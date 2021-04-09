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Під час демонтажу будівлі обвалилася частина стіни: загинув робітник, - ДСНС у Львівській області. ФОТО

Робітник загинув під час демонтажу будівлі у Львівській області в результаті обвалу однієї зі стін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Під час демонтажних робіт на третьому поверсі занедбаної цегляної будівлі впала частина стіни на площі 3 кв.м і смертельно травмувала робітника", - зазначено в повідомленні.

Під час демонтажу будівлі обвалилася частина стіни: загинув робітник, - ДСНС у Львівській області 01
Фото: сайт ДСНС

За даними пресслужби, інцидент стався 8 квітня в селі Гончари Львівського району.

На місце обвалу прибули співробітники ДСНС. Вони розібрали завал і знайшли тіло загиблого.

Поліція проводить розслідування причин і обставин смертельного випадку.

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Автор: 

смерть (6774) ДСНС (5139) Львівська область (2454)


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Полиция проводит расследования причин и обстоятельств смертельного случая.Источник: https://censor.net/ru/n3258689

Яку причину вони шукають - написано - стіна впала
Чи , думають - хтось навмисно це зробив ?
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09.04.2021 12:08 Відповісти
 
 