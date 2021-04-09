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Найманці РФ відновили роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту, - СЦКК

Найманці РФ відновили роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту, - СЦКК

8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих і облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це свідчать дані української сторони СЦКК.

Того ж дня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання і навчання найманців для проведення збройних провокацій і можливої ​​ескалації конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перед засіданням Тристоронньої контактної групи збільшує кількість провокацій вздовж всієї лінії розмежування, - СЦКК

Автор: 

СЦКК (642) найманці рф (2063)


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Русский царь поклонился до самой земли, так что его правая рука коснулась пола, и потом поцеловал эту руку. После Василий IV принес присягу, смирился перед величием Речи Посполитой, признал себя побежденным и обещал, что Россия уже никогда больше не нападет на Польшу. Только после этой церемонии польский король Сигизмунд III Ваза протянул, стоящему перед ним на коленях русскому царю, руку для поцелуя. В свою очередь князь Дмитрий, командовавший русскими войсками, разбитыми польской армией при Клушине, пал ниц и бил челом перед польским королем, а после принес такую же присягу, как и царь. Князь Иван тоже пал ниц и трижды ударил лбом в пол Королевского дворца, после чего принес присягу, а под конец расплакался на глазах всех присутствующих. Во время всей церемонии на полу перед гетманом-победителем, королем и присутствующими сановниками лежали добытые в Кремле русские знамена, и самое главное из них - царский штандарт со зловещим черным двуглавым орлом. Церемония оммажа завершилась торжественной литургией в соседствующем с замком храме святого Иоанна Крестителя (ныне - собор варшавской архиепархии), который назывался тогда собором Речи Посполитой
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09.04.2021 12:08 Відповісти
На главной - фото Новинского, а если ниже мотануть = фото бенедиктовой, и почти нельзя шоб не видеть этих тварей-сралинистов - разве шо мотать новости тупо книзу и дож*даться "вытяжения" страницы.... я это просто шоп мона было сделать - закрыть новость, сбоку(и сверху - где тебе неинтересно(блевотные рожи тварей))
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09.04.2021 12:15 Відповісти
Новітнім зразком техніки рухомих пунктів управління поповнилась військова частина ЗС України

У рамках державного оборонного замовлення в одну із військових частин Збройних Сил України поставлено контейнер перемінного об'єму (КПО).Про це інформує пресслужба Головного командного центру ЗС України.Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління Збройних Сил України повністю автономний, ******** та мобільний.
Контейнер перемінного об'єму має такі тактико-технічні, експлуатаційні характеристики:Забезпечення роботи оперативного складу пунктів управління стратегічного і оперативного рівнів у польових умовах у цілодобовому режимі незалежно від пори року та часу доби. Підвищення оперативності, стійкості й безперервності управління військами (силами), захисту оперативного складу від негативних впливів навколишнього середовища.Розміщення і використання засобів зв`язку, автоматизації та іншого обладнання як сумісно з автомобільним базовим шасі КрАЗ-260, так і без нього.

Склад контейнера перемінного об'єму передбачає: засоби самостійного завантаження (розвантаження) контейнера; до 15 робочих місць; 20 систем життєзабезпечення; комплект ергономічних меблів (зокрема, складних) із міцного та вологостійкого матеріалу.

https://**********.com.ua/2021/04/kontejnerom-pereminnogo-obyemu-popovnylas-vijskova-chastyna-zs-********/
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09.04.2021 12:17 Відповісти
какие нах наемники рф,цензор херню гонит,правильно-"оккупационные войска рф"
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09.04.2021 12:19 Відповісти
Бандформування.
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09.04.2021 12:34 Відповісти
 
 