Під час демонтажу будівлі обвалилася частина стіни: загинув робітник, - ДСНС у Львівській області. ФОТО

Робітник загинув під час демонтажу будівлі у Львівській області в результаті обвалу однієї зі стін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Під час демонтажних робіт на третьому поверсі занедбаної цегляної будівлі впала частина стіни на площі 3 кв.м і смертельно травмувала робітника", - зазначено в повідомленні.



Фото: сайт ДСНС

За даними пресслужби, інцидент стався 8 квітня в селі Гончари Львівського району.

На місце обвалу прибули співробітники ДСНС. Вони розібрали завал і знайшли тіло загиблого.

Поліція проводить розслідування причин і обставин смертельного випадку.

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