Київрада просить Кабмін і МОЗ дозволити використовувати всі відомчі лікарні Києва для хворих із COVID-19

Київська міська рада звертається до Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів з проханням дозволити міської влади використовувати всі відомчі лікарні Києва для розміщення пацієнтів з коронавірусом.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Київрада звернулася до уряду і Міністерства охорони здоров'я з проханням щодо використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані в нашому місті, в столиці, для прийому і лікування хворих на коронавірус. А це понад 10 тисяч ліжок, які місту дуже потрібні", - підкреслив мер Києва.

Як повідомлялося, столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів України ввести на території нашої країни жорсткий загальнонаціональний карантин.

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