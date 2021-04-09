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Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП

Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП

У разі деокупації Криму Україна не буде примусово депортувати росіян, які там живуть. Цього українська влада не допустить.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо це станеться, то світ скаже, що Україна така ж, як Росія.

"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ катувала голодом хворого на діабет кримського татарина Кадирова для підписання явки з повинною, - адвокат Ладин

Заступник глави ОП зазначив, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримським домівок після звільнення півострова.

"Це не лише кримські татари: з Криму втікали на контрольовану Україною територію люди різних національностей. Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", - наголосив він.

Автор: 

громадянство (1077) Крим (14183) росія (65829) деокупація (950) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+76
Не ну это уже не в какие ворота. Их нада будет гнать оттуда ссаными тряпками
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09.04.2021 09:49
+45
ога. выдайте им украинские паспорта ещё. пускай они всем скопом понаехавшим за Бойка голосуют, и рихвирендумы по отделению проводят.
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09.04.2021 09:50
+40
Когда произойдет деоккупация Крыма при власти будут совсем другие люди, поэтому этот мысленный пук случайного человека, находящегося случайно на этой должности, ничтожен и не имеет под собой ни какого политического фундамента, потому-что он не отражает реальное настроение украинского народа.

Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 8646
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09.04.2021 10:26
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Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 5887
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09.04.2021 10:10 Відповісти
Проститутки .
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Колаборанти та окупанти будуть позбавлені громадянських прав і будуть відпрацьовувати на примусових роботах, відновлюючі інфраструктуру після війни. Відпустити цих покидьків це буде занадто гуманно. Спочатку 30 років трудових таборів з позбавленням громадянства та майнових прав, а потім депортація без грошей та пенсії!
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09.04.2021 19:53 Відповісти
Російські документи на куплю-продаж житла не визнавати! Купувати житло громадянам Росії заборонити!
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09.04.2021 10:12 Відповісти
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил Источник: https://censor.net/ru/n3258654\\\\\\\\\\

!!!!!!!!!!!!!!!!

А что думает вторая уборщица дальнего угла, заместительница менеджера по поливу вазон теть Галь? А, Жопква?
Цирк!!
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09.04.2021 10:12 Відповісти
что вас удивляет? ездит же ермак , старший по скрепкам и дыроколам, на переговоры. Да и аваков у нас по всем вопросам эксперт. пс Как вернуть 19-й год и загрызть 75% долбодятлов?!
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09.04.2021 10:19 Відповісти
я вот слушаю пару блогеров - Вот и тат Буткевича - б*же, да ....... ну, как в египетских папирусах, или украденных яхвовцами высерах = "не сотвори се шо/кого?" ....... правильно!!
то же было и с неким обладуном седо.ватой бороды - сперва - Вау, а потом - Ату его.
так шо? - все простые - лохи, а все крутые - как флюгеры?
нет, это природа - где жёппе тепло - там и пристроились.(я не за меньшинство, типо Горький Лук - медик в ЖЖ)
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09.04.2021 12:09 Відповісти
Пана Цыбулю в последнее время мне сложно воспринимать, поэтому я читаю ЛО. А что касается 5-го Президента, то просто вопрос: на кой хрен человеку, который уже все доказал (бизнес, семья, мировое признание...) оснащать больницы, вносить залоги за генералов, заботиться о вакцине в Украину, ... Ему тепло, вы считаете?
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09.04.2021 12:33 Відповісти
я за полгода до Цыбули вчера зашел почитать - поразительно шо он начал "ё"-кать.
а за ПАП-а - ну говорю же - тут Буткевич же говорит про Мертвечука и Ахметку, с лещенко, но Буткевич недавно обосрал(с аргументами), как Лещенко, так и его врагов. Лещенковых то.
адекватно, плюс Зелю тоже как всегда.
Лещенок - тупо лижет жёппу Зеле, А Буткевич с подругой - насыпает как на тех, так и на других - и вот кто тут неправ?
То же и к Антиколорадосу - ПАП = супер и все всегда делает даже в унитаз - фиалками. там на сайте щас обосновался дедок-графоман со своими "мізками" - не бывало никогда такого шоп кто-то был очень добрым, а все другие.... - "не д.артаньяны"(т.е. тридварасы)
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09.04.2021 12:48 Відповісти
у власти национал-предатели
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09.04.2021 10:13 Відповісти
Ублюдки которые грабят Украину во время войны и торгуют её направо и налево - сдохните, как и то быдло шо вас выбрало. ****** работают на ВРАГА - Орду. Будьте вы прокляты и дети ваши и внуки. Твари.
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09.04.2021 10:14 Відповісти
при этом ОП, не будет, а за будущие не расписывайтесь
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09.04.2021 10:15 Відповісти
Судетские немцы - как красиво было вначале

Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 4780
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09.04.2021 10:15 Відповісти
Депортация Судетских немцев в 1945
Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 1485
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09.04.2021 10:16 Відповісти
Ай-яй-яй, не иначе, свастику им нарисовали те же люди, что протестовали под ОП! Мендель, бегом в суд на них подавай!
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09.04.2021 10:36 Відповісти
"Насильственной депортации россиян из Крыма не будет: мы не можем нарушать права этих людей, - ОП" - это не люди.
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09.04.2021 10:17 Відповісти
русскій...пачіму ти плачєш? - мєня хатят отправіть на істарічіскую родіну!...так чьто же в етам плахова??? - у русскіх нєту істарічіскай родіни!!!...
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09.04.2021 10:18 Відповісти
Всі хто будучи окупантом заїхав в Крим після 2014 року мають бути не лише депортовані, а й покарані. Якщо російське чмо всилилося в квартиру чи на земельну ділялнку вбитого українця, то чи маємо ми моральне право його залишити жити в квартирі вбитого?
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09.04.2021 10:22 Відповісти
Смело, дерзко...)))
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09.04.2021 10:24 Відповісти
этих что-ли не депортировать ?


Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 5622
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09.04.2021 10:24 Відповісти
Потрібно виконувати лише Конституцію та закони України... До 90 діб іноземні громадяни мають право знаходитись на території України. Іноземцям, які порушили правила в'їзду в Україну, перетнувши керченську протоку через міст, заборона на п'ять років та депортація
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09.04.2021 10:25 Відповісти
Ну звідки заступник голови канцеляріі може знати Конституцію та Закони?
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09.04.2021 17:10 Відповісти
Когда произойдет деоккупация Крыма при власти будут совсем другие люди, поэтому этот мысленный пук случайного человека, находящегося случайно на этой должности, ничтожен и не имеет под собой ни какого политического фундамента, потому-что он не отражает реальное настроение украинского народа.

Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 8646
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09.04.2021 10:26 Відповісти
що це за хvйня? які можуть бути права у окупантів? палишся, кацапський виродок, ми тебе запам'ятаємо, жовква.
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09.04.2021 10:26 Відповісти
Спочатку треба відвоювати той Крим
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09.04.2021 10:28 Відповісти
Зегенераты в своем стиле под названием упоротый идиотизм.
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09.04.2021 10:33 Відповісти
Почитайте о судетских немцах. Никого особо не волновало, что с ними случилось и куда исчезла немалая их часть. Да и сейчас не волнует.
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09.04.2021 10:34 Відповісти
Что то я не припомню что бы в прошлом "Администрация Президента" делала какие то политические заявления. Вообще рамсы попутали? Кто вы там, б*, такие? Секрктутки ***********? Охереть...
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09.04.2021 10:36 Відповісти
Прикольная "логика". Т.е. они могут нарушать (на самом деле - предать) права и интересы всей страны, а мы их права нарушать не можем. Может тогда преступников из тюрем выпустим? Их "права"по этой "логике" тоже нарушаются
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09.04.2021 10:36 Відповісти
Та да,
и еще каждому талоны на усилиное питание.
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09.04.2021 10:36 Відповісти
мы не можем нарушать права оккупантов!
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09.04.2021 10:36 Відповісти
... и вдобавок еще все льготы оккупантам установить.
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09.04.2021 17:08 Відповісти
То есть оставить этот рассадник плесени? А смысл? Что бы через некоторое время начать все по новой? Тогда вы идиоты.
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09.04.2021 10:37 Відповісти
http://www.radikal.ru Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 7217
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09.04.2021 10:40 Відповісти
Депортация будет. Обязательно. Иначе не стоит и освобождать.
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09.04.2021 10:40 Відповісти
Кто этого придурка за язык тянет?
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09.04.2021 10:42 Відповісти
язык без костей... што ни день - то очередной выперд...
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09.04.2021 10:49 Відповісти
ах, сколько обрушилось надежд на самозахват недвижки
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09.04.2021 10:42 Відповісти
Придурок, самозахват - это ваше исконное русское.
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09.04.2021 10:44 Відповісти
Не вам, зелёным три-два-разам решать - кого и куда депортировать или не депортировать.
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09.04.2021 10:43 Відповісти
А стрелять в окупанта на фронте тоже запретите-это же нарушает право на на жизнь! Ведь международные организации сравнят с россией!
В ОП все дебилы, либо граждане РФ?
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09.04.2021 10:44 Відповісти
кацапсучек продать в рабство сомалийским пиратам!
кацапсинов в рабство на свинофермы китайских **********!

 Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 5859
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09.04.2021 10:46 Відповісти
Депортувати- НІ!.А море для чого? Нехай купаються, довго-довго....
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09.04.2021 10:46 Відповісти
Десь у 2011 році читав в інтернеті таку чутку (?): США після розпаду совка на випадок захоплення рашкой Крима заклали під водою атомну бомбу. Чорне море по суті - бочка з порохом, тільки замість пороху - сірководень.
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09.04.2021 10:47 Відповісти
Це як??? А виглядає так: Володя приходить з роботи додому, а там мудаки які згвалтували його жінку і дітей, ну і Володя подивився на них і махнувши рукою каже: та нехай вже живуть з нами!!!
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09.04.2021 10:51 Відповісти
То може їм ще і громадянство надати, і те що вони захапали у громадян України залишити. Легко бути добреньким за чужий рахунок. Тобто вони незаконно в'їхали на територію України, незаконно щось побудували і живуть. А ми їм кажемо, от і на здоров'я. А чому тоді іншим громадянам не можна порушувати закони. Чи тільки тим, які з РФ приперлися можна. Це вже якась дискримінація законослухняних громадян. А насправді це спроба посіяти хаос і зруйнувати державу. Фактично, цей дуройоб каже, порушуйте закони і вам за це нічого не буде, бо ми тут ялові такі дурбелики.
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09.04.2021 10:52 Відповісти
Значит это сделают украинцы!
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09.04.2021 10:55 Відповісти
Ага. Так і буде! Хай каже.
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09.04.2021 10:55 Відповісти
"права этих людей" !?
Б-дь, что он мелит!!!! У них ТАМ НЕТ НИКАКИХ ПРАВ !!!
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09.04.2021 11:00 Відповісти
Канечна не будет никакой депортации военных российских пенсионеров. Но им на пенсии придется УГЛУБЛЕННО!!!.....вивчити українську мову. Ну ..а кто не? Пешком через ....просевший.... мост.
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09.04.2021 11:01 Відповісти
Жовква про кацапів-понаєхів: "Мы точно не можем нарушать права этих людей."
Нє, нуачо. Прокацапська ОПа буде захищати права кацапів. Все логічно.
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09.04.2021 11:01 Відповісти
Вып.здим всех - и новопришлых свинособак, и завезенных еще при совке коллаборантов!
И решать это не какой-то там жоПкве!
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09.04.2021 11:01 Відповісти
Стесняюсь спросить, а в каких международных документах какие права предписаны тем, кто заселился на оккупированные территории во время оккупации?
Чистое любопытство.
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09.04.2021 11:01 Відповісти
ну значит крымские татары попросят Турцию депортировать всех приехавших оккупантов и остаться там - и правильно сделают..
А дыбильная Украина будет там никто и звать ее будет никак..
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09.04.2021 11:05 Відповісти
Депортации подлежат не те люди которые по причинам оккупации и аннексии вынуждены были согласиться на российский паспорт. А вот те которые переселились в Крым и Севастополь в период начиная с 20 февраля 2014 г с территории РФ ( дата выбита на " медальке ") в обязательном порядке должны быть депортированы на места предыдущего жительства , т.е. в РФ ( это касается также их детей родившихся с момента оккупации в Крыму) тут по моему и обсуждать нечего. Примеры.. да пожалуйста. После 2 й мировой не то что переселенные, а коренные жители многих стран Европы немецкой национальности были депортированы на историческую родину * например судетские немцы, или немцы Вост. Пруссии, или немцы из передаваемой Польше Силезии и Померании и т.д. конечно до такого доводить нельзя, те кто жил до 2014 г. в Крыму не зависимо от национальности конечно пускай остаются. ( если и делать исключения для переселившихся после 2014,то только для лиц крымско татарской национальности, но думаю таких единицы, если вообще есть)
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09.04.2021 11:06 Відповісти
Депортація і не потрібна - треба було в свій час всім бажаючим "понаєхавшим" видати паспорти НЕгромадян як в Прибалтиці і нехай би собі жили а НЕ бажаючим треба було купити квиток в одну сторону і "проблема" Криму вирішилась би сама собою вірніше вона б не вирішилась її б просто не існувало!
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09.04.2021 11:06 Відповісти
ну шо ви так нервуєте .. звісно всіх залишимо , - по три раба в одні Українські руки !
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09.04.2021 11:08 Відповісти
А какие у воров права?
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09.04.2021 11:09 Відповісти
єто все наш украинский русский язик
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09.04.2021 11:11 Відповісти
Це як??? А виглядає так: Володя приходить з роботи додому, а там мудаки які згвалтували його жінку і дітей, ну і Володя подивився на них і махнувши рукою каже: та нехай вже живуть з нами!!!
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09.04.2021 11:12 Відповісти
Аналогия неточный: валодя - не за нас! Это не наши еноты.
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09.04.2021 11:49 Відповісти
Очень хочу верить и верю в то , что ко времени освобождения Крыма у нас не будет ватной власти. О ее судьбе сейчас не говорим. Всех понаехавших после 2014 года непременно депортировать. Всех переселенцев временно уехавших на подконтрольную территорию, по их желанию ,вернуть в их дома и квартиры. Как то так, а там посмотрим!
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09.04.2021 11:17 Відповісти
зовсім й#бнувся?!!
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09.04.2021 11:33 Відповісти
Это они себе готовят причину орать потом: вот биндеровская власть издевается над людями! Мы бы этого не допустили! Они же прекрасно знают, что им осталось максимум до конца каденции. А как же права людей у которых оккупанты и их переселенцы отобрали жилье? Это нормально? Сучья пятая колонна, а не власть Украины.
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09.04.2021 11:34 Відповісти
А и вправду, зачем выселять москалей из крыма? Ведь есть же регламент перебывания кацапов в Украине. Три месяца для них безвиз, а потом - принудительная депортация без права вьезда в Украину за просрочку визы.
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09.04.2021 11:34 Відповісти
Штооо?! Да ты офуел, падаль?!
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09.04.2021 11:39 Відповісти
Вибачай, але в паспорті у нас нема графи "Національність:" і всі рАсіяни назвуться "рускаязІчєскімі" українцями.
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09.04.2021 12:47 Відповісти
чим нижче ви, потвори, стаєте перед свинособачим окупаном, тим більше він нахабніє.
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09.04.2021 11:47 Відповісти
"Уважаемый" Игор Жовков, можно я залезу в окно твоего дома и буду там жить? Надеюсь ты меня не выгонешь?
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Хотя пусть пиз...ит что хочет. Если наш народ туда вернётся, то находящимися там рашистами дыры в асфальте залетают.
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09.04.2021 11:50 Відповісти
Какие права человека?
Спалились агенты рашки по полной!!!!
Я даже не знаю..... ОНИ такие тупые и не понимают что несут. Или это они делают специально, что бы насрать зеле и Ко.
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09.04.2021 12:02 Відповісти
Будьте реалистами, россияне добровольно не вернут Крым в обозримом будущем. Наиболее реалистичный сценарий - силовой возврат, но он возможен в случае какой-то большой глобальной войны, условием которой должно стать поражение россиян. Не нужно ждать, что РФ сама вдруг начнет распадаться на мелкие части, это маловероятный сценарий.
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09.04.2021 12:06 Відповісти
Потрібно зрозуміти, що паРаша є імперією, яка помирає в агонії.
Санкції проти паРаші повинні посилюватись, що прискорить смерть імперії.
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09.04.2021 12:55 Відповісти
Поскольку крым оккупирован и выданные там документы не имеют юридической силы, то поселившиеся там козломордые находятся там незаконно. Кроме того, они незаконно пересекли границу Украины. То есть, они подлежат депортации с запретом въезда в Украину на ближайшие 1000 лет
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09.04.2021 12:34 Відповісти
Ті хто переселився в Крим після окупації 100% депортувати.

Ті хто проживав у Криму до окупації і не мав українського громадянства і вважав себе росіянином 100% депортувати.
Ті хо підтримував окупацію і співпрацював з окупантами депортуються або проходять через суд.
Все населення Криму повинно пройти фільтрацію і певні особи повинні бути позбавленні певних прав і свобод.
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09.04.2021 12:43 Відповісти
... как минимум на 50 лет,учитывая твердолобость этих русских
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09.04.2021 16:55 Відповісти
Згоден - нiякої депортацiї: зразу клеймо раба та на урановi копальнi
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09.04.2021 12:56 Відповісти
Такой подход только провоцирует засилье новыми русскими "своих исконных" территорий. Страх в будущем быть выселенными кого то, да остановит.
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09.04.2021 13:00 Відповісти
Действительно зачемже насильно?Сами погрузятся на баржи,возьмут балалайки в руки,- и погребут в родную говень.
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09.04.2021 13:01 Відповісти
Які права???
Права злодіїв - загарбників???
Розстрілювати звісно всіх непотріьно, але жодного фєдєраста, понаїхалого до Криму, під час окупації, не повинно залишитись!
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09.04.2021 13:09 Відповісти
я за расстрел всех на площади в ялте и вк в их группу ..там один ватный биоскот и блогера с укр фамилией туда же.. в
топку
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09.04.2021 13:15 Відповісти
Після деокупації.... Зауважте - це не з кровожерливості а за для безпеки..- чого не тямить "чисто поц" і не хоче робити ні одна кацапська наволоч яка навколо цього дебільного жида там пасеться та краде гроші у війні та пандемії..А тому..Що було б доречно та потрібно:
- все кацапське бидло яке туди приперлося "на заваёваніе тиритории" - за порущення закону про кордони, за колонізацію та окупацію , вкрадене майно та інші злочини проти держави Україна - заарештувати з конфіскацією усього майна та призначити компенсувальні роботи на території Криму по відновленню їми розваленої екології та інфраструктури, по утилізації їми забруднення та інше. По завершенні цих робіт - під камери голосно депортувати у кацапську помийку з ганьбою на весь світ.
- процацапські сили ( якими є здебільного етнічні кацапи, чиї батьки та діди - гвалтівники, вбивці ,каторжні, злодії та інше біосміття - були завезені кацапстаном ще на початку століть, та наволоч яка зрадила український паспорт ,вимахувала аквафрешем та колоборувала - зразу ж позбавити громадянства на основі прийнятого новим адекватним президентом указу про заборону подвійного громадянства та автоматичного позбавлення громадянства України при отриманні будь якого іншого паспорту іншої країни. Тимчасовим указом. (указ строком на 5-10 років) , заарештувати з конфіскацією майна, призначити ті ж роботи що й зайдам а після робіт та відбування строку за зраду - видворити з країни ( по вже отриманому ними кацапського паспорту)
- сцикливий контингент не помічений у прямому сприянні ворогу, та прийнявший кацапську книжку з куркою ( "щоб вижити..") - зобов'язати зробити вибір : або вони теж валять у кацапію або вчать мову, не плюндрують а ні прапор а ні герб а ні гімн України, ( за мінімальну образу країни або нації - строк у тюрмі) вчать дітей українському ,сприяють розвитку на півострові української та кримсько- татарської мов та культур та працюють на благо України.
- позбавити назавжди Крим автономії офіційної призначивши статус Кримської області України, та офіційно визначити та віддати управління півостровом у руки кримських татар не менше ніж на 80 відсотків. Для розвитку кримсько-татарської культури за володіння своєю етнічною землею кримськими татарами. Звичайно у межах основних законів України про суверенність і про взаємоповагу та закону про кордони.
- етнічні росіяни Криму, які не зрадили Україні ,та починаючи с 14 року приймали участь у війні проти агресора ,та виїхавши с території півострова допомагали українцям та Україні або просто сповідували Україну як свою державу - прирівнюються до всіх прав українців на своїй землі на вважаються повноправними громадянами своєї держави.
Як що цього не буде - історія з Кримом ніколи не закінчиться і там знов рано чи пізно почне гнити кацапське лайно.. Але це не про теперішню кінчену владу "чисто поца" в країні.
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09.04.2021 13:31 Відповісти
А люди повернуться у свої будинки!! А кацапську шваль метлою виметемо!
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09.04.2021 14:22 Відповісти
Насильницької депортації росіян із Криму не буде: ми не можемо порушувати права цих людей, - ОП - Цензор.НЕТ 8280
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09.04.2021 14:27 Відповісти
Цей клоун дурку включив Мова йшла про тих хто заіхав в Крим після окупаціі.
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09.04.2021 14:38 Відповісти
У них нет никаких прав, кроме права быть депортированными , так как они незаконно прибыли в страну. Этот закон действует во всех странах мира.
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09.04.2021 14:49 Відповісти
прямым текстом сказали:
Зе не собирается освобождать нашу землю от оккупантов!
чего вам еще надо знать о Зе?
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09.04.2021 19:35 Відповісти
Минуточку!
А разве гражданин Расии не ограничен в пребывании на территопии Украины в 60 дней?
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09.04.2021 19:45 Відповісти
Они сами убегут.
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09.04.2021 21:06 Відповісти
Ты не поверишь, но не убегут. А те кто убежит потом будут возвращаться через несколько лет. Так было и так происходит в Северодонецке, да и в других освобожденных городах.
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10.04.2021 09:11 Відповісти
Конечно не будет, потому что то, что будет висеть по посадкам депортировать бессмысленно.
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10.04.2021 09:10 Відповісти
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