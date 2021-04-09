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Новини
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43% українців переконані, що відносини між Україною і США покращаться після приходу Байдена до влади, - опитування "Рейтингу"

43% українців переконані, що відносини між Україною і США покращаться після приходу Байдена до влади, - опитування

Понад 40% українців вважають, що відносини між Україною і США покращаться після приходу до влади Джо Байдена.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Так, 43% опитаних переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Джо Байдена (в лютому 2020 року таких було 38%). 41% говорять, що вони не зміняться, лише 6% очікують погіршення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову

Водночас 68% респондентів зазначили, що чули про першу телефонну розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом (21% - багато чули, 47% - щось чули). 32% нічого про це не знають. 50% позитивно ставляться до цієї новини, 35% - нейтрально, лише 9% - негативно. Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки, - Єрмак

Автор: 

Байден Джо (2892) опитування (1963) США (23303)


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Топ коментарі
+5
улучшатся вопреки стараниям Зе-каманды.
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09.04.2021 12:18
+5
пока есть Байден и его администрация, и они проукраинские - нужно в этом году получить ПДЧ в НАТО, а в 2024 году быть принятыми в НАТО..
это "окно возможностей" и его нужно использовать на 100%, что бы укрепить Украину и сделать её недосягаемой для посягательств Рашки на наши земли, на наше население и на наше свободное европейское будущее..
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09.04.2021 12:19
+3
улучаться после ухода зе-клоуна.
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09.04.2021 12:57
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улучшатся вопреки стараниям Зе-каманды.
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09.04.2021 12:18 Відповісти
пока есть Байден и его администрация, и они проукраинские - нужно в этом году получить ПДЧ в НАТО, а в 2024 году быть принятыми в НАТО..
это "окно возможностей" и его нужно использовать на 100%, что бы укрепить Украину и сделать её недосягаемой для посягательств Рашки на наши земли, на наше население и на наше свободное европейское будущее..
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09.04.2021 12:19 Відповісти
43% населения каждое утро встают и только об этом и думают , какая важная тема для опроса , в общем рейтинг будет втюхивать в головы народу что угодно , только бы не обращали внимание на действительно важные проблемы для людей , начиная с роста цен ...и тд и тп
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09.04.2021 12:24 Відповісти
..ты,знаешь,мне как-то сейчас уже не до "холодильника",потому что возможен очень "говёный" вариант,от ТВОЕГО КУМИРА-*****!!
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09.04.2021 12:30 Відповісти
думаю я не первый и не последний , кто посылает тебя в одном известном , символическом направлении ...так что иди дурко на ... и не возвращайся
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09.04.2021 12:37 Відповісти
Ще більше вони покращаться, після того, як замість бубочки з'явиться справжній Президент - українець.
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09.04.2021 12:31 Відповісти
Юля? Ющенко? Кучма?
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09.04.2021 12:42 Відповісти
улучаться после ухода зе-клоуна.
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09.04.2021 12:57 Відповісти
А он еще пришел, что ли?
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09.04.2021 13:00 Відповісти
Экстрасенсы, млин!
Или 43% умудряются отслеживать все тонкости международных отношений?
Хотелки и убеждения - разные вещи.
Я тоже хочу, но от меня мало что зависит!
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09.04.2021 13:02 Відповісти
А ще більше покращаться після відходу від влади Зеленського.
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09.04.2021 13:11 Відповісти
отношения между Украиной и США связаны не с Байденом, а тотальной коррупцией, судебным беспределом, отсутсвием реформ и прочим дерьмом, которое творится в Украине и на которое США, ни при каком президенте никогда не закроют глаза
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09.04.2021 14:11 Відповісти
 
 