Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк

Президент-утікач Віктор Янукович готовий брати участь у розгляді касаційної скарги на рішення Оболонського районного суду Києва та Київського апеляційного суду в справі про втрату Криму, яка розглядається у Верховному Суді України, повідомив адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси експрезидента.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба АТ Aver Lex, у якому працює Сердюк.

Янукович навіть звернувся до Верховного Суду з вимогою забезпечити його особисту участь шляхом відеоконференції у процесі з розгляду зазначеної скарги.

За словами Сердюка, особиста участь Януковича у судовому процесі дасть змогу йому "вважатися законним, неупередженим і таким, що не порушує право особи на захист".

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"Уже багато разів Віктор Янукович звертався до судів України з вимогами забезпечити його особисту участь у судових засіданнях, як у 2016 році це зробив Святошинський районний суд у справі "Беркута". Однак, завжди знаходилися причини для відмов. У справі про втрату Криму і судді Оболонського районного, і судді Київського апеляційного судів, перебуваючи під тиском влади, робили все, щоб вивести з-під підозри справді винних у трагедії на Майдані та здачі Криму, Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших осіб, які прийшли до влади у результаті трагічних подій 2014 року. Участь Віктора Януковича у цих судових процесах зруйнувала б цю злочинну стратегію", - заявив адвокат.

Він також звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою забезпечити у Верховному Суді незалежність судового процесу, а також закликав українську владу зробити засідання Верховного Суду "відкритим і чесним".

"І насамперед має бути дано слово самому четвертому президенту України. Лише тоді цей процес зможе вважатися законним, неупередженим і таким, що не порушує право особи на захист, гарантоване і Конституцією України, і ратифікованими нею міжнародними конвенціями", - наголошується у повідомленні.

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