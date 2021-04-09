Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП

У разі деокупації Криму Україна не буде примусово депортувати росіян, які там живуть. Цього українська влада не допустить.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо це станеться, то світ скаже, що Україна така ж, як Росія.

"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може", - повідомив він.

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Заступник глави ОП зазначив, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримським домівок після звільнення півострова.

"Це не лише кримські татари: з Криму втікали на контрольовану Україною територію люди різних національностей. Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", - наголосив він.