Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, чи варто очікувати нападу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Всі в Росії щось заявляють, погрожують, брязкаючи зброєю, лякаючи весь світ, нібито "ми будемо наступати, ми вам доведемо, ми готові до розриву відносин з Європейським Союзом", це заявив Лавров (глава МЗС РФ — ред.), його підтримує Патрушев (глава ФСБ — ред.).

Я скажу так. Якщо подивитися геополітично, Путін на сьогодні не готовий до повномасштабного наступу. Але до ескалації конфлікту, хоча б точкового, щоб продемонструвати свою неадекватну агресію, готовий. Вони (російська влада — ред.) здійснюють інформаційну, емоційну спецоперацію", — сказала вона.

За словами Верещук, США вже готують нові санкції проти Росії.

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"Головне — сьогодні США говорять, що буде новий спецпредставник по "Північному потоку 2", будуть нові санкції. Ціна для Путіна повинна бути дуже висока, але не життя українських громадян", — заявила вона.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.