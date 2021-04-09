Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла, чи варто очікувати нападу з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".
"Всі в Росії щось заявляють, погрожують, брязкаючи зброєю, лякаючи весь світ, нібито "ми будемо наступати, ми вам доведемо, ми готові до розриву відносин з Європейським Союзом", це заявив Лавров (глава МЗС РФ — ред.), його підтримує Патрушев (глава ФСБ — ред.).
Я скажу так. Якщо подивитися геополітично, Путін на сьогодні не готовий до повномасштабного наступу. Але до ескалації конфлікту, хоча б точкового, щоб продемонструвати свою неадекватну агресію, готовий. Вони (російська влада — ред.) здійснюють інформаційну, емоційну спецоперацію", — сказала вона.
За словами Верещук, США вже готують нові санкції проти Росії.
"Головне — сьогодні США говорять, що буде новий спецпредставник по "Північному потоку 2", будуть нові санкції. Ціна для Путіна повинна бути дуже висока, але не життя українських громадян", — заявила вона.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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ее ж министрихи обороны сватают.
В Киеве она уже намерствовала, теперь армией хочет порулить.
В принципе - пох.
Какой с клоуна **********, такой и из мери-впоппинс министр обороны.
Сгорел сарай - гори и хата...
Підрозділи берегової оборони на Азовському узбережжі та Маріуполі отримали 12 комплектів ******** ракетних систем здатних знищувати цілі даного типу.
Нові комплекси вже довели свою ефективність під час нещодавніх навчань та мають можливість зупинити операцію потенційного ворога ще на підступах до узбережжя України. Особовий склад добре тренований та оснащений і готовий виконувати свої завдання.
Головний редактор міжнародного військово-аналітичного видання Ділан Малясов прокоментував випробування ракетних систем
"Я можу з певністю сказати, що якщо буде така необхідність… російські ******** будуть зустрічати яскраво та ефективно зі 100% результатом, бо під час навчань саме такий результат успішно продемонстрував цей ракетний комплекс." - Прокоментував на своїй https://www.facebook.com/DylanMalyasov facebook сторінці Ділан.
Наразі відомо що Російська Федерація перекидає артилерійські та десантні катери й судна Каспійської флотилії Південного військового округу (ЮВО) проведуть межфлотський перехід в Чорне море з Махачкали.https://uprom.info/news/**********-beregovoyi-oborony-na-azovskomu-uzberezhzhi-otrymaly-komplekty-raketnyh-system-zdatnyh-znyshhuvaty-czili-na-vodi/
Бесноватый готов к любой авантюре…
Последняя страсть…
Вынужден поправиться. Я вчера написал, что Путин хотел бы, но не может в силу слабости и уязвимости российской экономики позволить себе «роскошь» широкомасштабной войны против Украины. А сегодня посмотрел на его сонную физиономию на совещании с правительством и подумал: «его же кроме войны уже ничего не вставляет».
О таких переменах в своих взглядах https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713 сообщил сегодня в Фейсбуке известный социолог и политолог Игорь Эйдман.
Путин способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне.
Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолётики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем.
В его грёзах испуганный Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии, а Меркель униженно просит остановить российские танки на границе с Польшей.
Какая там на фиг экономика. Плевать ему на нее. Бесноватый готов к любой авантюре.
***
Накануне Игорь Эйдман дал такую статью для одного украинского издания:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5.html Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - эксперт
Однако сегодня он посмотрел на рожу х@@ла («заглянул в глаза Путину») и изменил свое мнение на противоположное…
военный эксперт, *ля.
За 6 років роботи над новим оперативно-тактичним комплексом українські фахівці з ДП НВО ПХЗ та КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів. Наразі ОТРК «Грім/Сапсан» готовий до льотних випробувань, повідомляє Defense Express з посиланням на інформацію оприлюднену в відео, що було випущене на честь 90-річного ювілею ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». «На початок 2013 року почалася активна робота з відтворення оперативно-тактичного комплексу в Україні в рамках проекту «Сапсан», - відзначають у відео. При цьому, тодішнє керівництво України, в особі міністра оборони Лебедєва, офіційно відмовилося від державної підтримки робіт по даному комплексу. ДП НВО ПХЗ в кооперації з КБ «Південне» продовжили роботи по комплексу самостійно, за свій рахунок та без фінансування з боку держави. «Надалі, в рамках розвитку програми створення оперативно-тактичних комплексів були запущені 19 нових технологічних ліній, навчений персонал, зібрані перші 12 двигунів для проведення всього комплексу випробувань, як заводом, так і всіма підприємствами-партнерами по кооперації», - повідомляють представники прес-служби заводу. «Сьогодні багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, готовий до льотних випробувань, навчання військових та реалізації державного оборонного замовлення», - наголошують у своєму фільмі представники ДП НВО ПХЗ.
ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=xqRGkKUQqCg&t=103s&ab_channel=DefenseExpressChannel
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
Іди розкажи це батька, які через зелене " перемир'я", дітей втратили.
Для пуйла главное - посеять панику, а дальше уже по накатанной.
Хотя мне все-таки кажется, что это акция принуждения вислюка к каким-то уступкам.
Все знає, але нічого не вміє робити, як і вся та шобла-й#бла
Можно послушать специалистов с хорошей репутацией?