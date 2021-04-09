Перші побічні реакції після щеплення Johnson&Johnson: у США тимчасово закрили два пункти вакцинації, - Wall Street Journal

Два місця масової вакцинації в Північній Кароліні і Колорадо тимчасово закрилися на цьому тижні після того, як деякі люди відчули несприятливі наслідки після отримання уколу Johnson & Johnson.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Wall Street Journal.

У штаті Північна Кароліна вакцинація була припинена в четвер після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. За словами чиновників охорони здоров'я округу Уейк, чотири людини були доставлені в місцеві лікарні для обстеження.

До припинення діяльності центру було всього вакциновано понад 2,3 тис. осіб.

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Влада округу заявила, що рішення було прийнято спільно з Департаментом охорони здоров'я та соціальних служб Північної Кароліни в цілях обережності після консультацій з Johnson & Johnson.

У штаті Колорадо місце масової вакцинації було тимчасово закрито у середу після того, як у 11 осіб виникли побічні реакції.

Двоє людей були доставлені в найближчу лікарню в цілях обережності.

Побічні реакції були зареєстровані у 0,62% з усіх вакцинованих в Колорадо.

Серед побічних реакцій відзначалися нудота і запаморочення.

Представник Johnson & Johnson заявив, що компанія ретельно розглядає будь-які повідомлення про небажані явища у людей, які отримали їхню вакцину.

Близько 66 млн осіб в США - одна п'ята частина населення країни - повністю щеплена від коронавірусу, свідчать дані Центрів США по контролю і профілактиці захворювань (CDC), оголошені в четвер.

При цьому близько 112 млн осіб отримали першу дозу тих вакцин, які вимагають введення двох доз препарату, зазначається в повідомленні CDC.

США використовують вакцини Moderna і BioNTech / Pfizer, які вимагають двох доз, а також Johnson & Johnson, яка стає повністю ефективним після введення однієї дози.

Препарат BioNTech / Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, в той час як інші можуть бути використані тільки для людей старше 18 років.

Президент США Джо Байден пообіцяв забезпечити достатню кількість вакцин для всього дорослого населення країни до кінця травня.