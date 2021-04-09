Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

Спостерігачі ОБСЄ продовжують уточнювати повідомлення про загибель 5-річного хлопчика на Донбасі в окупованому населеному пункті Олександрівське. Як відомо, РФ звинуватила Україну в обстрілі і почала поширювати фейки, проте українська сторона спростувала причетність до загибелі дитини.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі продовжували уточнювати повідомлення про загибель 5-річного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному уряду н. п. Олександрівське (47 км на північний схід від Донецька), розташованому приблизно за 14 км на південь від лінії зіткнення. 7 квітня в н. п. Єнакієве (непідконтрольний уряду; 41 км на північний схід від Донецька) батьки хлопчика (чоловік і жінка, 30-39 років) показали спостерігачам медичне свідоцтво, в якому зазначено, що хлопчик помер 2 квітня від вибухової травми і множинних осколкових поранень", - йдеться у звіті.

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"Того ж дня приблизно за 6,5 км на північний захід від будинку №36, в якому хлопчик був у гостях, по вул. Дорожній на північній околиці Олександрівського спостерігачі побачили вирву (завширшки 20 см), яка, за оцінкою, утворилася нещодавно. Спостерігачі зафіксували численні отвори (завширшки від 2 мм до 7 см): на головних воротах і дерев'яному сараї приблизно за 12 м на північний схід і за 1 м на північний захід від вирви; в 2 металевих баках для води приблизно за 4 м на північний захід від вирви; а також у дерев'яному паркані навколо саду, приблизно за 3,5 м на південь від вирви. Члени патруля Місії також зафіксували численні отвори (завширшки від 2 мм до 7 см) у двох південно-західних стінах будинку, а також у південній стіні і вхідних металевих дверях. Спостерігачі також побачили, що 3 скла вікна в південно-західній стіні будинку були розбиті. Всередині будинку вони бачили отвір (5 см завширшки) в стелі кухні та ще 2 отвори (4-5 см завширшки) у вітальні, в південно-західній частині будинку. Встановити, з якого озброєння боєприпас став причиною появи вирви, не вдалося. За оцінкою, всі зазначені вище ушкодження виникли нещодавно, імовірно, в результаті розльоту осколків. Того ж дня у будинку бабуся хлопчика повідомила спостерігачам, що вона також зазнала поранення 2 квітня, коли стався вибух. Спостерігачі бачили поріз і синяк за її вухом, за отриманою інформацією, від влучання скла з розбитого вікна", - розповіли спостерігачі ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.

Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п.Олександрівське.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинув від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".