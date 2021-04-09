Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну наодинці і не дадуть нікому безкарно почати нові агресивні дії, - заступник голови ОП Жовква

Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським дав зрозуміти: США розуміють, що відбувається на сході України, і у Вашингтона немає ілюзій щодо Росії.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, коментуючи розмову президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Глави держав обговорили загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці. І найважливіше тут не те, що це було обумовлено загостренням безпекової ситуації на Донбасі та навколо наших кордонів. А те, що ми отримали ту єдину відповідь, яку і мали отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії в нашому регіоні. Оце і є основний меседж розмови двох лідерів", - розповів він.

"Говорили президенти і про тимчасово окупований Крим, і про важливість участі США в підготовці саміту Кримської платформи, і про їхню участь у саміті. Глави держав окремо торкнулися теми євроатлантичної інтеграції, зокрема питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - додав Жовква.

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"Сторони обговорили питання деолігархізації. Джо Байден висловив підтримку США на цьому шляху. Йшлося про антикорупційну, судову та земельну реформи. А також про необхідність реформування Конституційного Суду, який у нинішньому стані здатний ці важливі реформи перекреслити. Глава Білого дому буквально сказав, що "Україна тримає ключі від розвитку ситуації в Центральній і Східній Європі. Успіх України – це успіх усього Європейського континенту"", - акцентував заступник голови ОП.

Він зазначив, що переговори тривали замість запланованих пів години майже 50 хвилин.

"Джо Байден дав чітко зрозуміти: США розуміють, що відбувається на сході України, і у Вашингтона немає ілюзій щодо Росії. Україна не може не бути у фокусі уваги США. У нас є великий актив. Він полягає в тому, що сам Байден дуже добре знає українське досьє. Як показали останні події, він швидко і чітко реагує. Йому не треба розказувати, наскільки важлива Україна, наскільки важливі ті події, які відбуваються в нашому регіоні, ті зусилля, яких Україна докладає, про те, якої вона потребує підтримки. Від нової американської адміністрації все частіше можна почути про важливість Східної Європи. Відбулися зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з главами МЗС Євросоюзу та міністрами країн-членів НАТО. Там обговорювалися питання, пов’язані з нашим регіоном. До того ж не слід забувати, що Вашингтон нині поставив собі за мету відновити трансатлантичні зв’язки. Тому не думаю, що Сполучені Штати забудуть про Україну", - резюмував Жовква.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.