УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6817 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
17 768 42

Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

Спостерігачі ОБСЄ продовжують уточнювати повідомлення про загибель 5-річного хлопчика на Донбасі в окупованому населеному пункті Олександрівське. Як відомо, РФ звинуватила Україну в обстрілі і почала поширювати фейки, проте українська сторона спростувала причетність до загибелі дитини.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі продовжували уточнювати повідомлення про загибель 5-річного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному уряду н. п. Олександрівське (47 км на північний схід від Донецька), розташованому приблизно за 14 км на південь від лінії зіткнення. 7 квітня в н. п. Єнакієве (непідконтрольний уряду; 41 км на північний схід від Донецька) батьки хлопчика (чоловік і жінка, 30-39 років) показали спостерігачам медичне свідоцтво, в якому зазначено, що хлопчик помер 2 квітня від вибухової травми і множинних осколкових поранень", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії

"Того ж дня приблизно за 6,5 км на північний захід від будинку №36, в якому хлопчик був у гостях, по вул. Дорожній на північній околиці Олександрівського спостерігачі побачили вирву (завширшки 20 см), яка, за оцінкою, утворилася нещодавно. Спостерігачі зафіксували численні отвори (завширшки від 2 мм до 7 см): на головних воротах і дерев'яному сараї приблизно за 12 м на північний схід і за 1 м на північний захід від вирви; в 2 металевих баках для води приблизно за 4 м на північний захід від вирви; а також у дерев'яному паркані навколо саду, приблизно за 3,5 м на південь від вирви. Члени патруля Місії також зафіксували численні отвори (завширшки від 2 мм до 7 см) у двох південно-західних стінах будинку, а також у південній стіні і вхідних металевих дверях. Спостерігачі також побачили, що 3 скла вікна в південно-західній стіні будинку були розбиті. Всередині будинку вони бачили отвір (5 см завширшки) в стелі кухні та ще 2 отвори (4-5 см завширшки) у вітальні, в південно-західній частині будинку. Встановити, з якого озброєння боєприпас став причиною появи вирви, не вдалося. За оцінкою, всі зазначені вище ушкодження виникли нещодавно, імовірно, в результаті розльоту осколків. Того ж дня у будинку бабуся хлопчика повідомила спостерігачам, що вона також зазнала поранення 2 квітня, коли стався вибух. Спостерігачі бачили поріз і синяк за її вухом, за отриманою інформацією, від влучання скла з розбитого вікна", - розповіли спостерігачі ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п.Олександрівське.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинув від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".

Автор: 

діти (5127) спостерігач (397) ОБСЄ (3509) смерть (6772) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
а ещё был случай - сивуху, бедного мальчика, в джинсах, на лавочке распялили. аж джинсы от боли намочил.
показати весь коментар
09.04.2021 08:52
+16
Чо еще одного расспяли в трусиках как Иисуса?
Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 8319
показати весь коментар
09.04.2021 08:48
+8
Ти вже працюєш?

Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 4151
показати весь коментар
09.04.2021 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чо еще одного расспяли в трусиках как Иисуса?
Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 8319
показати весь коментар
09.04.2021 08:48 Відповісти
а ещё был случай - сивуху, бедного мальчика, в джинсах, на лавочке распялили. аж джинсы от боли намочил.
показати весь коментар
09.04.2021 08:52 Відповісти
странно и такая недоработка кацапских фашистов почему "случайно"! не оказалась в момент взрывание сняли с разных ракурсов квадролета в том числе сам взрыв??!!!Россия 1.... Раша тудей нафиг и прочие рашинские глашатаи???!!!
показати весь коментар
09.04.2021 10:03 Відповісти
не спешат раньше времени уделять внимание таким мелочам и раскрывать карты. ожидаются более крупные события. вероятно, уже запланировано присутствие всего вышеописанного в момент нового "гляйвицкого инцендента", будь то сбитый парашный пассажирский самолёт, или подрыв домов в донецке, минске, воронеже.......... статисты уже переодеваются в форму ВСУ, одевают вьетнамки, а сьёмочные группы и корреспонденты, заведомые расходники после передачи репортажа, или уже в местах таких событий, или скоро переместятся туда в последнюю свою командировку. без этого параша не полезет открыто и массово. нужно ужаснуть мир варварством Украины. сегодня, может быть даже скорее, уже по отношению к белоруссии. потому что так чудовищнее. белорусы сегодня более вероятные расходники для *****, чем сами парашенцы в том же даунбасе.
показати весь коментар
09.04.2021 10:19 Відповісти
А вот и побелка, собственной персоной.
показати весь коментар
09.04.2021 08:58 Відповісти
Гибсом, как дела?
Снова опустился?
Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 1632
показати весь коментар
09.04.2021 09:01 Відповісти
Ти вже працюєш?

Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 4151
показати весь коментар
09.04.2021 09:10 Відповісти
крейда с гибсом.
показати весь коментар
09.04.2021 09:03 Відповісти
***** с петухами
показати весь коментар
09.04.2021 09:10 Відповісти
Даю гарантию что там считают что это все и все ненавидят нас
показати весь коментар
09.04.2021 09:02 Відповісти
Даю гарантию, вся лаптеногое мразь петухи
показати весь коментар
09.04.2021 09:11 Відповісти
Орки пьяные потеряли гранату, а ребенок ее нашел и подорвался. А виновата почему-то Украина.
показати весь коментар
09.04.2021 09:04 Відповісти
Это типа когда Путлер превратил сирийский город Алеппо в руины посылая крутых РАБссиянских бомбардировщиков,думал только об одном,город Грозный,слабо я бомбил,вот Алеппо Ляпотаааа...Детей сирийских подохло больше чем в Беслане,ляпотааа...
Крысы Мавзолейные... вы были баранами,ими и подохнете,посылать дрон с гранатой чтобы убить ребенка украинцы еще не научились и не научатся по простой причине...Украина давно не РАБссия и никогда ею не станет....Крысы позорные...,БОГ все Видит....
показати весь коментар
09.04.2021 09:05 Відповісти
нато бомбило даунецк фосфорными бомбами и изнасиловало бабку и казака мамая в с вастике..так и было сам видел..тройня родилась
показати весь коментар
09.04.2021 09:14 Відповісти
Даю гарантию, Путлер не убийца,Байден не прав,он учится 20 лет,но не получается,Леха Насральный живой пока что свидетель...
показати весь коментар
09.04.2021 09:14 Відповісти
Они б еще через год приехали на место происшествия.
показати весь коментар
09.04.2021 09:19 Відповісти
Маленький мальчик сирийский выживший после бомб Путлера ,сказал красивую фразу...
"Я все расскажу АЛЛАХУ"...ждите крысы Мавзолейные,голосом младенца глаголит ИСТИНА....всему свое время...
показати весь коментар
09.04.2021 09:20 Відповісти
Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події - Цензор.НЕТ 1902
показати весь коментар
09.04.2021 09:27 Відповісти
У Херсонській області під час позапланових навчальних зборів сформують вісім підрозділів територіальної оборони

Про це під час пресконференції повідомив голова обласної державної адміністрації, керівник зони територіальної оборони Херсонської області Сергій Козир. За його словами, загальна чисельність підрозділів становитиме понад чотири тисячі військовозобов'язаних, які проходитимуть підготовку в складі окремого стрілецького батальйону й окремої бригади ТрО.
Як розповів військовий комісар Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Зіньковський, цей південний регіон є лідером із заходів з територіальної оборони.
- Ми розпочали вже четверті навчальні збори на Херсонщині. Майже всі учасники брали участь у попередніх заходах з територіальної оборони, тож мають великий досвід і знання, - зазначив Олександр Зіньковський.
Він також повідомив, що під час проведення підготовки підрозділів ТрО за останні три роки залучено й навчено близько шести тисяч військовозобов'язаних.
Наразі триває процес розгортання підрозділів окремої бригади територіальної оборони Херсонщини. Командир бригади підполковник Дмитро Іщенко розповів, що після виконання завдань з формування підрозділів розпочалися заняття з бойової підготовки. Також планують провести заходи з колективної підготовки та тренування штабів.https://**********.com.ua/2021/04/u-hersonskij-oblasti-pid-chas-pozaplanovyh-navchalnyh-zboriv-sformuyut-visim-***********-terytorialnoyi-oborony/
показати весь коментар
09.04.2021 09:22 Відповісти
"Доблестный" спецназ РАБссии штурмовал школу в Беслане,детей погибло 186...но вам их не жалко,я вкурсе...Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події - Цензор.НЕТ 2974
показати весь коментар
09.04.2021 09:32 Відповісти
14 км от линии соприкосновения уже считается глубоким тылом?
показати весь коментар
09.04.2021 09:34 Відповісти
Канєшна. Бо українським військам заборонено використання: 1. артилерії 2.безпілотників 3.ракетної техніки 4.танків, усе це відведено від лінії фронту. Тому для наших військ це чужий глибокий недосяжний нічим тил. Орки і кацапи, звісно, можуть гатити чим завгодно куди завгодно, і навіть по "своїм", як вже робили неоднаразово.
показати весь коментар
09.04.2021 09:42 Відповісти
То, что запрещено, то понятно, но теоретически, какая дальность полёта боевого дрона?
показати весь коментар
09.04.2021 12:12 Відповісти
Для тех видов оружия, что оставили ВСУ, это просто окуенно глубокий тыл.
показати весь коментар
09.04.2021 10:25 Відповісти
Эта старт нового путинского дезинформационного наступления, как информационная подготовка возможного нового нападения на Украину. Так накручивают ************, чтобы опять натравить их на Украину. Достаточно было дать ребёнку замаскированное под игрушку взрывное устройство с дистанционным управлением либо с замедленным взрывателем. Операция прикрывалась, расследование оккупантами проводиться не будет, провести расследование независимо - не позволят. Скоро, вероятно, будут взрывы в оккупированном Донецке или Луганске. Либо в российских городах, с "чётким украинским следом".
показати весь коментар
09.04.2021 09:38 Відповісти
Слова Путлера я хорошо запомнил в 2014 году...
армия Украины развалена,ее нет,мы легко возьмем Крым.. Донбасс и Новороссия от Харькова до Одессы войдет в родную Говень...
показати весь коментар
09.04.2021 09:42 Відповісти
Дома в Москве Путлер взрывал играючи...доктор Гексоген правильно сделал,жаль мало...в Рязани пролетел,ошибочка вышла типа учения ФСБ...
показати весь коментар
09.04.2021 09:44 Відповісти
Але я б навіть не став називати ***** головним злочинцем, бо інших правителів у дикунській кривавій Московії і не було ніколи, традиція. Головні мерзотники це Німеччина, та Франція з США трохи збоку, які ЗНОВУ, вже В ТРЕТІЙ РАЗ за століття (!!!), своєю жадібністю буквально "викохали" чергового европейського "гітлера".
показати весь коментар
09.04.2021 09:48 Відповісти
А якщо врахувати ще "союзника" Сраліна, то взагалі цих "гітлерів" аж чотири. Ну, Сралін виключно на сумлінні американців, навіть вужче - єврейського капіталу США, що і забезпечив будівництво військової машини і промисловості СРСР продажем 500 заводів "під ключ" з усіма військовими технологіями і зразками озброєнь. Арманд Хаммер, згадуйте. Нагадаю також, це купили у великій мірі за рахунок вбитих голодом мільйонів українців, чию кров євреї США перетворили на золото у власних кишенях. Просто пам'ятайте історію, у ній ВСЕ ВЖЕ КОЛИСЬ БУЛО.
показати весь коментар
09.04.2021 09:55 Відповісти
Гитлера воспитал Джугашвили,не лепи горбатого до стены...баран пля...
показати весь коментар
09.04.2021 09:50 Відповісти
их всех воспитал кагал
показати весь коментар
09.04.2021 10:01 Відповісти
14 км от линии сопркосновения + 500-700 м до линии соприкосновения.... наш богатырь взял в руки гранату РГД и бросил... оккупантам в тыл... она летела и летела... и сепарам во двор залетела... а там мальчик 5 лет без присмотра гулял... гранату поджидал... и дождался - она бух и непоправимое... сочувствую.
показати весь коментар
09.04.2021 10:10 Відповісти
Новое неслыханное преступление ВСУ. Беспилотник нацистскобандеровскожидахахляцкого унд малдаванскаго войска сбросил гранату прямо в руки девятилетнего мальчика в городе Омск. Пролетев расстояние чуть более 3 тысяч километров китайский квадрокоптер с символикой космических войск Украины целенаправленно нашел мальчика в трусиках в городе -герое Омск и спустил ему гранату прямо в децццкие ладошки. Доколе! Подробности читайте в гугле.
показати весь коментар
09.04.2021 10:34 Відповісти
Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події - Цензор.НЕТ 275
показати весь коментар
09.04.2021 19:56 Відповісти
То есть эти "миссионеры" видят на стенах слепые отверстия от взрыва, а осколок пинцетиком достать и в кулечек положить им религия не позволяет?
показати весь коментар
09.04.2021 10:44 Відповісти
Миссия ОБСЕ в зоне АТО давно известна засильем инвалидов по слуху и зрению в своих рядах.
показати весь коментар
09.04.2021 10:51 Відповісти
Где можно узнать какого рода взрывная травма была у мальчика? Если руки оторваны, то мальчик руками с беспилотника ловил))))
показати весь коментар
09.04.2021 11:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
09.04.2021 11:51 Відповісти
Эти сепарские говнюки уже давно могли на месте подбросить осколки от вога.
показати весь коментар
09.04.2021 15:22 Відповісти
"в 6,5 км к юго-западу от дома №36, в котором мальчик был в гостях"
Километров или метров?
показати весь коментар
09.04.2021 21:34 Відповісти
5-летний мальчик был один в гостях за 6,5 км?! У бабушки только порез за ухом. Если ребёнок идёт рядом в сопровождении взрослого и сверху падает с беспилотника взрывное устройство, то погибнуть должны оба, но у бабушки которая в десять раз больше только царапина от стекла... не доработка, бабку надо было тоже убирать. И как обсе не может определить заряд с БПЛА или наземная мина, тоже вопрос.
показати весь коментар
10.04.2021 20:45 Відповісти
 
 