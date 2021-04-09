Перші побічні реакції після щеплення Johnson&Johnson: у США тимчасово закрили два пункти вакцинації, - Wall Street Journal
Два місця масової вакцинації в Північній Кароліні і Колорадо тимчасово закрилися на цьому тижні після того, як деякі люди відчули несприятливі наслідки після отримання уколу Johnson & Johnson.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Wall Street Journal.
У штаті Північна Кароліна вакцинація була припинена в четвер після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. За словами чиновників охорони здоров'я округу Уейк, чотири людини були доставлені в місцеві лікарні для обстеження.
До припинення діяльності центру було всього вакциновано понад 2,3 тис. осіб.
Влада округу заявила, що рішення було прийнято спільно з Департаментом охорони здоров'я та соціальних служб Північної Кароліни в цілях обережності після консультацій з Johnson & Johnson.
У штаті Колорадо місце масової вакцинації було тимчасово закрито у середу після того, як у 11 осіб виникли побічні реакції.
Двоє людей були доставлені в найближчу лікарню в цілях обережності.
Побічні реакції були зареєстровані у 0,62% з усіх вакцинованих в Колорадо.
Серед побічних реакцій відзначалися нудота і запаморочення.
Представник Johnson & Johnson заявив, що компанія ретельно розглядає будь-які повідомлення про небажані явища у людей, які отримали їхню вакцину.
Близько 66 млн осіб в США - одна п'ята частина населення країни - повністю щеплена від коронавірусу, свідчать дані Центрів США по контролю і профілактиці захворювань (CDC), оголошені в четвер.
При цьому близько 112 млн осіб отримали першу дозу тих вакцин, які вимагають введення двох доз препарату, зазначається в повідомленні CDC.
США використовують вакцини Moderna і BioNTech / Pfizer, які вимагають двох доз, а також Johnson & Johnson, яка стає повністю ефективним після введення однієї дози.
Препарат BioNTech / Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, в той час як інші можуть бути використані тільки для людей старше 18 років.
Президент США Джо Байден пообіцяв забезпечити достатню кількість вакцин для всього дорослого населення країни до кінця травня.
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В отличии от того же "спуткик 5", там хоть половина трутов будет ничего не скажут и не приостановят
трутовтрупов
МИРОВЫЕ СМИ МОЛЧАТ И ЗАКРЫВАЮТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!!!!
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных,
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.
Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлением.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.Источник; https://cairnsnews.org/2018/11/19/u-s-govt-loses-landmark-vaccine-lawsuit/?fbclid=IwAR2Bi2fzbTGzG-IR_1SVNjZV5lFatzW1cKUwnnaRZw8Bvng8ZGo8scD4L-c U.S. GOVT LOSES LANDMARK VACCINE LAWSUIT
Из "лишних" ощущений за сутки он отметил слабость и головную боль, но он гипертоник - и такое периодически "ловит" и без вакцин (возраст- лет 48).
Записывался он на вакцинацию онлайн, через день прислали его дату (еще ч-з 5дней - итого неделя).
То, что он привит ДжДж - прочел уже после, в сертификате.
В принципе, он доволен (ибо, говорит, ему через месяц оперироваться).
У одних, слышал, (раньше, до ДжДж) - бывала температура,
у других - вообще ничего.
Вы сильно удивитесь, но половина детских препаратов, смесей для питания именно Джонсон и Джонсон
Colgate - Procter & GambleСолдате - Прапор и Дембель фактически тот жеж Джонсон и Джонсон. Ну вот нельзя вчера бадяжить шампунь, а сегодня вакцЫну...
Кстати к слову: Simens кроме стиральных машин, делает оборудование для атомных станций (причем это главный производитель такого оборудования), морские суда (у них собственные верфи) и автомобили под собственной торговой маркой!!!!
Тут давно пишуть, що шкода, збитки, смерті є і будуть значно більшими від =заходів= і =боротьби=, ніж від самого вірусу. На кілька поколінь.
Біда коли задихаєшся, реально не можна зрозуміти що з тобою таке. Дихаєш на повні легені а мозок тормозить. Це короновірус.
Зараз маю друге зараження, бо торможу по повній.
Потрібно повернутись на правий бік, так дихати легше, пити чай з імберем і замість цукру мед.
Мені допомагає.
Спасибо Биллу Гейтсу за инициативу с вакцинацией.
Ьак что ни в какой посторонней отраве под названием "вакцина" не нуждаюсь.
Если бы власть заботилась, она бы упразднила налоги и коммуналку на период локдауна,
но она экономически обессиливает граждан - так почему они должны думать,
что "вакциной" власть хочет именно помочь ?