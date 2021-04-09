"Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну", - Ляшко
Головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні не будуть запроваджувати тотальний локдаун.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"В Україні дійсно стабілізувалася кількість нових випадків. Івано-Франківська область, найімовірніше, завтра буде виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки. Вони вже досягли показників, які дозволяють нам перевести її в жовтий рівень. Закарпатська область — день-два, і теж вийде з червоного рівня. Ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни. Це свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності та вихід на показники жовтого рівня займає 3-4 тижні", зазначив Ляшко.
Головний санлікар зазначив, що тотальний локдаун у країні не запроваджуватиметься.
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