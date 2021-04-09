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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві зростає смертність через COVID-19. Від початку квітня померли вже 392 людини, - Кличко

У Києві зростає смертність через COVID-19. Від початку квітня померли вже 392 людини, - Кличко

У столиці від початку квітня від коронавірусу померли 392 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу наголосити, що, на жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли 392 хворих. Це за 9 днів", - сказав Кличко.

Він зауважив, що як і на початку пандемії, помирають переважно літні люди. Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 70 років.

"У віці від 65 років померли 2778 хворих. Тим, кому було 50-64 роки - 800 хворих. Лікарі зазначають, що - через агресивність хвороби і більш складний її перебіг - збільшилась кількість летальних випадків серед людей більш молодого віку. У віці 30-49 років померли 211 киян. Усього від початку пандемії в столиці померли 2027 чоловіків та 1770 жінки", - наголосив мер Києва та додав, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія. Зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і надлишкова вага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3524) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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У меня вопрос: у нас регулярное авиасообщение с другими странами работает? На курорты граждане летают отдыхать? Ну так может закрыть эту лавочку для начала? А потом уже вводить всякие там ограничения внутри страны.
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09.04.2021 12:56 Відповісти
Такт это вопрос к властям страны, а не к мэру. Наши чемпионы по заражению населения коронавирусом не способны к адекватным действиям.
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09.04.2021 13:11 Відповісти
Так пусть обратится к властям с требованием перекрыть этот канал прямой доставки ковида в страну.
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09.04.2021 13:16 Відповісти
Уже обратился. Не помогает. Им некогда, они видосики записывают о том, как они победили ковид.
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09.04.2021 13:39 Відповісти
За новостями следи лучше ))
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09.04.2021 15:18 Відповісти
Это, что ли:

Кличко обратился к Мининфраструктуры с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где "бушует" коронавирус


Этой "новости" сто лет в обед (весна 2020 года). И говорил он тогда о прекращении авиасообщения только с теми странами, где была на тот момент самая тяжелая ситуация с эпидемией ковида. На самом же деле, нужно прекратить полеты ВООБЩЕ. Хотя бы на 2-3 месяца. Тогда будет хоть какой-то эффект.
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09.04.2021 15:30 Відповісти
Ну вот откуда вы лезете? https://censor.net/ru/news/3258705/*******************************************************************************
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09.04.2021 15:50 Відповісти
А сколько от маккохве? Будем все макдаки закрывать?
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09.04.2021 14:04 Відповісти
 
 