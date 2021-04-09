Найманці РФ відновили роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту, - СЦКК
8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих і облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це свідчать дані української сторони СЦКК.
Того ж дня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине.
Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Зазначається, що збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання і навчання найманців для проведення збройних провокацій і можливої ескалації конфлікту.
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У рамках державного оборонного замовлення в одну із військових частин Збройних Сил України поставлено контейнер перемінного об'єму (КПО).Про це інформує пресслужба Головного командного центру ЗС України.Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління Збройних Сил України повністю автономний, ******** та мобільний.
Контейнер перемінного об'єму має такі тактико-технічні, експлуатаційні характеристики:Забезпечення роботи оперативного складу пунктів управління стратегічного і оперативного рівнів у польових умовах у цілодобовому режимі незалежно від пори року та часу доби. Підвищення оперативності, стійкості й безперервності управління військами (силами), захисту оперативного складу від негативних впливів навколишнього середовища.Розміщення і використання засобів зв`язку, автоматизації та іншого обладнання як сумісно з автомобільним базовим шасі КрАЗ-260, так і без нього.
Склад контейнера перемінного об'єму передбачає: засоби самостійного завантаження (розвантаження) контейнера; до 15 робочих місць; 20 систем життєзабезпечення; комплект ергономічних меблів (зокрема, складних) із міцного та вологостійкого матеріалу.
https://**********.com.ua/2021/04/kontejnerom-pereminnogo-obyemu-popovnylas-vijskova-chastyna-zs-********/