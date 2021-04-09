За добу у світі виявили 739,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 13,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 134,5 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 квітня у світі зареєстрували 739 130 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 854 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 134 528 841 випадок інфікування, з них 739 130 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 915 013 осіб, з них 13 854 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 108,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 7-му і 3-тю позицію відповідно.
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