УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6865 відвідувачів онлайн
Новини
1 388 11

Правоохоронні органи і суди іноді повільно працюють, тому президент використовує РНБО, - "слуга народу" Совгиря

Правоохоронні органи і суди іноді повільно працюють, тому президент використовує РНБО, -

Раду нацбезпеки і оборони свого часу намагалися зробити другим урядом. Але вона має свою специфіку.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

За словами парламентарійки, правоохоронні органи і суди на певні події швидко не реагують.

"Це не провина нинішнього президента. Це системна проблема, яку в Україні намагаються вирішити роками. У нас судова реформа продовжується з моменту проголошення незалежності. Це процес, який триває вічно. Але є проблема, на яку потрібно швидко відреагувати. Спочатку справи відповідних осіб будуть доведені до суду, там винесений вирок, потім – процес оскарження. Вибачте, за цей час можуть виникнути незворотні наслідки, які потім буде неможливо "реанімувати". Тому президент взяв на себе таку відповідальність і використовує цей механізм", - пояснила Совгиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська правозахисна група про запровадження Зеленським санкцій РНБО: "Є ознаки узурпації влади"

Нардепка зазначила, що рішення РНБО не з'являються самі по собі.

"Вони, по-перше, приймаються колективно. По-друге, вводяться в дію указами президента, які, як ми знаємо, можуть бути перевірені у Верховному Суді. Якщо десь хтось сумнівається, будь ласка, до ВС – це надійний спосіб перевірки", - додала Совгиря.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Совгирею читайте тут.

Автор: 

РНБО (2293) Совгиря Ольга (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Раздали слугам темники по СНБО. Лепят бред сивой кобылы.
показати весь коментар
09.04.2021 09:47
+6
Да и вобще на правосудие ЗЕ можно насрать, как показало дело Шеремета.
Раз ЗЕ надо, то нафиг закон, нафиг Конституцию, нафиг права.

Захотел ЗЕ - разогнали ВР и собрали под него зеленый балаган.
Захотел ЗЕ - посадили без доказательств Рифа, Дугарь, Кузьменко.
Захотели - посадили Стерненко по сфабрикованному на ровном месте делу.
Захотел ЗЕ - завели 148 липовых дел на Порошенко.
Захотел ЗЕ - уволил генпрокурора. Захотел - назначил своего ручного.
Захотел ЗЕ - обласкал портновский суд. Захотел - уволил.

Теперь в Украине вместо законов хотелки ЗЕ.
показати весь коментар
09.04.2021 09:52
+4
суды вообще не работают когда дело касается чиновников, олигархов , ну в общем когда денежный чел, то суды вообще отрицательно работают!
показати весь коментар
09.04.2021 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раздали слугам темники по СНБО. Лепят бред сивой кобылы.
показати весь коментар
09.04.2021 09:47 Відповісти
медленно работают-это комплимент
показати весь коментар
09.04.2021 11:41 Відповісти
Клоуны-зебилы дают представление лохобыдлоэлекторату...
показати весь коментар
09.04.2021 09:49 Відповісти
Ну как сказать... Когда нужно запаковать патриотов эта сепарская машина работает очень быстор... Стерненко, Семенченко, Торнадо, Риф... Дела коррупционеров и сепаров идут годами и как правило заканчиваются выпуском фигурантов на волю...
показати весь коментар
09.04.2021 09:50 Відповісти
Да и вобще на правосудие ЗЕ можно насрать, как показало дело Шеремета.
Раз ЗЕ надо, то нафиг закон, нафиг Конституцию, нафиг права.

Захотел ЗЕ - разогнали ВР и собрали под него зеленый балаган.
Захотел ЗЕ - посадили без доказательств Рифа, Дугарь, Кузьменко.
Захотели - посадили Стерненко по сфабрикованному на ровном месте делу.
Захотел ЗЕ - завели 148 липовых дел на Порошенко.
Захотел ЗЕ - уволил генпрокурора. Захотел - назначил своего ручного.
Захотел ЗЕ - обласкал портновский суд. Захотел - уволил.

Теперь в Украине вместо законов хотелки ЗЕ.
показати весь коментар
09.04.2021 09:52 Відповісти
суды вообще не работают когда дело касается чиновников, олигархов , ну в общем когда денежный чел, то суды вообще отрицательно работают!
показати весь коментар
09.04.2021 10:04 Відповісти
Тю, дебилы так у Никиты Висарионовича Берии суды тройки работали мгновенно. Мгновенно приговор и мгновенное исполнение. Даешь НКВД и суды тройки!!!!! Дебилы, одним словом...
показати весь коментар
09.04.2021 10:20 Відповісти
Эту Совгирю послле курсов парикмахеров сразу в парламент взяли? На кого расчитан этот бред? На потребителей Скотов и Халабаротокоф. И эти любители Голых Бородек и определяют жизнь страны. Вот так и живем.
показати весь коментар
09.04.2021 10:30 Відповісти
краще б папужка мовчала.
показати весь коментар
09.04.2021 10:33 Відповісти
Хворі ідіоти. А хто винуватий у тому, що вони так працюють? Замість того, щоби терміново внести зміни у КПК, спеціалізовані Закони і т.п. (можливо навіть у Конституцію, у випадку КСУ), депутат ВРУ, пояснює нам, який хитрий хід придумав "президент"?
Ви, дебіли зелені, можете щось робити по розуму, а не через дупу??
показати весь коментар
09.04.2021 10:42 Відповісти
СНБО тоже нужно неделю ждать, быстрее всего решать вопрос через наемных убийц. Стерненко волю!
показати весь коментар
09.04.2021 12:04 Відповісти
 
 