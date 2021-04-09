За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг як і раніше очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 13,1%, Ю.Тимошенко – 12,1%. Ю.Бойка – 11,9%, І.Смешка підтримують 6,8%, В.Гройсмана – 5,1%, О.Ляшка – 4,9%, Д.Разумкова – 4,8%, Є.Мураєва – 4,6%, А.Садового – 2,6%, А.Яценюка – 2,2%, О.Тягнибока – 1,8%, К.Рудик – 0,4%", - говориться в повідомленні.

"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами, при цьому близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю.

Серед тих, то має намір голосувати і визначився з вибором результати наступні: у парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного Глави держави. У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенко – 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина. У парі Бойко проти Порошенка – паритет 51% на 49%", - додали соціологи.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА









Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.