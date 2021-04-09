Під час демонтажу будівлі обвалилася частина стіни: загинув робітник, - ДСНС у Львівській області. ФОТО
Робітник загинув під час демонтажу будівлі у Львівській області в результаті обвалу однієї зі стін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.
"Під час демонтажних робіт на третьому поверсі занедбаної цегляної будівлі впала частина стіни на площі 3 кв.м і смертельно травмувала робітника", - зазначено в повідомленні.
За даними пресслужби, інцидент стався 8 квітня в селі Гончари Львівського району.
На місце обвалу прибули співробітники ДСНС. Вони розібрали завал і знайшли тіло загиблого.
Поліція проводить розслідування причин і обставин смертельного випадку.
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Яку причину вони шукають - написано - стіна впала
Чи , думають - хтось навмисно це зробив ?