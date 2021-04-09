За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 569 осіб, загалом - 353 147, - Степанов

353 147 осіб в Україні вакцинували проти COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 569 людей щеплено проти COVID-19 за добу 8 квітня 2021 року в Україні. 353 147 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами вакцинації.

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"Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 431 025 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Дніпропетровській (1990), Київській (1970) областях, Києві (1850) та Львівській (1540) області, найменше - у Чернігівській (140), Черкаській (180) та Миколаївській (180) областях.