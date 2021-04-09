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Новини
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США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі

США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі

Мінські угоди сьогодні не сприймає суспільство і на це ніколи не піде український політикум, ніхто не буде голосувати у Верховній Раді за такі речі.

 Тому нам треба нагадати нашим партнерам, що є підписи світових держав - США, Британії, а також Росії, у Будапештському меморандумі, і вони нам гарантували безпеку.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні дійсно ми опинилися в ситуації, коли загострення протистояння двух дуже важких світових держав - США та Росії. На жаль, ми опинилися, як буфер - по середині. І сьогодні ми маємо дуже важкі наслідки цього загострення і всі це бачать і виражають занепокоєння, а ми тим часом відчуваємо реальну загрозу", - зазначив народний обранець. П

арламентар пояснив, що йдеться про прагнення України повернути людей, які знаходяться на території, яка захоплена сьогодні російською стороною. На думку нардепа, нам треба повернути спочатку не територію, нам треба повернути людей: українців в Україну, додому. Потім нам треба повернути територію, тому що ці українці мають свої будинки, свої квартири - вони живуть на цій території, переконаний Костянтин Бондарєв.

"Яким чином і які ми маємо важелі впливу? Зрозуміло, що дипломатичним шляхом, шляхом переговорів. Шляхом зовнішнього тиску, політичного на Росію насамперед. Тут нам треба мати партнерів, але треба розуміти, якщо загостриться ситуація і розпочнуться все ж таки бойові дії, то боронити нас буде тільки українська армія й український народ. Ніяких зелених, синіх, якихось інших жилетів сюди ніхто не привезе, ніякі американці чи французи, чи іспанці нас боронити не будуть" - запевнив нардеп.

За словами Костянтина Бондарєва, наш головний важіль впливу - підписи світових держав у Будапештському меморандумі, коли Україна відмовлялась від ядерної зброї, а своє слово вони мають тримати. Він переконаний, що треба нагадати нашим партнерам, що Мінські угоди нереально виконати і ніхто на це не піде, тому треба наново сідати за стіл переговорів.

"Нам треба використовувати всі важелі впливу і нагадати нашим партнерам, що занепокоєність - це дуже добре, дякуємо, за допомогу теж дуже дякуємо. Порошенко, коли підписував Мінські угоди, він підписував під тиском лилася кров, йшов наступ російських військ на Україну і він вимушений був, як каже, підписати таку гамагу, яку виконати неможливо. Сьогодні не сприймаються ті речі, які викладені в Мінських угодах. Не сприймає суспільство і на це ніколи не піде український політикум, не буде ніхто голосувати у Верховній Раді за такі речі.Тому треба повертатися до переговорів, щоб спочатку нам гарантували безпеку", - підсумував Бондарєв.

Автор: 

безпека (944) Бондарєв Костянтин (31) перемовини (2996)


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Топ коментарі
+11
очередной идиот наяривает на "противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России" где Украина поле боя. Четко в русле козломордой пропаганды.
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09.04.2021 13:35
+8
Бондарєв - полудурок з банди воровки Жульки ТиМОШЕННИЦІ Як і ЗЕленому ублюдку, усі навколо БЕЗУМОВНО мають нам щось давати. Бидло-люмпен ПРиБЮТівський
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09.04.2021 13:55
+7
О! Пішла маланска мантра! -«Амєріка будєт воєвать с расієй до паслєднєга укгаінца!». Це не нове. В той самий час, вон як кліщі присмоктались до тіла України!
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09.04.2021 13:32
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к сожалению - считаються только с сильными - так шо вопрос ядерного оружия Украины - уже назрел
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09.04.2021 13:32 Відповісти
Ви ж доросла людина.Ядерна зброя ніколи не виготовлялася в Україні.Тільки носії.Нам би краще звичайної зброї і побільше.В нас авіації зовсім немає.
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09.04.2021 14:05 Відповісти
Авиация - дорого и долго. Лучше несколько тысяч ПТРК и ПЗРК.
Кстати, США надо утилизировать большое количество ТОУ-1 и ТОУ-2. Не самые новые, но против кацапской бронетехники и боевых вертолетов, самое то. Стингеры мгновенно "посадили" всю боевую авиацию СССР в Афганистане.

Ну и украинские заводы надо в три смены на производство ПТРК и ПЗРК перевести.
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09.04.2021 14:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/43002 Без авіації армія сильна не може вважатися.Всі передові армії мають авіацію.А в нас дуже велика країна по мірках Європи.ПЗРК добре підходить для вертушок,але не для винищувачів.Плюс в Афганістані гори,багато тодішніх боєзапасів.просто промахувалися.В нас місцевість інша,всюди міста,а вони ну дуже вразливі.
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09.04.2021 14:17 Відповісти
А истребителей у РФ и не много. У нас, для боя с ними есть свои истребители и свои ЗРК, которые и догонят и достанут по высоте.
ПЗРК не дадут нас бомбить вражеской штурмовой авиации.

Зато наши воины в хорошо укрепленных позициях.
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09.04.2021 14:45 Відповісти
У москалів винищувачів на багато.На другому чи на третьому місці у світі.Звісно там багато старих.Але бомбити міста,вони можуть.У нас бойової авіації всього під сто штук.І не факт,що вона вся зможе полетіти.Я кажу,що нам все потрібно.
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09.04.2021 15:07 Відповісти
Площадь РФ составляет 17 130 000 квадратных километров, которые надо охранять.
Кацапы сейчас активно строят военные базы у Северного морского пути и туда отправляют самые современные истребители. Так что против нас ВСЁ кинуть они не смогут.

Кроме истребителей, у нас есть ещё и зенитно-ракетные комплексы. Их не много, но гораздо больше. чем в 2008-м было у Грузии. Так вот, те Буки, заставили кацапских летчиков массово отказываться вылетать и за штурвалы садились командиры полков и эскадрилий, пока у грузин не закончились ракеты, поставленные Украиной ракеты. Кстати, купленные Грузией у Израиля, оказались полностью бесполезными - ими не сбит ни один самолет кацапских ВКС.

Мы не в состоянии сегодня иметь такую дорогую игрушку, ка большая, современная боевая авиация, как впрочем и большой военный флот. Но опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе показал, что это и ненужно. Дроны и спутники, крылатые ракеты и снаряды большой точности, как "Квитник"...

Ну допустим, Украина сегодня украдет много миллиардов американских денег и завтра купит тысячу боевых истребителей у США. Летчиков, техников, запчасти, базы обслуживания, мы где найдем? А ведь авиационных техников надо несколько лет готовить!!!
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09.04.2021 15:46 Відповісти
Азербайджан воював в декілька разів меншою армією.І вони знищували поодинокі різні комплекси і рсзо наприклад,а не коли їх багато.По нашій же території лупили одразу десятки рсзо.Щоб знищити велику кількість техніки,потрібно дуже багато безпілотників.Та й Азербайджан і з совєтсько-російської техніки лупив.Авіацію потрібно великі роки готувати.За рік нічого не буде.А як в нас не планується,то нічого і не буде.А ще скоро і та що є в нас.не зможе літати.Авіація це сила.Всі нормальні країни її мають.Та ж Туреччина і має безпілотники і має авіацію.Україна витрачає 5 понад 5 мільярдів доларів щороку.Не факт що всі йдуть за призначенням.Я вже не кажу,що країна в нас олігархічна,а вони купу грошей вивели з України.
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09.04.2021 16:05 Відповісти
Я не за фантастические проекты, а за то, что Украина может реально себе позволить, с точки зрения нынешнего состояния экономики страны, за то, что мы реально МОЖЕМ сделать, а не просто сказать что сделаем.
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09.04.2021 19:13 Відповісти
Это было актуально до появления современных ПВО. Сейчас авиация - не слишком большое преимущество.
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09.04.2021 15:20 Відповісти
Зі смарт зброєю і ******** авіонікою,авіація сила.Авіація ж не бомбить над цілю.А валить бомбами і ракетами,які потім ще довго летять.Це наших літаків у 14 році збили багато.Бо вони над цілю бомбили.В них все застаріле.

Ось зброя для польських F-16:https://www.youtube.com/watch?v=DTqeKdYLvSM
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09.04.2021 16:14 Відповісти
Нам потрібно і пзрк і авіація.Все потрібно.
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09.04.2021 14:20 Відповісти
Финансово не потянем.
Ядерное оружие, это не только боеголовки, но еще и огромная инфраструктура, и средства технической разведки... И надо не менее пяти лет времени и порядка трёх сот миллиардовдолларов.
Но есть одна, не разрешимая проблема - на территории какой области Украины, мы сделаем ядерный полигон, для испытания на работоспособность наших ядерных боеприпасов???
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09.04.2021 14:06 Відповісти
расскажите это Израилю и про полигон то же, особенно с их территорией - так шо мимо
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09.04.2021 14:37 Відповісти
Им США всё дали.
Не думаете же вы, что Израиль всё сам сделал.

Кстати, у Ына оно из РФ, просто Путин на полигоне Ына испытал боеготовность своих ядерных боеголовок.
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09.04.2021 14:47 Відповісти
вы я так понял не в курсе - поинтересуйтесь - бо вы пишите чушь))))))))
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09.04.2021 14:53 Відповісти
Так мне интересоваться не надо. Я просто ЗНАЮ это.
Вот Индия и Пакистан его сделали, правда чертежи им дали.
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09.04.2021 14:59 Відповісти
да ,да)))
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09.04.2021 15:03 Відповісти
В нас звичайної зброї було ну дуже багато.Цього би вистачило для москаля.Ми все віддали.Жодної такої країни немає.Українці самі себе пошили в дурні.
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09.04.2021 14:07 Відповісти
Ну не всё отдали. Муженко личными приказами сократил охрану наших арсеналов, потому кацапским диверсантам не составило труда взорвать их.
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09.04.2021 14:11 Відповісти
А ви бачили ті склади? Там ніякого нормального сховища не було,а території велика.Толку від тієї охорони було дуже мало.Ну хіба що з 20 тисяч чоловік кинути на один склад.Але ж де стільки особового складу взяти?
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09.04.2021 14:19 Відповісти
Правильно. Ну какой толк от 19 охранников, на столько гектаров охраняемой территории.

Двух рот вполне достаточно. Плюс вина на Грицаке, СБУ которого, как раз и обязано вести противодиверсионную борьбу.
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09.04.2021 14:50 Відповісти
Какая охраняемая территория........ достаточно пары мин, скинутых с беспилотника.
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09.04.2021 15:14 Відповісти
Вы специалист, по организации охраны особо важных объектов?

А вы знаете, что еще в 2014-м Порошенко нашёл и установил на территории, возле своего дома, оборудование, что НЕ ПОЗВОЛЯЕТ летать дронам журналистов над его дворцом?
Но у него нашлось много слов на то, как он помогает армии, но не нашлось денег для того, чтобы защитить арсеналы так же, как и свой дом.

От диверсантов по земле хорошо защищают ряды проволочных заграждений, МЗП между теми рядами где не ходит и не ездит охрана, датчики движения по периметру, датчики движения на замаскированных светодиодных прожекторах (многие ставят на своих частных участках), телевизионные системы наблюдения и хорошо подготовленный караул.

А есть еще СБУ и МВД. В их обязанностях работа с местным населением рядом расположенных сёл, которое немедленно звонит в СБУ или участковому, в случае появления и обнаружения неизвестных лиц. Причём СБУ как раз и обязано НЕ ДОПУСТИТЬ, чтобы в зоне поражения с беспилотника появилась ДРГ противника, а не контрабандистов крышевать.
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09.04.2021 15:55 Відповісти
Ну да....... Порошенко нужно было открыть и небо для пролета кому вздумается, и на воротах дома охрану не ставить. Ну примерно как это в Белом Доме делают наверное. Вы хоть понимаете какой бред несете? Или по-вашему президент страны в состоянии войны должен вообще быть без охраны.?
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09.04.2021 18:02 Відповісти
У него достаточно охраны.
Но взорванный в Харьковской области, наш крупнейший, 85-й ракетно-артиллерийский арсенал в Балаклее, это нанесенный гораздо БОЛЬШИЙ ущерб, в миллиарды гривен, чем если бы ДРГ противника взорвали дом Порошенко вместе с ним.

Нас оставили с запасом боеприпасов на две недели полноценных боёв и поставили под угрозу жизни миллионов украинских детей. Лучше бы та система и половина охраны дома Президента Порошенко охраняла арсенал в Балаклее.
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09.04.2021 19:24 Відповісти
да вы шооооо) басни как они есть))
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09.04.2021 14:38 Відповісти
О! Пішла маланска мантра! -«Амєріка будєт воєвать с расієй до паслєднєга укгаінца!». Це не нове. В той самий час, вон як кліщі присмоктались до тіла України!
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09.04.2021 13:32 Відповісти
...кацапы закончатся раньше
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09.04.2021 16:38 Відповісти
очередной идиот наяривает на "противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России" где Украина поле боя. Четко в русле козломордой пропаганды.
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09.04.2021 13:35 Відповісти
А вы не знали? Это именно США вынудило московию захватить Крым и устроить кровавую бойню на Донбасс.
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09.04.2021 13:38 Відповісти
Во дебил )) Как агрессор в лице фашистской россии может гарантировать какую то безопасность? Россия уже нагарантировала в Будапештском меморандуме )))
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09.04.2021 13:39 Відповісти
США и Россия сначала должны/ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно Машовец/ Должен прежде всего четыреждыуклонист. Ежедневно украинцам докладывать как ВСУ кормят и как вооружают.
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09.04.2021 13:50 Відповісти
Быдло оно и есть быдло.
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09.04.2021 15:12 Відповісти
Бондарєв - полудурок з банди воровки Жульки ТиМОШЕННИЦІ Як і ЗЕленому ублюдку, усі навколо БЕЗУМОВНО мають нам щось давати. Бидло-люмпен ПРиБЮТівський
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09.04.2021 13:55 Відповісти
Не проще развалить ЕС, после того как русские поймут что негде *********** хранить, начать вырезать всех русских, в идеале вместе с землей выкинуть их ***** в космос.
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09.04.2021 13:59 Відповісти
вам россия уже гарантировала неприкосновенность границ в 1994 и в 1997
ничему не научились ?
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09.04.2021 14:28 Відповісти
В Будапеште уже гарантировали.
И шо? С одним из гарантов уже воюем.
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09.04.2021 14:30 Відповісти
Вам, зеленодупим щурам -"шлюхам урода", США точно нічого не винні.
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09.04.2021 14:36 Відповісти
Еще один идиот ретранслирует кацапскую пропаганду
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09.04.2021 14:52 Відповісти
Дураки никак не поймут, что для всего мира Нелох - не объект, о то, что он и есть - пустое место.
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09.04.2021 15:10 Відповісти
юлькин долбо..б
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09.04.2021 15:26 Відповісти
Протрезвел и бросился в политическую борьбу с головой, Астанивитесь впереди выходные.
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09.04.2021 15:30 Відповісти
Що це за завуальована ретрансляція рашистської пропаганди про "внутрєній канфлікт?" Коли вже цим внутрішнім посібникам ворога почнуть примусово пельки стуляти?
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09.04.2021 15:48 Відповісти
Алкоголік
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09.04.2021 15:54 Відповісти
Я понять не могу.. - зачем нам нужно возвращать "людей ЖИВУЩИХ на ТОЙ территории" !? Что бы он продолжали пакастить у нас !?
Прежде всего нам нужны наши земли ! А люди "с той территории" пусть сами решают... хотят они жить у нас с ограничеными на 25 лет правами - пусть остаются ! Не хотят жить у нас с ограничеными с павами 25 лет - пусть валят в рашку !
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09.04.2021 18:39 Відповісти
Ватный длбб, какие тебе еще нужны гарантии безопасности от агрессора-оккупанта?
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09.04.2021 18:48 Відповісти
 
 