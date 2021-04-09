В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала

19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 9 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 09 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 936 осіб;

летальних випадків – 419;

одужало – 11 221 особа;

здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 823 674 особи;

одужало – 1 395 104 особи;

летальних випадків – 36 381;

проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях", - розповів Степанов.







