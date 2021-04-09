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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала

19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 9 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 02госпіталізовано – 4 936 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 02летальних випадків – 419;

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 02одужало – 11 221 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 02здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 07захворіло – 1 823 674 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 07одужало – 1 395 104 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 07летальних випадків – 36 381;

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 07проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6189
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09.04.2021 08:15
+5
Не розумію я тільки одного,чому на російськомовній версії новини показують раніше ніж на українськомовній?
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09.04.2021 08:15
+5
я в опозиції.
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09.04.2021 08:20
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Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6189
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09.04.2021 08:15 Відповісти
Ми всі президенти і ходимо теж без масок.
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09.04.2021 08:19 Відповісти
я в опозиції.
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09.04.2021 08:20 Відповісти
Не розумію я тільки одного,чому на російськомовній версії новини показують раніше ніж на українськомовній?
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09.04.2021 08:15 Відповісти
А як інакше виробити в українців комплекс меншовартості?!
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09.04.2021 08:31 Відповісти
Сумлінно перекладають. Всі новини в оригіналі російською... Як і Петро Ляксеіч... З трибуни українською, і домашні рідною мовою і дупля не відбивають.
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09.04.2021 08:32 Відповісти
то Петро Олексійович закон про мову виконував чи ні?
вдом можешь хоч китайською, хоч латиною
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09.04.2021 10:05 Відповісти
Так вийшли на плато чи ні? Що там по сценірію: плато чи до 30 тисяч?
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09.04.2021 08:20 Відповісти
Зескот угробит нацию, чемпионы, ***
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09.04.2021 08:22 Відповісти
Наговариваете... )

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZU2WhzO_NV466jrkL0jYQHzfD3_1MbP_2dRR72Ol_09aUFPmHzgYOfNhs6RjYAVRa_C5dlI5SyF-J8PO12XvUF6AMPP1ZCjusVKnsfhdpIiktl_Tt828yQIxgzAjHOFie00CX_rSBt8K8H1t8BkytjpnVThyEX8tYu4DN8tOVRt9Q&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/# 1 ч ·

Вот вы зря наговариваете на президента. Владимир Александрович думает о народе, и переживает за него.
6 апреля на селекторном совещании у президента Украины, он дал строгое распоряжение выяснить причину роста заболеваемости в Черновицкой области, и принять строгие меры для предотвращения её распространения. Да-да, так и сказал. Правда рост там начался в середине января, а с конца марта пошло снижение. А на дворе уже апрель, но это не важно, главное что президент болеет за народ.
А еще президент наконец-то заметил что со статистикой коек обеспеченных кислородом что-то не так. И назначил проверку. Правда проверку почему-то поручил главам обладминистраций которые сами же и рисуют эти койки. Довольно странное решение. Но это не важно. Главное что президент переживает и заботится о народе. Того глядишь он в мае-июне даст поручение разобраться с ростом смертности, а ближе к августу разобраться с ростом госпитализаций. Главное ведь что ? Главное это создание видимости бурной деятельности. Результат не важен. Главное красивая обертка, и хорошие видосы.
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09.04.2021 12:17 Відповісти
Врачи не справляются с навалой молодежного слабоумия и маразма.
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09.04.2021 08:26 Відповісти
Зато смертность от всех других болезней резко снизилась. Скоро степаша шарлатан об этом рапортовать будет как освоих успехах.Все на ковид списали.
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09.04.2021 08:27 Відповісти
Можливо, ковід не дає розвиватися іншим хворобам...можу навіть на цьому наполягати, бо не маю до медицини жодного відношення, а відтак ніякої відповідальності за свої слова не несу.
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09.04.2021 08:36 Відповісти
Лікарі зайняті іншим. Колись медики всі - всі бастували цілих три дні, то смертність за ті три дні знизилася на 20%.
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09.04.2021 08:57 Відповісти
( не у нас, у нас не бастують)
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09.04.2021 08:58 Відповісти
Больше нужно митингов "самозанятых"! Все лишние вымрут...
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09.04.2021 08:29 Відповісти
Не только митинги, нужно ещё базары и ярмарки открыть, только у всех посетителей взять расписки что они отказываются от медицинской помощи и обязуются померать тихо дома.
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09.04.2021 08:36 Відповісти
Как то странно.
Чем больше ограничений - тем больше заболевших.
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09.04.2021 08:34 Відповісти
Количество вакцинированных подозрительно совпадает с количеством заболевших практически во всех областях и по стране в целом.
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09.04.2021 08:36 Відповісти
Маски начинают спадать!
«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. кто (случайно) рекламирует вакцину!
«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!
«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!
Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ! "" .... копировать и быстро пересылать .... FB скоро будет удален 👎👎
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09.04.2021 09:14 Відповісти
рассія ні прі чьом?
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09.04.2021 09:32 Відповісти
щось я вже таке читав.
Спочатку я не вірив в короновірус, поки не задихнувся від цієї гидоти, зараз хочу попередити тих хто не вірить в цю гидоту, нічого страшного не має. поки не помреш!!!
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09.04.2021 09:40 Відповісти
Почнемо з того, що Wuhan Institute of Virology заснований не GlaxoSmithKline, а урядом КНР. А https://www.pfizer.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Pfizer має такі фінанси та контракти , що сам може купити будь-кого (чим він потроху і займається).

Спростування цього фейку https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK від Reuters
https://voxukraine.org/ru/nepravda-institut-virusologii-v-uhane-prinadlezhit-kompanii-glaxo-kotoroj-prinadlezhit-pfizer/ Від наших ЗМІ

Все інше можете нагуглити самостійно. На жаль фейк.
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09.04.2021 10:20 Відповісти
тотальный, и уже старый фейк
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09.04.2021 12:19 Відповісти
Повторюю знову. Паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський чи український штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 вчорашні 433 сьогоднішні , а потім за півтора роки.......

Все що потрібно знати про "пандемії", карантини і нові штами коронавірусу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/rekordnyi-rik-dlia-miliarderiv-forbes-nazvav-*************-liudei-svitu/ Барани вас знову стрижуть..... ! Тільки тепер в світовому масштабі.
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09.04.2021 09:55 Відповісти
Опять плоскоземельная муета.
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09.04.2021 10:31 Відповісти
Долбням, фейки тиражирующим, посвящается

Что происходит в Бразилии, где полыхает бесконтрольная вспышка COVID-19 и гибнет до 4 тыс. человек ежедневно
https://nv.ua/world/countries/v-brazilii-ot-koronavirusa-gibnut-po-4-tys-chelovek-v-den-podrobnosti-poslednie-novosti-50152617.html
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09.04.2021 12:29 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала - Цензор.НЕТ 5044

Тобто в 2019 за добу помирало в середньому 581114/365=1592 людини. Якби твої фантазії були реальністю, то зараз добова смертність від ковіду була б приблизно такою ж.
А вона вчетверо менше. Так що припиняй свою тупу ковідодисидентську пропаганду.
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09.04.2021 15:09 Відповісти
Хроника преступления против народа
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09.04.2021 11:13 Відповісти
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2164908853640423?__cft__[0]=AZWpVrSuttJikOojc-8DS_AmU-5IZcONwEYDXQJ7A9ZKr53JxC6ucCspKZYexaVmlFArZFHczHyKrhkL1pf0tG_3cmMV_cH8zfNYBLbFJ96550ts6XVzuZKYQXK-FKxMUE5n95WgwaT6OodoJVvLrpa3vXyrqRMxqO7_pJQY4swqTg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 апреля, 00:43
Украина вышла на первое место в Европе сразу в двух категория.
- суточное число новых случаев - 13276
- суточное число летальных случаев-430
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09.04.2021 12:50 Відповісти
 
 