За добу у світі виявили 739,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 134,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 квітня у світі зареєстрували 739 130 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 854 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 134 528 841 випадок інфікування, з них 739 130 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 915 013 осіб, з них 13 854 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 108,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позицію відповідно.