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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 569 осіб, загалом - 353 147, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 569 осіб, загалом - 353 147, - Степанов

353 147 осіб в Україні вакцинували проти COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 569 людей щеплено проти COVID-19 за добу 8 квітня 2021 року в Україні. 353 147 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами вакцинації.

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"Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 431 025 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Дніпропетровській (1990), Київській (1970) областях, Києві (1850) та Львівській (1540) області, найменше - у Чернігівській (140), Черкаській (180) та Миколаївській (180) областях.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов - Цензор.НЕТ 1175
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09.04.2021 08:31 Відповісти
Вакцинировали 18 569 человек/сутки. Темпы не растут. Чтобы вакцинировать 20 млн человек с темпом 20 тыс. человек/сутки понадобиться 1000 суток (3 года).
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09.04.2021 08:45 Відповісти
не ростуть, бо коли виколють прийдеться сидіти і чекати на партії нічого не роблячи. їх сожруть: народ і самі медики - для медика-вакцинтора це сидіти без роботи, то вони зараз виходять у суб. та не нед. на пару укольчиків.
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09.04.2021 10:39 Відповісти
якщо український максимум 20 000 уколів у день, то 500 тис доз все-ріво повинні вже бути виколоті, бо це 25 днів, а розтягують до поставок. партія вже 2 тижні як має бути виколота.
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09.04.2021 10:37 Відповісти
В нормальных странах, где президенты, премьеры и министры здравоохранения не занимаются обогащением на должности, уже давно сделали вакцинацию 50% граждан. А в клоунско-зеленском балагане, до 1% вакцинации населения прийдется ждать еще полгода. Я уже не говорю про качество клоунской вакцины и повторную вакцинацию.
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09.04.2021 11:27 Відповісти
 
 