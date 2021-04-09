Нове епідзонування: в "червоній" зоні вже 13 регіонів, у "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 9 квітня у "червоній" зоні карантину 13 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Черкаська, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

Також дивіться: МОЗ оновило протокол лікування COVID-19. ВIДЕО

І лише Херсонська область, як і раніше, залишається в "жовтій" зоні.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (107,0 на 100 тис. населення за норми до 60), у Київській (90,4), Вінницькій (96,5), Волинській (70,1), Дніпропетровській (89,7), Донецькій (71,4), Житомирській (111,3), Запорізькій (77,3), Львівській (72,0), Миколаївській (112,0), Одеській (79,4), Полтавській (86,7), Рівненській (73,0), Сумській (96,9), Тернопільській (76,5), Харківській (79,9), Хмельницькій (133,9), Черкаській (96,1), Чернівецькій (86,2) та Чернігівській (106,2) областях.

Крім того, в Києві і семи областях перевищено норму завантаженості лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок із киснем у Києві (81,1% за норми до 65%) та Київській області (78,1%).

При цьому, у 20 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 119,8%, найгірший у Тернопільській області - 201,3%.





