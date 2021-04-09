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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі виявили 739,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 134,5 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі виявили 739,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 134,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 квітня у світі зареєстрували 739 130 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 854 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 134 528 841 випадок інфікування, з них 739 130 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 915 013 осіб, з них 13 854 за минулу добу.

За добу у світі виявили 739,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 134,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 108,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

За добу у світі виявили 739,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 134,5 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Маски начинают спадать!
«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. кто (случайно) рекламирует вакцину!
«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!
«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!
Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ! "" .... копировать и быстро пересылать .... FB скоро будет удален 👎👎
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09.04.2021 09:13 Відповісти
 
 