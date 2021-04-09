На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква
Україні варто очікувати загострення військового протистояння з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив заступник керівника Офісу президента - Ігор Жовква.
"На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структур", - сказав Жовква, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння.
Водночас він зазначив, що зараз глава держави веде постійні переговори щодо ескалації з іноземними партнерами і постійно інформує їх про стан справ.
"На жаль, варто (очікувати загострення військового протистояння. - Ред.). І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також користуємося їхньою інформацією і доводимо її до наших партнерів. Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з Президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів Президент Зеленський не тільки обмінявся даними, але і отримав чіткі і своєчасні сигнали підтримки", - повідомив Ігор Жовква.
Разом з тим, як зазначає Жовква, світ зараз не дасть Росії почати повномасштабну війну на території України так, як це сталося з Грузією в 2008 році.
"Тоді світ "проспав". Зараз кращий стан бойової готовності України, ніж в 2014 році, і рівень політичної готовності наших партнерів", - вважає дипломат.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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уже обостряется 2 недели...минимум (и с 2014 года - максимум)
PS Самим впливовим і блискучим політиком і державним діячем ХХ сторіччя був А.Гітлер. Лишень т.з. "пабєдітєлєй" (кацапів, жидів, янкі, інглізів) клинить , зводить щелепи і спазмується анус при самій згадці про нього. Пропаганда, батєнька...
Ishchenko Mykola
Вчора о 06:48 ·
«Чому сім років тому Харків залишився Україною й не сталося з нами хенере.
- бо путін - *****.
-бо не здали зброю в СБУ й само СБУ.
- бо Балуту, в якого підкошувались ноги після дзвінку з москви приводила до тями манюня руденька психіатриня з 15ї лікарні пінками під сраку й водою з графіну,
- бо все місто в українських прапорах, які розвішували й малювали вночі,
- бо скинулись на бігборди "топаз дав команду а сидеть тебе, а власники щитів надали безкоштовно розмістити, намалювали макет - самі, надрукували постери - з нас копійки не взяли й хлопці, що їздять з вишкою й клеють взяли лише за бензин
- бо вінницькому ягуару приносили карімати, бутіки й гарячий чай,
- бо Полторак залишився вірним Україні й курсанти пильнували центр,
- бо в аєропорту сиділи українські десантники,
- бо нас ******* руські націоналісти-імперці з чорно-жовто-білими прапорами з колорадками - а ми знову виходили,
- бо стояли черги в воєнкомати з менеджерів, зварбвальників, барменів й дизайнерів з висотниками,
- бо нарешті перестали пускати, чи перестали їздити русо-туристо з воронєжа й калуги,
- бо тихесенько таки аваков пересаджав юних комуністів-боротьбістів,
- бо з"їбавсь в донецьк оплот,
- бо гєпа з"їбавсь на 9мая геть з України.
- бо харківський бізнес скидувався на ремонт військової техніки 92 бригади
- бо дамочки з манікюром їздили на кордон рити окопи
- бо скинувшись на бетонні блоки на в"їзді в місто, ставили блокпости попри спротив пацефістів-гаїшників.
- бо було капець як страшно, але бачити під власними вікнами руські танки чи гради що луплять з олексієвці по салтовці, як й їхати в товарняку до сибіру, та й взагалі чути на вулиці оце гєкан"є з а-аканням - набагато страшніше й огидніше.
короче - наше небажання бути рашею + не здали зброю в сбу й тюряжкє й недали сісти братушкам в аєропорту, з державних споруд загарбників викурили.»
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219478019913427&set=a.10201605577273531&type=3&eid=ARCK8WYjypP7s1MLeM81WLm3DkwdISQIEQWKZB-IVUUnsapZofe-65BTrEU088a3k3iK_ReqcIgFR9sU&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=EEHH-R
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Вам ідійотам зєльоним про це говории . А тепер ви пляті , угледіли - абастрєніє . Це результат вашого пох..зма , на армію і оборону .
Характеристики значно перевищують можливості теперішньої техніки.
Замовлень так і не було. Хомчак вже ддумає, "як будемо миритися з росією"(с)...
галоперидолу всем!
Во время Украинского ланча в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в своем мозгу закончил войну».
Видеоролик со странным заявлением опубликовал в YouTube журналист Валерий Калныш, который также присутствовал на мероприятии
https://donpress.com/news/18-02-2020-zelenskiy-v-svoem-mozgu-ya-uzhe-zakonchil-voynu