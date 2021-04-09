Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов
Кабмін дозволив використання технічного кисню для підтримки пацієнтів з COVID-19 за умови відповідності його показників медичному.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я в Facebook, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену МОЗ Постанову, яка передбачає застосування технічного кисню для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного. Рішення продиктоване метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою.
"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19, вже скоро в регіонах України можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем. Тому, не чекаючи колапсу, Уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно", – зазначив міністр.
Степанов наголосив, що основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.
"Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного", – акцентував міністр.
Згідно з постановою, поставляти технічний кисень в лікувально-профілактичні заклади будуть ліцензіати з оптової торгівлі медичними газами. Інформування Держлікслужби про одержувачів, обсяги та якість доставленого кисню також покладено на ліцензіата.
"У такий спосіб ми забезпечимо належний контроль якості технічного кисню, який поставляють до закладів охорони здоров’я, а також зможемо залучити ті підприємства, які не мають ліцензій на виробництво медичного кисню, до логістичного ланцюга щодо забезпечення наших громадян кисневою терапією. Таким шляхом йшли європейські країни", – пояснив очільник МОЗ.
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Весь/целый мля, год - валяли чмудака, а теперь - Ой, а много заболевших(за Динамо), ой, а мало врачей(за вирус), ой, а надо бабла(за Майбах) - вы реально либо все поехавшие, либо "сдаете", ибо за все художества - вас будут потом судить а иногда бить, возможно гранатометами
То бишь ничего не изменилось....закупать технический кислород можно только после того как будет получен документ что он уже медицинский...
вчиться, порохоботи!
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Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём полностью отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы. В медицинском кислороде не может содержаться водорода, а содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1 процента. Последняя составляющая в техническом кислороде не нормируется, а вот водорода в газе первого сорта должно быть не более 0,3 процента, в газе второго сорта - не более 0,5 процента.
В сопроводительных документах указывается название предприятия, сорт и наименование газа, номер баллона, если речь идёт о медицинском газе, и партии, дата производства, объём кислорода в кубометрах, подтверждение ГОСТа и его номер.
Кроме этого, каждый баллон с медицинским кислородом вносится в госреестр лекарственных средств и должен иметь собственное регистрационное удостоверение, которым подтверждается его безопасность для человека.
Це ж цілий рік набивали кишені, не дозволяючи нікому кисень продавати, крім свого заводіку - створивши монополію...
Тепер сподобились...
Лише за це тре саджати до буцегарні весь уряд та припіздєнта...