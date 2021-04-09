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Новини Коронавірус і карантин
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Київрада просить Кабмін і МОЗ дозволити використовувати всі відомчі лікарні Києва для хворих із COVID-19

Київрада просить Кабмін і МОЗ дозволити використовувати всі відомчі лікарні Києва для хворих із COVID-19

Київська міська рада звертається до Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів з проханням дозволити міської влади використовувати всі відомчі лікарні Києва для розміщення пацієнтів з коронавірусом.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Київрада звернулася до уряду і Міністерства охорони здоров'я з проханням щодо використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані в нашому місті, в столиці, для прийому і лікування хворих на коронавірус. А це понад 10 тисяч ліжок, які місту дуже потрібні", - підкреслив мер Києва.

Як повідомлялося, столичний мер Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів України ввести на території нашої країни жорсткий загальнонаціональний карантин.

Також читайте: За добу від COVID-19 в Києві померли 48 людей, виявили 1 864 нові випадки. Серед захворілих 45 дітей і 62 медики, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київрада (800) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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чернь должна лежать в коридорах!
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09.04.2021 12:58 Відповісти
Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7421
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09.04.2021 12:58 Відповісти
Ведомственные больницы содержатся за налоги граждан.
Чем объясняют Зеленский, Ермак, Аваков, Баканов, Криклий и прочие, сидящие на шее налогоплательшиков чинуши, недопуск граждан в ведомственные больницы в период пандемии?
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09.04.2021 13:00 Відповісти
Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8717
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09.04.2021 13:02 Відповісти
 
 