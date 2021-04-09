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Новини Агресія Росії проти України
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На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква

На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква
Фото: bituk.media

Україні варто очікувати загострення військового протистояння з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив заступник керівника Офісу президента - Ігор Жовква.

"На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структур", - сказав Жовква, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння.

Водночас він зазначив, що зараз глава держави веде постійні переговори щодо ескалації з іноземними партнерами і постійно інформує їх про стан справ.

"На жаль, варто (очікувати загострення військового протистояння. - Ред.). І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах. Ми у своїй роботі також користуємося їхньою інформацією і доводимо її до наших партнерів. Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з Президентом США Джозефом Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів Президент Зеленський не тільки обмінявся даними, але і отримав чіткі і своєчасні сигнали підтримки", - повідомив Ігор Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не готовий до повномасштабного наступу, але готовий точково показати свою неадекватну агресію, - "слуга народу" Верещук

Разом з тим, як зазначає Жовква, світ зараз не дасть Росії почати повномасштабну війну на території України так, як це сталося з Грузією в 2008 році.

"Тоді світ "проспав". Зараз кращий стан бойової готовності України, ніж в 2014 році, і рівень політичної готовності наших партнерів", - вважає дипломат.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

Донбас (22356) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+37
Главное обострение произошло 2 года назад
К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6654
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09.04.2021 10:06
+34
кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую - шо то я сегодня по утру - банальности известные всем повторяю - даже индейцам это понятно
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09.04.2021 10:08
+30
все одно і в будь-якому разі все залежатиме від реакції місцевих активних

Ishchenko Mykola
Вчора о 06:48 ·

«Чому сім років тому Харків залишився Україною й не сталося з нами хенере.
- бо путін - *****.
-бо не здали зброю в СБУ й само СБУ.
- бо Балуту, в якого підкошувались ноги після дзвінку з москви приводила до тями манюня руденька психіатриня з 15ї лікарні пінками під сраку й водою з графіну,
- бо все місто в українських прапорах, які розвішували й малювали вночі,
- бо скинулись на бігборди "топаз дав команду а сидеть тебе, а власники щитів надали безкоштовно розмістити, намалювали макет - самі, надрукували постери - з нас копійки не взяли й хлопці, що їздять з вишкою й клеють взяли лише за бензин
- бо вінницькому ягуару приносили карімати, бутіки й гарячий чай,
- бо Полторак залишився вірним Україні й курсанти пильнували центр,
- бо в аєропорту сиділи українські десантники,
- бо нас ******* руські націоналісти-імперці з чорно-жовто-білими прапорами з колорадками - а ми знову виходили,
- бо стояли черги в воєнкомати з менеджерів, зварбвальників, барменів й дизайнерів з висотниками,
- бо нарешті перестали пускати, чи перестали їздити русо-туристо з воронєжа й калуги,
- бо тихесенько таки аваков пересаджав юних комуністів-боротьбістів,
- бо з"їбавсь в донецьк оплот,
- бо гєпа з"їбавсь на 9мая геть з України.
- бо харківський бізнес скидувався на ремонт військової техніки 92 бригади
- бо дамочки з манікюром їздили на кордон рити окопи
- бо скинувшись на бетонні блоки на в"їзді в місто, ставили блокпости попри спротив пацефістів-гаїшників.
- бо було капець як страшно, але бачити під власними вікнами руські танки чи гради що луплять з олексієвці по салтовці, як й їхати в товарняку до сибіру, та й взагалі чути на вулиці оце гєкан"є з а-аканням - набагато страшніше й огидніше.
короче - наше небажання бути рашею + не здали зброю в сбу й тюряжкє й недали сісти братушкам в аєропорту, з державних споруд загарбників викурили.»
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Оксана https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Шпак

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219478019913427&set=a.10201605577273531&type=3&eid=ARCK8WYjypP7s1MLeM81WLm3DkwdISQIEQWKZB-IVUUnsapZofe-65BTrEU088a3k3iK_ReqcIgFR9sU&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=EEHH-R
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09.04.2021 10:12
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Главное обострение произошло 2 года назад
К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6654
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09.04.2021 10:06 Відповісти
Фантомные боли мучают....
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09.04.2021 13:16 Відповісти
Приходняк?
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09.04.2021 13:25 Відповісти
Бабло в Оман відвіз.
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09.04.2021 13:28 Відповісти
Fox! Ты дурак, туда бабло не возят. Работай мозгами, может у тебя капеечка прибудет?
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09.04.2021 14:51 Відповісти
проснулся...
уже обостряется 2 недели...минимум (и с 2014 года - максимум)
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09.04.2021 10:07 Відповісти
Цікаво, чи сказали вони про це Зєлжн кому, чи бережіть його душевний спокій?
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09.04.2021 15:52 Відповісти
кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую - шо то я сегодня по утру - банальности известные всем повторяю - даже индейцам это понятно
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09.04.2021 10:08 Відповісти
цитата великих... кто предпочитает войне позор получит и войну и позор. так сказал самый влиятельный политик 20века сэр уинстон черчиль
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09.04.2021 11:25 Відповісти
Чого так далеко ходити? "Коли поміж хлібом і свободою нарід вибирає хліб, він, зрештою, втрачає все, у тому числі і хліб..." С.Бандера.
PS Самим впливовим і блискучим політиком і державним діячем ХХ сторіччя був А.Гітлер. Лишень т.з. "пабєдітєлєй" (кацапів, жидів, янкі, інглізів) клинить , зводить щелепи і спазмується анус при самій згадці про нього. Пропаганда, батєнька...
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09.04.2021 13:42 Відповісти
цілком згоден
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09.04.2021 13:51 Відповісти
зе-лупе еще героя не дали? ...он ведь уже три раза воевал!
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09.04.2021 10:10 Відповісти
К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2959
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09.04.2021 10:11 Відповісти
Да сколько эта ваша зелёная кровавая убийца и барыга на крови наживаться на войне будет,зесрань?
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09.04.2021 10:12 Відповісти
Валерия, ты не послушала маму, которая тебя умоляла, что сексом можешь заниматься, а вот наркотой увлекаться не надо - клинит мозги... Не послушала - вот и результат!
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09.04.2021 15:00 Відповісти
все одно і в будь-якому разі все залежатиме від реакції місцевих активних

Ishchenko Mykola
Вчора о 06:48 ·

«Чому сім років тому Харків залишився Україною й не сталося з нами хенере.
- бо путін - *****.
-бо не здали зброю в СБУ й само СБУ.
- бо Балуту, в якого підкошувались ноги після дзвінку з москви приводила до тями манюня руденька психіатриня з 15ї лікарні пінками під сраку й водою з графіну,
- бо все місто в українських прапорах, які розвішували й малювали вночі,
- бо скинулись на бігборди "топаз дав команду а сидеть тебе, а власники щитів надали безкоштовно розмістити, намалювали макет - самі, надрукували постери - з нас копійки не взяли й хлопці, що їздять з вишкою й клеють взяли лише за бензин
- бо вінницькому ягуару приносили карімати, бутіки й гарячий чай,
- бо Полторак залишився вірним Україні й курсанти пильнували центр,
- бо в аєропорту сиділи українські десантники,
- бо нас ******* руські націоналісти-імперці з чорно-жовто-білими прапорами з колорадками - а ми знову виходили,
- бо стояли черги в воєнкомати з менеджерів, зварбвальників, барменів й дизайнерів з висотниками,
- бо нарешті перестали пускати, чи перестали їздити русо-туристо з воронєжа й калуги,
- бо тихесенько таки аваков пересаджав юних комуністів-боротьбістів,
- бо з"їбавсь в донецьк оплот,
- бо гєпа з"їбавсь на 9мая геть з України.
- бо харківський бізнес скидувався на ремонт військової техніки 92 бригади
- бо дамочки з манікюром їздили на кордон рити окопи
- бо скинувшись на бетонні блоки на в"їзді в місто, ставили блокпости попри спротив пацефістів-гаїшників.
- бо було капець як страшно, але бачити під власними вікнами руські танки чи гради що луплять з олексієвці по салтовці, як й їхати в товарняку до сибіру, та й взагалі чути на вулиці оце гєкан"є з а-аканням - набагато страшніше й огидніше.
короче - наше небажання бути рашею + не здали зброю в сбу й тюряжкє й недали сісти братушкам в аєропорту, з державних споруд загарбників викурили.»
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Оксана https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=%2ANK-R #Шпак

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219478019913427&set=a.10201605577273531&type=3&eid=ARCK8WYjypP7s1MLeM81WLm3DkwdISQIEQWKZB-IVUUnsapZofe-65BTrEU088a3k3iK_ReqcIgFR9sU&__xts__%5B0%5D=68.ARCkiNLMenGu1FzRqhHSb-hA3gFT6eTFb8TdwJqHwkMF8_JCmrccK_Le0NgfelMSLgln6uUmhQK554i8GAJSFYIGo8Z0q_OJINOF8B615minNpHoTJAG4iha2MOboU4oNYWGTZio_WrgZddkiO0IQqYcPBG8HbGdZKpSzeci_6zxDF6HlwNoONXQ44dSek1q0NVNPcdOezHsXuIHzDK4GnTJXz2HrmY97x-sYo0AouzQlktn4gc96XLVrNj48GBAmRpYSvkBK72wYZ5pMjnSVsMss2diGQcbNkUAmwG9htLoW4v0rrk&__tn__=EEHH-R
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09.04.2021 10:12 Відповісти
Горжусь харьковчанами. Город моей Алма-матер.
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09.04.2021 11:14 Відповісти
Никак не могут поделить между собой рынки сбыта наркотиков.
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09.04.2021 10:13 Відповісти
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у 2021 році, повідомляє 19 лютого 2021 року пресслужба МОУ.
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
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09.04.2021 10:15 Відповісти
П.С.
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
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09.04.2021 10:19 Відповісти
зеленые и малохольные у власти... --- нем не ждать нужно обострений, ковыряясь в носу..., нам готовиться нужно до обострений войны с кацапами.
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09.04.2021 10:16 Відповісти
шёл седьмой год войны .... и тут раздался голос из параши...
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09.04.2021 10:16 Відповісти
На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7179
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09.04.2021 10:18 Відповісти
А как же "Нужно просто прекратить стрелять" и "Зачем закупать боеприпасы для армии, если мы прекратили стрелять и война закончена?"
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09.04.2021 10:20 Відповісти
Идиот, не ожидать надо, а готовиться к отражению
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09.04.2021 10:25 Відповісти
Как вакцинирование организовано, такое и отражение...
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09.04.2021 10:43 Відповісти
Навіщо себе обманювати, коли війна йде восьмий рік. Для України немає і не буде іншого виходу, крім війни до повного знищення росії і росіян.
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09.04.2021 10:27 Відповісти
И к ужасу - с вами (фотографами, шлюхами, продюсерами говношоу, малороссами, соседями по лестничной клетке, друзьями, пасипаками Януковича) дорвавшимися до управления страной, до которой нет дела,
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09.04.2021 10:29 Відповісти
А как же посмотрел в глаза? А как же « войну закончу за год»? Что ж у миросранцев пошло не так?
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09.04.2021 10:30 Відповісти
та не сцыте вы, ща построим еще дорог на дцать лярдов. Оккупант должен с комфортом ехать в глубь страны
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09.04.2021 10:31 Відповісти
і поясніть - яким чином ці заяви можна поєднати із вашими постійними перемир'ями і розведенням.
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09.04.2021 10:35 Відповісти
То не треба було , шукати мір в очах ***** ,, а навпаки ,треба було - методично нарощувати м'язи . І цей процес треба було зробити безперервним . ! .

Вам ідійотам зєльоним про це говории . А тепер ви пляті , угледіли - абастрєніє . Це результат вашого пох..зма , на армію і оборону .
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09.04.2021 10:39 Відповісти
Свіно-собаки вирішили нагнати жуті, та побрязкати зброєю перед нашими кордонами. Ми вже маємо досвід, і будемо знищувати цих п'яних та обкурених чуханів, окропимо нашу землю кров'ю цієї худоби.
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09.04.2021 10:42 Відповісти
Якщо кацап попрьот , в нас і вибору , як такого - не буде .. Альтернативою збройного опору , стане повне знищення української нації . Вони й не приховують ,що хочуть покінчити не з якимись фошизьдо-біндєровцамі , а з усим українським , повністю .
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09.04.2021 11:03 Відповісти
Идут мародёры с расеи, чтобы раздолбать и разграбить дома мирных украинских граждан, как на Донбассе.
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09.04.2021 10:46 Відповісти
В Харькове умышленно создано безвластие - есть вероятность что именно тут и пыхнет для отвлечения - а затем с крыма попрут коридор пробивать.. и все будет зависеть что за 2 года подготовил именно Зеленский для противопоставления оборзевшим и неуправляемым россиянам, которые вот-вот сорвутся , как цепные всы, грабить и убивать в соседней, некогда деларируемой "братской" стране . Смерть кацапу, кто с оружием прийдет - тот на корм червям пойдет!
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09.04.2021 10:59 Відповісти
Зе гепу любил?
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09.04.2021 13:33 Відповісти
Любители рускаго мирка получат раздолбаную убогую непризнаную территорию от кремлядей.
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09.04.2021 10:51 Відповісти
"стоит ждать"?! - а сейчас каждый день расстрелянные наши ребята - это не обострение?!
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09.04.2021 10:54 Відповісти
может ещё пару раз войска отвести и перестать стрелять? А вдруг прокатит?
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09.04.2021 11:03 Відповісти
В античной истории существует легенда, что когда армия Филиппа Македонского подошла к Спарте, он направил спартанцам послание, в котором говорил: «У меня лучшее в мире войско. Я покорил всю Грецию. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я ворвусь в город, то беспощадно уничтожу всё население, а затем сравняю город с землёй!». На что спартанцы отправили самый короткий известный ответ: «Если».
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09.04.2021 13:17 Відповісти
То то я думаю - все белые,черные бентли,порши в камуфляж кинулись красить....
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09.04.2021 13:36 Відповісти
При Порохубула розроблена та підготовлена в серію броньована машина нового покоління "Вавілон".
Характеристики значно перевищують можливості теперішньої техніки.
Замовлень так і не було. Хомчак вже ддумає, "як будемо миритися з росією"(с)...
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09.04.2021 13:49 Відповісти
В Україні вже 7 рокі йде війна і всі ці роки і по сьогоднішній день її продовжують розкрадати. Думаєте хтось зупиниться завтра? Хто і що може їх зупинити? Війна? Та ні,навіть вона не взмозі.Останні вибори на заході України яскраво показало запеклу боротьбу нібито патріотів. За що? За Україну? Ні,за доступ до корита.Майбутні вибори покажуть те саме. "Золотий батон" і можливість швидко розбагатіти- рожева мрія не тільки довбаного януковича, а й багатьох українських клептоманів. Вони навіть якщо опалюватимуть грошима власні палаци- не зупиняться і продовжуватимуть красти,бо є хворими людьми,яких можна зупинити хіба що пристреливши,як тварюку.
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09.04.2021 13:52 Відповісти
"весна опять пришла, и лучики тепла"...
галоперидолу всем!
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09.04.2021 14:08 Відповісти
Кацапы стягивают свои войска к нашей границе и через свои говорящие жопы в открытую угрожают нам новым вторжением и захватом новых территорий, а что в ответ делает клоун и его цирк? Телефонные разговоры вместо мобилизации и "пора валить из этой страны"?
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09.04.2021 14:19 Відповісти
У нас вопросы войны и мира комментирует заместитель завхоза. ПОЗОРИЩЕ!
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09.04.2021 14:20 Відповісти
то де мобілізація, військовий стан?
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09.04.2021 14:40 Відповісти
Поговорив....з усіма лідерами,да це вони вимушені були з ним говорити,бо бачать,що цей сцикло вже стоїть на колінах перед путіним і заглядує в очі. Світ нехоче віддати Україну в рашку,але бачать як зелена чума неспроможна керувати державою,тому і говорять з ним. А наша зелена чума тільки бреше на кожному кроці.
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09.04.2021 15:12 Відповісти
А как же с Мюнхенским заявлением "лідора **********" ???

Во время Украинского ланча в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в своем мозгу закончил войну».

Видеоролик со странным заявлением опубликовал в YouTube журналист Валерий Калныш, который также присутствовал на мероприятии

https://donpress.com/news/18-02-2020-zelenskiy-v-svoem-mozgu-ya-uzhe-zakonchil-voynu
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09.04.2021 15:19 Відповісти
Що, погано 43 річний Янелох в очі Ху*лу заглядав? А чому мантра про достатньо перестати стріляти не працює? А може пора верховному головнокомандувачу вийти та покаятися, признатися, що він такі лох, та попросити допомоги у того, хто знає що треба робити? Но це фантастика, це був би вчинок дорослої людини, а наш клоун досі як скривджений трирічний малюк у розвитку.
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09.04.2021 15:21 Відповісти
Знаю одного чувака, который знает, что с этим делать. Он считает, что достаточно перестать стрелять. И всё. Никакого обострения.
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09.04.2021 16:15 Відповісти
 
 