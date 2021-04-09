Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під варту брата глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова, якого затримали на хабарі в $ 100 тис. Він має можливість виходу під заставу в розмірі 35 млн 185 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"9 квітня 2021 року за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід посадовцю Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, який підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва. Суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 35 млн 185 тисяч гривень. Строк дії запобіжного заходу – до 4 червня 2021 року", - говориться в повідомленні.

У САП зазначили, що в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки, зокрема прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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У відомстві додали, що зараз триває обрання запобіжного заходу іншого адвоката - другого підозрюваного у зазначеній справі.

Іншим підозрюваним у справі є адвокат Юрій Донець, пише hromadske.ua.

В ході судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що адвокат Юрій Донець у змові з Зонтовим підбурили ліквідатора страхової компанії "АКС Кепітал" Сергія Коваленка надати 100 тисяч доларів хабаря судді ОАСК. За ці гроші вони нібито пообіцяли розв'язувати питання з цим суддею про задоволення позову "АКС Кепітал" до податкової Києва про скасування податкового повідомлення.

За словами сторони обвинувачення, всі деталі судової справи "АКС Кепітал", яка розглядалася в ОАСК, адвокат Донець і Зонтов обговорювали в месенджерах. Зокрема, брат голови ОАСК повідомив, що суддя відмовилася розглядати позов страхової компанії у спрощеному порядку.

Також Зонтов у листуванні нібито повідомив адвокату Донцю, що у ліквідатора "АКС Кепітал" потрібно взяти 10 тисяч доларів. Пізніше ці кошти Коваленко передав підозрюваному адвокату, що підтвердив у листуванні з Зонтовим сам Донець.

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Надалі, як стверджував прокурор, у листуванні брат голови ОАСК наголосив, що решту хабаря у 90 тисяч доларів необхідно передати до 6 квітня. Ці кошти ліквідатор страхової компанії передав адвокату Донцю, а той передав 80 тисяч доларів із суми Зонтову, а 10 тисяч — залишив собі.

Як повідомив прокурор, під час невідкладних обшуків у Донця знайшли 20 тисяч доларів, номери купюр яких збігаються з врученим хабарем. Решту 80 тисяч доларів знайшли в офісі брата голови ОАСК. Номери купюр теж збігаються з хабарем. Частина з них були імітаційними. Також детективи віднайшли й флешку, на якій був проєкт судового рішення про задоволення позову страхової компанії "АКС Кепітал", яке мав ухвалити ОАСК.

Водночас адвокати Зонтова заперечували проти затримання свого клієнта. Вони стверджували, що кошти вилучили незаконно, оскільки обшук проводився без рішення суду. Однак прокурор повідомив, що обшук був невідкладний і не потребував ухвали — його метою було врятування переданих грошей.

Окремо адвокати брата голови ОАСК повідомили, що вилучені мільйони доларів не є злочинними. Частина з них передані на зберігання іншими особами або за договорами іпотеки. Сам Зонтов не вважав ці кошти неправомірною вигодою.





Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.