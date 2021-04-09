Затримання брата глави ОАСК: суд заарештував на два місяці другого підозрюваного Донця з можливістю застави в 2,9 млн грн

Вищий антикорупційний суд відправив під варту на два місяці адвоката Юрія Донця - його і брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка Юрія Зонтова підозрюють у хабарництві. Він має можливість виходу під заставу в розмірі 2 млн 951 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ, застосував до адвоката, який разом з посадовцем СЗРУ (який також є адвокатом) підозрюється у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 951 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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Таке рішення ухвалив суддя по ВАКС Віктор Ногачевський, пише hromadske.ua.

Адвокат Донця виступав проти затримання. Він просив відпустити його під цілодобовий домашній арешт із носінням браслету або визначити альтернативою не 14 млн грн застави, а лише 181 тисяч грн.

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Іванющенко розповів, що із повідомленням про злочин до НАБУ звернувся Сергій Коваленко, якому Донець нібито запропонував за хабар вирішити позов, який розглядає ОАСК, на користь компанії "АКС Кепітал". Цей позов подали до Державної податкової служби Києва, у ньому просили скасувати податкове повідомлення.

Слідство встановило, що спочатку Донець назвав Коваленку розмір хабаря у 120 тисяч доларів. Тоді ж Донець нібито вступив у змову з Зонтовим, братом голови ОАСК.

Пізніше суму зменшили до 100 тисяч доларів. Як стверджував прокурор, Донець переконував, що зможе розв'язати питання із суддею ОАСК через зв'язки. Адвокат попросив передати йому частину хабаря у 10 тисяч доларів перед тим, як вирішувати питання. Гроші йому передали.

Коваленко на допиті повідомляв, що питання з суддею ОАСК мало вирішуватися через голову суду Павла Вовка або когось із його заступників.

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Решту 90 тисяч доларів також передали Донцю, 80 тисяч з яких він передав Зонтову, а 10 тисяч — залишив собі. Під час обшуків слідчі знайшли у Донця 20 тисяч, номера купюр збігають із переданим хабарем.

Крім того, прокурор зачитав і листування між підозрюваними: на них Донець та Зонтов обговорювали передавання коштів, деталі судової справи страхової компанії "АКС Кепітал" і як тривають перемовини з суддею ОАСК. Ці листування знайшли на телефоні брата Павла Вовка.

Водночас адвокат Донця вважав, що отримання листування відбулося з порушенням процесуального законодавства, а детективи втрутилися у приватне спілкування.

Раніше суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.