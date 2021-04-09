Нинішнє загострення конфлікту грає на користь Києва. Росія, розпочавши грати мускулами, втрачає і програє, - російська політологиня Шевцова

Нинішнє загострення конфлікту на Донбасі поки грає на користь Києва, відроджуючи згаслі було симпатії Заходу до України і змушуючи США підтвердити готовність до допомоги Києву. Росія, навпаки, почавши грати мускулами і обіцяючи "кінець України", втрачає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила російський політолог і публіцист, провідний дослідник Інституту Брукінгса (Вашингтон) Лілія Шевцова на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

На її думку, безпека і територіальна цілісність України можуть бути гарантовані тільки її інтеграцією в європейський простір. Але до цього поки не готова Європа.

"Сприяння, яке отримує Київ від Заходу, недостатньо для забезпечення безпеки України. Але досить для підтримки ворожості Росії, яка сприймає суверенітет України, як загрозу, а Україну- як поле стримування Заходу. Скорочення ресурсів російської системи змушує Москву активніше вдаватися до силової гри для підтримки державності. Україна залишається для Кремля ключовим об'єктом силового шантажу.

Але шантаж демонстрацією сили вимагає співвіднесення ризиків і вигоди. Стратегічний збиток від перетворення України на антагоніста перевищує тимчасову вигоду, яку Москва отримує, гальмуючи розвиток суверенної України. Нинішнє загострення конфлікту поки грає на користь Києва, відроджуючи згаслі було симпатії Заходу до України і змушуючи США підтвердити готовність до допомоги Києву. Росія, навпаки, почавши грати мускулами і обіцяючи "кінець України", втрачає. Звичайно, втрачає і програє. Зміцнюється сумнів в здатності Кремля залагоджувати конфлікти цивілізованим способом і зберігаючи гідність", - зазначила Шевцова.

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За її словами, агресивність Росії навряд чи сприяє довірі до неї з боку сусідніх держав.

"Утруднюється повернення Росії до діалогу із західним світом. Між тим, цей діалог є засобом підтримки російської глобальної ролі. Формат "фортеці в облозі" згубний для світового статусу Росії. Росії потрібен діалог із Заходом і для того, щоб не залишитися на самоті в тіні Китаю, який піднімається. Ще одна неприємність для Росії - загроза, що сепаратистські режими Донбасу будуть шантажувати Москву, нацьковуючи її з Києвом і паразитуючи на військовому конфлікті. Хвіст крутить собакою- не така вже й рідкість в політиці.

Звичайно, байдуже спостерігати за Україною, яка викинула в смітник "мінський маршрут", Кремль не може. Це удар і по державній гордості, і по самолюбству президента Путіна. Але кожен загрозливий рик Росії, не приводячи до бажаного результату, буде підвищувати градус ескалації. І буде ускладнювати вихід з неї без шкоди для репутації Росії і її міжнародного потенціалу. Втім, це тупикова ситуація і для Заходу, який не може знайти спосіб врегулювати конфлікт в європейському регіоні.

Україна стала для Росії пасткою: ігнорувати її не можна, а змусити прийняти свою правду неможливо. Ми бачимо конфлікт, який став міною уповільненої дії. Завдання сьогодні повернутися на Донбасі до перемир'я і зосередитися на гуманітарних і економічних питаннях життя населення по обидві сторони протистояння. Йдеться про заморожування конфлікту, а не про його політичне врегулювання", - резюмувала Шевцова.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.