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Новини Коронавірус і карантин
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"Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну", - Ляшко

Головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні не будуть запроваджувати тотальний локдаун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"В Україні дійсно стабілізувалася кількість нових випадків. Івано-Франківська область, найімовірніше, завтра буде виведена з червоного рівня епідемічної небезпеки. Вони вже досягли показників, які дозволяють нам перевести її в жовтий рівень. Закарпатська область — день-два, і теж вийде з червоного рівня. Ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни. Це свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності та вихід на показники жовтого рівня займає 3-4 тижні", зазначив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що тотальний локдаун у країні не запроваджуватиметься.

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"Україна 39-та за смертністю в Європі та 48-ма у світі. Ми не на перших місцях. Бувають дні, коли фіксується велика кількість випадків для нашої країни, в порівнянні з іншими. Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну. Головне - дотримуватися норм", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6770
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09.04.2021 09:12 Відповісти
Они тупо спихивают негатив на мэров. По факту, мэры, за принятие решения о локальном карантине не отвечают, но негатив идет на них. А вот в случае тотального карантина негатив идет на Степанова и Бубочку. Так что выбор очевиден, все делают так, что "Бубачка нэ вынават"
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09.04.2021 09:25 Відповісти
Та надо вообще все отменить, нафиг эти карантины и ограничения, ведь как говаривал Дункан Маклауд: "в живых должен остаться только один"
"Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2356
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09.04.2021 09:16 Відповісти
Як сказано в Біблії, людей залишиться так мало, що радітимуть зустрівши один одного.
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09.04.2021 09:19 Відповісти
меньше народу больше кислороду.
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09.04.2021 10:43 Відповісти
дурилка картонная.
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09.04.2021 09:25 Відповісти
Локдаун лише на папері. Навіть педагоги ходять на роботу і заражують інших або себе заражають. Приклад м. Мена Чернігівської області. Вчителі Менського ІРЦ і далі ходять на роботу та розповсюджують віруси, хоча всі інші заклади освіти закриті.
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09.04.2021 09:35 Відповісти
педагоги то вообще стадо, який з них приклад. на цьому тижні на Прямий був репортаж "маски, карантин, дотримання і т.д." так одна транда на камеру сказала, що як раз зараз хворіє на ковід!!! карл, вона шляється не сидить вдома!!!
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09.04.2021 10:46 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/rekordnyi-rik-dlia-miliarderiv-forbes-nazvav-*************-liudei-svitu/ все що потрібно знати про "пандемії", карантини і нові штами коронавірусу. Барни вас стрижуть.....
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09.04.2021 09:48 Відповісти
 
 