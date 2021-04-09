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Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ

Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ

У МЗС РФ вважають, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності.

Про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, Москва уважно стежить за ситуацією на Донбасі, а також звернула увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО допоможе припинити конфлікт на Донбасі.

"Гіпотетичне членство в альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир до України, а, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - заявила Захарова.

Також читайте: У разі вторгнення РФ в Україну вона зазнає величезних втрат, росіяни це не сприймуть, - Сенченко

Нагадаємо, 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

агресія (1195) МЗС рф (964) НАТО (6509) росія (65856) Захарова Марія (358)


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Топ коментарі
+83
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5876
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09.04.2021 12:38
+77
Путин - ПНХ.
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09.04.2021 12:33
+63
о, террористы как всегда угрожают
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09.04.2021 12:33
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Щас на сцене её сынок - Юрик ...и.о. министра !
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09.04.2021 13:15 Відповісти
Цю тварюку важко забути.
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09.04.2021 13:30 Відповісти
Вступ України до НАТО положить кінець терористичним діям потомків "Золотої Орди" не тільки в Україні, а і в Грузії, Молдові і Білорусі. Те, що в нас війна і ми одна з бідних країн в Європі- це 300 літні дії Московії(Росії), які окупували цю в минулому найрозвиненішу і найбагатшу країну в світі та скоювали тут найжорстокіші злочини:голодомори, репресії, політичні вбивства в кражі цінностей і надбання народу.
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09.04.2021 13:09 Відповісти
+++
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09.04.2021 13:11 Відповісти
Інколи читаєш і думаєш, це такий тролинг чи небажання бачити очевидне?(
Що, виходить, ми за народ такий, що дозволяв з собою робити це три століття? Що це за продукування культу страждання під гнітом?
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09.04.2021 15:38 Відповісти
Розвернувся - і побіг до своїх захарових , ху..ів та іншої нечисті , яка завдяки таким малоросам більше 400 років знущалася над Моїм Українським Народом . А Українці гинули страждали , але НІКОЛИ! не були підкорені . Уточнюю ! Українці !!!
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09.04.2021 16:06 Відповісти
Не вказуйте, що мені робити, і я не вкажу, куди вам піти. Що ж ми такі бідні, якщо такі незкорені? Може, це тому, що такі як ви ********** перекидати відповідальність на інших? Росіяни перекладають відповідальність на Кремль, ми на росіян. І що далі? Хіба це не принизли вважати, що українці всю свою історію потерпали від невдач? Я так не вважаю. Ми були частиною імперії, підсилювали її культурно, економічно і військово. Це факт з яким треба змиритись. Зараз ми окрема держава, і повинні діяти як цілий організм, а не розділятись ще більше.
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09.04.2021 16:50 Відповісти
"Підсилювали імперію"- і я про теж , запроданці допомогали нищити Українців ! Мразота !
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09.04.2021 22:02 Відповісти
Я про те, що розумні люди роблять так, щоб всі працювали на їх ідею. На імперію, як це було раніше. Це правильно з точки зору розбудови державності, і не так це просто зробити в країні де стільки різних народів. У нас зараз що? Собачимось, рівняємось, хто більший українець... Треба брати те, що краще для держави, де б воно не було, а не сприймати все в чорно-білому світлі.
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09.04.2021 22:42 Відповісти
Це костатація ...
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09.04.2021 16:21 Відповісти
Констатація чого? Того, що треба молитись на НАТО? До вступу в нього ще дожити треба, РФ з нас всі соки вип'є до тих пір, якщо будемо жити в ілюзіях.
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09.04.2021 16:52 Відповісти
это заявляет тот кто и будет эскалировать!
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09.04.2021 13:10 Відповісти
Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2538
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09.04.2021 13:13 Відповісти
Путин - убийца
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09.04.2021 14:36 Відповісти
Украинцы, те кто вменяемые, уже давно сделали выбор в пользу НАТО. И нас, подобные заявления москвы только убеждают в нашей правоте. Вопрос в том, как на подобные заявления отреагирует само НАТО. Причем отреагирует не на словах, а на деле. И вот тут не все понятно.
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09.04.2021 13:13 Відповісти
А на каком таком основании Раша угрожает независимому государству Украина ( Грузия, Молдова, Азербайджан.. к примеру) члену ООН, если оно вдруг захочет вступить в какую то международную или региональную организацию, будь то ЕС или оборонительный !!! союз НАТО. Это может ей нравиться или наоборот , не нравиться.. Но какое ей " собачье дело". Вот и ответ на все вопросы. Она не считает бывшие республики СССР независимыми государствами.. ну разве что вскочившие на ступеньку НАТО страны Прибалтики.., и то в какой то мере считают " отрезанным ломтем" Остальные для них " взбунтовавшиеся" провинции. А за этим следует агрессия и война. И поэтому все бывшие республики СССР.. готовы хоть тушкой, хоть чучелком но попасть под оборонительный зонтик НАТО. Все расширение НАТО и связанно с тем что никто не верит в " миролюбивые" намерения мракобесной путиноидной империи, наследницей идей Ади и Иосифа. и не поверит никогда. Кто бы после Путина не пришел к власти.
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09.04.2021 13:18 Відповісти
Масштабной, но короткой. У Федерации Украина действительно нет шансов на государственность, а маскалям прийдется засунуть голову под стол, чтоб унитарное государство Украина не разглядеть.
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09.04.2021 13:20 Відповісти
Манька втянула дорожку не-муки через трубочку сделанную из твердовалютной сторублевки и озарение снизошло.
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09.04.2021 13:26 Відповісти
ДА КТО НАС ТУДА ПРИМЕТ КОНЧАЙТЕ ОРАЛЬНЫЙ ДРИСТЕЖ
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09.04.2021 14:05 Відповісти
Открывай свой рот, кончим
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09.04.2021 14:09 Відповісти
Щодо вступу України до НАТО і экскалацію...Кацапи,а давайте перевіримо.Може ви ****..те?
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09.04.2021 13:29 Відповісти
есть только один путь отучить вату стучать яйцами --- вернуть себе ядро оружие
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09.04.2021 13:29 Відповісти
Таки да.Вступ України в НАТО призведе до втрати державності РФії
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09.04.2021 13:31 Відповісти
Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6547
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09.04.2021 13:41 Відповісти
А кто вас ублюдков будет спрашивать...
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09.04.2021 13:43 Відповісти
Если Российской ********* что то не нравится значит Украина на правильном пути!
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09.04.2021 13:46 Відповісти
масштабна ескалація почалась ще 7 років тому і без всякого вступу до НАТО! Москалі, як завжди, не можуть в логіку.
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09.04.2021 13:58 Відповісти
а это обычная риторика кремля по отношению к странам кандидатам в НАТО
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09.04.2021 14:09 Відповісти
вступление Украины в НАТО приведет к ликвидации ********** империи зла, как очага мирового терроризма
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09.04.2021 14:18 Відповісти
Эту эскалацию сама засРашка и организует.
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09.04.2021 14:23 Відповісти
Украине нужно не просто НАТО, а размещение БАЗ НАТО в Украине!!!
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09.04.2021 14:26 Відповісти
Зайдите на сайт flightradar24 и в поиске наберите RRR7240 Очень интересно.
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09.04.2021 14:27 Відповісти
Конь закусил удила.
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09.04.2021 14:27 Відповісти
От границы Эстонии до Питера -- один переход пехоте,
а ракеты самые малые.
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09.04.2021 14:32 Відповісти
Значит не обходимо вступать вНАТО если цапам не нравиться
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09.04.2021 14:39 Відповісти
Наляпала Захарова голой сракой ежа.
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09.04.2021 14:44 Відповісти
РАЗБОЙНИК С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ, УЧАСТВУЕТ ЛИ ОН В ШАЙКЕ ИЛИ ГРАБИТ В ОДИНОЧКУ, РАВНО ОСТАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЕМ;


И НАЦИЯ, ЗАТЕВАЮЩАЯ НЕПРАВЕДНУЮ ВОЙНУ, ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК БОЛЬШАЯ ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ
https://millionstatusov.ru/aut/franklin.html Франклин Бенджамин
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09.04.2021 14:47 Відповісти
Эскалаторы хреновы.
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09.04.2021 14:53 Відповісти
Вступление Украины в НАТО или в другую организацию это наше дело.

Какого вы, уроды , суете свой нос в наше дело?
Нам самим решать как нам жить и с кем дружить.
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09.04.2021 14:53 Відповісти
Зато после вступления в НАТО, козломордые точно отгребут со всех сторон!
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09.04.2021 14:55 Відповісти
Ссутся рашофашистские твари НАТО поэтому так и бесятся.А в НАТО чесно говоря мы будем вступать без ОРДЛО,так же как ФРГ вступало в НАТО без ГДР.ОРДЛО будет в виде отстойника в котором мы будем удерживать вирус "русского мира",чтоб он не пополз дальше заражать другие территориии Украины
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09.04.2021 15:06 Відповісти
ты смотри как чертей лаптеногих трясет, значит все правильно делаем, боятся твари и это хорошо.
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09.04.2021 15:12 Відповісти
Если какцапы так думают, значит "хорошие сапоги, надо брать...'
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09.04.2021 15:26 Відповісти
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

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Суки эти в хренле вас уже 30 лет пугают одним и тем же. До сих пор это работало.
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09.04.2021 15:43 Відповісти
Свинособак забыли спросить что нам делать!
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09.04.2021 15:46 Відповісти
хорошие сапоги - нада брать
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09.04.2021 15:48 Відповісти
Як сказав один ізвесний політічєский дєятєль"Ідіть в сраку"
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09.04.2021 15:58 Відповісти
Раша приступила к тому что лучше у нее получается запугиванию шантажу а потом бандитскому грабежу мародерству резне бандитское "государство" во плоти уркостан во всей красе
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09.04.2021 16:01 Відповісти
Будапештским меморандумом подтерлись, а теперь нападают свиньи - от сильного НАТО сразу получат!
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09.04.2021 16:06 Відповісти
Кацапы грозятся массово сесть на бутылки
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09.04.2021 16:24 Відповісти
А НАС РАТЬ ! НАМ НА РОСИЮ.
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09.04.2021 16:29 Відповісти
Така подія призведе лише до того, що кацапи вкусять себе за сраку.
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09.04.2021 16:51 Відповісти
П У Т И Н - Х У Й Л О !!! Х У Й Л О !!! Х У Й Л О !!!
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09.04.2021 17:43 Відповісти
Вы уже так говорили Прибалтам и получили Х в жопу. Утрётесь и здесь, потому как это именно вЫ заставляете своими вы-бонами нас вступать в НАТО.
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09.04.2021 17:44 Відповісти
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, і спокою на іншій території України- МИД РФ
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09.04.2021 17:49 Відповісти
А не пошли бы эти немытые татаро-монголы россии в жопу со своими домыслами??
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09.04.2021 19:23 Відповісти
Что уроды, ядерную бомбу скинете? ))))
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09.04.2021 19:29 Відповісти
Не ищите отмазок, НАТО Украине нужно как воздух
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09.04.2021 21:08 Відповісти
Россия не попрет против НАТО, не тот уровень.
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09.04.2021 21:09 Відповісти
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