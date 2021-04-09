Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком
Співробітники Нацполіції та Офісу Генерального прокурора проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє екснардеп Ігор Мосійчук.
"Прямо зараз на базі охоронної фірми "Шторм" Труханів остров, яка по суті є силовим крилом всіх структур Віктора Медведчука, Генпрокуратура і Нацполіція проводять масові обшуки! Силовики практично штурмують базу!" - йдеться в повідомленні.
Інформацію підтверджує і нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
"Просто зараз на Трухановому острові Генпрокуратура і спецпризначенці МВС за підтримки авіації, адже вертольоти теж авіація, штурмують територію бази охоронної фірми "Шторм", яку влада пов'язує з Віктором Медведчуком", - зазначив нардеп.
За його словами, підігнали важку будівельну техніку для демонтажу огороджень.
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Медведчука и его структуры нужно уничтожить под корень!
Отож.....
Під час трусу набийте мордяку Шуфряку та Киві!
Яка б не була мотивація - навіть кщо ваші фантазії мають якийсь стосунок до реальності - це не має значення. Головне, що Мертведчука щимлять - і це дуже добре.
Але зебіли хавають.