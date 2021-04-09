Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП
У разі деокупації Криму Україна не буде примусово депортувати росіян, які там живуть. Цього українська влада не допустить.
Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо це станеться, то світ скаже, що Україна така ж, як Росія.
"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може", - повідомив він.
Заступник глави ОП зазначив, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримським домівок після звільнення півострова.
"Це не лише кримські татари: з Криму втікали на контрольовану Україною територію люди різних національностей. Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", - наголосив він.
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А что думает вторая уборщица дальнего угла, заместительница менеджера по поливу вазон теть Галь? А, Жопква?
Цирк!!
то же было и с неким обладуном седо.ватой бороды - сперва - Вау, а потом - Ату его.
так шо? - все простые - лохи, а все крутые - как флюгеры?
нет, это природа - где жёппе тепло - там и пристроились.(я не за меньшинство, типо Горький Лук - медик в ЖЖ)
а за ПАП-а - ну говорю же - тут Буткевич же говорит про Мертвечука и Ахметку, с лещенко, но Буткевич недавно обосрал(с аргументами), как Лещенко, так и его врагов. Лещенковых то.
адекватно, плюс Зелю тоже как всегда.
Лещенок - тупо лижет жёппу Зеле, А Буткевич с подругой - насыпает как на тех, так и на других - и вот кто тут неправ?
То же и к Антиколорадосу - ПАП = супер и все всегда делает даже в унитаз - фиалками. там на сайте щас обосновался дедок-графоман со своими "мізками" - не бывало никогда такого шоп кто-то был очень добрым, а все другие.... - "не д.артаньяны"(т.е. тридварасы)
и еще каждому талоны на усилиное питание.
В ОП все дебилы, либо граждане РФ?
кацапсинов в рабство на свинофермы китайских **********!
Б-дь, что он мелит!!!! У них ТАМ НЕТ НИКАКИХ ПРАВ !!!
Нє, нуачо. Прокацапська ОПа буде захищати права кацапів. Все логічно.
И решать это не какой-то там жоПкве!
Чистое любопытство.
А дыбильная Украина будет там никто и звать ее будет никак..
Спалились агенты рашки по полной!!!!
Я даже не знаю..... ОНИ такие тупые и не понимают что несут. Или это они делают специально, что бы насрать зеле и Ко.
Санкції проти паРаші повинні посилюватись, що прискорить смерть імперії.
Ті хто проживав у Криму до окупації і не мав українського громадянства і вважав себе росіянином 100% депортувати.
Ті хо підтримував окупацію і співпрацював з окупантами депортуються або проходять через суд.
Все населення Криму повинно пройти фільтрацію і певні особи повинні бути позбавленні певних прав і свобод.
Права злодіїв - загарбників???
Розстрілювати звісно всіх непотріьно, але жодного фєдєраста, понаїхалого до Криму, під час окупації, не повинно залишитись!
топку
- все кацапське бидло яке туди приперлося "на заваёваніе тиритории" - за порущення закону про кордони, за колонізацію та окупацію , вкрадене майно та інші злочини проти держави Україна - заарештувати з конфіскацією усього майна та призначити компенсувальні роботи на території Криму по відновленню їми розваленої екології та інфраструктури, по утилізації їми забруднення та інше. По завершенні цих робіт - під камери голосно депортувати у кацапську помийку з ганьбою на весь світ.
- процацапські сили ( якими є здебільного етнічні кацапи, чиї батьки та діди - гвалтівники, вбивці ,каторжні, злодії та інше біосміття - були завезені кацапстаном ще на початку століть, та наволоч яка зрадила український паспорт ,вимахувала аквафрешем та колоборувала - зразу ж позбавити громадянства на основі прийнятого новим адекватним президентом указу про заборону подвійного громадянства та автоматичного позбавлення громадянства України при отриманні будь якого іншого паспорту іншої країни. Тимчасовим указом. (указ строком на 5-10 років) , заарештувати з конфіскацією майна, призначити ті ж роботи що й зайдам а після робіт та відбування строку за зраду - видворити з країни ( по вже отриманому ними кацапського паспорту)
- сцикливий контингент не помічений у прямому сприянні ворогу, та прийнявший кацапську книжку з куркою ( "щоб вижити..") - зобов'язати зробити вибір : або вони теж валять у кацапію або вчать мову, не плюндрують а ні прапор а ні герб а ні гімн України, ( за мінімальну образу країни або нації - строк у тюрмі) вчать дітей українському ,сприяють розвитку на півострові української та кримсько- татарської мов та культур та працюють на благо України.
- позбавити назавжди Крим автономії офіційної призначивши статус Кримської області України, та офіційно визначити та віддати управління півостровом у руки кримських татар не менше ніж на 80 відсотків. Для розвитку кримсько-татарської культури за володіння своєю етнічною землею кримськими татарами. Звичайно у межах основних законів України про суверенність і про взаємоповагу та закону про кордони.
- етнічні росіяни Криму, які не зрадили Україні ,та починаючи с 14 року приймали участь у війні проти агресора ,та виїхавши с території півострова допомагали українцям та Україні або просто сповідували Україну як свою державу - прирівнюються до всіх прав українців на своїй землі на вважаються повноправними громадянами своєї держави.
Як що цього не буде - історія з Кримом ніколи не закінчиться і там знов рано чи пізно почне гнити кацапське лайно.. Але це не про теперішню кінчену владу "чисто поца" в країні.
Зе не собирается освобождать нашу землю от оккупантов!
чего вам еще надо знать о Зе?
А разве гражданин Расии не ограничен в пребывании на территопии Украины в 60 дней?