Стартували ремонтні роботи на головній трасі, що з'єднує Суми та Київ, - ОДА

У Сумській області ремонтують трасу Н-07, яка з'єднує Суми та Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

За словами голови Сумської ОДА Василя Хоми, в регіоні Службою автомобільних доріг заплановано відремонтувати понад 200 кілометрів державних доріг, а державним підприємством "Дороги Сумщини" - ще понад 60 кілометрів місцевих доріг.

Протяжність дороги Київ-Суми-Юнаківка становить 154,4 км. У 2019-2020 роках був виконаний капітальний ремонт на ділянках 1,178 км + 167 км + 219 км. В с. Правдюки були виконані роботи із заміни мостового переходу.

У цьому році в рамках президентської програми "Велике будівництво" проведення робіт на Н-07 почалося на ділянці від м. Ромни до с. Правдюки і на ділянці від с. Правдюки до смт Недригайлів.

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Хома повідомив, що на території Роменського району також заплановано проведення поточного ремонту на ділянці в межах смт. Недригайлів та проведення реконструкції на ділянці 262+112 – км 266+612 (с. Штепівка).

Також буде проведено поточний середній ремонт на дорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни км 129+309 – км 133+344, км 133+503 – км 155+041 (на ділянці м. Ромни – межа Полтавської області).

Крім того, планують провести і ремонти близько 160-170 тисяч кв. м комунальних доріг і вулиць в містах і селах області.

"Дуже важливо зосередитись на ремонті тих доріг, де рухаються шкільні автобуси, автомобілі екстреної допомоги задля надання якісних освітніх та медичних послуг жителям Сумщини. Саме над цим ми сьогодні й працюємо", - заявив Хома.

"Ремонт доріг місцевого значення - один із пріоритетів для Офісу Президента на 2021 рік в рамках програми "Велике будівництво". На цей рік уже затверджений план - 2000 км. Однак ми розуміємо, що будувати треба ще більше", - зазначив раніше Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента і координатор президентської програми "Велике будівництво".