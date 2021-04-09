У Києві зростає смертність через COVID-19. Від початку квітня померли вже 392 людини, - Кличко
У столиці від початку квітня від коронавірусу померли 392 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Хочу наголосити, що, на жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів", - сказав Кличко.
Він зауважив, що як і на початку пандемії, помирають переважно літні люди. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 70 років.
"У віці від 65 років померли 2778 хворих. Тим, кому було 50-64 роки - 800 хворих. Лікарі зазначають, що - через агресивність хвороби і більш складний її перебіг - збільшилась кількість летальних випадків серед людей більш молодого віку. У віці 30-49 років померли 211 киян. Усього від початку пандемії в столиці померли 2027 чоловіків та 1770 жінки", - наголосив мер Києва та додав, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і надлишкова вага.
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Кличко обратился к Мининфраструктуры с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где "бушует" коронавирус
Этой "новости" сто лет в обед (весна 2020 года). И говорил он тогда о прекращении авиасообщения только с теми странами, где была на тот момент самая тяжелая ситуация с эпидемией ковида. На самом же деле, нужно прекратить полеты ВООБЩЕ. Хотя бы на 2-3 месяца. Тогда будет хоть какой-то эффект.