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Новини Окупація Криму Суд над Януковичем
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Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк

Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк

Президент-утікач Віктор Янукович готовий брати участь у розгляді касаційної скарги на рішення Оболонського районного суду Києва та Київського апеляційного суду в справі про втрату Криму, яка розглядається у Верховному Суді України, повідомив адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси експрезидента.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба АТ Aver Lex, у якому працює Сердюк.

Янукович навіть звернувся до Верховного Суду з вимогою забезпечити його особисту участь шляхом відеоконференції у процесі з розгляду зазначеної скарги.

За словами Сердюка, особиста участь Януковича у судовому процесі дасть змогу йому "вважатися законним, неупередженим і таким, що не порушує право особи на захист".

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"Уже багато разів Віктор Янукович звертався до судів України з вимогами забезпечити його особисту участь у судових засіданнях, як у 2016 році це зробив Святошинський районний суд у справі "Беркута". Однак, завжди знаходилися причини для відмов. У справі про втрату Криму і судді Оболонського районного, і судді Київського апеляційного судів, перебуваючи під тиском влади, робили все, щоб вивести з-під підозри справді винних у трагедії на Майдані та здачі Криму, Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших осіб, які прийшли до влади у результаті трагічних подій 2014 року. Участь Віктора Януковича у цих судових процесах зруйнувала б цю злочинну стратегію", - заявив адвокат.

Він також звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою забезпечити у Верховному Суді незалежність судового процесу, а також закликав українську владу зробити засідання Верховного Суду "відкритим і чесним".

"І насамперед має бути дано слово самому четвертому президенту України. Лише тоді цей процес зможе вважатися законним, неупередженим і таким, що не порушує право особи на захист, гарантоване і Конституцією України, і ратифікованими нею міжнародними конвенціями", - наголошується у повідомленні.

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Автор: 

Крим (14183) окупація (6739) Сердюк (40) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+7
Да пошлите нах, и забудьте этого старого петушка, вмесе с его опущенным адвокатом. Все заявления этого предателя вызывают чувство, как будто воздух испортили. А рожа, данного сущкества, вызывает рвотный рефлекс.
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09.04.2021 11:52
+2
в Гааге плять! только в Гааге!!!!
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09.04.2021 11:36
+2
В Гаагском суде у Всех будут дорогие шапки
Надеюсь это его приманит на суд
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09.04.2021 11:40
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в Гааге плять! только в Гааге!!!!
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09.04.2021 11:36 Відповісти
В Гаагском суде у Всех будут дорогие шапки
Надеюсь это его приманит на суд
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09.04.2021 11:40 Відповісти
_На концерт кабзона, падлу! Пусть принимает участие! Тошо осудить его в Украине и размотать всю цепочку подельников, соучастников и расийских заказчиков, увы, антиреально.
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Відправити йому без ключа !
Ней надіває , прииїзжає
Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5534
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09.04.2021 11:51 Відповісти
Да пошлите нах, и забудьте этого старого петушка, вмесе с его опущенным адвокатом. Все заявления этого предателя вызывают чувство, как будто воздух испортили. А рожа, данного сущкества, вызывает рвотный рефлекс.
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09.04.2021 11:52 Відповісти
Один поддон в тонну долларов и оправдают.у нас суды справедливые))
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09.04.2021 11:59 Відповісти
Нужен незаурядный ум избрать дважды судимого в президенты с последствиями войны.
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09.04.2021 12:10 Відповісти
100%%%.Так было...Нравится дерьмо народу убогому...Ху*ло-и сейчас для 23%-"авторитет",судя по последним рейтингам и "партий ЖОПЫ и ШАРИКОВА!!
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09.04.2021 12:18 Відповісти
Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8117
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09.04.2021 12:17 Відповісти
Немає коштів у проХФФесора приїхати до суду особисто...приїхав до Росії... туди-сюди, до ресторану сходив... та закінчилися!! Може треба було б у Путіна чи Медведчука позичити?? Тай у ВР України є багато спонсорів та прибічників...
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09.04.2021 12:18 Відповісти
Опять скелет выпал из кремлевского шкафа. Овощ пусть благодарит судьбу, что до сих пор не сдох от новичка или киллера. Эту мразь ждет в лучшем случае Гаага в одной камере с ботоксным плешивым педофилом.
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09.04.2021 12:19 Відповісти
Я думал, оно уже сдохло давно. А тут вынырнуло из нафталина. Точнее путя его оттуда вытащил. Наверное чтобы нелоху показать что в случае чего есть куда свалить.
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09.04.2021 12:27 Відповісти
Ну не сидится ему в своей жопе! Все выглянуть из нее пытается, но опасается, как бы из нее не быть высранным!
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09.04.2021 12:35 Відповісти
Как только Якубович сдохнет, это будет признаком того что Наноросия фсе.
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09.04.2021 14:10 Відповісти
януковощ спочатку посидить за гратами, поверне вкрадене, а вже потім буде відкривати рота
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09.04.2021 17:08 Відповісти
а кто это?
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09.04.2021 23:16 Відповісти
 
 