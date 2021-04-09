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Новини
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Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком

Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми

Співробітники Нацполіції та Офісу Генерального прокурора проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє екснардеп Ігор Мосійчук.

"Прямо зараз на базі охоронної фірми "Шторм" Труханів остров, яка по суті є силовим крилом всіх структур Віктора Медведчука, Генпрокуратура і Нацполіція проводять масові обшуки! Силовики практично штурмують базу!" - йдеться в повідомленні.

Інформацію підтверджує і нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Просто зараз на Трухановому острові Генпрокуратура і спецпризначенці МВС за підтримки авіації, адже вертольоти теж авіація, штурмують територію бази охоронної фірми "Шторм", яку влада пов'язує з Віктором Медведчуком", - зазначив нардеп.

За його словами, підігнали важку будівельну техніку для демонтажу огороджень.

Також читайте: З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити

Автор: 

Київ (19632) Медведчук Віктор (1708) обшук (1978) Нацполіція (15260) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+15
ну хоть что-то хорошее делает Зеленский для Украины.. с меня лайк!
Медведчука и его структуры нужно уничтожить под корень!
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09.04.2021 12:31
+10
Слухайте Хлопи!
Під час трусу набийте мордяку Шуфряку та Киві!
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09.04.2021 12:33
+9
Йшов майже восьмий рік війни. А до цього цю мразоту не можна було аніхілювати?
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09.04.2021 12:33
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Медвейчук впав в немилість Бубачки. До чого б це?
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09.04.2021 12:28 Відповісти
Дядя Беня дал задание убрать конкурента и прибарахлиться заправками "Глуско"......
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09.04.2021 12:32 Відповісти
Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 770
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09.04.2021 12:38 Відповісти
А "Бубачка" анонсував це ще у 2019му році. І на відміну від Рошенкі, Бубачка с Мертведчуком ніколи не коришився і не є його кумом.
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09.04.2021 12:52 Відповісти
Бубачка серло і без указівки цього не зробив би.
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09.04.2021 12:55 Відповісти
Це ваша особиста фантазія, чи у вас є цьому якісь підтверждення?
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09.04.2021 14:02 Відповісти
Він багато, що анонсував... Якби не Байден та особисті образи анонсував би й далі...

Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 550
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09.04.2021 14:32 Відповісти
Цього ми не знаємо напевно і це лише фантазії. Але не так важливі його мотиви, головне, що Мертведчука прижали, бо той є справжній ворог України.
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09.04.2021 14:51 Відповісти
Цілком погоджуюся. Головне, що це нарешті сталося а чиїсь фантазії то таке...

Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 7296
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09.04.2021 14:58 Відповісти
Там просто льовочкин теперь в милости. А медведчук его конкурент
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09.04.2021 15:17 Відповісти
ну хоть что-то хорошее делает Зеленский для Украины.. с меня лайк!
Медведчука и его структуры нужно уничтожить под корень!
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09.04.2021 12:31 Відповісти
Штурмуют, вводят санкции, забирают трубу..., а Медведчук даже повестку не получил !?
Отож.....
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09.04.2021 12:34 Відповісти
А Мертведчук скользкий тип - на него лично ничего нет (с) Луценко. Но отрезать все аффилированные с ним структуры - тоже хорошо.
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09.04.2021 12:55 Відповісти
Слухайте Хлопи!
Під час трусу набийте мордяку Шуфряку та Киві!
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09.04.2021 12:33 Відповісти
Йшов майже восьмий рік війни. А до цього цю мразоту не можна було аніхілювати?
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09.04.2021 12:33 Відповісти
А її вже анігілювали?
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09.04.2021 12:39 Відповісти
Хоч щось імітують.
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09.04.2021 12:48 Відповісти
Коли немає ніяких успіхів то і морща мертвяка вже непогано...хоча домовляться і у цей раз.
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09.04.2021 13:00 Відповісти
Ну наконец-то и до этой банды добрались.
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09.04.2021 12:50 Відповісти
звичайне очкозамилювання,навіть в сша бачать що з медведчуком зводять особисті рахунки, бо на його майно поклали око Зе олігархи. а наш лошок як правило не читає піндосовські змі- тому вірить в Зе лайно
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09.04.2021 12:51 Відповісти
" з медведчуком зводять особисті рахунки"

Яка б не була мотивація - навіть кщо ваші фантазії мають якийсь стосунок до реальності - це не має значення. Головне, що Мертведчука щимлять - і це дуже добре.
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09.04.2021 12:54 Відповісти
Реально щемлять Ріфмастера, а це циркова вистава. Особливо ржачний був "обшук" в резиденції де той медведчук не був з 2013-го)
Але зебіли хавають.
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09.04.2021 13:00 Відповісти
От якщо б Рошенка проводив такі "циркові вистави' - його б переобрали б на другий термін. Але він корєша не чіпав, тому й пролетів.
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09.04.2021 14:04 Відповісти
Молодцы!
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09.04.2021 12:52 Відповісти
Это шоу и ничего не будет это они отвлекают от Семенченко показать что ведут работу со всеми а не выборочно
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09.04.2021 12:54 Відповісти
а у Сени кто в учредителях?
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09.04.2021 13:06 Відповісти
А де ж доблесні фсб(у)шники зі своїм переносним схроном зброї?
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09.04.2021 15:02 Відповісти
Такі прості та логічні дії були чомусь не доступні великому президенту Пьотралексеічу. Гешефт для соєвого реформатора це основне.
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09.04.2021 20:39 Відповісти
нету зрады.
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11.04.2021 02:48 Відповісти
 
 