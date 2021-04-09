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Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов

Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов

Кабмін дозволив використання технічного кисню для підтримки пацієнтів з COVID-19 за умови відповідності його показників медичному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я в Facebook, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену МОЗ Постанову, яка передбачає застосування технічного кисню для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного. Рішення продиктоване метою збереження життя громадян, адже киснева терапія є одним з обов’язкових заходів у лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою.

"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19, вже скоро в регіонах України можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем. Тому, не чекаючи колапсу, Уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно", – зазначив міністр.

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Степанов наголосив, що основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

"Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного", – акцентував міністр.

Згідно з постановою, поставляти технічний кисень в лікувально-профілактичні заклади будуть ліцензіати з оптової торгівлі медичними газами. Інформування Держлікслужби про одержувачів, обсяги та якість доставленого кисню також покладено на ліцензіата.

"У такий спосіб ми забезпечимо належний контроль якості технічного кисню, який поставляють до закладів охорони здоров’я, а також зможемо залучити ті підприємства, які не мають ліцензій на виробництво медичного кисню, до логістичного ланцюга щодо забезпечення наших громадян кисневою терапією. Таким шляхом йшли європейські країни", – пояснив очільник МОЗ.

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Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов 01

Автор: 

МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
Не спеши. Сча разрешат "техническую вакцину".
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09.04.2021 10:23
+7
Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 354
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09.04.2021 10:25
+6
Чемпионы вашу мать …
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09.04.2021 10:20
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Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9766
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09.04.2021 10:18 Відповісти
какой кислород раньше использовали??? заправляли баллоны на той же станции, что и промышленность и в такую же тару... "разрешение" чтоб показать свою бурную работу?? с кислородом все ясно. Где вакцина, лапти???
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09.04.2021 10:20 Відповісти
100%
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09.04.2021 10:22 Відповісти
Не спеши. Сча разрешат "техническую вакцину".
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09.04.2021 10:23 Відповісти
Лапоть це ти. Зебіли, вони всі лапті
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09.04.2021 12:19 Відповісти
Чемпионы вашу мать …
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09.04.2021 10:20 Відповісти
Врет, как дышит

Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1316
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09.04.2021 10:21 Відповісти
В Харькове есть свой кислородный завод,был по крайней мере но производил или производит он медицинский кислород не знаю. Но то что кислород в больницах именно технический применяется это абсолютно точно. Баллоны все промышленные синего цвета завозятся. В палаты провели кислородные медные трубы но все больные дышат только через концентраторы а не этим кислородом. Возможно в реанимации уже подключают к кислороду но в палатах точно нет,трубы кислородные провели с перспективой на будущее которое видимо уже наступило,Харьков в красной зоне с 6 апреля. Люди мрут более чем по 20 человек в сутки и самое страшное что этот вирус стремительно "молодеет", много заболевших именно молодёжь и люди среднего возраста до 40ка.
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09.04.2021 10:40 Відповісти
Концентратор мягче действует на легкие больных. И можно точнее выдержать концентрацию кислорода. Проверено врачами и на себе.
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09.04.2021 10:57 Відповісти
Че, прикупил заводик-кислородик?)
Весь/целый мля, год - валяли чмудака, а теперь - Ой, а много заболевших(за Динамо), ой, а мало врачей(за вирус), ой, а надо бабла(за Майбах) - вы реально либо все поехавшие, либо "сдаете", ибо за все художества - вас будут потом судить а иногда бить, возможно гранатометами
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09.04.2021 10:21 Відповісти
Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2766
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09.04.2021 10:22 Відповісти
И сколько людей не дождалось этого решения?
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09.04.2021 10:23 Відповісти
Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 354
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09.04.2021 10:25 Відповісти
Шоу для наивных лохов. Не в первый раз

Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8442
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09.04.2021 10:59 Відповісти
"Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медициоднских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислора медицинского", - акцентировал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3258661

То бишь ничего не изменилось....закупать технический кислород можно только после того как будет получен документ что он уже медицинский...
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09.04.2021 10:26 Відповісти
Когда я болел, мне было абсолютно пофиг на решение кабмина, мне привезли домой баллон от газорезака. плюс редуктор. канюню купили.
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09.04.2021 11:43 Відповісти
С этого дня Степанов и все, кто подписал тот документ, должны пить исключительно техническую воду. А что, тоже ведь Н2О.
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09.04.2021 10:28 Відповісти
за неимением гербовой бумаги, пишут на туалетной,а чё
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09.04.2021 10:42 Відповісти
Интересно, а Ляшко сказал, что технический кислород не будет использован.
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09.04.2021 10:29 Відповісти
от, як треба працювать!
вчиться, порохоботи!
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09.04.2021 10:30 Відповісти
еще в марте-апреле прошлого года производители технического кислорода на коленях умоляли разрешить им поставлять местным больничкам (и гарантировали качество и количество и где надо переоборудование старых станций...но фиг им! почему? а не выгодно казнокрадам...выгодно держать больнички на голодном пайке и сдирать с бюджета огромные денежки...) знаю !
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09.04.2021 10:58 Відповісти
А що при цьому думав Степанов, ви можете побачити тут: https://www.youtube.com/watch?v=YYhrWk6xXdY
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09.04.2021 10:38 Відповісти
тех, кто ещё не в Польше охметовский говноклован будет травить как тараканов
.....
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09.04.2021 10:41 Відповісти
Если при чтении указов Зе-власти мысленно добавлять перед каждым "вопреки здравому смыслу", то все становится логичнее. © сеть
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09.04.2021 10:47 Відповісти
А чего уж. Уже давно пьем "техническую воду".. теперь вот " технический" кислород. Так что все в тренде.
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09.04.2021 10:48 Відповісти
следующий шаг - разрешение на использование одноразовых шприцов МНОГОРАЗОВО...
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09.04.2021 10:52 Відповісти
степанов себе к куртейке купит туфли ...
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09.04.2021 10:53 Відповісти
Поменяйте Степанову его пижонскую курточку на рабочую спецовку.
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09.04.2021 10:56 Відповісти
Ему на полосатый бушлат надо менять.
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09.04.2021 11:04 Відповісти
///
Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём полностью отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы. В медицинском кислороде не может содержаться водорода, а содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1 процента. Последняя составляющая в техническом кислороде не нормируется, а вот водорода в газе первого сорта должно быть не более 0,3 процента, в газе второго сорта - не более 0,5 процента.

В сопроводительных документах указывается название предприятия, сорт и наименование газа, номер баллона, если речь идёт о медицинском газе, и партии, дата производства, объём кислорода в кубометрах, подтверждение ГОСТа и его номер.
Кроме этого, каждый баллон с медицинским кислородом вносится в госреестр лекарственных средств и должен иметь собственное регистрационное удостоверение, которым подтверждается его безопасность для человека.
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09.04.2021 11:03 Відповісти
Наголосовали? Хавай, те.
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09.04.2021 11:14 Відповісти
Не кизди, до Зели медицинского кислорода всем хватало.
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09.04.2021 11:28 Відповісти
Может потому, что до Зели не было ковида и кислород никто толком и не расходовал? Или может это зеля весь кислород выдышал, когда болел ковидом? Или может это Зеля создал коронавирус в лабортории 95 квартала?)))
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09.04.2021 12:16 Відповісти
Давай-давай, оправдывай своего божка . Он тебе за это конфетку "Тузик" выпишет
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09.04.2021 12:58 Відповісти
"Цього ніколи не буде зроблено, тому що медичний і технічний кисень відрізняються. Медичний кисень - це лікарський засіб, який використовується для лікування людини. Він має відповідати певним стандартам. І це є не тільки українською практикою, це світова практика, тому що мова про життя і здоров'я громадян" - про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу 9 жовтня 2020р. То ли лыжи не едут, то ли он е(баня)утый!!!!!!!!!
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Тобто технічнийнічим не відрізняжться від медичного, про що рік тому писали...
Це ж цілий рік набивали кишені, не дозволяючи нікому кисень продавати, крім свого заводіку - створивши монополію...
Тепер сподобились...
Лише за це тре саджати до буцегарні весь уряд та припіздєнта...
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09.04.2021 12:41 Відповісти
 
 