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Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн

Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під варту брата глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова, якого затримали на хабарі в $ 100 тис. Він має можливість виходу під заставу в розмірі 35 млн 185 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"9 квітня 2021 року за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід посадовцю Служби зовнішньої розвідки України, який також є адвокатом, який підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва. Суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 35 млн 185 тисяч гривень. Строк дії запобіжного заходу – до 4 червня 2021 року", - говориться в повідомленні.

У САП зазначили, що в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки, зокрема прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій день з моменту затримання на хабарі брата Вовка Зонтова мовчать ВРП, Верховний Суд і Рада Суддів: думають, як краще переховати власні мільйони, - Жернаков

У відомстві додали, що зараз триває обрання запобіжного заходу іншого адвоката - другого підозрюваного у зазначеній справі.

Іншим підозрюваним у справі є адвокат Юрій Донець, пише hromadske.ua.

В ході судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що адвокат Юрій Донець у змові з Зонтовим підбурили ліквідатора страхової компанії "АКС Кепітал" Сергія Коваленка надати 100 тисяч доларів хабаря судді ОАСК. За ці гроші вони нібито пообіцяли розв'язувати питання з цим суддею про задоволення позову "АКС Кепітал" до податкової Києва про скасування податкового повідомлення.

За словами сторони обвинувачення, всі деталі судової справи "АКС Кепітал", яка розглядалася в ОАСК, адвокат Донець і Зонтов обговорювали в месенджерах. Зокрема, брат голови ОАСК повідомив, що суддя відмовилася розглядати позов страхової компанії у спрощеному порядку.

Також Зонтов у листуванні нібито повідомив адвокату Донцю, що у ліквідатора "АКС Кепітал" потрібно взяти 10 тисяч доларів. Пізніше ці кошти Коваленко передав підозрюваному адвокату, що підтвердив у листуванні з Зонтовим сам Донець.

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Надалі, як стверджував прокурор, у листуванні брат голови ОАСК наголосив, що решту хабаря у 90 тисяч доларів необхідно передати до 6 квітня. Ці кошти ліквідатор страхової компанії передав адвокату Донцю, а той передав 80 тисяч доларів із суми Зонтову, а 10 тисяч — залишив собі.

Як повідомив прокурор, під час невідкладних обшуків у Донця знайшли 20 тисяч доларів, номери купюр яких збігаються з врученим хабарем. Решту 80 тисяч доларів знайшли в офісі брата голови ОАСК. Номери купюр теж збігаються з хабарем. Частина з них були імітаційними. Також детективи віднайшли й флешку, на якій був проєкт судового рішення про задоволення позову страхової компанії "АКС Кепітал", яке мав ухвалити ОАСК.

Водночас адвокати Зонтова заперечували проти затримання свого клієнта. Вони стверджували, що кошти вилучили незаконно, оскільки обшук проводився без рішення суду. Однак прокурор повідомив, що обшук був невідкладний і не потребував ухвали — його метою було врятування переданих грошей.

Окремо адвокати брата голови ОАСК повідомили, що вилучені мільйони доларів не є злочинними. Частина з них передані на зберігання іншими особами або за договорами іпотеки. Сам Зонтов не вважав ці кошти неправомірною вигодою.

Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн 01
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн 02

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

арешт (2535) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1973) Окружний адмінсуд Києва (539) Зонтов Юрій (27) Донець Юрій (3)


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Топ коментарі
+19
с возможностью залога в 35,1 млн грн


Лол, там в сейфе больше бабла было
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09.04.2021 09:01
+15
До вечера порешает по залогу, на пару месяцев отстранят, получит компенсацию через суд, что уволили, снова возобновится на работу через суд, и по новому кругу будет брать взятки. Лайфхак, как можно в Украине безнаказанно грабить, не благодарите.
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09.04.2021 09:06
+15
А в сейфе у него валюты нашли почти на 150 млн. гривен., при зарплате 400 тыс. гривен в год, так ему сто млн. еще вернут. Или мы, общество, очищаем судебную систему, и отправляем несколько тысяч коррумпированных судей на зону, а остальных люстрируем, или они погубят Украину.
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09.04.2021 09:10
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с возможностью залога в 35,1 млн грн


Лол, там в сейфе больше бабла было
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09.04.2021 09:01 Відповісти
Это с верхней шухляды, ключи от нижней у тещи🤣
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09.04.2021 09:05 Відповісти
для вовка-зонтова это чаевые,а не залог
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09.04.2021 11:44 Відповісти
35 в казну и еще столько же нужно в карманы распихать судей и прочих деятелей
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09.04.2021 09:07 Відповісти
гибсокартон, как самочувствие?
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09.04.2021 09:13 Відповісти
более того, еще вчера была сумма 50 млн )))))
ой... думаю для брата и пр.родичей - эти 35,1 млн собираемы за 2-3 часа ))))
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09.04.2021 09:18 Відповісти
В НАБУ отметили, что во время одного из обысков, кроме взятки ($100 тысяч), нашли большие суммы наличных в иностранной валюте: более $3,7 млн; 840 тысяч евро; 20 тысяч фунтов; 230 тысяч гривен; 100 шекелей.
Также детективы нашли «предметы, похожие на антиквариат» и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника.
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3521
https://plus.obozrevatel.com/crime/zaderzhanie-na-vzyatke-brata-glavyi-oask-vovka-poyavilis-detali-obyiska-foto.htm
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09.04.2021 10:12 Відповісти
ну от, все вирішено, завтра знову буде збирати по 100 кусків братану!
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09.04.2021 09:01 Відповісти
Школа волонтеров «Тамбовский волк» поможет бездомным
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09.04.2021 09:01 Відповісти
как всё просто)) грабить в долларах и евро слитки взвешивать, а в залоге гривны
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09.04.2021 09:05 Відповісти
До вечера порешает по залогу, на пару месяцев отстранят, получит компенсацию через суд, что уволили, снова возобновится на работу через суд, и по новому кругу будет брать взятки. Лайфхак, как можно в Украине безнаказанно грабить, не благодарите.
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09.04.2021 09:06 Відповісти
Риф сидит без права залога, а тут персонажа готовы выпустить за средний размер его одной взятки?
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09.04.2021 09:06 Відповісти
Ріф патріот - для совкодрочерів суддів ворог, а це корупціонер - для совкодрочерів суддів "наша масть" .... усе 'логічно'.
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09.04.2021 12:14 Відповісти
Залог повинен бути не менш як у 10 разів більше суми вилучених коштів або нанесених збитків!
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09.04.2021 09:08 Відповісти
А в сейфе у него валюты нашли почти на 150 млн. гривен., при зарплате 400 тыс. гривен в год, так ему сто млн. еще вернут. Или мы, общество, очищаем судебную систему, и отправляем несколько тысяч коррумпированных судей на зону, а остальных люстрируем, или они погубят Украину.
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09.04.2021 09:10 Відповісти
То есть, он полезет в правый карман, достанет деньги, отслюнявит половину на залог и пойдет домой счастливый что отделался легким испугом.
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09.04.2021 09:11 Відповісти
что за бред, 35,1 млн это у них деньги на шлюх и виски. Залог должен быть продажники минимум 350 млн, а лучше 3,5 ярда вот тогда будет интереснее.
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09.04.2021 09:12 Відповісти
Правильно. Это для простых смертных 35 млн. сумасшедшие деньги, а для тех, это мелочь.
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09.04.2021 09:22 Відповісти
Яка застава може буть для корупціонерів і хабарників.До яких пір вони будуть безкарно грабувати і красти.Ганьба зеківськім законам що наприймали ригівські шлеперисти.
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09.04.2021 09:17 Відповісти
А что хоть кто нибудь из ранее задержаных бриллиантовых "служителей закона" получил реальный срок!? Назовите его для внесения в книгу Рекордов правосудия!
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09.04.2021 09:19 Відповісти
Чинуш такого ранга вообзе нельзя выпускать под залог
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09.04.2021 09:20 Відповісти
ну значит скоро выслезнет, как мыло )))) 35,1 млн - для этих...вошей.. не проблема...
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09.04.2021 09:21 Відповісти
Гарний бізнес у суддів. Випускають чувака під заставу, він тікає, а вони ділять бабло між собою.
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09.04.2021 09:22 Відповісти
Не пойму из-за чего кипишь? Ну вот например известно, что Борман хранил у себя наворованные несметные сокровища. Означало ли это, что он не был предан Германии, Рейху и лично А.Гитлеру?
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09.04.2021 09:27 Відповісти
Пару пачек из домашней коллекции нумизмата решит вопрос с освобождением. Ну а потом ходу и сытая жизнь в тихой европейской стране.
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09.04.2021 09:36 Відповісти
в "одной корзине" обнаружили сотни миллионов криминала... и залог в 35 миллионов - это такой атракцион щедрости к преступнику?? или наглый сговор?
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09.04.2021 09:45 Відповісти
МАФИЯ - КРУГОВАЯ ПОРУКА - рыба гниет с головы !
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09.04.2021 12:50 Відповісти
Квартира, в которой НАБУ обнаружило крупные суммы наличными - это тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри). Квартира оформлена на женщину-адвоката, ею пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.
Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк был назначен на эту должность по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака, не обратил внимания на «семейные коррупционные дела» Зонтова и на то, что он в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства.
Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком?

https://nv.ua/ukraine/politics/nabu-poymalo-na-vzyatke-100-tys-dollarov-brata-skandalnogo-sudi-oask-vovka-novosti-ukrainy-50152614.html
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09.04.2021 10:04 Відповісти
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3664
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09.04.2021 10:06 Відповісти
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 1844
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09.04.2021 10:07 Відповісти
Правильно, активистов - без залога, это ж из-за них все проблемы. А уважаемые люди не должны просто так сидеть из-за каких-то взяток!
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09.04.2021 10:09 Відповісти
какой-то бред. что за залог? у него только из сейфа выколупали больше двухсот миллионов гривен.
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Судьи пустят шапку по кругу и за день соберут
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3033
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09.04.2021 11:35 Відповісти
всех судей Украины лишить званий, дипломов, льгот и на общую пенсию, мразей
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09.04.2021 11:02 Відповісти
Вони й на загальну пенсію не напрацювали.
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09.04.2021 12:29 Відповісти
Доки не буде НОРМАЛЬНОЮ ркформи судової системи,
Доки корупціонерів не почнуть саджати мінімум на 15 років з конфіскацією майна без права на УДО - Толку не буде.
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09.04.2021 12:17 Відповісти
Як добровольців, так без доказів, без фактів, за сєпарською брехнею без суду - на роки за грати.
А як суддівська хабарна наволоч, то застава в 1/100 накраденого.
Ясно чому - бо уся суддівська мразь така само, як ота парашна свиня.
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09.04.2021 12:32 Відповісти
! Голосовали за этих мразюк ,получите результат -найвеличайшего членограя и его 💯%прокурвы венидиктовой
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09.04.2021 12:56 Відповісти
 
 