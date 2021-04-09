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Новини
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ТСК щодо УЗ викликає "на килим" бухгалтера: цікавляться, на яких підставах члени Наглядової ради мають премії та додаткові щомісячні виплати

ТСК щодо УЗ викликає

Тимчасова слідча комісія, яку створила Верховна Рада для аналізу фінансової кризи в "Укрзалізниці", зацікавилася розмірами винагороди членам Наглядової ради компанії, а також підставами, на яких їм були видані лімітні банківські картки.

На переконання членів ТСК, УЗ перебуває у катастрофічному стані, а відповідно, члени Наглядової ради не мали права на премії, оскільки не виконували свою роботу.

Про це йдеться у листі голови ТСК Юлії Гришиної головному бухгалтеру філії Центру сервісного забезпечення АТ "Укрзалізниця" Наталії Бабенко.

Як сказано у листі, бухгалтера УЗ запрошують, щоб з’ясувати умови, на яких платять винагороди членам Наглядової ради (НР), та отримати докази їхньої роботи, зокрема акти приймання-передачі щомісячно наданих ними послуг з липня 2018 року по лютий 2021 року.

Також ТСК вимагає від УЗ інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена НР за період з 2018 по 2021 рік помісячно, і документи про компенсацію витрат, які несли члени НР для виконання своїх функцій.

Також у ТСК зацікавилися питанням видачі членам НР банківських карток зі значним лімітом: підозрюють, що гроші з цих карток були витрачені на особисті потреби, а не на виконання представницьких функцій.

"Просимо обґрунтувати видачу голові та членам НР лімітних банківських карток, а також фактичні виплати за лімітними банківськими картками голові та кожному члену НР за 2018-2021 рр. помісячно. Аналіз використання цих коштів, зокрема, на власні потреби. Надати номери відповідних карткових банківських розрахунків, надані пояснення підтвердити копіями відповідних документів та довідок", - вказується в листі.

В ТСК підкреслюють: за виконання своїх функцій член НР має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, і на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Але тільки якщо робота була результативною.

"Водночас критичний стан Товариства ("Укрзалізниця". – Ред.) свідчить про невиконання НР своїх функцій повною мірою. Тому потрібно розібратись, як та наскільки ефективно оцінюється виконання ними умов договору. Оскільки ці та інші пов’язані питання потребують перевірки та пояснень, а матеріали за запитом ТСК не надано, пропонується запросити на чергове засідання ТСК для дачі пояснень головного бухгалтера філії Центр сервісного забезпечення АТ "УЗ", яка безпосередньо здійснює всі виплати "членам НР", має оригінали правовстановлюючих документів та несе відповідальність за обґрунтованість оплат", - резюмується у листі.

Нагадаємо: інформація про лімітовані банківські картки НР з’явилася у ефірі одного з українських телеканалів. Учасники шоу повідомили, що у кожного члена Наглядової ради начебто є картка з лімітом у 500 тис. гривень на місяць, і що Володимира Жмака усунули з посади голови УЗ через те, що він спробував зменшити суми на цих картках. 

Раніше політик Борислав Береза оприлюднив суми, які витрачає "Укрзалізниця" на утримання членів Наглядової ради. Згідно з його даними, тільки за два роки НР витратила понад 5 мільйонів гривень на авіаперельоти (плюс ще пів мільйона – на VIP-зали очікувань), ще 2 млн було витрачено за цей час на харчування.

Раніше народний депутат, член ТСК ВР щодо "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують по 300 тисяч гривень зарплати щомісяця, але при цьому роками не з'являються в Україні і не мають жодного плану реформи для компанії. Тому необхідно розформувати Наглядову раду у цьому складі, і сформувати нову, в яку обрати фахівців залізничної справи.

Автор: 

ТСК (375) наглядова рада (643) премія (386) Укрзалізниця (6893)


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Топ коментарі
+10
Гражданин Дании помыл шваброй купе своего вагона и окно. Ехал в Измаил.

ВСК по УЗ вызывает "на ковер" бухгалтера: интересуются, на каких основаниях члены Наблюдательного совета имеют премии и дополнительные ежемесячные выплаты - Цензор.НЕТ 1546
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09.04.2021 11:46
+6
А че... корыто рядом -жри до несхочу. Контроля и наказания ноль
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09.04.2021 11:38
+6
Разве премии - это к бухгалтерам? Не к руководству? Да и сереженька по чистоте душевной и в приступе борьбы с коррупцией, мог отказаться от премии. Но нет, не отказался. Так же как и слуги не отказываются от имущества в России, лелея заработать, но не на крови, а принципа ради. Принципы они ведь важнее всего
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09.04.2021 11:40
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А че... корыто рядом -жри до несхочу. Контроля и наказания ноль
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09.04.2021 11:38 Відповісти
Разве премии - это к бухгалтерам? Не к руководству? Да и сереженька по чистоте душевной и в приступе борьбы с коррупцией, мог отказаться от премии. Но нет, не отказался. Так же как и слуги не отказываются от имущества в России, лелея заработать, но не на крови, а принципа ради. Принципы они ведь важнее всего
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09.04.2021 11:40 Відповісти
Вы абсолютно правы, бухгалтер проводит платежи, ТОЛЬКО ПО ПРИКАЗУ РУКОВОДСТВА, поэтому мы с Вами снова стали свидетелями, имитации бурной деятельности...

это всё равно, если бы за сбитого пьяным водилой на пешеходном переходе человека , в суд а потом и в зону, отправили автомобиль, а не водятла.
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09.04.2021 12:00 Відповісти
Да, именно к бухгалтеру - что бы он предьявил первичные документы на основании которых он начислил "вознаграждения" ! А потом вверх по цепочке !
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09.04.2021 19:00 Відповісти
Ну, может и так. Только вот сдается, что на бухгалтерах все остановится. Хотелось бы ошибиться, очевидно ведь, что бухгалтера сами начислять «за здорово живешь» ничего не будут.
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09.04.2021 20:54 Відповісти
просто наблюдать как деньги по карманам все распихивают важко ...надо принять участие , хотя бы в виде премий
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09.04.2021 11:45 Відповісти
господи, потому что МОГУТ!
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09.04.2021 11:45 Відповісти
серожику... это не понравиться )))) он только приспособился наблюдать...на те вам ! )))))
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Гражданин Дании помыл шваброй купе своего вагона и окно. Ехал в Измаил.

ВСК по УЗ вызывает "на ковер" бухгалтера: интересуются, на каких основаниях члены Наблюдательного совета имеют премии и дополнительные ежемесячные выплаты - Цензор.НЕТ 1546
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Однажды мне муж мой рассказал , что вагоны убирают никакие не проводники и не специальные люди у нас, а бомжи вокзальные, нанятые для этой цели проводниками, не желающими работать, бомжей нанимают за бутылку водки. Не знаю, правда ли это, или он так пошутил, но с тех пор, если ехали в купе , нас четверо обычно берём купе, я там для начала 'делаю уборку' - вытираю пыль, полки, столы, дезинфицирую ручки и тд. Пылищи обычно просто 'вагон' . Так что ничего удивительного в вашей, Марьяна, картинке нет. До мытья окон я, конечно, не доходила, обычно к этим окнам и подойти страшно.
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09.04.2021 13:34 Відповісти
Да, Татьяна, всё правильно. Многие так делают, но окна не моют, конечно.)) А датчанин интересный человек. Женат на украинке, живет в Украине. Написал в ФБ:"Для того, щоб мати можливість визирнути з нього.Щоб показати своїм дітям прекрасні краєвиди України."
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09.04.2021 20:32 Відповісти
Не, ну если синекуру прикроют, то где же С. Лещенко харчеваться то будет!?
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09.04.2021 12:13 Відповісти
Идиотская новость. Бухгалтера Украины напуганы
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09.04.2021 12:17 Відповісти
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09.04.2021 12:21 Відповісти
а причем тут бухгалтер??? бухгалтер исполняет распоряжения руководства, бухгалтер не имеет права распоряжаться финансами, задача бухгалтера вести учёт ))) чему вас идиотов в Трускавце учили.
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09.04.2021 12:24 Відповісти
В принципі це так, але за фінансові зловживання, порушення все рівно, згідно законодавства, відповідальність несуть керівник і бухгалтер, вона могла, щоб підстрахувати себе потребувати письмові пояснення з обгрунтуванням надання преміїї та ії розміру за погодженням керівництва
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09.04.2021 12:53 Відповісти
От так...І після цього якийсь підер Лещенко буде розказувати суспілству про те, який негідник Порошенко..Я не прихильник сивочолого...якщо що...Але всяких там Лещенків і інших підерів гнав би в шию з залізниці..**** наволоч...Прибрали транспортну міліцію з поїздів і всяка шушера робить в вагонах що хоче. Сам якось став свідком як мало не побили провідницю п'яні чуваки...***** та візьміть нарешті людей на роботу , а не всяке сміття Ахметівське.... Скільки можна це терпіти ....*****...Гарного дня вам!
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09.04.2021 12:47 Відповісти
Бугалтер вже купила аваквиток на Москву .
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09.04.2021 14:47 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
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09.04.2021 16:34 Відповісти
 
 