Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події
Спостерігачі ОБСЄ продовжують уточнювати повідомлення про загибель 5-річного хлопчика на Донбасі в окупованому населеному пункті Олександрівське. Як відомо, РФ звинуватила Україну в обстрілі і почала поширювати фейки, проте українська сторона спростувала причетність до загибелі дитини.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 8 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Спостерігачі продовжували уточнювати повідомлення про загибель 5-річного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному уряду н. п. Олександрівське (47 км на північний схід від Донецька), розташованому приблизно за 14 км на південь від лінії зіткнення. 7 квітня в н. п. Єнакієве (непідконтрольний уряду; 41 км на північний схід від Донецька) батьки хлопчика (чоловік і жінка, 30-39 років) показали спостерігачам медичне свідоцтво, в якому зазначено, що хлопчик помер 2 квітня від вибухової травми і множинних осколкових поранень", - йдеться у звіті.
"Того ж дня приблизно за 6,5 км на північний захід від будинку №36, в якому хлопчик був у гостях, по вул. Дорожній на північній околиці Олександрівського спостерігачі побачили вирву (завширшки 20 см), яка, за оцінкою, утворилася нещодавно. Спостерігачі зафіксували численні отвори (завширшки від 2 мм до 7 см): на головних воротах і дерев'яному сараї приблизно за 12 м на північний схід і за 1 м на північний захід від вирви; в 2 металевих баках для води приблизно за 4 м на північний захід від вирви; а також у дерев'яному паркані навколо саду, приблизно за 3,5 м на південь від вирви. Члени патруля Місії також зафіксували численні отвори (завширшки від 2 мм до 7 см) у двох південно-західних стінах будинку, а також у південній стіні і вхідних металевих дверях. Спостерігачі також побачили, що 3 скла вікна в південно-західній стіні будинку були розбиті. Всередині будинку вони бачили отвір (5 см завширшки) в стелі кухні та ще 2 отвори (4-5 см завширшки) у вітальні, в південно-західній частині будинку. Встановити, з якого озброєння боєприпас став причиною появи вирви, не вдалося. За оцінкою, всі зазначені вище ушкодження виникли нещодавно, імовірно, в результаті розльоту осколків. Того ж дня у будинку бабуся хлопчика повідомила спостерігачам, що вона також зазнала поранення 2 квітня, коли стався вибух. Спостерігачі бачили поріз і синяк за її вухом, за отриманою інформацією, від влучання скла з розбитого вікна", - розповіли спостерігачі ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що Російські ЗМІ поширюють фейк, що в результаті дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО.
Українська делегація в ТКГ заявила, що ЗСУ не причетні до загибелі дитини в окупованому н.п.Олександрівське.
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Наша версія, що дитина на окупованому Донбасі загинув від вибухового пристрою, який знайшла у дворі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Снова опустился?
Крысы Мавзолейные... вы были баранами,ими и подохнете,посылать дрон с гранатой чтобы убить ребенка украинцы еще не научились и не научатся по простой причине...Украина давно не РАБссия и никогда ею не станет....Крысы позорные...,БОГ все Видит....
"Я все расскажу АЛЛАХУ"...ждите крысы Мавзолейные,голосом младенца глаголит ИСТИНА....всему свое время...
Про це під час пресконференції повідомив голова обласної державної адміністрації, керівник зони територіальної оборони Херсонської області Сергій Козир. За його словами, загальна чисельність підрозділів становитиме понад чотири тисячі військовозобов'язаних, які проходитимуть підготовку в складі окремого стрілецького батальйону й окремої бригади ТрО.
Як розповів військовий комісар Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Зіньковський, цей південний регіон є лідером із заходів з територіальної оборони.
- Ми розпочали вже четверті навчальні збори на Херсонщині. Майже всі учасники брали участь у попередніх заходах з територіальної оборони, тож мають великий досвід і знання, - зазначив Олександр Зіньковський.
Він також повідомив, що під час проведення підготовки підрозділів ТрО за останні три роки залучено й навчено близько шести тисяч військовозобов'язаних.
Наразі триває процес розгортання підрозділів окремої бригади територіальної оборони Херсонщини. Командир бригади підполковник Дмитро Іщенко розповів, що після виконання завдань з формування підрозділів розпочалися заняття з бойової підготовки. Також планують провести заходи з колективної підготовки та тренування штабів.https://**********.com.ua/2021/04/u-hersonskij-oblasti-pid-chas-pozaplanovyh-navchalnyh-zboriv-sformuyut-visim-***********-terytorialnoyi-oborony/
армия Украины развалена,ее нет,мы легко возьмем Крым.. Донбасс и Новороссия от Харькова до Одессы войдет в родную Говень...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Километров или метров?