Нинішнє загострення конфлікту грає на користь Києва. Росія, розпочавши грати мускулами, втрачає і програє, - російська політологиня Шевцова
Нинішнє загострення конфлікту на Донбасі поки грає на користь Києва, відроджуючи згаслі було симпатії Заходу до України і змушуючи США підтвердити готовність до допомоги Києву. Росія, навпаки, почавши грати мускулами і обіцяючи "кінець України", втрачає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила російський політолог і публіцист, провідний дослідник Інституту Брукінгса (Вашингтон) Лілія Шевцова на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".
На її думку, безпека і територіальна цілісність України можуть бути гарантовані тільки її інтеграцією в європейський простір. Але до цього поки не готова Європа.
"Сприяння, яке отримує Київ від Заходу, недостатньо для забезпечення безпеки України. Але досить для підтримки ворожості Росії, яка сприймає суверенітет України, як загрозу, а Україну- як поле стримування Заходу. Скорочення ресурсів російської системи змушує Москву активніше вдаватися до силової гри для підтримки державності. Україна залишається для Кремля ключовим об'єктом силового шантажу.
Але шантаж демонстрацією сили вимагає співвіднесення ризиків і вигоди. Стратегічний збиток від перетворення України на антагоніста перевищує тимчасову вигоду, яку Москва отримує, гальмуючи розвиток суверенної України. Нинішнє загострення конфлікту поки грає на користь Києва, відроджуючи згаслі було симпатії Заходу до України і змушуючи США підтвердити готовність до допомоги Києву. Росія, навпаки, почавши грати мускулами і обіцяючи "кінець України", втрачає. Звичайно, втрачає і програє. Зміцнюється сумнів в здатності Кремля залагоджувати конфлікти цивілізованим способом і зберігаючи гідність", - зазначила Шевцова.
За її словами, агресивність Росії навряд чи сприяє довірі до неї з боку сусідніх держав.
"Утруднюється повернення Росії до діалогу із західним світом. Між тим, цей діалог є засобом підтримки російської глобальної ролі. Формат "фортеці в облозі" згубний для світового статусу Росії. Росії потрібен діалог із Заходом і для того, щоб не залишитися на самоті в тіні Китаю, який піднімається. Ще одна неприємність для Росії - загроза, що сепаратистські режими Донбасу будуть шантажувати Москву, нацьковуючи її з Києвом і паразитуючи на військовому конфлікті. Хвіст крутить собакою- не така вже й рідкість в політиці.
Звичайно, байдуже спостерігати за Україною, яка викинула в смітник "мінський маршрут", Кремль не може. Це удар і по державній гордості, і по самолюбству президента Путіна. Але кожен загрозливий рик Росії, не приводячи до бажаного результату, буде підвищувати градус ескалації. І буде ускладнювати вихід з неї без шкоди для репутації Росії і її міжнародного потенціалу. Втім, це тупикова ситуація і для Заходу, який не може знайти спосіб врегулювати конфлікт в європейському регіоні.
Україна стала для Росії пасткою: ігнорувати її не можна, а змусити прийняти свою правду неможливо. Ми бачимо конфлікт, який став міною уповільненої дії. Завдання сьогодні повернутися на Донбасі до перемир'я і зосередитися на гуманітарних і економічних питаннях життя населення по обидві сторони протистояння. Йдеться про заморожування конфлікту, а не про його політичне врегулювання", - резюмувала Шевцова.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".
Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.
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П.С. Она - львовянка.
рейтинги падають, ціни зростають, радянські технології встарівають, нафту не купують...
Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
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Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від власної думки та мови?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
В Одесі на базі Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного завершився останній етап підготовки перед відрядженням до Сполучених Штатів Америки п'ятого екіпажу патрульних катерів типу «Айленд».
Курс із посиленої мовної підготовки для військових моряків тривав чотири місяці за участю викладачів ліцею та представників Британської ради. Під час занять слухачі опановували як розмовну англійську мову, так і військово-морську термінологію. Наприкінці кожного тижня моряки проходили тестування, щоб визначити, як кожен засвоїв матеріал і кому у разі потреби необхідно додатково попрацювати. Ба більше, була налагоджена співпраця з викладачами одного з коледжів у Балтиморі.
https://**********.com.ua/2021/04/pyatyj-ekipazh-ajlendiv-gotovyj-do-vidpravlennya-na-navchannya-do-ssha/
цією двіжухою у нас касаби ********** китайцям - стежте на сході...
https://mobile.twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) @finvarta
О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться - одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?
https://mobile.twitter.com/zlj517 Lijian Zhao 赵立坚 https://mobile.twitter.com/zlj517 @zlj517 China government official
The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
В одном из дворов российского города Ростова накануне был расстрелян Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ.
При этом утверждают, что Land Cruiser принадлежит некоему Владимиру Вильчинскому, гражданину Украины, который сам при нападении не пострадал.
По информации издания, Вильчинский при президентстве Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки СБУ. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014 года - уволен по статье «За нарушение присяги госслужащего».
Также в сообщении утверждается, что Вильчинский близок к окружению Игоря Коломойского, который якобы приезжал в Ростов навестить родственников.
Як тільки буде 5%-8% будуть вибори.
Печально, що нам (Україні ) тут відведена роля чергової приманки - "сиру у мишоловці". Водночас ми приречені це пройти, бо тільки з розпадом РФ Україна зможе повернути втрачені території (Донбас, Крим, можливо - Кубань і Придністрянщину)
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Зеленого чмирька геть. Дострокові.
Ось тут підтримаю кожне слово . ! Саме це й сталося . ***** ніяк не може змусити українців , відмовитися від суверенітету ,, і в той же час не може сам -дати задню . Тому що це сприймуть у світі і в самій паРаші ,як ознаку слабості . Сам себе загнав у вугол , і продовжує далі ,, довбо..дятел . .
Основным катализатором, как я думаю, будут протестные выступления в самой Украине, благо власть даёт кучу поводов к этому. Далее вылезет вся *********** с криком "рассия вперде!", плюс очередная провокация на Донбассе и вот уже повтор 2014 года.
Окно возможностей захлопнется, как только в Европе придушится короновирус и мнимая потребность в русской вакцине отпадёт, т.е. никто не будет против впаять дополнительные полезные санкции или вообще отключить от мира кацапстан. Как-то так.