"Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну", - Ляшко

Головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні не будуть запроваджувати тотальний локдаун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"В Україні дійсно стабілізувалася кількість нових випадків. Івано-Франківська область, найімовірніше, завтра буде виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки. Вони вже досягли показників, які дозволяють нам перевести її в жовтий рівень. Закарпатська область — день-два, і теж вийде з червоного рівня. Ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни. Це свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності та вихід на показники жовтого рівня займає 3-4 тижні", зазначив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що тотальний локдаун у країні не запроваджуватиметься.

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"Україна 39-та за смертністю в Європі та 48-ма у світі. Ми не на перших місцях. Бувають дні, коли фіксується велика кількість випадків для нашої країни, в порівнянні з іншими. Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну. Головне - дотримуватися норм", - сказав він.

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