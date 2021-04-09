Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький
Затримання й арешт Семена Семенченка є повністю безпідставними, це атака особисто проти нього.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав ветеран батальйону Донбас Сергій Ружицький (позивний Тезка), директор ТОВ "Донкорп Україна". Саме цю організацію слідство представляє як приватну військову компанію, хоча по факту це охоронна фірма, що має відповідну ліцензію.
Ситуацію із затриманням Семенченка Ружицький називає абсурдом.
"Я думаю, що їм був важливий Семен. Я є директором організації, тобто ключовою фігурою. Семенченко не має жодної посади в нашій фірмі. Шевченко - теж. Але чомусь заарештували Семена, - зазначив він.
В Офісі Президента одне з одним борються кілька угруповань. Семенченка мали ставити експертом у слідчу комісію з розслідування подій в Іловайську та Дебальцевому. У п'ятницю Семенченко мав зустрічатися з Президентом, але напередодні його затримали. Ми саме збиралися Зеленського активно підтримувати після рішень РНБО про закриття каналів Медведчука. Ми піднеслися і були готові підставити Зеленському не тільки плече, а й прикрити грудьми. Але хтось завдав удару на випередження по Семену. Або Зеленського ввели в оману і сказали, що Семенченко готує державний переворот.
Жодних доказів в принципі немає. Адвокати навіть не знають, що опротестовувати. Там безліч дір у логіці і складається враження, що слідство просто не знає, що робити".
Ружицький повідомив, що спочатку ветерани батальйону "Донбас" справді мали намір створити приватну військову компанію за тим зразком, за яким функціонують аналогічні структури у світі:
"У 2018 році була створена "ДіБіСі Корп" - корпорація, зареєстрована в США. До того ж основу обох фірм ніхто не приховував, Семенченко тоді давав багато інтерв'ю. Це був за великим рахунком соціальний проєкт. Після повернення з АТО люди, які воювали рік і більше, складно повертаються до мирного життя - так званий ПТСР. Мало того, вони на війні вижили саме завдяки тому, що вони так гостро сприймали реальність. Там було братерство, кожен захищав спину іншого і був упевнений у тому, що і його спину захистять, а коли вони приходять у мирне життя, то стикаються з іншими реаліями. Їх не розуміють, вони зляться, особливо коли їм кажуть "вас туди ніхто не посилав".
Тому засновники "ДіБіСі" вирішили людям, які знайомі з цим середовищем, дати їм можливість працювати за кордоном за нормальні гроші. Фактично вони працювали б як охоронці - згідно з Документом Монтре, що встановлює правові підстави таких компаній. Тобто це не найманці на кшталт "ПВК Вагнер", підконтрольного Генштабу РФ.
Семенченко зокрема зустрічався з главою найбільшої військової компанії Black Water, у нас були серйозні наміри. Попередньо були домовленості про роботу наших хлопців в Афганістані - охороняти гуманітарні місії, логістику, інфраструктурні об'єкти. Але все зірвалося через низку причин, зокрема через те, що Трамп почав виводити американські війська з Афганістану.
В "ДіБіСі" було підготовлено майже 120 осіб. Для того, щоб співробітникам компанії працювати за кордоном, їм необхідно пройти міжнародну сертифікацію. Найближча структура, яка проводить таку сертифікацію, - Європейська академія безпеки в Познані, там курс навчання одного бійця коштує від 2 тисяч доларів. Оскільки робота за кордоном зірвалася, то хлопці вирішили організовувати роботу в Україні - відкрити звичайну охоронну фірму.
В Україні ми ("Донкорп Україна") надавали послуги в тому числі державним підприємствам. Наприклад, охороняли санаторій Трипільської ТЕС, куди було перенесено "Центренерго".
За його словами, СБУ про все знала:
"Робота таких компаній не може здійснюватися без контролю спецслужб. Бо навіть працюючи в приватній охоронній компанії за кордоном, людина все одно представляє Україну. Діяльність подібних компаній не може обійтися без контролю з боку спецслужб. Тому що міжнародні контракти мають пройти відповідну перевірку. У нас були куратори від СБУ".
Ружицький спростовує наявність у фірми військової бази і зброї з РФ.
"Нібито страшна база, про яку нам розповідають слідчі, - це куплений будиночок у селі, у Вишгордському районі, біля якого поставлено кілька модулів. Той полігон навіть не можна назвати спортмайданчиком. Цей показовий штурм був бутафорією - там насправді все було відкрито. Тобто спецпризначенці спокійно зайшли, вилучили ноутбуки і телефони. Далі вилучили зброю, яку навіть не була закопана. А далі зняли відео про те, що десь - невідомо де - нібито вилучили схрон зі зброєю. Де було знято відео ми не знаємо, але точно не на території бази (а як ми з'ясували - і не поруч з нею).
Щодо зброї ... У деяких охоронців "Донкорп Україна" вилучили близько десятка особистої, офіційно зареєстрованої гладкоствольної - мисливської зброї. Уявіть: як можна з Росії привезти зброю? Зброя - це особисте озброєння хлопців, його можна перевірити за номерами. А якщо уважно подивитеся відео СБУ, то побачите, що вилучені гранати – не бойові, а звичайні газові", - пояснив ветеран.
При цьому Ружицький зазначає, що "ДіБіСі" не працювала жодного дня, вона не має навіть штатного розкладу.
На питання, чи могли Семенченка заарештувати, щоб взяти з нього свідчення на Коломойського, Ружицький відповів:
"Я досі впевнений, що в 2014 році Коломойський допомагав не стільки з патріотичних почуттів, як рятуючи свій бізнес. Хоча у мене до нього двояке ставлення, тому що пам'ятаю, як він платив за відібрані автомати і впійманих співробітників ГРУ. Хоча, за моїми відомостями, на початку становлення батальйону допомагав навіть не він, а Корбан.
Я смикав Семена з приводу Коломойського. Те, що нібито на нараді у Коломойського була дана команда в ході операції щодо Іловайську захопити для нього якісь заводи - це безграмотна маячня. Тому що разом із "Донбасом" тоді заходили "Азов", "Шахтарськ", "Світязь" та військові частини, командував операцією Хомчак. Тобто Коломойський ніяк не міг це контролювати".
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ
7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.
Будь ласка, зачекайте...
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Из батальона "Донбасс" ушли 20 бойцов из-за недоверия к комбату Семенченко
https://news.obozrevatel.com/politics/48926-iz-batalona-donbass-ushli-20-bojtsov-iz-za-nedoveriya-k-kombatu-semenchenko.htm
Боец "Донбасса" о Семенченко: батальон для него - бизнес, коммерческий проект
https://www.dialog.ua/news/16714_1409882657
"Из-за бездарного командования гибнут люди"
https://plus.obozrevatel.com/crime/26813-iz-za-bezdarnogo-komandovaniya-gibnut-lyudi.htm
Хто такий Семен Семенченко? "Закрита зона" Володимира Ар'єва від 27 січня 2018
https://www.youtube.com/watch?v=6cOfC7tiipM
И досье клиента
https://dosye.info/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
и прочее, прочее, прочее.
Два конченных поцреота- насиння и осел оманский полшестого.
Если хотя бы 10 % от того, что нам рассказали на передке про эту продажную курву бабломойского сэмэна правда, рассказали ребята с ним служившие!!!! то там тянет на пожизненное минимум. И вы заметили, что все кто поддерживает эту мразь- у всех губы в кремлевском дерьме в риторике замазаны.
Считать эту, сори, суку, патриотом страны тоже самое, что считать гринпоца патриотом Украины. Два дебила- это сила!
З чим в Раду прийшов, з тим і пішов - ні квартири, ні автівки, ні грошей. Аферист
Вы уже достали этим фото под каждой новостью о нем спамить, типа "Глядите люди! Этот аферист Гришин администрацию захватывал! Он сепар!". Это бред на уровне фейков про "Потрошенко-алкаша", подтвержденных "железобетонным доказательством" в виде неудачной фото Пороха с покрасневшим лицом.
Не могли бы Вы напомнить - кто и когда присваивал звания Семенченко?
Неужели Семенченко был "главнее всех" в ЗСУ???...
Хабалка чёрноротая, я же ясно написала: "С пиТарками не разговариваю!"
Вот только ничего про сепаратизм я там так и не нашел. Ну кроме того, что в двух огромных абзацах посвященных пересказу слов слов некоего журналиста Владимира Бойко, есть такая строчка "Ходил на митинги сепаратистов, слонялся в захваченной облгосадминистрации, ездил на киевский Майдан, выпрашивая деньги на билеты у знакомых".
Погуглил, что этот Бойко за авторитетный журналист-расследователь такой, ни разу не слышал. Первое, что нагуглилось, это то, что в прошлом году против этого Бойко вроде как СБУ начала уголовное производство - "Журналист считает, что причиной стали его публикации, в которых он писал о том, что "агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года". В общем сам этот Бойко персонаж довольно интересный.
В общем из "пруфов" на сепаратизм Семенченко остается все та же уныля фоточка из захвеченной администрации, которую вы из раза в раз постите...
Досье пишут в нейтральном ключе, сухо перечисляя факты, а там полотно текста, большая часть которого составлено со слов и мнений всяких непонятных и мутных персонажей, каких-то домыслов и отсебятины, ко всему еще и написанной в уничижительном тоне. Ну просто "истина в последней" инстанции)
Остальную воду, где он якобы, что-то, когда-то, где-то сказал, не подтвержденную никакими пруфами или того больше, мнениями каких-то непонятных чуваков-провокаторов или отсебятину, я даже комментировать не собираюсь, там не разберешь где правда, а где нет. В целом это "досье" больше на заказуху похоже.
Опять же, я никого не идеализирую, но считаю, что какого-то уважения Семенченко заслуживает и в критический для страны момент сделал не мало, так что такого обмазывания говном не заслужил. Тем более, что объективность обмазывателей под большим вопросом) Например вы любите вспоминать его конфликт с частью батальона Донбасс, которые его везде критикуют, напрочь забывая о том, что другая часть его поддерживает и хорошо о нем отзывается.
В общем не вижу смысла продолжать спор, все равно каждый останется при своем мнении. Но уверен, будь на этом сайте такого же пошиба "досье" посвященное, например, Петру Алексеевичу, с фактами в перемешку с домыслами, вбросами и обсасыванием как реальных его косяков, так и выдуманных, а не скупая биография с кучей пробелов, то вы были бы не так категоричны)
На войне люди разные воюют, хорошие, гнилые, честные, подлые, сплетники, умные, тупые, всякие, бывает не уживаются, ссорятся, бывает до сильных обид или откровенно ненависти доходит, а потом говном друг друга поливают, а случается и до убийств. Я в "Донбассе" не служил, всей подноготной этого батальона и кто там, что из себя представляет не знаю, как и вы. Может этот Филин правду говорит, может лишь часть правды, а остальное "приукрасил", не знаю, что он там рассказывал. Думаю скорей второе, но сколько в его словах правды, а сколько личной неприязни опять же понятия не имею и желания в их внутренних терках и склоках разбираться у меня тоже нет. Будь Семенченко действительно такой "мразью" как некоторые его пытаются выставить, от него бы все отвернулись, нет? А раз не отвернулись, значит не такая уж он и мразь как вам бы хотелось.
https://plus.obozrevatel.com/crime/komanda-semenchenko-rabotala-na-fsb-rossii-10-interesnyih-momentov-iz-skandalnogo-intervyu.htm
Вы просто железобетонно заняли одну сторону и кроме черных и белых цветов других оттенков не видите и видеть не хотите - "Семенченко - мразь, а все кто его обсирает во всем говорят объективную и кристально чистую правду и ни в чем заблуждаться не могут, все". Так что ни о какой объективности с вашей стороны говорить не приходится.
Не думаю, что он врет, но он вполне может в чем-то тупо ошибаться и/или тупо преувеличивать. Прочитал одно из его интервью. Насколько я понял у Филина личная неприязнь к Семенченко, чуть ли не с первых дней, все у Семенченко не так, все не то. Любая неясность или отсутствие информации трактуется со знаком "-" с кучей домыслов, типа "что там точно было не знаю, но думаю, что было так" и тд. Так что он вполне может искренне верить во все, что говорит, но опять же на сколько он может быть объективен или прав большой вопрос.
"Журналиста Владимира Бойко и адвоката Татьяну Монтян задержали на границе с Польшей".
Что за "патриот" такой, что с откровенной мразью, коллаборанткой и провокаторшей Монтян тусуется и вместе по заграницам ездит? Или он сам такой же, непрочь говнеца на вентилятор подкинуть? Ну например написать, что это якобы агенты СБУ в Харькове теракт устроили, а не кацапы с сепарами и тд...
В Facebook стартовал флешмоб #ЗнайдиСеменченка - на своих страницах в социальных сетях юзеры публикуют забавные коллажи с Семенченко в разных уголках мира. Нардепа и комбата "нашли" на фото самого известного в мире поцелуя в Нью-Йорке, картине художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и во время Октябрьского восстания в Петрограде в 1917 году. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/yuzery-socsetey-otreagirovali-na-poyavlenie-semenchenko-v-logove-boevikov-smeshnymi-fotozhabami-402132.html
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Зєлю геть. Дострокові.
Семена должны были "ставить" экспертом, потом передумали и арестовали.
Мы хотели активно поддерживать Зе, но его, видимо, ввели в заблуждение...
А сейчас что, все еще хотите поддерживать ?
Он же хороший, только ему не все говорят, бедолаге...
Передайте товарищу Зеленскому что произошла чудовищная ошибка!
https://www.youtube.com/watch?v=cr-TCsjA87Q&t=391s Солдати мільярдера: як бійці Семенченка працювали в інтересах Коломойського
https://www.slidstvo.info/news/avto-druzhyny-semenchenka-zasvitylosya-na-zamovnij-aktsiyi-protestu/ АВТО ДРУЖИНИ СЕМЕНЧЕНКА «ЗАСВІТИЛОСЯ» НА ЗАМОВНІЙ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
Все пояснюється в відео.
А про Грішина- не цікаво.Хто хотів-давно ознайомився з біографією цього афериста.
"В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".Источник: https://censor.net/ru/n3258719"
Это когда Беня под себя подмял Центрэнерго - они это Центрэнерго для него как раз и охраняли ( по факту - осуществляли рейдерство). После такого им рассказывать, что они - не структура Коломойского, как то - бессмысленно
Услуги охранной компании не может заказать кружок хорового пения или отдельный ФОП - это должна быть крупная организация, которая неизбежно будет под кем-то из олигархов.
насиння не депутат чтобы участвовать в ТСК
и допросить его ТСК не может потому как в полномочия ТСК входит только опрос должностных лиц но никак не людей
https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=-%5dC%2CP-R Степан Хмара https://www.facebook.com/stepankhmara/posts/2955524274725268?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=%2CO%2CP-R 30 марта, 13:00 ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=-UC%2CP-R Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809695755773778&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 апреля, 04:02 ,
https://www.facebook.com/bogdan.vasiljovitchptaschnjk?__cft__%5b0%5d=AZWTa_8hbzsC0rMwIJU3eYzEafaFRNmztXMl74lW3dYKFyY8sqRguFz8oDnMGTZYxALbHTTbAToWQ_7chFagpLHlceas2zUo8SsblBcmYkEaPzCVTvu8DO7xb-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Bogdan Vasiljovitch Ptaschnjk https://www.facebook.com/bogdan.vasiljovitchptaschnjk/posts/175811494372269?__cft__%5b0%5d=AZWTa_8hbzsC0rMwIJU3eYzEafaFRNmztXMl74lW3dYKFyY8sqRguFz8oDnMGTZYxALbHTTbAToWQ_7chFagpLHlceas2zUo8SsblBcmYkEaPzCVTvu8DO7xb-****************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 апреля, 18:41 ,
Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3816873371722683&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=********************************-_CqQXbFtqVjgzSuMrDQ8-cdPV5CMj9Xoa36rkb-QKSDuMbr95PyT__Vs9qzBUOh2At4sWPtk5pLDlPRJ9_qyG8XVZPh5G530bkd863OJQbkkrojlguuX6o0&__tn__=%2CO%2CP-R 3 апреля, 05:23 ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005174718548&__cft__%5b0%5d=AZWeuJPMPJCFT5Xq0XGPS4vW6EE-VnyqHb0NSZAV05cm8WfFecweZ5bQ-qMVivhdjV8BuQZGAikR6bVJb8hnCsUD991huIAUeVkx5nMfVqfA2riaaQ7y3LBB8aH0EOAROZO6Fn6uKXu3rTzEKqvVAZg5l11XqYPQ_oTA_5Yv_DKg_w&__tn__=-UC%2CP-y-R Сергей Акимович https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1734482376734236&id=100005174718548&__cft__%5b0%5d=AZWeuJPMPJCFT5Xq0XGPS4vW6EE-VnyqHb0NSZAV05cm8WfFecweZ5bQ-qMVivhdjV8BuQZGAikR6bVJb8hnCsUD991huIAUeVkx5nMfVqfA2riaaQ7y3LBB8aH0EOAROZO6Fn6uKXu3rTzEKqvVAZg5l11XqYPQ_oTA_5Yv_DKg_w&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 апреля, 14:30 ,
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https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-849793758415565/?__cft__%5b0%5d=AZU65_JfUTrJ5QnN-OdAUNtuwDZ_yY7U9xLbFgC8M0_ZDEwJnDTnCgFqxJ6Db_kkzmwDxcFdylhcMSosipNS71UqfUJUPPsjh-zsk8YhD_FSIEVjRgLJPCnW3M79mYK_d3n7zv5BIb9B_uxLxfIe1qExWZxfNPDjjalLscTfvUgo0g&__tn__=kC%2CP-y-R Батальон спеціального призначення "Донбас" https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/videos/500221377810442/?__cft__%5b0%5d=AZUSZEdDLjEc7-KCokD4ldnpicnXS5hcRYTAlyCbF7IwDvpNM2hmYIS-8I5O6muHfoBpYTWLkfXm9X50xw_lD1aJR0ISFBrepwAsNb2W5FLiierFdN6NnsZTl_zIcVGc33-IrL_Ad6wnOxuVVxih2qKW_fPSgNoBqgyCmDgH5jLVTA&__tn__=%2CO%2CP-R 6 апреля, 19:39 Да и вообще - а ещё «Семенченко &C⁰» планировали «взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре»™...
Да-а-а... дела!... Кстати - и судьба этого "дела" будет такая же!
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZVQoOFY2Jj3PKg-eNdx5BWYI1pdS-t_t1MLTL37pVMzxsTROZg3zGfFwLIinhCXELw3Q0kwKSy7TaxhaE7akagyzewCauV2BiJ2MLvX1byjIJJMltPQnJtmNqXm5eTQqXc&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4218236654877743?__cft__[0]=AZVQoOFY2Jj3PKg-eNdx5BWYI1pdS-t_t1MLTL37pVMzxsTROZg3zGfFwLIinhCXELw3Q0kwKSy7TaxhaE7akagyzewCauV2BiJ2MLvX1byjIJJMltPQnJtmNqXm5eTQqXc&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:46 ·
Українці! Нам добре відомо хто стоїть за цією антиукраїнською справою і де вони знаходяться. Нам відомо, що це корупціонери в середині країни і агенти впливу РФ в Україні. Це один з елементів знищення добровольчого руху та тих структур, які протидіють російській агресії....
Звертаюся до ветеранів війни та тих, хто виходив на мітинги за свободу України!
Якщо Ви вважаєте, що це «поганий Семенченко», «погані добровольці» пам'ятайте, Ви - наступні! Тому що усі патріоти України, які мають свою думку, мають побратимів та прихильників щоб відстояти цю думку, будуть поступово знищуватись!
Я не визнаю свою вину і прошу в громадськості, журналістів підтримки у висвітленні цієї ганебної ситуації. Як Ви бачите, сторона обвинувачення хоче зробити з мене «Савченко 2». Я не здивуюсь, якщо завтра з'явиться чергова «база» з мінометами та артилерією.