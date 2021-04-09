УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11746 відвідувачів онлайн
Новини Конституційна криза
2 659 15

КС - суд, після рішень якого нас можуть позбавити безвізу, а комунікації з суспільством немає, - "слуга народу" Совгиря

КС - суд, після рішень якого нас можуть позбавити безвізу, а комунікації з суспільством немає, -

Конституційний Суд - це особливий суд. Вони ухвалюють рішення, які стосуються всієї країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Парламентарійка зазначила, що комунікація Суду з суспільством дуже слабка.

"Верховний Суд чи інші суди розглядають справи щодо конкретних громадян. А КСУ – це особливий суд. Він приймає рішення, які стосуються усієї держави. Тому комунікація тут має бути належною... Відсутність нормальної комунікації – це ще одна із причин, яка призвела до політичної кризи. Бо люди думають: є якась закрита каста тих, хто отримує космічну заробітну плату й приймає деякі рішення, після яких нас можуть позбавити безвізу та фінансової допомоги. Це теж реальна проблема, яка сьогодні залишається невирішеною", - пояснила наардепка.

У той же час, за словами Совгирі, ніхто не починає судову реформу з нуля, а спочатку позбавляються негативних речей, після чого дають старт процесам реформування.

Читайте: Правоохоронні органи і суди іноді повільно працюють, тому президент використовує РНБО, - "слуга народу" Совгиря

"Ось позбавлення від негативу, як правило, чомусь затягується на певний період часу. Через що відбуваються такі перекоси, як з Верховним Судом України і Верховним Судом. Причини, напевно, політичні, історичні", - додала нардеп.

Совгиря зазначила, що Україна не одна країна, у якій такі проблеми.

"Наприклад, Польща. Систематично "наступає" на ті самі "граблі", що й Україна. До речі, у питанні Конституційного Суду також. Тому ми не унікальні. І не потрібно говорити, що ми - найгірші, і усе у нас погано. Зовсім ні. А над судовою реформою продовжуємо працювати", - зазначила парламентарійка.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Совгирею читайте тут.

Автор: 

КС (1427) Совгиря Ольга (52)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Безвиза могут лишить прежде всего после тупых решений Зели и ваших. А вы киваете на КС
показати весь коментар
09.04.2021 10:51
+6
Коли КС розганяв ВР якось ніхто не переймався законністю - вистрибували з трусів, дєлалі вмєстє і святкували кінець епохи зубожіння.
показати весь коментар
09.04.2021 10:54
+3
Из Европы вас с зеленским ткнули носом в законы и Конституцию, на которые вы давно кладете.

Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд

Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.
Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.

«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», - отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.
https://www.capital.ua/ru/news/149532-evrodeputat-schitaet-************-ideyu-zelenskogo-perezagruzit-konstitutsionnyy-sud#ixzz6rWU4sKEx
показати весь коментар
09.04.2021 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безвиза могут лишить прежде всего после тупых решений Зели и ваших. А вы киваете на КС
показати весь коментар
09.04.2021 10:51 Відповісти
А ще через невиконання рішень того самого КС.
показати весь коментар
09.04.2021 10:58 Відповісти
Так хто першим порушив Конституцію України, розпустивши парламент? І КСУ підтримав це порушення, Тобто і ублюдок зелений і КСУ злочинці і порушники основного закону. Суд Лінча, самий справедливий суд у світі. А от на гілляку чи на палю, то треба подумати, головне, щоб був час та надхнення
показати весь коментар
09.04.2021 12:16 Відповісти
Абсолютно закрытая каста неприкасаемых с космическими зарплатами. Переубедите меня...
показати весь коментар
09.04.2021 10:53 Відповісти
Це стосується і "несподіван" розбагатілих депутанів від СН, працівників ОПи Зєлжнского і самого Зєлєнского.
показати весь коментар
09.04.2021 11:00 Відповісти
Коли КС розганяв ВР якось ніхто не переймався законністю - вистрибували з трусів, дєлалі вмєстє і святкували кінець епохи зубожіння.
показати весь коментар
09.04.2021 10:54 Відповісти
Из Европы вас с зеленским ткнули носом в законы и Конституцию, на которые вы давно кладете.

Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд

Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.
Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.

«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», - отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.
https://www.capital.ua/ru/news/149532-evrodeputat-schitaet-************-ideyu-zelenskogo-perezagruzit-konstitutsionnyy-sud#ixzz6rWU4sKEx
показати весь коментар
09.04.2021 10:55 Відповісти
Не, ну так нельзя. Невозможно быть слегка беременными, даже слугам нарiда.
Если Тупицкий отстранён - значит, все решения КС незаконны, и таким образом предыдущая ВР разогнана незаконно.
Вся зелёная банда - вон из Верховной Рады ! Вас там не лежало.
показати весь коментар
09.04.2021 10:55 Відповісти
не пеняйте на кривых, коли и сами кривые.
показати весь коментар
09.04.2021 10:56 Відповісти
Да знаем куда вы клоните. Если бы вы имели рычаги влияния на КС, то он был бы хороший суд. Если на КС имеют влияние ваши оппоненты, то он плохой суд. А народу нужно чтобы КС был 100% проукраинский, действительно независимый и принимал решения в пользу Украины, но этот вариант вы не рассматриваете. Про "безвиз" конечно хорошо сказано, но это лишь слова прикрытия, реальные мотивы зеленой плесени совсем другие.
показати весь коментар
09.04.2021 10:56 Відповісти
это так по-совковому сравнивать с кем-то. Намного труднее отчитаться о том, что было сделано. Хотя, о чем это я...
показати весь коментар
09.04.2021 10:57 Відповісти
зє43лохошобло і складності керування караваном. 2 сезон.
показати весь коментар
09.04.2021 11:05 Відповісти
А СУДЬИ КТО ???
показати весь коментар
09.04.2021 11:05 Відповісти
Безвиза нас могут лишить только из вас тупых зеленых шмарклей. А вам Зебилы голосовавшие за них уже подготовили причину по которой безвиз заберут, будет виноват КС, а именно судьи которых назначил Порошенко
показати весь коментар
09.04.2021 11:06 Відповісти
Для подальшої "реформації" судів та прокуратури, пожвавлення "боротьби" з олегархізмом!! треба ще раз показати народу! по усіх медіа ресурсах серіал "Слуга народу"! Ось єдиний вихід та гарантія перемоги у війні з РФ!!
показати весь коментар
09.04.2021 12:26 Відповісти
 
 