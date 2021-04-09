43% українців переконані, що відносини між Україною і США покращаться після приходу Байдена до влади, - опитування "Рейтингу"
Понад 40% українців вважають, що відносини між Україною і США покращаться після приходу до влади Джо Байдена.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Так, 43% опитаних переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Джо Байдена (в лютому 2020 року таких було 38%). 41% говорять, що вони не зміняться, лише 6% очікують погіршення.
Водночас 68% респондентів зазначили, що чули про першу телефонну розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом (21% - багато чули, 47% - щось чули). 32% нічого про це не знають. 50% позитивно ставляться до цієї новини, 35% - нейтрально, лише 9% - негативно. Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.
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это "окно возможностей" и его нужно использовать на 100%, что бы укрепить Украину и сделать её недосягаемой для посягательств Рашки на наши земли, на наше население и на наше свободное европейское будущее..
Или 43% умудряются отслеживать все тонкости международных отношений?
Хотелки и убеждения - разные вещи.
Я тоже хочу, но от меня мало что зависит!