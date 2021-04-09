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За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг як і раніше очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 13,1%, Ю.Тимошенко – 12,1%. Ю.Бойка – 11,9%, І.Смешка підтримують 6,8%, В.Гройсмана – 5,1%, О.Ляшка – 4,9%, Д.Разумкова – 4,8%, Є.Мураєва – 4,6%, А.Садового – 2,6%, А.Яценюка – 2,2%, О.Тягнибока – 1,8%, К.Рудик – 0,4%", - говориться в повідомленні.

"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами, при цьому близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю.
Серед тих, то має намір голосувати і визначився з вибором результати наступні: у парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного Глави держави. У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенко – 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина. У парі Бойко проти Порошенка – паритет 51% на 49%", - додали соціологи.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування Рейтингу 01
За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування Рейтингу 02
За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування Рейтингу 03
За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування Рейтингу 04

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.

Автор: 

Бойко Юрій (440) Зеленський Володимир (24222) опитування (1963) Порошенко Петро (15190) рейтинг (1663) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+65
Старая народная примета -- когда дела у "величайшего" идут ниже плинтуса -- появляется очередной заказной рейтинг. И денег не жалко на такую туфту тратить.
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09.04.2021 11:49
+58
этот мудрый кацапо-совковый нарит ничем не излечить ...
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09.04.2021 11:48
+41
Есть такое. У меня некоторые "особо выдающиеся" работяги переключились на Шария. Зеля уже не в чести.
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09.04.2021 11:51
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Порох щемив олігархів????!!!!
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09.04.2021 19:40 Відповісти
Беня с новинским до сих пор простить не могут. Да и ахметка не имел своего премьера.
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09.04.2021 19:52 Відповісти
Тобто просто конкуренція (чи протистояння) одного олігарха з іншими? І все?
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09.04.2021 20:05 Відповісти
Порох не собі забирав, а в бюджет, розуміешь різницю. Хоча для зебилів це занадто складно.
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09.04.2021 20:12 Відповісти
Це можуть зрозуміти лише адепти секти. Нормальні люди так, не розуміють.
ПС. І що він забрав у бюджет у того ж Ахметки, якщо не секрет? Про Бєню я пам"ятаю, відібраний і капіталізований З БЮДЖЕТУ обікрадений Бєнєю збанкрутілий Приват...
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09.04.2021 20:21 Відповісти
Так ти ж зебилоид, смисл тебе обьяснять, иди сериал смотри в ящике.
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09.04.2021 20:34 Відповісти
Так що він забрав в бюджет у Ахметки?
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09.04.2021 21:47 Відповісти
Ахмет при Порохе беднел по форбсу, а при зебиле богатеет, тарифи виросли в 1,5 раза, половина єнергетики страни у ахмета. Подонок и вор степанов со шмигалем... да шо говорить если человек слепой или глупец. Стидно за страну, низкосортное шапито для бидла.
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09.04.2021 22:48 Відповісти
В той час по форбсу збідніли всі українські олігархи, в тому числі і сам Порох, але причина цього зовсім не Порох. Читай експертів того ж форбсу і не пиши тут дурниць про "щеміння" олігархом самого себе.
ПС. А які тарифи знизились при Пороху? Коли і на скільки? Нагадай, бо я щось не пам"ятаю такого.
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09.04.2021 23:56 Відповісти
Зебилоид свою пургу будешь бабулькам свистеть. При Порохе шли реформи, тому олигархи поставили клоуна, сейчас одна брехня зелеботов вроде тебя.
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10.04.2021 12:19 Відповісти
Так, я пам"ятаю, ще й не прості, а "потужні реформи". Дореформувався Порох до того, що 73% населення були вже згодні і на клоуна, якби тільки "реформи" скоріше закінчились...
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10.04.2021 18:10 Відповісти
Да Порох до сих пор зебилам в труси срет, расказуй єто таким же обдристаним.
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10.04.2021 19:57 Відповісти
Зрозуміло, від упоротих адептів секти адекватної відповіді годі чекати.
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10.04.2021 20:52 Відповісти
Від зелеботов крім брехні взалі нічого нема. Ваш лохторат єто бабульки.
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10.04.2021 23:21 Відповісти
Ну напиши мені, дідулька, чи є хоч один позитивний результат "потужних рехворм"? Суди стали чесними і справедливими? Мєнти змінились? Медицина стала передовою? Чиновники перестали брати хабарі? Злодії і казнокради сидять по тюрмах? То я, простий ураїнець, який живе у всьому цьому, відповім тобі: результату ЖОДНОГО, стало навіть гірше. Твій Порох термін свого перебування на посту президента перетворив у показуху, клоунаду і балаган, гірше, чим, навіть, професійний клоун Зе. За що його виборці і поперли з тріском і ганьбою з президентства.
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10.04.2021 23:58 Відповісти
Я тобі вже все написав, умний побачить, а дурний чи сліпий ніт, скількі не пояснюй. Зелеботам щось пояснювати то взаналі дурне діло.
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11.04.2021 02:36 Відповісти
Порошенка утопят его коррупционные действия и жадность. Он работает тупо по лохам.
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09.04.2021 20:14 Відповісти
Єто зелеботи работают тупо по лохам, но тут их мало, они ящик смотрят.
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09.04.2021 20:36 Відповісти
рейтинг зеленого янелоха, отраженный в процентах, это показатель упоротых идиотов, из-за которых страна вот уже 2 года имеет во главе убогое ничтожество, которое, в лучшем случае, может с умной мордочкой зачитать с видосика заученный текст, написанный кем-то...
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09.04.2021 20:49 Відповісти
Зеля подтянулся.
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09.04.2021 20:53 Відповісти
А за бабки?
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09.04.2021 21:29 Відповісти
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Кстати кацапы в ООН не проголосовали за резолюцию, что в Сребренице был геноцид, а теперь вспомнили лживые уроды. Теперь ждите у себя настоящий геноцид. Вас будут убивать, сами напросились, как немцы в Гамбурге и Дрездене благополучно дождались ковровых бомбардировок после атак ФАУ-1 и ФАУ-2 на Великобританию. Вас будут убивать, недоделанные неофиты "сверхдержавы"
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09.04.2021 22:02 Відповісти
НЕ ВЕРЮ
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09.04.2021 22:09 Відповісти
Це піз..ц
Страшно навіть уявити, що мають зробити з Країною Зеклоун і його моносброд, щоб за них наріт не хотів голос віддати....
Люди, схаменіться, срака повна в Державі, а ви їм 24.9% ???
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09.04.2021 22:20 Відповісти
Мене тут зараз традиційно закидають камінням і в смолі з пір'ям викатають, але поки що Зе безальтернативний. Те що не виправдались сподівання 73%, це неприємно, але звично. Але ж їхні жахи нікуди не поділись і Порошенко не став кращий, це абсолютно неприйнятна кандидатура. І поки Зе саджає патріотів та одночасно їздить на фронт, торгує з росіянами і зачиняє ватні канали, тобто продовжує політику Петра Олексійовича, все гаразд, більшість це влаштує. В цій країні всі президенти, навіть фінансово незалежні, змушені бути гібридними президентами і вести гібридні війни, за підтримки гібридного електорату, та гібридного НАТО. Нічого кращого (безпечнішого) ніж Зе не проглядається.
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09.04.2021 23:37 Відповісти
Не знаю до якої етнічної групи належить Кіра Рудик, але з решти висвітлених кандидатів лише один Олег Ляшко є особа суто українського походження, але і той підєрас... Дожилася Україна...
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09.04.2021 23:55 Відповісти
Під#раси живуть на рассєі , гаварят на рюсскам . Ляшко гей, й то точно не відомо , може бути фейк.
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10.04.2021 01:03 Відповісти
То напевне фейк Коломойського. Про це почалося, коли Ляшко почав на Беню перти. Все що зв'язане з коломойським має зникнути, в тому числі ЗЕ і юлька.
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10.04.2021 02:42 Відповісти
не фейк. Правда. Був опущений в ИТК-31-шій. За крисятничество. Щоправда, вже потім туди дійшла звістка з волі, що лизав члени. Але чи це правда - зеки не говорили.
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10.04.2021 15:36 Відповісти
За крисятнічество не мали опустити... не по їх понятіях.
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10.04.2021 23:51 Відповісти
Смешко українець і патріот. І це необхідно знати. Читайте біографію і дивіться відео з ним, яких повно в ютубі. Він на дві голови розумніший пороха, юльки і подібних. Ці не стільки розумні як хитрі. Він військовий. І ще доктор технічних наук з кібернетики ще з часів СССР. Не треба думати, що всі розумні і Д.Т.Н. євреї. Смешко ще й написав дуже цікаву невеличку книжку по історії України. Я прочитав. Написав статтю про гетьмана Скоропадського в інтернет-газеті ДЕНЬ. Якщо хочете добра Україні, то поцікавтесь Смешко. Зараз він єдиний нормальний варіант.
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10.04.2021 03:23 Відповісти
З такими "розумними" виборцями краще життя ще не скоро буде.
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10.04.2021 01:02 Відповісти
Вышки Бойко и и 100 фирм Оксаны Марченко,типа Кумы Ведмедчука спасут Украину...
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10.04.2021 01:23 Відповісти
В телеграмме не выше 10 процентов при опросе нескольких тысяч. В группах фб таже картина. Если прокатит голосование на 87 участке, поверю в царя
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10.04.2021 03:03 Відповісти
Дурні не тільки ті, хто голосує не за баригу пророха, а за клоуна ЗЕ чи юльку. А головне всі ті, хто не розуміє, що єдиний хто зараз має бути президентом України це І.П.Смешко.
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10.04.2021 03:27 Відповісти
Смешко українець і патріот. І це необхідно знати. Читайте біографію і дивіться відео з ним, яких повно в ютубі. Він на дві голови розумніший пороха, юльки і подібних. Ці не стільки розумні як хитрі. Він військовий. І ще доктор технічних наук з кібернетики ще з часів СССР. Не треба думати, що всі розумні і Д.Т.Н. євреї. Смешко ще й написав дуже цікаву невеличку книжку по історії України. Я прочитав. Написав статтю про гетьмана Скоропадського в інтернет-газеті ДЕНЬ. Якщо хочете добра Україні, то поцікавтесь Смешко. Зараз він єдиний нормальний варіант.
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10.04.2021 03:29 Відповісти
Потрібно не біографії читати, а знати, що людина зробила і чим дихає. Вибачте, але крім того, що "Смєшко-це за-бісь", я більше нічого про нього не знаю. І ніхто не знає.
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10.04.2021 07:58 Відповісти
А хто винуватий, що нічого не знаєте? Ви самі й винуваті. Те що людина зробила й чим дихає написано в біографії і в іншій інформації якої багато в інтернеті. І чим дихає очевидно в багаточисельних відео. Наприклад тут https://www.youtube.com/watch?v=Zc6OnZb-ekc , тут https://www.youtube.com/watch?v=g1OkzPfMtw0 і тут https://www.youtube.com/watch?v=qMh8Rl9Hy54&t=13s і тут https://www.youtube.com/watch?v=bYTaHvOcUMQ&t=5s . Я впевнений, що, подивившись ці короткі відео розумній людині достатньо зрозуміти.
Невже не зрозуміло, що ним треба зацікавитись, коли він на першому місці в соцопитуваннях серед українців. На другому Ляшко. Всі інші попереду й ззаду неукраїнці і вже давно ясно на що вони заслуговують по ділах.
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10.04.2021 10:08 Відповісти
І ще. Не за пороха голосували кращі українці (що нам вдовблюють професійні порохоботи), а ті, що голосували й збираються надалі голосувати за Смешко.
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10.04.2021 10:26 Відповісти
І ще. На даний момент реальний рейтинг Смешко набагато більший ніж показують їх маніпулятивні "соцопитування". Вони намалювали число, нижче якого вони не можуть намалювати, бо це буде видно що це зовсім нереально. Але надалі вони по можливості будуть зменшувати це число (як і в Ляшко). Щоб звільнити 5 і 6 місця для Разумкова і Гройсмана.
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10.04.2021 10:35 Відповісти
І ще. Я Вам не забороняю і надалі вірити в казки, що Вам Гордон розказує.
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10.04.2021 11:19 Відповісти
Одна маленька проблема з цими опитуванням, народ ніхто не опитував.
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10.04.2021 07:50 Відповісти
Був тендер мішків з баблом.
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10.04.2021 07:59 Відповісти
Невже Петро настільки зубожів?!
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13.04.2021 11:54 Відповісти
То й спитай у Петра. Чому мене питаєш? Хоч у Василя, хоч у Миколи.
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18.04.2021 11:00 Відповісти
Абсолютная чушь и брехня! Эти рейтинги вызывают раздражение и отторжение. Какое Зе? какой порошенко?!! ...тьфу на них...
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10.04.2021 08:15 Відповісти
Я так думаю, що бурятські танкісти з чеченцями на броні, поставлять рейтинги на місце.
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10.04.2021 10:39 Відповісти
Ну що поробиш:народ-мазохіст не "зламати нікому" і ,судячі з усього, клоун має всі шанси вдруге виграти вибори. Журба
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10.04.2021 10:45 Відповісти
*ржу падсталом * рейтинг зе давно нижче плінтусу ( ) то треба його рятувати в очах лекторату ось вам і начебто соц опитування
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10.04.2021 12:01 Відповісти
зрадазрадазрада.
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11.04.2021 02:47 Відповісти
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