осталось недели 2, ну а мы и дальше будем придерживаться всех условий "перемирия".
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09.04.2021 15:05 Відповісти
Герої не вмирають
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10.04.2021 08:11 Відповісти
 
 