За Зеленського готові проголосувати 24,9% громадян України, за Порошенка - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Президентський рейтинг як і раніше очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 13,1%, Ю.Тимошенко – 12,1%. Ю.Бойка – 11,9%, І.Смешка підтримують 6,8%, В.Гройсмана – 5,1%, О.Ляшка – 4,9%, Д.Разумкова – 4,8%, Є.Мураєва – 4,6%, А.Садового – 2,6%, А.Яценюка – 2,2%, О.Тягнибока – 1,8%, К.Рудик – 0,4%", - говориться в повідомленні.
"Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами, при цьому близько третини виборців висловили неготовність прийти на вибори або ж вагалися із відповіддю.
Серед тих, то має намір голосувати і визначився з вибором результати наступні: у парі Зеленський проти Порошенка результат 64% на 36% на користь чинного Глави держави. У парі Зеленський проти Тимошенко – 57% на 43%, у парі Зеленський проти Бойка – 67% на 33%. У парі Тимошенко проти Порошенко – 59% на 41% на користь лідера партії "Батьківщина. У парі Бойко проти Порошенка – паритет 51% на 49%", - додали соціологи.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.
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ПС. І що він забрав у бюджет у того ж Ахметки, якщо не секрет? Про Бєню я пам"ятаю, відібраний і капіталізований З БЮДЖЕТУ обікрадений Бєнєю збанкрутілий Приват...
ПС. А які тарифи знизились при Пороху? Коли і на скільки? Нагадай, бо я щось не пам"ятаю такого.
Страшно навіть уявити, що мають зробити з Країною Зеклоун і його моносброд, щоб за них наріт не хотів голос віддати....
Люди, схаменіться, срака повна в Державі, а ви їм 24.9% ???
Невже не зрозуміло, що ним треба зацікавитись, коли він на першому місці в соцопитуваннях серед українців. На другому Ляшко. Всі інші попереду й ззаду неукраїнці і вже давно ясно на що вони заслуговують по ділах.