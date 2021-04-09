Правоохоронні органи і суди іноді повільно працюють, тому президент використовує РНБО, - "слуга народу" Совгиря
Раду нацбезпеки і оборони свого часу намагалися зробити другим урядом. Але вона має свою специфіку.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
За словами парламентарійки, правоохоронні органи і суди на певні події швидко не реагують.
"Це не провина нинішнього президента. Це системна проблема, яку в Україні намагаються вирішити роками. У нас судова реформа продовжується з моменту проголошення незалежності. Це процес, який триває вічно. Але є проблема, на яку потрібно швидко відреагувати. Спочатку справи відповідних осіб будуть доведені до суду, там винесений вирок, потім – процес оскарження. Вибачте, за цей час можуть виникнути незворотні наслідки, які потім буде неможливо "реанімувати". Тому президент взяв на себе таку відповідальність і використовує цей механізм", - пояснила Совгиря.
Нардепка зазначила, що рішення РНБО не з'являються самі по собі.
"Вони, по-перше, приймаються колективно. По-друге, вводяться в дію указами президента, які, як ми знаємо, можуть бути перевірені у Верховному Суді. Якщо десь хтось сумнівається, будь ласка, до ВС – це надійний спосіб перевірки", - додала Совгиря.
Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Совгирею читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раз ЗЕ надо, то нафиг закон, нафиг Конституцию, нафиг права.
Захотел ЗЕ - разогнали ВР и собрали под него зеленый балаган.
Захотел ЗЕ - посадили без доказательств Рифа, Дугарь, Кузьменко.
Захотели - посадили Стерненко по сфабрикованному на ровном месте делу.
Захотел ЗЕ - завели 148 липовых дел на Порошенко.
Захотел ЗЕ - уволил генпрокурора. Захотел - назначил своего ручного.
Захотел ЗЕ - обласкал портновский суд. Захотел - уволил.
Теперь в Украине вместо законов хотелки ЗЕ.
Ви, дебіли зелені, можете щось робити по розуму, а не через дупу??