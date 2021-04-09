США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі

Мінські угоди сьогодні не сприймає суспільство і на це ніколи не піде український політикум, ніхто не буде голосувати у Верховній Раді за такі речі.

Тому нам треба нагадати нашим партнерам, що є підписи світових держав - США, Британії, а також Росії, у Будапештському меморандумі, і вони нам гарантували безпеку.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні дійсно ми опинилися в ситуації, коли загострення протистояння двух дуже важких світових держав - США та Росії. На жаль, ми опинилися, як буфер - по середині. І сьогодні ми маємо дуже важкі наслідки цього загострення і всі це бачать і виражають занепокоєння, а ми тим часом відчуваємо реальну загрозу", - зазначив народний обранець. П

арламентар пояснив, що йдеться про прагнення України повернути людей, які знаходяться на території, яка захоплена сьогодні російською стороною. На думку нардепа, нам треба повернути спочатку не територію, нам треба повернути людей: українців в Україну, додому. Потім нам треба повернути територію, тому що ці українці мають свої будинки, свої квартири - вони живуть на цій території, переконаний Костянтин Бондарєв.

"Яким чином і які ми маємо важелі впливу? Зрозуміло, що дипломатичним шляхом, шляхом переговорів. Шляхом зовнішнього тиску, політичного на Росію насамперед. Тут нам треба мати партнерів, але треба розуміти, якщо загостриться ситуація і розпочнуться все ж таки бойові дії, то боронити нас буде тільки українська армія й український народ. Ніяких зелених, синіх, якихось інших жилетів сюди ніхто не привезе, ніякі американці чи французи, чи іспанці нас боронити не будуть" - запевнив нардеп.

За словами Костянтина Бондарєва, наш головний важіль впливу - підписи світових держав у Будапештському меморандумі, коли Україна відмовлялась від ядерної зброї, а своє слово вони мають тримати. Він переконаний, що треба нагадати нашим партнерам, що Мінські угоди нереально виконати і ніхто на це не піде, тому треба наново сідати за стіл переговорів.

"Нам треба використовувати всі важелі впливу і нагадати нашим партнерам, що занепокоєність - це дуже добре, дякуємо, за допомогу теж дуже дякуємо. Порошенко, коли підписував Мінські угоди, він підписував під тиском лилася кров, йшов наступ російських військ на Україну і він вимушений був, як каже, підписати таку гамагу, яку виконати неможливо. Сьогодні не сприймаються ті речі, які викладені в Мінських угодах. Не сприймає суспільство і на це ніколи не піде український політикум, не буде ніхто голосувати у Верховній Раді за такі речі.Тому треба повертатися до переговорів, щоб спочатку нам гарантували безпеку", - підсумував Бондарєв.