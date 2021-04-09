Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС

За минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 і 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранень, несумісних з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

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Крім того, передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, а у напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

"Станом на 7:00 ранку 9 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.