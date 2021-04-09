На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква

Україні варто очікувати загострення військового протистояння з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив заступник керівника Офісу президента - Ігор Жовква.

"На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структур", - сказав Жовква, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння.

Водночас він зазначив, що зараз глава держави веде постійні переговори щодо ескалації з іноземними партнерами і постійно інформує їх про стан справ.

"На жаль, варто (очікувати загострення військового протистояння. - Ред.). І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також користуємося їхньою інформацією і доводимо її до наших партнерів. Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з Президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів Президент Зеленський не тільки обмінявся даними, але і отримав чіткі і своєчасні сигнали підтримки", - повідомив Ігор Жовква.

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Разом з тим, як зазначає Жовква, світ зараз не дасть Росії почати повномасштабну війну на території України так, як це сталося з Грузією в 2008 році.

"Тоді світ "проспав". Зараз кращий стан бойової готовності України, ніж в 2014 році, і рівень політичної готовності наших партнерів", - вважає дипломат.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.