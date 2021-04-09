Правоохоронні органи і суди іноді повільно працюють, тому президент використовує РНБО, - "слуга народу" Совгиря

Раду нацбезпеки і оборони свого часу намагалися зробити другим урядом. Але вона має свою специфіку.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

За словами парламентарійки, правоохоронні органи і суди на певні події швидко не реагують.

"Це не провина нинішнього президента. Це системна проблема, яку в Україні намагаються вирішити роками. У нас судова реформа продовжується з моменту проголошення незалежності. Це процес, який триває вічно. Але є проблема, на яку потрібно швидко відреагувати. Спочатку справи відповідних осіб будуть доведені до суду, там винесений вирок, потім – процес оскарження. Вибачте, за цей час можуть виникнути незворотні наслідки, які потім буде неможливо "реанімувати". Тому президент взяв на себе таку відповідальність і використовує цей механізм", - пояснила Совгиря.

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Нардепка зазначила, що рішення РНБО не з'являються самі по собі.

"Вони, по-перше, приймаються колективно. По-друге, вводяться в дію указами президента, які, як ми знаємо, можуть бути перевірені у Верховному Суді. Якщо десь хтось сумнівається, будь ласка, до ВС – це надійний спосіб перевірки", - додала Совгиря.

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