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Харківська правозахисна група про запровадження Зеленським санкцій РНБО: "Є ознаки узурпації влади"

Харківська правозахисна група про запровадження Зеленським санкцій РНБО:

Правозахисники вважають, що Указ Президента України №140 / 2021 на основі рішення РНБО від 2 квітня 2021 року є не просто зловживанням владою, а має ознаки узурпації влади, адже Президент в порушення Конституції України присвоїв повноваження судової влади.

Застосування санкцій до громадян України, які мешкають на підконтрольній українському уряду території, підривають фундаментальні принципи права, грубо порушують Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, несуть серйозні загрози правам і свободам людини, а також мають ознаки узурпації влади в державі. Про це пише Харківська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

"За два місяці ухвалено п’ять рішень РНБО щодо застосування санкцій, останнє 2 квітня. Відомо про кримінальні провадження щодо фігурантів рішень про санкції, деякі з яких перейшли до стадії судового розгляду – наприклад, колишній президент Віктор Янукович та його оточення, колишні міліціонери, які зрадили присязі, та служать в Росії або на непідконтрольній уряду території Криму та Донбасу. Й у кожному рішенні, окрім росіян та зрадників, присутні громадяни України та/або українські юридичні особи, що знаходяться/працюють на підконтрольній уряду території. Відносно них немає жодних вироків суду, що набули законної сили, чи інших рішень, про це не повідомляється. Є тільки викривальні статті в медіа", - повідомляє група.

"Санкції є міжнародно-правовим механізмом політичного характеру, який застосовує одна держава проти іншої держави, її фізичних та юридичних осіб, оскільки іншого способу боротьби з їх ворожим впливом просто немає. Застосування санкцій до власних громадян можливо лише за умови, якщо вони мешкають закордоном, або переховуються на тимчасово окупованих територіях України, і держава вичерпала механізми притягнення їх до відповідальності. Дії президента Зеленського – це не санкції у їх міжнародно-правовому розумінні, а директивне управління державою", - вважають правозахисники.

Також читайте: Зеленський досі не ввів у дію затверджені РНБО 19 березня санкції проти Януковича та його оточення

"Ані рішення РНБО від 2 квітня 2021 року, ані Указ Президента України №140/2021, яким це рішення було введене в дію, всупереч статті 3 Закону "Про санкції" не містять жодних підстав застосування обмежувальних заходів. На наш погляд, такі дії Президента України є незаконними та свавільними, адже вони створили ситуацію, за якої громадяни України були суттєво обмежені в правах без будь-якого пояснення та обґрунтування", - пишеться в заяві.

"Звертаємо увагу, що суворі та репресивні заходи, спрямовані на обмеження прав людини, можуть бути прирівняні до "кримінального обвинувачення" за змістом Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод. Терміни "кримінальне обвинувачення" та "кримінальне правопорушення" є автономними в розумінні статей 6 (Право на справедливий суд) та 7 (Ніякого покарання без закону) Конвенції. Отже, в ситуації застосування таких заходів держава має забезпечити дотримання низки гарантій, зокрема, ніякого покарання без закону, право на справедливий судовий розгляд судом, що встановлений законом, дотримання принципу презумпції невинуватості, право бути негайно і детально проінформованим про характер і причини обвинувачення, право на ефективний засіб правового захисту тощо. Проте, в ситуації із застосованими санкціями, жодна з цих гарантій не була дотримана.

Подібна ситуація не дотримання керівництвом держави норм національного та міжнародного права може призвести до негативних наслідків у вигляді фінансових та репутаційних втрат внаслідок рішень міжнародних судових інстанцій: держава буде змушена виплачувати за рахунок коштів платників податків компенсацію особам, щодо яких було застосовано санкції, а при піднятті на міжнародному рівні питання про застосування санкцій іноземними країнами, над Україною постійно висітиме тавро зловживання санкційними інструментами", - вважають у Харківській правозахисній групі.

"Ми наголошуємо, що санкції не можуть слугувати інструментом притягнення до юридичної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, навіть коли щодо особи триває розслідування. Санкції не можуть підміняти кримінальну відповідальність, оскільки тоді принципи правосуддя будуть знівельовані політичною доцільністю, якою керуються органи виконавчої влади. Використання санкцій замість справедливого судового процесу означатиме руйнування демократичних засад нашого суспільства.

Указ Президента України №140/2021 на основі рішення РНБО від 2 квітня 2021 року є не просто зловживанням владою, а має ознаки узурпації влади, адже Президент, в порушення Конституції України привласнив повноваження судової влади", - резюмують правозахисники.

Також читайте: ОП про санкції РНБО: Це не заміна кримінального процесу. Відбувається повне розслідування дій осіб, до яких вони застосовані

Співголова Харківської правозахисної групи - Євген Захаров

Виконавча директорка Регіонального центру прав людини

Анастасія Мартиновська

Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Олександр Павліченко

Директор Українського інституту з прав людини Євген Нєцвєтаєв

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) правозахисники (377) санкції (12043) РНБО (2293) узурпація (14)


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Топ коментарі
+9
Признаки узурпации появились еще летом 2019, когда ЗЕ ВР распустил.
А потом ЗЕ узурпировал постепенно все 4 ветви власти и все правоохранительные органы.

Так что поздно пить баржоми, когда получили то, что выбрали. Теперь уже не скулить, а сбрасывать узурпатора надо.
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09.04.2021 09:29
+9
Ні, давайте будемо жаліти Овоща і всіх зрадників і сєпарів... Війна взагалі передбачає фізичне знищення ворогів
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09.04.2021 09:46
+7
зебоб будет еще похлеще Якуновича, узурпатор хренов...
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09.04.2021 09:26
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зебоб будет еще похлеще Якуновича, узурпатор хренов...
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09.04.2021 09:26 Відповісти
Признаки узурпации появились еще летом 2019, когда ЗЕ ВР распустил.
А потом ЗЕ узурпировал постепенно все 4 ветви власти и все правоохранительные органы.

Так что поздно пить баржоми, когда получили то, что выбрали. Теперь уже не скулить, а сбрасывать узурпатора надо.
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09.04.2021 09:29 Відповісти
У нас главные правозещитники Песков с Жириновским.
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09.04.2021 09:32 Відповісти
не признаки а узурпація повна і остаточна
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09.04.2021 09:36 Відповісти
Ахаха, это ж было очевидно, еще неделю назад об этом писал ))) Какие санкции к собственным гражданам ))) Если есть нарушение нужно судить!
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09.04.2021 09:36 Відповісти
Ти хотів сказати відміняти закони по яким судять як це зробив Тупицький. Ну ну...
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09.04.2021 10:47 Відповісти
Дурак хуже предателя
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09.04.2021 09:37 Відповісти
Війна все спише.
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09.04.2021 09:41 Відповісти
Ні, давайте будемо жаліти Овоща і всіх зрадників і сєпарів... Війна взагалі передбачає фізичне знищення ворогів
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09.04.2021 09:46 Відповісти
Після введення "жорстких" санкцій РНБО проти Яника пройло майже 4 тижні.
Зеля до сих пір не ввів ці санкції в дію, тупо не підписує документ.
ЧОМУ ?
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09.04.2021 10:00 Відповісти
Харківські "правозахисники" у 2014 році на пару з Кернесом і бандою Оплот,організовували ХНР..
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09.04.2021 09:55 Відповісти
Читайте историю. Всякий раз, когда нет справедливого Суда, появляется суд Ирода или ЧК или шариат.
Это не власть обязана создать Суд, а мы сами
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09.04.2021 10:05 Відповісти
Трудно руководить страной при демократии, гораздо легче показывать достижение тактических успехов, при авторитаризме ,но нет не чего лучше демократии - перефразировал - индеец)))
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09.04.2021 10:06 Відповісти
Давно не слыхал этих товарищей.Интересно услышать от них мнение о московском улусе и его прихвостнях в Украине.Не помню их заявлений о интервенции.Может кто-то напомнит?
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09.04.2021 10:24 Відповісти
Кто все эти люди?
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09.04.2021 10:30 Відповісти
Мабуть Паши Губарєви...
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09.04.2021 10:48 Відповісти
Чтобы навести в Украине порядок, нужен Иван Грозный или хотя бы Пиночет.
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09.04.2021 11:08 Відповісти
Удобно, чо, воруешь не по закону, а как самосуд так бежишь быстрее лошади в мусарню сдаваться и прятаться на зону для свой безопастности.
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09.04.2021 11:22 Відповісти
Есть закон о Санкциях.. Санкции применяются только к иностранным компаниям или физ лицам, которые находятся вне украинской юрисдикции. К украинским юр. и физ. лицам если нарушены законы применяются уголовный или административный кодекс.
Санкции против укр. юр. или физ лиц - это сразу проигранные в суде дела.
Вывод: ЗЕ - это безграмотность и дешевый популизм для повышения рейтинга.
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09.04.2021 14:28 Відповісти
всёт верно Зе сделал, давит сепаров и рыгов.
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11.04.2021 02:37 Відповісти
 
 