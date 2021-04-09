Найманці РФ відновили роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту, - СЦКК

8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих і облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це свідчать дані української сторони СЦКК.

Того ж дня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання і навчання найманців для проведення збройних провокацій і можливої ​​ескалації конфлікту.

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