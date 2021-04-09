КС - суд, після рішень якого нас можуть позбавити безвізу, а комунікації з суспільством немає, - "слуга народу" Совгиря
Конституційний Суд - це особливий суд. Вони ухвалюють рішення, які стосуються всієї країни.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Слуги народу", представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
Парламентарійка зазначила, що комунікація Суду з суспільством дуже слабка.
"Верховний Суд чи інші суди розглядають справи щодо конкретних громадян. А КСУ – це особливий суд. Він приймає рішення, які стосуються усієї держави. Тому комунікація тут має бути належною... Відсутність нормальної комунікації – це ще одна із причин, яка призвела до політичної кризи. Бо люди думають: є якась закрита каста тих, хто отримує космічну заробітну плату й приймає деякі рішення, після яких нас можуть позбавити безвізу та фінансової допомоги. Це теж реальна проблема, яка сьогодні залишається невирішеною", - пояснила наардепка.
У той же час, за словами Совгирі, ніхто не починає судову реформу з нуля, а спочатку позбавляються негативних речей, після чого дають старт процесам реформування.
"Ось позбавлення від негативу, як правило, чомусь затягується на певний період часу. Через що відбуваються такі перекоси, як з Верховним Судом України і Верховним Судом. Причини, напевно, політичні, історичні", - додала нардеп.
Совгиря зазначила, що Україна не одна країна, у якій такі проблеми.
"Наприклад, Польща. Систематично "наступає" на ті самі "граблі", що й Україна. До речі, у питанні Конституційного Суду також. Тому ми не унікальні. І не потрібно говорити, що ми - найгірші, і усе у нас погано. Зовсім ні. А над судовою реформою продовжуємо працювати", - зазначила парламентарійка.
Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Ольгою Совгирею читайте тут.
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Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд
Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.
Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.
«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», - отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.
https://www.capital.ua/ru/news/149532-evrodeputat-schitaet-************-ideyu-zelenskogo-perezagruzit-konstitutsionnyy-sud#ixzz6rWU4sKEx
Если Тупицкий отстранён - значит, все решения КС незаконны, и таким образом предыдущая ВР разогнана незаконно.
Вся зелёная банда - вон из Верховной Рады ! Вас там не лежало.