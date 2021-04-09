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Новини Агресія Росії проти України
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36% українців вважають високою ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, - опитування "Рейтингу"

36% українців вважають високою ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, - опитування

Понад 30% українців оцінюють ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну як високу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Так, 36% опитаних оцінюють імовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, як високу, 31% - як середню, 15% - низьку, 12% - кажуть, що загрози немає.

Порівняно з груднем 2018 (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза висока, зросла майже в півтора раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На жаль, Україні варто очікувати нового військового загострення, - заступник голови ОП Жовква

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

агресія (1195) вторгнення (380) опитування (1963) росія (65856)


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Топ коментарі
+14
якщо точно почнеться, то уся та навала зебілів завантажить свої родини в авта та чкурне на захід, у Польщу або Румунію.
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09.04.2021 12:03
+10
Всіх зебілів на фронт!
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09.04.2021 12:00
+10
та щас) Короваї вони пекти будуть
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09.04.2021 12:08
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Всіх зебілів на фронт!
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09.04.2021 12:00 Відповісти
І у України буде найчисельніша армія світу !!!))))
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09.04.2021 12:01 Відповісти
36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4144
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09.04.2021 12:08 Відповісти
По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.

это результат "заглядывания в глаза хлу"

при Порохе хло так не нашлел
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09.04.2021 13:02 Відповісти
якщо точно почнеться, то уся та навала зебілів завантажить свої родини в авта та чкурне на захід, у Польщу або Румунію.
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09.04.2021 12:03 Відповісти
та щас) Короваї вони пекти будуть
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09.04.2021 12:08 Відповісти
теж цілком можливо.
це ж потвори з племені "какаяразница"
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09.04.2021 14:20 Відповісти
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи в сп'янілому імперському угарі танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь - щоб вбивати! (та й "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)
Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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09.04.2021 13:02 Відповісти
А решта ,це зебільний лохторат !!!))))
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09.04.2021 12:00 Відповісти
хтось блефує, не інакше

https://mobile.twitter.com/finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) @finvarta

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О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться - одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?

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The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
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09.04.2021 12:05 Відповісти
нужно быть готовыми к атакам кацапни по всему периметру границ с Рашкой, Приднестровья и Беларуси.. вероятность войны реально высокая..
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09.04.2021 12:09 Відповісти
нашим воинам главное выстоять и не побежать, тогда и войны не будет
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09.04.2021 12:11 Відповісти
вашим, ДА!
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09.04.2021 12:47 Відповісти
расчет россиян на случай войны прост: повторить крымский сценарий, то есть у них есть уверенность в том, что по сути войны и не будет никакой, а украинская армия просто напросто разбежится после начала боевых действий. К сожалению, у них есть реальные основания быть в этом уверенными
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09.04.2021 12:10 Відповісти
36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6367
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09.04.2021 12:19 Відповісти
Країну просирали починаючи з 91 року.Не робили політику,не провадили реформи,а дрочили пуї. Зараз пізно.
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09.04.2021 12:24 Відповісти
Зараз пізно./ Одна надежда -на мигрантов.Зеленский призвал всех украинцев планеты в Украину. Он готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам.
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09.04.2021 12:41 Відповісти
Это новая тупая шутка от 95 квартала? Можно и львов призвать не есть антилоп. Что с таких заявлений?
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09.04.2021 12:45 Відповісти
Что с таких заявлений?/ Таки да . До исторической родины добежавшие и по пути к ней в хренландиях застрявшие в Украину вернутся вряд ли.
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09.04.2021 12:55 Відповісти
Не ляпать языком надо, а что-то делать для того, чтобы люди хотели жить в Украине. За два года я наблюдаю только деградацию государства. Украиной правят клоуны и идиоты. Кроме гримас в видосиках ваш ********** нихера не делает.
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09.04.2021 19:56 Відповісти
Не ляпать языком надо, а что-то делать для того, чтобы люди хотели жить в Украине. За два года я наблюдаю только деградацию государства. Украиной правят клоуны и идиоты. Кроме гримас в видосиках ваш ********** нихера не делает./ К сожалению, все, кто умеет руководить Украиной, уже работают таксистами и парикмахерами за пределами Украины.
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09.04.2021 23:01 Відповісти
кацапні набігло, аж дриндець! чистим зброю! смерть кацапській скотині!!!
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09.04.2021 12:49 Відповісти
Зачем ***** нападать?
Проще помочь власти остаться на второй срок. Ни один враг не сможет сделать больше.
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09.04.2021 13:06 Відповісти
 
 