Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький

Затримання й арешт Семена Семенченка є повністю безпідставними, це атака особисто проти нього.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав ветеран батальйону Донбас Сергій Ружицький (позивний Тезка), директор ТОВ "Донкорп Україна". Саме цю організацію слідство представляє як приватну військову компанію, хоча по факту це охоронна фірма, що має відповідну ліцензію.

Ситуацію із затриманням Семенченка Ружицький називає абсурдом.

"Я думаю, що їм був важливий Семен. Я є директором організації, тобто ключовою фігурою. Семенченко не має жодної посади в нашій фірмі. Шевченко - теж. Але чомусь заарештували Семена, - зазначив він.

В Офісі Президента одне з одним борються кілька угруповань. Семенченка мали ставити експертом у слідчу комісію з розслідування подій в Іловайську та Дебальцевому. У п'ятницю Семенченко мав зустрічатися з Президентом, але напередодні його затримали. Ми саме збиралися Зеленського активно підтримувати після рішень РНБО про закриття каналів Медведчука. Ми піднеслися і були готові підставити Зеленському не тільки плече, а й прикрити грудьми. Але хтось завдав удару на випередження по Семену. Або Зеленського ввели в оману і сказали, що Семенченко готує державний переворот.

Жодних доказів в принципі немає. Адвокати навіть не знають, що опротестовувати. Там безліч дір у логіці і складається враження, що слідство просто не знає, що робити".

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Ружицький повідомив, що спочатку ветерани батальйону "Донбас" справді мали намір створити приватну військову компанію за тим зразком, за яким функціонують аналогічні структури у світі:

"У 2018 році була створена "ДіБіСі Корп" - корпорація, зареєстрована в США. До того ж основу обох фірм ніхто не приховував, Семенченко тоді давав багато інтерв'ю. Це був за великим рахунком соціальний проєкт. Після повернення з АТО люди, які воювали рік і більше, складно повертаються до мирного життя - так званий ПТСР. Мало того, вони на війні вижили саме завдяки тому, що вони так гостро сприймали реальність. Там було братерство, кожен захищав спину іншого і був упевнений у тому, що і його спину захистять, а коли вони приходять у мирне життя, то стикаються з іншими реаліями. Їх не розуміють, вони зляться, особливо коли їм кажуть "вас туди ніхто не посилав".

Тому засновники "ДіБіСі" вирішили людям, які знайомі з цим середовищем, дати їм можливість працювати за кордоном за нормальні гроші. Фактично вони працювали б як охоронці - згідно з Документом Монтре, що встановлює правові підстави таких компаній. Тобто це не найманці на кшталт "ПВК Вагнер", підконтрольного Генштабу РФ.

Семенченко зокрема зустрічався з главою найбільшої військової компанії Black Water, у нас були серйозні наміри. Попередньо були домовленості про роботу наших хлопців в Афганістані - охороняти гуманітарні місії, логістику, інфраструктурні об'єкти. Але все зірвалося через низку причин, зокрема через те, що Трамп почав виводити американські війська з Афганістану.

В "ДіБіСі" було підготовлено майже 120 осіб. Для того, щоб співробітникам компанії працювати за кордоном, їм необхідно пройти міжнародну сертифікацію. Найближча структура, яка проводить таку сертифікацію, - Європейська академія безпеки в Познані, там курс навчання одного бійця коштує від 2 тисяч доларів. Оскільки робота за кордоном зірвалася, то хлопці вирішили організовувати роботу в Україні - відкрити звичайну охоронну фірму.

В Україні ми ("Донкорп Україна") надавали послуги в тому числі державним підприємствам. Наприклад, охороняли санаторій Трипільської ТЕС, куди було перенесено "Центренерго".

За його словами, СБУ про все знала:

"Робота таких компаній не може здійснюватися без контролю спецслужб. Бо навіть працюючи в приватній охоронній компанії за кордоном, людина все одно представляє Україну. Діяльність подібних компаній не може обійтися без контролю з боку спецслужб. Тому що міжнародні контракти мають пройти відповідну перевірку. У нас були куратори від СБУ".

Ружицький спростовує наявність у фірми військової бази і зброї з РФ.

"Нібито страшна база, про яку нам розповідають слідчі, - це куплений будиночок у селі, у Вишгордському районі, біля якого поставлено кілька модулів. Той полігон навіть не можна назвати спортмайданчиком. Цей показовий штурм був бутафорією - там насправді все було відкрито. Тобто спецпризначенці спокійно зайшли, вилучили ноутбуки і телефони. Далі вилучили зброю, яку навіть не була закопана. А далі зняли відео про те, що десь - невідомо де - нібито вилучили схрон зі зброєю. Де було знято відео ми не знаємо, але точно не на території бази (а як ми з'ясували - і не поруч з нею).

Щодо зброї ... У деяких охоронців "Донкорп Україна" вилучили близько десятка особистої, офіційно зареєстрованої гладкоствольної - мисливської зброї. Уявіть: як можна з Росії привезти зброю? Зброя - це особисте озброєння хлопців, його можна перевірити за номерами. А якщо уважно подивитеся відео СБУ, то побачите, що вилучені гранати – не бойові, а звичайні газові", - пояснив ветеран.

При цьому Ружицький зазначає, що "ДіБіСі" не працювала жодного дня, вона не має навіть штатного розкладу.

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На питання, чи могли Семенченка заарештувати, щоб взяти з нього свідчення на Коломойського, Ружицький відповів:

"Я досі впевнений, що в 2014 році Коломойський допомагав не стільки з патріотичних почуттів, як рятуючи свій бізнес. Хоча у мене до нього двояке ставлення, тому що пам'ятаю, як він платив за відібрані автомати і впійманих співробітників ГРУ. Хоча, за моїми відомостями, на початку становлення батальйону допомагав навіть не він, а Корбан.

Я смикав Семена з приводу Коломойського. Те, що нібито на нараді у Коломойського була дана команда в ході операції щодо Іловайську захопити для нього якісь заводи - це безграмотна маячня. Тому що разом із "Донбасом" тоді заходили "Азов", "Шахтарськ", "Світязь" та військові частини, командував операцією Хомчак. Тобто Коломойський ніяк не міг це контролювати".

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави. 27 березня Семенченка госпіталізували. 1 квітня його перевезли з лікарні в ізолятор СБУ

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7 квітня Апеляційний суд залишив без зміни запобіжний захід для Семенченка.