За добу від COVID-19 в Києві померли 48 людей, виявили 1 864 нові випадки. Серед захворілих 45 дітей і 62 медики, - Кличко

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 1864 жителі Києва. Померли 48 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, - невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267", - повідомив Кличко.

Серед захворілих: 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від одного до 15 років. А також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медики. Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19. А також - 479 хворих – з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 635 людей.



Одужали минулої доби в Києві 688 людей. Усього коронавірус подолали 110 137 мешканців столиці.



Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 423, Дарницькому - 363, Дніпровському районі - 269 випадків.

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"Як бачимо зі статистики, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів. І хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини. 3240 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих", - зазначив мер Києва.

За словами Кличка, останнім часом стало більше хворіти дітей. І вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому - зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше.