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Новини Агресія Росії проти України
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Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук

Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, -

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, чи варто очікувати нападу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Всі в Росії щось заявляють, погрожують, брязкаючи зброєю, лякаючи весь світ, нібито "ми будемо наступати, ми вам доведемо, ми готові до розриву відносин з Європейським Союзом", це заявив Лавров (глава МЗС РФ — ред.), його підтримує Патрушев (глава ФСБ — ред.).

Я скажу так. Якщо подивитися геополітично, Путін на сьогодні не готовий до повномасштабного наступу. Але до ескалації конфлікту, хоча б точкового, щоб продемонструвати свою неадекватну агресію, готовий. Вони (російська влада — ред.) здійснюють інформаційну, емоційну спецоперацію", — сказала вона.

За словами Верещук, США вже готують нові санкції проти Росії.

Читайте також: Ми бачимо нарощування військ РФ на кордоні, але ситуація не безвихідна і контрольована, - Хомчак. ВIДЕО

"Головне — сьогодні США говорять, що буде новий спецпредставник по "Північному потоку 2", будуть нові санкції. Ціна для Путіна повинна бути дуже висока, але не життя українських громадян", — заявила вона.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

армія рф (17713) путін володимир (24060) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+18
Я вже аж засумував за її долбанутим креативом, але слава богу, що є Марішка Безугла
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09.04.2021 09:27
+18
Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9274
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09.04.2021 09:34
+16
Сдайомсу...
Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 2589
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09.04.2021 09:29
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Правила форума Рада форумчан
Я вже аж засумував за її долбанутим креативом, але слава богу, що є Марішка Безугла
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09.04.2021 09:27 Відповісти
Сдайомсу...
Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 2589
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09.04.2021 09:29 Відповісти
Марішка вперта тріщотка. Хрен зупиниш. Всім заплює очі.
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09.04.2021 09:29 Відповісти
Баба вроде как рабочая, но есть вопросы
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09.04.2021 09:32 Відповісти
Ана ище и палкаводетс!
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09.04.2021 09:39 Відповісти
вск ж таки бувший "прапарщік" !
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Мені тоже Безугла наравиться. Інколи таке висере - сидиш і думаєш з пів години, шо воно таке? Це як -Шо? Де? Коли?.
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09.04.2021 09:36 Відповісти
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09.04.2021 09:40 Відповісти
Не залипай по пів години над ідіотськими висловлюваннями Слуг. Вони не пам"ятають, що самі говорили 5 хв назад.
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09.04.2021 17:46 Відповісти
О, Мэри Поппинс вернулась!
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09.04.2021 09:27 Відповісти
Ось тут я згоден з Верещучкою, хоч вона і літає на зеленій парасольці.
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09.04.2021 09:28 Відповісти
У меня только один вопрос - он это ей лично сказал? С какого перепуга это чудо решило что оно знает на что готов а на что нет ху...до???
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09.04.2021 09:28 Відповісти
Особисто. Шифрограмою. Через кур'єра.
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09.04.2021 09:32 Відповісти
У них, по ходу, после белых дорог курьеры в очередь выстраиваются.
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09.04.2021 09:35 Відповісти
так она ж какая-то воен-спецуха у зелупоголовых.
ее ж министрихи обороны сватают.

В Киеве она уже намерствовала, теперь армией хочет порулить.

В принципе - пох.
Какой с клоуна **********, такой и из мери-впоппинс министр обороны.
Сгорел сарай - гори и хата...
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09.04.2021 09:37 Відповісти
У вас теж війна в Ірманії.
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09.04.2021 09:31 Відповісти
Підрозділи берегової оборони на Азовському узбережжі отримали комплекти ракетних систем здатних знищувати цілі на воді

Підрозділи берегової оборони на Азовському узбережжі та Маріуполі отримали 12 комплектів ******** ракетних систем здатних знищувати цілі даного типу.
Нові комплекси вже довели свою ефективність під час нещодавніх навчань та мають можливість зупинити операцію потенційного ворога ще на підступах до узбережжя України. Особовий склад добре тренований та оснащений і готовий виконувати свої завдання.

Головний редактор міжнародного військово-аналітичного видання Ділан Малясов прокоментував випробування ракетних систем
"Я можу з певністю сказати, що якщо буде така необхідність… російські ******** будуть зустрічати яскраво та ефективно зі 100% результатом, бо під час навчань саме такий результат успішно продемонстрував цей ракетний комплекс." - Прокоментував на своїй https://www.facebook.com/DylanMalyasov facebook сторінці Ділан.
Наразі відомо що Російська Федерація перекидає артилерійські та десантні катери й судна Каспійської флотилії Південного військового округу (ЮВО) проведуть межфлотський перехід в Чорне море з Махачкали.https://uprom.info/news/**********-beregovoyi-oborony-na-azovskomu-uzberezhzhi-otrymaly-komplekty-raketnyh-system-zdatnyh-znyshhuvaty-czili-na-vodi/
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09.04.2021 09:28 Відповісти
Конешно это хорошо, но только макшане не тупее бурятов. Погрузятся на баржи и поплывут высаживаться на пляж. Аркестр с собой возьмут, группу подтанцовки из квартала95...
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09.04.2021 09:32 Відповісти
Ти то куди лізеш?!? На всі дірки затичка.
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09.04.2021 09:29 Відповісти
Вона лізе на посаду міністра оборони.
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09.04.2021 09:33 Відповісти
міні-стерки ( пардон)))) ця членкиня СН лізе )))
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09.04.2021 10:02 Відповісти
А Поппинс шо у нас, стратег Бубочки? Окончила стратегический университет Поплавского?
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09.04.2021 09:29 Відповісти
а у них там все стратеги...(кроме Минобороны и гланокакбыкомандующего))))
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09.04.2021 10:03 Відповісти
Верещук видимо правнучка Наполеона путин-***** уже ВСЁ ,оно уже КЛОУН на которого ВСЕМ насрать ,ни на что ни способный КЛОУН ,его дни сочтены .
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09.04.2021 09:29 Відповісти
а понимера вернулась!
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09.04.2021 09:29 Відповісти
Тупая ЗЕобезьяна
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09.04.2021 09:31 Відповісти
А ее заявление просто смешно военный специалист и вообще специалист широкого профиля куда партия направит туда и летим Мери попинс
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09.04.2021 09:31 Відповісти
По инсайдерской информации Зеленский планирует на днях нанести превентивный упреждающий удар.
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09.04.2021 09:33 Відповісти
Мудями по роялю.
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09.04.2021 09:36 Відповісти
Х.йло тратит бабло на концентрацию и содержание войск вблизи к Украине, при этом уровень жизни ватников снижается.. это хорошо. То, что в Москве уровни зарплат выше чем в регионах не спасает карлика от демонстраций недовольных режимом Путлера и в Москае и в регионах... давить гаденышей санкциями !!! Респект штатам!! Путлер Х.йло!!!
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09.04.2021 09:34 Відповісти
Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9274
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09.04.2021 09:34 Відповісти
Неадекват неадеквата бачить з далеку.
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09.04.2021 09:34 Відповісти
Каждое зеленое говно несет свой бред.
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09.04.2021 09:36 Відповісти
Это, да! В кого не плюнь сто пудов попадешь в експирта, который все разложит по полочкам и все разъяснит, а самое главное все как один убеждены в своей непогрешимой правоте.
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09.04.2021 10:07 Відповісти
Ну если архистратег верещучка сказала- то армию и дальше можно разваливать. Зескот скажите , вы до сих пор считаете что кухарка может управлять страной ?
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09.04.2021 09:37 Відповісти
О , ещё один военный эксперт от слуг
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09.04.2021 09:38 Відповісти
Новий костюм Вави Сцанича для поїздок на передову

Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9227
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09.04.2021 09:39 Відповісти
Ні на передову він одягає зовсім інший, це для пересування від дверей маєтку в Конча-Заспі до дверей броньованого автомобіля в кортежі.
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09.04.2021 10:05 Відповісти
Оце дiло.
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09.04.2021 09:39 Відповісти
Новость зонтиком принесло?
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09.04.2021 09:40 Відповісти
надуло сквозняком
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09.04.2021 10:04 Відповісти
Если чё, Верещук заверещит.
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09.04.2021 09:41 Відповісти
Уйло обязательно вторгнется в Украину иначе у него больше не будет такого шанса .В стране руководство поголовно дебилы ,делитанты,трусы и придатели.
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09.04.2021 09:42 Відповісти
Эксперт изменил прогноз: Путин таки пойдет широкомасштабной войной на Украину 8 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be.html#comments Комментарии: 5

Бесноватый готов к любой авантюре…
Последняя страсть…

Вынужден поправиться. Я вчера написал, что Путин хотел бы, но не может в силу слабости и уязвимости российской экономики позволить себе «роскошь» широкомасштабной войны против Украины. А сегодня посмотрел на его сонную физиономию на совещании с правительством и подумал: «его же кроме войны уже ничего не вставляет».
О таких переменах в своих взглядах https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713 сообщил сегодня в Фейсбуке известный социолог и политолог Игорь Эйдман.
Путин способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне.
Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолётики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем.
В его грёзах испуганный Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии, а Меркель униженно просит остановить российские танки на границе с Польшей.
Какая там на фиг экономика. Плевать ему на нее. Бесноватый готов к любой авантюре.
***
Накануне Игорь Эйдман дал такую статью для одного украинского издания:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5.html Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - эксперт
Однако сегодня он посмотрел на рожу х@@ла («заглянул в глаза Путину») и изменил свое мнение на противоположное…
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09.04.2021 09:43 Відповісти
Сообщите "эксперту", что сегодня 9-е.
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09.04.2021 09:56 Відповісти
«и швец, и жнец, и на дуде игрец».
военный эксперт, *ля.
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09.04.2021 09:43 Відповісти
Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3877
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09.04.2021 09:44 Відповісти
чого це кожне гімно виправдовує *****? - він не може, він не хоче, він не нападе..... У 2014-му точнісінько так само говорили. Треба розуміти одне - ***** зі своїми рабами - це йо...ті створіння, і їхні дії і вчинки не завжди є логічними і виправданими, вони керуються тільки своїми йо....тими амбіціями і п'яними ідеями - що в голову влізе - те і роблять.
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09.04.2021 09:45 Відповісти
Оце великий "стратег" з військовою освітою та відповідним досвідом! І кому, мені просто цікаво, ії думка потрібна?
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09.04.2021 09:46 Відповісти
Подейкують, що вона добре розуміється ще й на двигунах підводних човнів.
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09.04.2021 09:50 Відповісти
Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7174
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09.04.2021 09:49 Відповісти
Оперативно-тактичним комплекс «Грім/Сапсан» готовий до льотних випробувань

За 6 років роботи над новим оперативно-тактичним комплексом українські фахівці з ДП НВО ПХЗ та КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів. Наразі ОТРК «Грім/Сапсан» готовий до льотних випробувань, повідомляє Defense Express з посиланням на інформацію оприлюднену в відео, що було випущене на честь 90-річного ювілею ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». «На початок 2013 року почалася активна робота з відтворення оперативно-тактичного комплексу в Україні в рамках проекту «Сапсан», - відзначають у відео. При цьому, тодішнє керівництво України, в особі міністра оборони Лебедєва, офіційно відмовилося від державної підтримки робіт по даному комплексу. ДП НВО ПХЗ в кооперації з КБ «Південне» продовжили роботи по комплексу самостійно, за свій рахунок та без фінансування з боку держави. «Надалі, в рамках розвитку програми створення оперативно-тактичних комплексів були запущені 19 нових технологічних ліній, навчений персонал, зібрані перші 12 двигунів для проведення всього комплексу випробувань, як заводом, так і всіма підприємствами-партнерами по кооперації», - повідомляють представники прес-служби заводу. «Сьогодні багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, готовий до льотних випробувань, навчання військових та реалізації державного оборонного замовлення», - наголошують у своєму фільмі представники ДП НВО ПХЗ.

ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=xqRGkKUQqCg&t=103s&ab_channel=DefenseExpressChannel
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09.04.2021 09:52 Відповісти
Это видео 26 сент. 2019 г . С того времени многое изменилось. На сегодня новостей по этой программе нет.
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09.04.2021 10:02 Відповісти
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у 2021 році, повідомляє 19 лютого 2021 року пресслужба МОУ.

«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Вы не ту строчку у себя жирным выделили: "ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран." Перевожу: два года мы забивали хер, а только сегодня заметили, что у нас есть ракетная программа форсированная "папередником", и мы только сегодня решили перейти "к конкретным шагам".
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09.04.2021 10:21 Відповісти
Скажу так, если нынешний не продолжал играть членом на рояле как это делал до 19го года, то сегодня мы бы уже наблюдали первые полёты как минимум. А если бы остался "папередник", то возможно были бы на этапе государственных испытаний.
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09.04.2021 10:24 Відповісти
Ще один "єксперт" знайшовся
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09.04.2021 09:56 Відповісти
Цензор,не рапространяйте всякий мусор!
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09.04.2021 10:00 Відповісти
Очередная тупая зелень сгенерировала несколько пустых и никчемных фраз, которые не имею ни какого значения. Мартышка под управлением кукловодов просто зарабатывает политические балы на будущее, чтобы быть на плаву нужно чтобы о тебе не забывали. С чего это вдруг какая то недоМери вПопинс, которая не досидела свою каденцию мэра Равы-Русской и была с позором низложена за коррупцию и которая благодаря своим покровителям стала механизмом для принятия правильных законов для одного из кошерных олигархов с тройным гражданством, стала разбираться в геополитике и так четко может предугадывать мысли кремлевского кровавого карлика? Скорее всего было уплачено за то чтобы этот никчемный высерок появился на данном сайте да и на других тоже.
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09.04.2021 10:01 Відповісти
Завалили б ви, утирки, хлебала.
Іди розкажи це батька, які через зелене " перемир'я", дітей втратили.
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09.04.2021 10:07 Відповісти
Верещук, это путин лично тебе об этом сказал ?
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09.04.2021 10:09 Відповісти
Да.
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Задолбали нападением,пять лет-"сухопутным коридором"в Крым пугали,теперь это.Делом займитесь-за ноги-висеть будете...
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Нам даже точечного удара хватит чтобы накрыть падающую 2 года экономику(
Для пуйла главное - посеять панику, а дальше уже по накатанной.
Хотя мне все-таки кажется, что это акция принуждения вислюка к каким-то уступкам.
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09.04.2021 10:18 Відповісти
тупорылая кашолка
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09.04.2021 10:24 Відповісти
що ця колишня мер "рава-руссской" знає про військові плани кацапів?
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09.04.2021 10:29 Відповісти
С последней шифровки.
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09.04.2021 10:47 Відповісти
хіба шо так.
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09.04.2021 11:10 Відповісти
Заява Верещук це брєд. Поляки в 39му також думали як Верещук сьогодні...
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09.04.2021 10:36 Відповісти
Та зрозуміло ж . Це ж - Верещук . Тобто це - ніщо .. Ну що вона ще може говорити , крім маячні . !?
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09.04.2021 10:45 Відповісти
мери Попенс имеет право заявить
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09.04.2021 10:41 Відповісти
Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8110
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09.04.2021 10:45 Відповісти
Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7058
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09.04.2021 10:48 Відповісти
зеленский кидала
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09.04.2021 11:01 Відповісти
мабуть ти ************ ***** в труселя лазила анал-ітік хрєнова
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09.04.2021 11:40 Відповісти
типова "сосна корабельна" зеленого кольору.
Все знає, але нічого не вміє робити, як і вся та шобла-й#бла
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09.04.2021 11:55 Відповісти
Цена для Путина должна быть очень высока, но не жизни украинских граждан", - заявила она.-15 000 украинских жизней цена, которая указывает на то,что Верещук по сей день не соображает,что для рашиста человеческая жизнь не только ураинского народа,а и рабсейского ,чеченского,грузинского,сирийского и т,д вообще не стоит копейки ,В убийц- человеческая жизнь не имеет ценности, именно поэтому они и есть убийцами
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09.04.2021 11:55 Відповісти
Мнение тупых черноротых хабалок нас не интересует.
Можно послушать специалистов с хорошей репутацией?
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09.04.2021 12:03 Відповісти
откуда она все это знает? по Федыне определяет,так же как и за путч?
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09.04.2021 12:48 Відповісти
Цікаво,який процент дописувачів реально візьме зброю для захисту України?
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09.04.2021 14:23 Відповісти
 
 