КС - суд, після рішень якого нас можуть позбавити безвізу, а комунікації з суспільством немає, - "слуга народу" Совгиря

Конституційний Суд - це особливий суд. Вони ухвалюють рішення, які стосуються всієї країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Парламентарійка зазначила, що комунікація Суду з суспільством дуже слабка.

"Верховний Суд чи інші суди розглядають справи щодо конкретних громадян. А КСУ – це особливий суд. Він приймає рішення, які стосуються усієї держави. Тому комунікація тут має бути належною... Відсутність нормальної комунікації – це ще одна із причин, яка призвела до політичної кризи. Бо люди думають: є якась закрита каста тих, хто отримує космічну заробітну плату й приймає деякі рішення, після яких нас можуть позбавити безвізу та фінансової допомоги. Це теж реальна проблема, яка сьогодні залишається невирішеною", - пояснила наардепка.

У той же час, за словами Совгирі, ніхто не починає судову реформу з нуля, а спочатку позбавляються негативних речей, після чого дають старт процесам реформування.

Читайте: Правоохоронні органи і суди іноді повільно працюють, тому президент використовує РНБО, - "слуга народу" Совгиря

"Ось позбавлення від негативу, як правило, чомусь затягується на певний період часу. Через що відбуваються такі перекоси, як з Верховним Судом України і Верховним Судом. Причини, напевно, політичні, історичні", - додала нардеп.

Совгиря зазначила, що Україна не одна країна, у якій такі проблеми.

"Наприклад, Польща. Систематично "наступає" на ті самі "граблі", що й Україна. До речі, у питанні Конституційного Суду також. Тому ми не унікальні. І не потрібно говорити, що ми - найгірші, і усе у нас погано. Зовсім ні. А над судовою реформою продовжуємо працювати", - зазначила парламентарійка.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Совгирею читайте тут.