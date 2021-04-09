США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі
Мінські угоди сьогодні не сприймає суспільство і на це ніколи не піде український політикум, ніхто не буде голосувати у Верховній Раді за такі речі.
Тому нам треба нагадати нашим партнерам, що є підписи світових держав - США, Британії, а також Росії, у Будапештському меморандумі, і вони нам гарантували безпеку.
Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні дійсно ми опинилися в ситуації, коли загострення протистояння двух дуже важких світових держав - США та Росії. На жаль, ми опинилися, як буфер - по середині. І сьогодні ми маємо дуже важкі наслідки цього загострення і всі це бачать і виражають занепокоєння, а ми тим часом відчуваємо реальну загрозу", - зазначив народний обранець. П
арламентар пояснив, що йдеться про прагнення України повернути людей, які знаходяться на території, яка захоплена сьогодні російською стороною. На думку нардепа, нам треба повернути спочатку не територію, нам треба повернути людей: українців в Україну, додому. Потім нам треба повернути територію, тому що ці українці мають свої будинки, свої квартири - вони живуть на цій території, переконаний Костянтин Бондарєв.
"Яким чином і які ми маємо важелі впливу? Зрозуміло, що дипломатичним шляхом, шляхом переговорів. Шляхом зовнішнього тиску, політичного на Росію насамперед. Тут нам треба мати партнерів, але треба розуміти, якщо загостриться ситуація і розпочнуться все ж таки бойові дії, то боронити нас буде тільки українська армія й український народ. Ніяких зелених, синіх, якихось інших жилетів сюди ніхто не привезе, ніякі американці чи французи, чи іспанці нас боронити не будуть" - запевнив нардеп.
За словами Костянтина Бондарєва, наш головний важіль впливу - підписи світових держав у Будапештському меморандумі, коли Україна відмовлялась від ядерної зброї, а своє слово вони мають тримати. Він переконаний, що треба нагадати нашим партнерам, що Мінські угоди нереально виконати і ніхто на це не піде, тому треба наново сідати за стіл переговорів.
"Нам треба використовувати всі важелі впливу і нагадати нашим партнерам, що занепокоєність - це дуже добре, дякуємо, за допомогу теж дуже дякуємо. Порошенко, коли підписував Мінські угоди, він підписував під тиском лилася кров, йшов наступ російських військ на Україну і він вимушений був, як каже, підписати таку гамагу, яку виконати неможливо. Сьогодні не сприймаються ті речі, які викладені в Мінських угодах. Не сприймає суспільство і на це ніколи не піде український політикум, не буде ніхто голосувати у Верховній Раді за такі речі.Тому треба повертатися до переговорів, щоб спочатку нам гарантували безпеку", - підсумував Бондарєв.
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Кстати, США надо утилизировать большое количество ТОУ-1 и ТОУ-2. Не самые новые, но против кацапской бронетехники и боевых вертолетов, самое то. Стингеры мгновенно "посадили" всю боевую авиацию СССР в Афганистане.
Ну и украинские заводы надо в три смены на производство ПТРК и ПЗРК перевести.
ПЗРК не дадут нас бомбить вражеской штурмовой авиации.
Зато наши воины в хорошо укрепленных позициях.
Кацапы сейчас активно строят военные базы у Северного морского пути и туда отправляют самые современные истребители. Так что против нас ВСЁ кинуть они не смогут.
Кроме истребителей, у нас есть ещё и зенитно-ракетные комплексы. Их не много, но гораздо больше. чем в 2008-м было у Грузии. Так вот, те Буки, заставили кацапских летчиков массово отказываться вылетать и за штурвалы садились командиры полков и эскадрилий, пока у грузин не закончились ракеты, поставленные Украиной ракеты. Кстати, купленные Грузией у Израиля, оказались полностью бесполезными - ими не сбит ни один самолет кацапских ВКС.
Мы не в состоянии сегодня иметь такую дорогую игрушку, ка большая, современная боевая авиация, как впрочем и большой военный флот. Но опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе показал, что это и ненужно. Дроны и спутники, крылатые ракеты и снаряды большой точности, как "Квитник"...
Ну допустим, Украина сегодня украдет много миллиардов американских денег и завтра купит тысячу боевых истребителей у США. Летчиков, техников, запчасти, базы обслуживания, мы где найдем? А ведь авиационных техников надо несколько лет готовить!!!
Ось зброя для польських F-16:https://www.youtube.com/watch?v=DTqeKdYLvSM
Ядерное оружие, это не только боеголовки, но еще и огромная инфраструктура, и средства технической разведки... И надо не менее пяти лет времени и порядка трёх сот миллиардовдолларов.
Но есть одна, не разрешимая проблема - на территории какой области Украины, мы сделаем ядерный полигон, для испытания на работоспособность наших ядерных боеприпасов???
Не думаете же вы, что Израиль всё сам сделал.
Кстати, у Ына оно из РФ, просто Путин на полигоне Ына испытал боеготовность своих ядерных боеголовок.
Вот Индия и Пакистан его сделали, правда чертежи им дали.
Двух рот вполне достаточно. Плюс вина на Грицаке, СБУ которого, как раз и обязано вести противодиверсионную борьбу.
А вы знаете, что еще в 2014-м Порошенко нашёл и установил на территории, возле своего дома, оборудование, что НЕ ПОЗВОЛЯЕТ летать дронам журналистов над его дворцом?
Но у него нашлось много слов на то, как он помогает армии, но не нашлось денег для того, чтобы защитить арсеналы так же, как и свой дом.
От диверсантов по земле хорошо защищают ряды проволочных заграждений, МЗП между теми рядами где не ходит и не ездит охрана, датчики движения по периметру, датчики движения на замаскированных светодиодных прожекторах (многие ставят на своих частных участках), телевизионные системы наблюдения и хорошо подготовленный караул.
А есть еще СБУ и МВД. В их обязанностях работа с местным населением рядом расположенных сёл, которое немедленно звонит в СБУ или участковому, в случае появления и обнаружения неизвестных лиц. Причём СБУ как раз и обязано НЕ ДОПУСТИТЬ, чтобы в зоне поражения с беспилотника появилась ДРГ противника, а не контрабандистов крышевать.
Но взорванный в Харьковской области, наш крупнейший, 85-й ракетно-артиллерийский арсенал в Балаклее, это нанесенный гораздо БОЛЬШИЙ ущерб, в миллиарды гривен, чем если бы ДРГ противника взорвали дом Порошенко вместе с ним.
Нас оставили с запасом боеприпасов на две недели полноценных боёв и поставили под угрозу жизни миллионов украинских детей. Лучше бы та система и половина охраны дома Президента Порошенко охраняла арсенал в Балаклее.
ничему не научились ?
И шо? С одним из гарантов уже воюем.
Прежде всего нам нужны наши земли ! А люди "с той территории" пусть сами решают... хотят они жить у нас с ограничеными на 25 лет правами - пусть остаются ! Не хотят жить у нас с ограничеными с павами 25 лет - пусть валят в рашку !