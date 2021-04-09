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Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
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Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький

Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор

Затримання й арешт Семена Семенченка є повністю безпідставними, це атака особисто проти нього.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав ветеран батальйону Донбас Сергій Ружицький (позивний Тезка), директор ТОВ "Донкорп Україна". Саме цю організацію слідство представляє як приватну військову компанію, хоча по факту це охоронна фірма, що має відповідну ліцензію.

Ситуацію із затриманням Семенченка Ружицький називає абсурдом.

"Я думаю, що їм був важливий Семен. Я є директором організації, тобто ключовою фігурою. Семенченко не має жодної посади в нашій фірмі. Шевченко - теж. Але чомусь заарештували Семена, - зазначив він.

В Офісі Президента одне з одним борються кілька угруповань. Семенченка мали ставити експертом у слідчу комісію з розслідування подій в Іловайську та Дебальцевому. У п'ятницю Семенченко мав зустрічатися з Президентом, але напередодні його затримали. Ми саме збиралися Зеленського активно підтримувати після рішень РНБО про закриття каналів Медведчука. Ми піднеслися і були готові підставити Зеленському не тільки плече, а й прикрити грудьми. Але хтось завдав удару на випередження по Семену. Або Зеленського ввели в оману і сказали, що Семенченко готує державний переворот.

Жодних доказів в принципі немає. Адвокати навіть не знають, що опротестовувати. Там безліч дір у логіці і складається враження, що слідство просто не знає, що робити".

Читайте також: Семенченко про "справу ПВК": Про все, що ми робили, знали в СБУ та інших правоохоронних органах

Ружицький повідомив, що спочатку ветерани батальйону "Донбас" справді мали намір створити приватну військову компанію за тим зразком, за яким функціонують аналогічні структури у світі:

"У 2018 році була створена "ДіБіСі Корп" - корпорація, зареєстрована в США. До того ж основу обох фірм ніхто не приховував, Семенченко тоді давав багато інтерв'ю. Це був за великим рахунком соціальний проєкт. Після повернення з АТО люди, які воювали рік і більше, складно повертаються до мирного життя - так званий ПТСР. Мало того, вони на війні вижили саме завдяки тому, що вони так гостро сприймали реальність. Там було братерство, кожен захищав спину іншого і був упевнений у тому, що і його спину захистять, а коли вони приходять у мирне життя, то стикаються з іншими реаліями. Їх не розуміють, вони зляться, особливо коли їм кажуть "вас туди ніхто не посилав".

Тому засновники "ДіБіСі" вирішили людям, які знайомі з цим середовищем, дати їм можливість працювати за кордоном за нормальні гроші. Фактично вони працювали б як охоронці - згідно з Документом Монтре, що встановлює правові підстави таких компаній. Тобто це не найманці на кшталт "ПВК Вагнер", підконтрольного Генштабу РФ.

Семенченко зокрема зустрічався з главою найбільшої військової компанії Black Water, у нас були серйозні наміри. Попередньо були домовленості про роботу наших хлопців в Афганістані - охороняти гуманітарні місії, логістику, інфраструктурні об'єкти. Але все зірвалося через низку причин, зокрема через те, що Трамп почав виводити американські війська з Афганістану.

В "ДіБіСі" було підготовлено майже 120 осіб. Для того, щоб співробітникам компанії працювати за кордоном, їм необхідно пройти міжнародну сертифікацію. Найближча структура, яка проводить таку сертифікацію, - Європейська академія безпеки в Познані, там курс навчання одного бійця коштує від 2 тисяч доларів. Оскільки робота за кордоном зірвалася, то хлопці вирішили організовувати роботу в Україні - відкрити звичайну охоронну фірму.

В Україні ми ("Донкорп Україна") надавали послуги в тому числі державним підприємствам. Наприклад, охороняли санаторій Трипільської ТЕС, куди було перенесено "Центренерго".

За його словами, СБУ про все знала:

"Робота таких компаній не може здійснюватися без контролю спецслужб. Бо навіть працюючи в приватній охоронній компанії за кордоном, людина все одно представляє Україну. Діяльність подібних компаній не може обійтися без контролю з боку спецслужб. Тому що міжнародні контракти мають пройти відповідну перевірку. У нас були куратори від СБУ".

Ружицький спростовує наявність у фірми військової бази і зброї з РФ.

"Нібито страшна база, про яку нам розповідають слідчі, - це куплений будиночок у селі, у Вишгордському районі, біля якого поставлено кілька модулів. Той полігон навіть не можна назвати спортмайданчиком. Цей показовий штурм був бутафорією - там насправді все було відкрито. Тобто спецпризначенці спокійно зайшли, вилучили ноутбуки і телефони. Далі вилучили зброю, яку навіть не була закопана. А далі зняли відео про те, що десь - невідомо де - нібито вилучили схрон зі зброєю. Де було знято відео ми не знаємо, але точно не на території бази (а як ми з'ясували - і не поруч з нею).

Щодо зброї ... У деяких охоронців "Донкорп Україна" вилучили близько десятка особистої, офіційно зареєстрованої гладкоствольної - мисливської зброї. Уявіть: як можна з Росії привезти зброю? Зброя - це особисте озброєння хлопців, його можна перевірити за номерами. А якщо уважно подивитеся відео СБУ, то побачите, що вилучені гранати – не бойові, а звичайні газові", - пояснив ветеран.

При цьому Ружицький зазначає, що "ДіБіСі" не працювала жодного дня, вона не має навіть штатного розкладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У 2014-му він дав надію всім українцям, а зараз заслуговує на те, щоб захищати свою честь на свободі", - дружина Семенченка звернулася до Зеленського. ВIДЕО

На питання, чи могли Семенченка заарештувати, щоб взяти з нього свідчення на Коломойського, Ружицький відповів:

"Я досі впевнений, що в 2014 році Коломойський допомагав не стільки з патріотичних почуттів, як рятуючи свій бізнес. Хоча у мене до нього двояке ставлення, тому що пам'ятаю, як він платив за відібрані автомати і впійманих співробітників ГРУ. Хоча, за моїми відомостями, на початку становлення батальйону допомагав навіть не він, а Корбан.

Я смикав Семена з приводу Коломойського. Те, що нібито на нараді у Коломойського була дана команда в ході операції щодо Іловайську захопити для нього якісь заводи - це безграмотна маячня. Тому що разом із "Донбасом" тоді заходили "Азов", "Шахтарськ", "Світязь" та військові частини, командував операцією Хомчак. Тобто Коломойський ніяк не міг це контролювати".

Також читайте: Семенченка 1 квітня перевезли з лікарні в ізолятор СБУ

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ

Читайте також: Суд звільнить від відповідальності колишнього учасника "НЗФ" Боровика, який дав свідчення у справі Семенченка і Шевченка (оновлено)

7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.

Автор: 

арешт (2535) СБУ (12915) Семен Семенченко (251) Іловайськ (269)


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Топ коментарі
+15
Ты там тоже был? Участвовал в захвате администрации? И он не Семен -- он обычный аферист и ворюга Гришин.
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09.04.2021 13:38
+13
дебила кусок. они боятся на Бабломойского выйти.
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09.04.2021 13:58
+11
Что они курят? Гришина давно пора было тюкнуть как манкурта

Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий - Цензор.НЕТ 4979
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09.04.2021 13:25
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Что они курят? Гришина давно пора было тюкнуть как манкурта

Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий - Цензор.НЕТ 4979
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09.04.2021 13:25 Відповісти
І що? Де видно, що Семен робить щось протизаконне? Там тоді було повно просто ротозеїв.
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09.04.2021 13:36 Відповісти
Ты там тоже был? Участвовал в захвате администрации? И он не Семен -- он обычный аферист и ворюга Гришин.
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09.04.2021 13:38 Відповісти
За этим "аферистом" сотни бойцов воевавших с ним горой стоят. А ты кроме как на Цензоре где еще воевал?
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09.04.2021 13:43 Відповісти
Вово, я понимаю что ты тупин, но не до такой степени.

Из батальона "Донбасс" ушли 20 бойцов из-за недоверия к комбату Семенченко
https://news.obozrevatel.com/politics/48926-iz-batalona-donbass-ushli-20-bojtsov-iz-za-nedoveriya-k-kombatu-semenchenko.htm

Боец "Донбасса" о Семенченко: батальон для него - бизнес, коммерческий проект
https://www.dialog.ua/news/16714_1409882657
"Из-за бездарного командования гибнут люди"
https://plus.obozrevatel.com/crime/26813-iz-za-bezdarnogo-komandovaniya-gibnut-lyudi.htm
Хто такий Семен Семенченко? "Закрита зона" Володимира Ар'єва від 27 січня 2018
https://www.youtube.com/watch?v=6cOfC7tiipM
И досье клиента
https://dosye.info/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
и прочее, прочее, прочее.
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09.04.2021 14:44 Відповісти
Все что нужно знать про "редкого патриота" насиння написано в этой статье-Мы воспрянули и были готовы подставить Зеленскому не только плечо, но и прикрыть грудью.Источник: https://censor.net/ru/n3258719
Два конченных поцреота- насиння и осел оманский полшестого.

Если хотя бы 10 % от того, что нам рассказали на передке про эту продажную курву бабломойского сэмэна правда, рассказали ребята с ним служившие!!!! то там тянет на пожизненное минимум. И вы заметили, что все кто поддерживает эту мразь- у всех губы в кремлевском дерьме в риторике замазаны.
Считать эту, сори, суку, патриотом страны тоже самое, что считать гринпоца патриотом Украины. Два дебила- это сила!
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09.04.2021 16:48 Відповісти
Ось за таким стоять???? https://www.youtube.com/watch?v=Rrn-4gZSW7w
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09.04.2021 16:55 Відповісти
Або за таким.......https://www.youtube.com/watch?v=4mZ2kdpaHXA
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09.04.2021 16:56 Відповісти
Соя засцяла, що СемСемич дасть показання про звитяги Свиночолого Гівнокомандувача, про його "успіхи" в організації котлів
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09.04.2021 13:46 Відповісти
дебила кусок. они боятся на Бабломойского выйти.
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09.04.2021 13:58 Відповісти
Якщо Семен аферист і ворюга, то чому він з жінкою і трьома синами живе на зьомній квартирі? І просить допомогти його сім'ї, поки він буде за гратами?
З чим в Раду прийшов, з тим і пішов - ні квартири, ні автівки, ні грошей. Аферист
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09.04.2021 13:51 Відповісти
так юля теж немає свого житла. Так записано в декларації.
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09.04.2021 13:57 Відповісти
Точно. Бідна бомжиха!😩
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09.04.2021 14:19 Відповісти
Ти за Юлю не хвилюйся, ти за себе хвилюйся. Шпигун, на якого ти працюєш, не дасть тобі індульгенцію, коли кацапи почнуть з тебе шкіру дерти
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09.04.2021 14:41 Відповісти
Ты еще и от Коломойского кормишся?
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09.04.2021 14:54 Відповісти
не всем аферистам одинаково везет
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09.04.2021 15:32 Відповісти
После захвата администрации там был проходной двор, любой с улицы мог зайти. Ты еще тех бабок на фоне в штурмовики запиши. Семенченко туда после захвата зашел оглядеться, понять текущую ситуацию в его городе, что вообще к чему и к чему идет.
Вы уже достали этим фото под каждой новостью о нем спамить, типа "Глядите люди! Этот аферист Гришин администрацию захватывал! Он сепар!". Это бред на уровне фейков про "Потрошенко-алкаша", подтвержденных "железобетонным доказательством" в виде неудачной фото Пороха с покрасневшим лицом.
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09.04.2021 13:54 Відповісти
https://dosye.info/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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09.04.2021 14:53 Відповісти
а справу при незаконно привласненому званню він успішно програв. та й взагалі мутний тіпок. икзперд з Іловайська і Дебальцево, це взагалі цирк, хоча кловани керують, то чому й ні.
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09.04.2021 16:11 Відповісти
Он то лейтенант, то майор, то почти полковник. Все зависит, наверное, от принятой дозы. Постоянно врет и путается о своем прошлом и в своих версиях вранья. Как о ранении в дупу. Хотя бы уже запоминал.
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09.04.2021 16:19 Відповісти
Ой, "а кто, кто же это сделал"???!!!...
Не могли бы Вы напомнить - кто и когда присваивал звания Семенченко?
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09.04.2021 16:31 Відповісти
міг би, бо воно само собі присвоювало
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10.04.2021 05:41 Відповісти
ПропаГанд@нить изволите?...
Неужели Семенченко был "главнее всех" в ЗСУ???...
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10.04.2021 10:14 Відповісти
хрюцке, ти зрозуміло, що я тобі написав, чи в п'яном угарі пишеш?
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11.04.2021 08:57 Відповісти
Трепло дешёвенькое, перекидываться какашками - к своим, их тут сейчас видимо-невидимо!
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11.04.2021 20:34 Відповісти
хрюцке, сказати, що хотіло, тварино, ти українську розумієш, якщо ні то поясню, тобі зрозумілою
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12.04.2021 07:04 Відповісти
Ну, ладно, уговорил... Так и быть - перебросимся какашками.
Хабалка чёрноротая, я же ясно написала: "С пиТарками не разговариваю!"
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12.04.2021 15:35 Відповісти
хрюзке, що ти там прохрюкало на свому скотинячому?
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12.04.2021 16:27 Відповісти
Как интересно, статья про Семенченко в 2 раза больше, чем про того же Порошенко. Видать очень влиятельный персонаж или статья "объективная", да и на писана соответствующим уничижительным слогом, сразу вызывает доверие...
Вот только ничего про сепаратизм я там так и не нашел. Ну кроме того, что в двух огромных абзацах посвященных пересказу слов слов некоего журналиста Владимира Бойко, есть такая строчка "Ходил на митинги сепаратистов, слонялся в захваченной облгосадминистрации, ездил на киевский Майдан, выпрашивая деньги на билеты у знакомых".
Погуглил, что этот Бойко за авторитетный журналист-расследователь такой, ни разу не слышал. Первое, что нагуглилось, это то, что в прошлом году против этого Бойко вроде как СБУ начала уголовное производство - "Журналист считает, что причиной стали его публикации, в которых он писал о том, что "агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года". В общем сам этот Бойко персонаж довольно интересный.
В общем из "пруфов" на сепаратизм Семенченко остается все та же уныля фоточка из захвеченной администрации, которую вы из раза в раз постите...
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09.04.2021 16:37 Відповісти
Это просто досье, куда собрана информация о Гришине Константине. Имеете что-то против фактов о его темном прошлом? Он и сам врет каждый раз по разному. Он то лейтенант, то капитан, то майор, то почти полковник И ни одного подтверждающего документа о его прошлом.
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09.04.2021 16:48 Відповісти
Судя по всему я не настолько им одержим, и в точности, что он когда говорил и говорил ли вообще, сказать не могу. Персонаж безусловно противоречивый и явно не святой, как практически любой человек. Но мне достаточно того, что в самые тяжелые для страны времена он не сидел на жопе, как подавляющее большинство, включая меня, подозреваю и тебя тоже и даже всю ту кучу мусаров, силовиков, паркетных военных и прочих, которые вроде как обязаны были шевелить жопой и защищать страну но сидели обосраные и #блом щелкали, а он что-то делал. Если бы не такие "аферисты" как он, думаю кацапы бы намного больше кусков от Украины смогли бы откусить, Украина бы до сих пор поставляла в оккупированный Крым электричество, воду и тд.
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09.04.2021 17:03 Відповісти
И в той статье большая часть такие "факты" которые еще кучу раз перепроверять надо. В основном субъективные мнения каких-то мутных персонажей и отсебятина.
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09.04.2021 17:06 Відповісти
Это не статья, а досье. И сам Гришин так и не смог ответить внятно ни на один факт. Зато врет напропалую. Вся его "биография" построена только на его словах. Обычный аферист из многих подобных Хотите верить такому типу -- ваше дело. Но других не заставляйте.
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09.04.2021 17:10 Відповісти
Какое еще "досье", потому что так в шапке сайта написано?)
Досье пишут в нейтральном ключе, сухо перечисляя факты, а там полотно текста, большая часть которого составлено со слов и мнений всяких непонятных и мутных персонажей, каких-то домыслов и отсебятины, ко всему еще и написанной в уничижительном тоне. Ну просто "истина в последней" инстанции)
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09.04.2021 17:20 Відповісти
Да неужели? Так Гришин кто -- капитан-лейтенант ВМС, майор, подполковник или самозванец, которого вывели на чистую воду и лишили липового звания? Ну и?
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09.04.2021 17:25 Відповісти
Без понятия, никогда не интересовался. То его лишали, то судом возвращали, потом другие суды это решение отменяли. У меня желания во всей этой каше разбираться нет. В том же "досье" почему-то только "удобные", негативные факты наглядно вынесены. Например что в 2015 командующий нацгвардии его лишил звания - отдельным пунктом, затем, что в 2016 Киевский аппеляционный суд отменил решение Окружного суда признавшего незаконным лишения его звания - отдельным пунктом. Почему нет отдельного пункта с датой решения Окружного суда, который ему звание вернул а лишь упоминание? Какой-то навязчивый и подозрительный акцент на негативе даже в таких мелочах.
Остальную воду, где он якобы, что-то, когда-то, где-то сказал, не подтвержденную никакими пруфами или того больше, мнениями каких-то непонятных чуваков-провокаторов или отсебятину, я даже комментировать не собираюсь, там не разберешь где правда, а где нет. В целом это "досье" больше на заказуху похоже.
Опять же, я никого не идеализирую, но считаю, что какого-то уважения Семенченко заслуживает и в критический для страны момент сделал не мало, так что такого обмазывания говном не заслужил. Тем более, что объективность обмазывателей под большим вопросом) Например вы любите вспоминать его конфликт с частью батальона Донбасс, которые его везде критикуют, напрочь забывая о том, что другая часть его поддерживает и хорошо о нем отзывается.
В общем не вижу смысла продолжать спор, все равно каждый останется при своем мнении. Но уверен, будь на этом сайте такого же пошиба "досье" посвященное, например, Петру Алексеевичу, с фактами в перемешку с домыслами, вбросами и обсасыванием как реальных его косяков, так и выдуманных, а не скупая биография с кучей пробелов, то вы были бы не так категоричны)
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09.04.2021 18:03 Відповісти
Только за то, Что Гришин выложил план операции, план движения, в сеть за два дня до операции и из-за этого погибли ребята, его нужно просто пристрелить без тени сожаления. И не нужно ля-ля, он проиграл в Верховном суде все, что связано со званием. Окончательно и бесповоротно. Липовые бумажки не прокатили. Он обычный аферист самозванец.
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09.04.2021 18:31 Відповісти
Да я понял, понял, выложил в сеть план операции, да и вообще туда поперся ради бабла по заданию Коломойского, да и ранен не был, а притворялся, чтобы из зоны боевых действий в больничку сбежать и вообще аферист и сепар, а бабки возле подъезда говорят еще и наркоман.
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09.04.2021 18:42 Відповісти
Зачем бабки? Бывшие его бойцы и ротные из "Донбасса". В сети полно видео их интервью о херое. Тот же Филин, командир "Донбасс-Украина" много рассказал о Гришине. Или они все приподъедные бабки и тупо врут?
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09.04.2021 18:56 Відповісти
О том, что не меньше бывших его бойцы хорошо к нему относятся и хорошо о нем отзываются, вы опять же предпочитаете упустить...
На войне люди разные воюют, хорошие, гнилые, честные, подлые, сплетники, умные, тупые, всякие, бывает не уживаются, ссорятся, бывает до сильных обид или откровенно ненависти доходит, а потом говном друг друга поливают, а случается и до убийств. Я в "Донбассе" не служил, всей подноготной этого батальона и кто там, что из себя представляет не знаю, как и вы. Может этот Филин правду говорит, может лишь часть правды, а остальное "приукрасил", не знаю, что он там рассказывал. Думаю скорей второе, но сколько в его словах правды, а сколько личной неприязни опять же понятия не имею и желания в их внутренних терках и склоках разбираться у меня тоже нет. Будь Семенченко действительно такой "мразью" как некоторые его пытаются выставить, от него бы все отвернулись, нет? А раз не отвернулись, значит не такая уж он и мразь как вам бы хотелось.
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09.04.2021 19:25 Відповісти
Отвернулись от него как раз те, кто именно с ним был рядом в 2014-2015 годах. И там нечего "приукрашать". И если все сказанное ими правда -- он мразь, на которой метку ставить негде. И события последнего времени только подтверждают этот вывод.
https://plus.obozrevatel.com/crime/komanda-semenchenko-rabotala-na-fsb-rossii-10-interesnyih-momentov-iz-skandalnogo-intervyu.htm
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09.04.2021 19:32 Відповісти
Опять какие-то голословные утверждения и манипуляции... Прям таки все кто с ним был в первые 2 года войны. Если не ошибаюсь после 2015 он уже и не воевал вообще, а в раде сидел. "Если все высказанное правда", а если нет?)
Вы просто железобетонно заняли одну сторону и кроме черных и белых цветов других оттенков не видите и видеть не хотите - "Семенченко - мразь, а все кто его обсирает во всем говорят объективную и кристально чистую правду и ни в чем заблуждаться не могут, все". Так что ни о какой объективности с вашей стороны говорить не приходится.
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09.04.2021 19:46 Відповісти
Еще раз. Т.е. те, кто был с ним в 2014-15 и рассказывают про этого хероя тупо врут? Комбат Филин тупо врет? Да или нет?
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09.04.2021 19:57 Відповісти
У меня не черно-белое мышление, на такие вопросы нельзя ответить да или нет.
Не думаю, что он врет, но он вполне может в чем-то тупо ошибаться и/или тупо преувеличивать. Прочитал одно из его интервью. Насколько я понял у Филина личная неприязнь к Семенченко, чуть ли не с первых дней, все у Семенченко не так, все не то. Любая неясность или отсутствие информации трактуется со знаком "-" с кучей домыслов, типа "что там точно было не знаю, но думаю, что было так" и тд. Так что он вполне может искренне верить во все, что говорит, но опять же на сколько он может быть объективен или прав большой вопрос.
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09.04.2021 20:31 Відповісти
Это все тупое петляние. Нельзя быть немного беременным. "Вывсеврети" тут не катит. Он мразь. Однозначно мразь. А дальше можете рассуждать тут про "не все так однозначно". Только уже для себя любимого.
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09.04.2021 20:35 Відповісти
Это не петляние, это называется здравый смысл. По-факту батальон "Донбасс" разосрался и поделился условно на 2 лагеря, не может быть, чтобы одна сторона была прям во всем права, а другая во всем не права, скорей правда где-то по середине. Спорить можно только в каком лагере доля этой правды больше, но так как мы оба там не служили и никого там лично не знаем, то и смысла в этом споре не много. А утверждать, что кто-то мразь, потому что мразь и приводить как доказательства только мнение одной стороны, разбавляя всякими сплетнями с заказухами, а мнение другой стороны полностью игнорить - детский сад.
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09.04.2021 20:55 Відповісти
Вот еще интересная новость за 2016 год
"Журналиста Владимира Бойко и адвоката Татьяну Монтян задержали на границе с Польшей".
Что за "патриот" такой, что с откровенной мразью, коллаборанткой и провокаторшей Монтян тусуется и вместе по заграницам ездит? Или он сам такой же, непрочь говнеца на вентилятор подкинуть? Ну например написать, что это якобы агенты СБУ в Харькове теракт устроили, а не кацапы с сепарами и тд...
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09.04.2021 16:49 Відповісти
Просто супер!!!! "Достойный" человек. Достоин тюрьмы
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09.04.2021 16:54 Відповісти
На улице 2014й год, читаем прессу:
В Facebook стартовал флешмоб #ЗнайдиСеменченка - на своих страницах в социальных сетях юзеры публикуют забавные коллажи с Семенченко в разных уголках мира. Нардепа и комбата "нашли" на фото самого известного в мире поцелуя в Нью-Йорке, картине художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и во время Октябрьского восстания в Петрограде в 1917 году. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/yuzery-socsetey-otreagirovali-na-poyavlenie-semenchenko-v-logove-boevikov-smeshnymi-fotozhabami-402132.html
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09.04.2021 13:40 Відповісти
Штирлиц никогда не был так близок к провалу... (с)
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09.04.2021 14:16 Відповісти
Українську владу всі 30 років очолювали президенти-зрадники і шпигуни.
____________
Зєлю геть. Дострокові.
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09.04.2021 13:31 Відповісти
Зелю, конечно, геть. Но возникает вполне резонный вопрос: на кого мог дать показания Семенченко по поводу Иловайска и Дебальцево? А, ну да, Зелю геть!
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09.04.2021 13:44 Відповісти
Ясен -красен на ваших любимых бабломойских прихвостней дать показания может. Поэтому все дело против него -пшик. Где бабломойский , там его марионетка зельц сраный, не может гринпоц с беней выйти сами на себя в итоге)))))
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09.04.2021 16:57 Відповісти
Спасибо, что объяснили, что за Иловайск и Дебальцево несёт полную ответственность Беня, бывший в то время Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины.
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09.04.2021 18:15 Відповісти
Когда его судом припугнут - даст показания против того, кого надо!
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09.04.2021 19:55 Відповісти
Я вообще за сокращение посады Президента - кучу денег сэкономим. Да и из шести, ни одного нормального - пора заканчивать с этим мазохизмом.
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09.04.2021 14:17 Відповісти
Спочатку треба обрати хочаб одного нормального. Щоб він теж був за цю реформу
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09.04.2021 14:43 Відповісти
Шесть раз прокололись. Пора закончить с этим мазохизмом. Даешь Парламентскую Республику !!!!!!!!
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09.04.2021 14:52 Відповісти
ты в фразе "хочаб одну нормальну " допустил кучу ошибок
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09.04.2021 15:28 Відповісти
а зрадниці і шпигунці Грігян-Тєлєгійній не пруха.
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09.04.2021 16:12 Відповісти
Геройский, наверное, парень, но дупля не режет, во что ввязался.
Семена должны были "ставить" экспертом, потом передумали и арестовали.
Мы хотели активно поддерживать Зе, но его, видимо, ввели в заблуждение...
А сейчас что, все еще хотите поддерживать ?
Он же хороший, только ему не все говорят, бедолаге...
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09.04.2021 13:32 Відповісти
Пути Господни неисповедимы.Президент должен извиниться.
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09.04.2021 13:33 Відповісти
...Зеленского ввели в заблуждение и сказали, что Семенченко готовит госпереворот.Источник: https://censor.net/ru/n3258719

Передайте товарищу Зеленскому что произошла чудовищная ошибка!
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09.04.2021 13:40 Відповісти
Так-так ! Нам необхідно знати думку ще одного тітухана-жуліка !
https://www.youtube.com/watch?v=cr-TCsjA87Q&t=391s Солдати мільярдера: як бійці Семенченка працювали в інтересах Коломойського

https://www.slidstvo.info/news/avto-druzhyny-semenchenka-zasvitylosya-na-zamovnij-aktsiyi-protestu/ АВТО ДРУЖИНИ СЕМЕНЧЕНКА «ЗАСВІТИЛОСЯ» НА ЗАМОВНІЙ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ

Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий - Цензор.НЕТ 4923
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09.04.2021 13:45 Відповісти
Ні авто, ні дружини Семена, ні самого Семена на фото нема. Навіщо тут ця фігня?
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09.04.2021 13:54 Відповісти
На фото-Ружицький з тітуханами донкорпу на замовній акції.
Все пояснюється в відео.
А про Грішина- не цікаво.Хто хотів-давно ознайомився з біографією цього афериста.
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09.04.2021 14:05 Відповісти
Стоять лавою по троє, виправка і дисціплина військова. Видно, що були на Сході. А ти був, продажний троль Павло?
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09.04.2021 14:46 Відповісти
ванья, не бухай, щоб не троїлось
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09.04.2021 16:13 Відповісти
Не то. Ось де виправка й дисципліна (не зі Сходу,часом ? Точно є колєґи Грішина):
Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 5676
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09.04.2021 19:41 Відповісти
Що ти так тягнеш за того УРОДА, семенченко???? Для тебе і хто за цю консерву https://www.youtube.com/watch?v=OQjuuQ7pTP8 , або це https://www.youtube.com/watch?v=Rrn-4gZSW7w
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09.04.2021 16:51 Відповісти
А мне - вот это понравилось :
"В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".Источник: https://censor.net/ru/n3258719"

Это когда Беня под себя подмял Центрэнерго - они это Центрэнерго для него как раз и охраняли ( по факту - осуществляли рейдерство). После такого им рассказывать, что они - не структура Коломойского, как то - бессмысленно
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09.04.2021 13:54 Відповісти
Большинство людей в Украине работает на кого-то из олигархов, так или иначе.
Услуги охранной компании не может заказать кружок хорового пения или отдельный ФОП - это должна быть крупная организация, которая неизбежно будет под кем-то из олигархов.
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09.04.2021 16:18 Відповісти
Цей уголовний аферіст повинен був сидіти вже давно!
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09.04.2021 14:10 Відповісти
Шо, опять Петя шалит? )))
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09.04.2021 14:20 Відповісти
бред сивой кобылы
насиння не депутат чтобы участвовать в ТСК
и допросить его ТСК не может потому как в полномочия ТСК входит только опрос должностных лиц но никак не людей
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09.04.2021 14:25 Відповісти
сказано . что экспертом
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09.04.2021 15:15 Відповісти
он официальный эксперт? в какой области? у него ни образования ни опыта ни квалификации.
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09.04.2021 15:27 Відповісти
таки это не ко мне . а к тем кто его назначил экпертОм в ТСК которая должна была расследовать как он привёл людей в Иловайск и потом сам сбежал
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10.04.2021 17:51 Відповісти
я думал у нас только один военный эксперт . Арестович . оказывается еще и Гришин немножко эксперт
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09.04.2021 15:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rrn-4gZSW7w о це справжній семен!!!!!
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09.04.2021 16:53 Відповісти
Єдиним "доказом" сєпарського обвинувачення, яке представляв проти Семенченка недоумок-прокурвор в апеляції 07 квітня було: "вони переписували Військові статути Збройних Сил України".
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09.04.2021 15:15 Відповісти
Та твій семенченко консерва фсбешна, послухай що про нього кажуть батальон "Донбас", скільки із за нього людей загинуло, скільки він підставив вигороджуючи себе!!! Як що ти його друг то і тобі,,,,,,,, пішов ти на хутор бабочек ловити!!! Ублюдок твій семенченко та й ти таке саме!!!
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09.04.2021 16:35 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002127509181&__cft__%5b0%5d=AZVYaVLOfg5G5mAXvktmJOVsW5LrAN_bkUCgwhdU4fHlTQWEG6jgtcbM_j6QvTcZhUVUIogHztyJm_6YL9Sia4C0ljMlNaGXMhhdbUPJ8jJiiWUk5TxDDWe0Iucvu96E5_Y&__tn__=-UC%2CP-R Микола Коханівський https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3853422461405299&id=100002127509181&__cft__%5b0%5d=AZVYaVLOfg5G5mAXvktmJOVsW5LrAN_bkUCgwhdU4fHlTQWEG6jgtcbM_j6QvTcZhUVUIogHztyJm_6YL9Sia4C0ljMlNaGXMhhdbUPJ8jJiiWUk5TxDDWe0Iucvu96E5_Y&__tn__=%2CO%2CP-R 27 марта, 14:44 ,

https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=-%5dC%2CP-R Степан Хмара https://www.facebook.com/stepankhmara/posts/2955524274725268?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=%2CO%2CP-R 30 марта, 13:00 ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809695755773778&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 апреля, 04:02 ,

https://www.facebook.com/bogdan.vasiljovitchptaschnjk?__cft__%5b0%5d=AZWTa_8hbzsC0rMwIJU3eYzEafaFRNmztXMl74lW3dYKFyY8sqRguFz8oDnMGTZYxALbHTTbAToWQ_7chFagpLHlceas2zUo8SsblBcmYkEaPzCVTvu8DO7xb-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Bogdan Vasiljovitch Ptaschnjk https://www.facebook.com/bogdan.vasiljovitchptaschnjk/posts/175811494372269?__cft__%5b0%5d=AZWTa_8hbzsC0rMwIJU3eYzEafaFRNmztXMl74lW3dYKFyY8sqRguFz8oDnMGTZYxALbHTTbAToWQ_7chFagpLHlceas2zUo8SsblBcmYkEaPzCVTvu8DO7xb-****************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 апреля, 18:41 ,
Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3816873371722683&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=********************************-_CqQXbFtqVjgzSuMrDQ8-cdPV5CMj9Xoa36rkb-QKSDuMbr95PyT__Vs9qzBUOh2At4sWPtk5pLDlPRJ9_qyG8XVZPh5G530bkd863OJQbkkrojlguuX6o0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 апреля, 05:23 ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005174718548&__cft__%5b0%5d=AZWeuJPMPJCFT5Xq0XGPS4vW6EE-VnyqHb0NSZAV05cm8WfFecweZ5bQ-qMVivhdjV8BuQZGAikR6bVJb8hnCsUD991huIAUeVkx5nMfVqfA2riaaQ7y3LBB8aH0EOAROZO6Fn6uKXu3rTzEKqvVAZg5l11XqYPQ_oTA_5Yv_DKg_w&__tn__=-UC%2CP-y-R Сергей Акимович https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1734482376734236&id=100005174718548&__cft__%5b0%5d=AZWeuJPMPJCFT5Xq0XGPS4vW6EE-VnyqHb0NSZAV05cm8WfFecweZ5bQ-qMVivhdjV8BuQZGAikR6bVJb8hnCsUD991huIAUeVkx5nMfVqfA2riaaQ7y3LBB8aH0EOAROZO6Fn6uKXu3rTzEKqvVAZg5l11XqYPQ_oTA_5Yv_DKg_w&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 апреля, 14:30 ,

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-849793758415565/?__cft__%5b0%5d=AZU65_JfUTrJ5QnN-OdAUNtuwDZ_yY7U9xLbFgC8M0_ZDEwJnDTnCgFqxJ6Db_kkzmwDxcFdylhcMSosipNS71UqfUJUPPsjh-zsk8YhD_FSIEVjRgLJPCnW3M79mYK_d3n7zv5BIb9B_uxLxfIe1qExWZxfNPDjjalLscTfvUgo0g&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-849793758415565/?__cft__%5b0%5d=AZU65_JfUTrJ5QnN-OdAUNtuwDZ_yY7U9xLbFgC8M0_ZDEwJnDTnCgFqxJ6Db_kkzmwDxcFdylhcMSosipNS71UqfUJUPPsjh-zsk8YhD_FSIEVjRgLJPCnW3M79mYK_d3n7zv5BIb9B_uxLxfIe1qExWZxfNPDjjalLscTfvUgo0g&__tn__=kC%2CP-y-R Батальон спеціального призначення "Донбас" https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/videos/500221377810442/?__cft__%5b0%5d=AZUSZEdDLjEc7-KCokD4ldnpicnXS5hcRYTAlyCbF7IwDvpNM2hmYIS-8I5O6muHfoBpYTWLkfXm9X50xw_lD1aJR0ISFBrepwAsNb2W5FLiierFdN6NnsZTl_zIcVGc33-IrL_Ad6wnOxuVVxih2qKW_fPSgNoBqgyCmDgH5jLVTA&__tn__=%2CO%2CP-R 6 апреля, 19:39 Да и вообще - а ещё «Семенченко &C⁰» планировали «взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре»™...
Да-а-а... дела!... Кстати - и судьба этого "дела" будет такая же!
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09.04.2021 16:53 Відповісти
За Іловайськ йому відповідати, разом з бабусею бєнєю, а не у комісії засідати...
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09.04.2021 21:28 Відповісти
Подтверждаю каждое слово!
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09.04.2021 23:14 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZVQoOFY2Jj3PKg-eNdx5BWYI1pdS-t_t1MLTL37pVMzxsTROZg3zGfFwLIinhCXELw3Q0kwKSy7TaxhaE7akagyzewCauV2BiJ2MLvX1byjIJJMltPQnJtmNqXm5eTQqXc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZVQoOFY2Jj3PKg-eNdx5BWYI1pdS-t_t1MLTL37pVMzxsTROZg3zGfFwLIinhCXELw3Q0kwKSy7TaxhaE7akagyzewCauV2BiJ2MLvX1byjIJJMltPQnJtmNqXm5eTQqXc&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4218236654877743?__cft__[0]=AZVQoOFY2Jj3PKg-eNdx5BWYI1pdS-t_t1MLTL37pVMzxsTROZg3zGfFwLIinhCXELw3Q0kwKSy7TaxhaE7akagyzewCauV2BiJ2MLvX1byjIJJMltPQnJtmNqXm5eTQqXc&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:46 ·
Українці! Нам добре відомо хто стоїть за цією антиукраїнською справою і де вони знаходяться. Нам відомо, що це корупціонери в середині країни і агенти впливу РФ в Україні. Це один з елементів знищення добровольчого руху та тих структур, які протидіють російській агресії....

Звертаюся до ветеранів війни та тих, хто виходив на мітинги за свободу України!
Якщо Ви вважаєте, що це «поганий Семенченко», «погані добровольці» пам'ятайте, Ви - наступні! Тому що усі патріоти України, які мають свою думку, мають побратимів та прихильників щоб відстояти цю думку, будуть поступово знищуватись!
Я не визнаю свою вину і прошу в громадськості, журналістів підтримки у висвітленні цієї ганебної ситуації. Як Ви бачите, сторона обвинувачення хоче зробити з мене «Савченко 2». Я не здивуюсь, якщо завтра з'явиться чергова «база» з мінометами та артилерією.
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09.04.2021 23:19 Відповісти
Передайте зеленскаму что произошла чудовищная ошибка гггг
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10.04.2021 23:58 Відповісти
 
 