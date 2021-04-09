Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС
За минулу добу, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 і 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.
В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.
"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранень, несумісних з життям.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
Крім того, передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, а у напрямку селища Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
"Станом на 7:00 ранку 9 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Негайно повернути наших снайперів на позіції! Бо цей методичний
відстріл ніколи не закінчиться.Кацапи відкрили нахабну охоту на
українців і відповідь повинна бути адекватно жорстокою! А кричати
при нагоді Слава Україні та Героям Слава, то все рівно що шмарклі
витирати.
Об этом он рассказал на своей странице в https://www.instagram.com/p/CNbpFg5hT7p/?igshid=lqimn8m3bo9m Instagram . Судя по селфи, опубликованному около 7:40 утра, Зеленский пошел заняться спортом на брусьях в промышленной зоне города .Президент пожелал украинцам в социальной сети доброго утра. Для раннего занятия Зеленский выбрал черный спортивный костюм.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" - говорится под фото.
от если б без пафоса и самоуверенности...и "брусьев" на Промке....
(нет такта у людыны...есть только самолюбование и щенячий эгоизм)
П.С. "Сім-сорок" - дуже символічно.
Как информирует Replyua.net, украинский блогер, ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас пишет у себя в Facebook, вместо заявления о возврате аэроразведки и СП, о возобновлении работы контрснайперов, вместо признания ошибочной политики примирения с кремлевским крокодилом и извинений за преследование военных и свертывание реформ в оборонке и так далее - нам почему-то показали Владимира Зеленского в каске, как актера, играющего роль Голобородько.
Валерий Прозапас отмечает, да еще и с героической формулировкой «в 80 метрах от позиций противника», что это имеет какое-то значение, когда он оттуда поедет, а трэш с армией останется. Тем не менее картинку сделали профессионально, показали в прайм-тайм по всех ведущих телеканалах, которые находятся в собственности олигархов.
«Рвотная спецоперация для телекартинки явно разработана маршалами Арестовичем и Подоляком, почерк неповторим. Там он с другого фланга уже и Билецкий для воинственных «обучение» устраивает - так в военкомат сцикотно, не для того цветочки расцветали. Но больше всего обида мучает за другое - за количество хомячья, которое поведется на это фуфло», - написал ветеран АТО.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!