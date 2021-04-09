Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію щодо збитого під Тегераном літака МАУ, - МЗС

Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію щодо збитого в Ірані в 2020 році літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Іран, натомість, усіма силами намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку, і що дивує, Іран навіть не намагається проаналізувати причини, які призвели до фатальної помилки, якщо вона дійсно була причиною катастрофи. Це означає, що правильні висновки не будуть зроблені, і безпека цивільної авіації не покращиться. Це також означає, що будь-яке цивільне судно у повітряному просторі Ірану може в будь-який момент бути збитим, і повторити долю PS752", - йдеться в коментарі МЗС України у відповідь на заяви представників МЗС Ірану в справі збиття літака рейсу PS752.

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У міністерстві зазначили, що замість того, щоб взяти до уваги об'єктивні зауваження, засновані на міжнародному досвіді розслідування авіакатастроф, іранська сторона вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони.

"Іранська сторона маніпулює, коли каже, що під час двох раундів переговорів були надані пояснення щодо причин катастрофи. Ці причини мало б офіційно підтвердити і технічне розслідування, яке Іран мав проводити відповідно до норм міжнародного права, і у фінальному звіті, що був опублікований лише у березні цього року - через понад 14 місяців з дня катастрофи. Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній. При цьому, відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною. Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони", - зазначається в коментарі.

МЗС наголосило, що Україна налаштована на ґрунтовну і конструктивну співпрацю з Іраном.

"Сам лише факт подачі понад 90 сторінок коментарів до проєкту фінального звіту за результатами технічного розслідування, переданих Ірану у лютому цього року, є достатнім доказом цього. Нагадаємо, що коментарі України враховані не були", - повідомило міністерство.

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Також українське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу на те, що яскравим прикладом невиконання Іраном своїх міжнародно-правових зобов'язань став вкрай низький рівень співпраці між слідчими і правоохоронними органами в межах Договору про взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах між Україною та Іраном, а також Монреальської конвенції 1971 року.

"Українська сторона зі ЗМІ дізналась про десятьох осіб, яким пред’явлено звинувачення у зв’язку зі збиттям українського літака. Іран в рамках зазначених механізмів не повідомив Україну, незважаючи на численні запити, ані про імена та посади цих осіб, ані навіть про статтю, яка їм інкримінується", - пояснили в МЗС.

Українське міністерство заявило, що Іран досі не надав Україні левову частку матеріалів, включно з фактами і доказами, які обіцяв надати пів року тому.

"Попри це, найголовніше, що Іран заборгував родинам загиблих – це правда. Україна черговий раз підкреслює свій твердий намір зробити все можливе для її розкриття. Україна також вірить, що у керівництва Ірану достатньо сміливості, мудрості та далекоглядності не тільки для того, щоб взяти на себе відповідальність за катастрофу, але і щоб прийняти усі її наслідки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.