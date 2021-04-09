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Новини Агресія Росії проти України
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Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну наодинці і не дадуть нікому безкарно почати нові агресивні дії, - заступник голови ОП Жовква

Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну наодинці і не дадуть нікому безкарно почати нові агресивні дії, - заступник голови ОП Жовква

Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським дав зрозуміти: США розуміють, що відбувається на сході України, і у Вашингтона немає ілюзій щодо Росії.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, коментуючи розмову президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Глави держав обговорили загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні в цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці. І найважливіше тут не те, що це було обумовлено загостренням безпекової ситуації на Донбасі та навколо наших кордонів. А те, що ми отримали ту єдину відповідь, яку і мали отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії в нашому регіоні. Оце і є основний меседж розмови двох лідерів", - розповів він.

"Говорили президенти і про тимчасово окупований Крим, і про важливість участі США в підготовці саміту Кримської платформи, і про їхню участь у саміті. Глави держав окремо торкнулися теми євроатлантичної інтеграції, зокрема питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - додав Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ

"Сторони обговорили питання деолігархізації. Джо Байден висловив підтримку США на цьому шляху. Йшлося про антикорупційну, судову та земельну реформи. А також про необхідність реформування Конституційного Суду, який у нинішньому стані здатний ці важливі реформи перекреслити. Глава Білого дому буквально сказав, що "Україна тримає ключі від розвитку ситуації в Центральній і Східній Європі. Успіх України – це успіх усього Європейського континенту"", - акцентував заступник голови ОП.

Він зазначив, що переговори тривали замість запланованих пів години майже 50 хвилин.

"Джо Байден дав чітко зрозуміти: США розуміють, що відбувається на сході України, і у Вашингтона немає ілюзій щодо Росії. Україна не може не бути у фокусі уваги США. У нас є великий актив. Він полягає в тому, що сам Байден дуже добре знає українське досьє. Як показали останні події, він швидко і чітко реагує. Йому не треба розказувати, наскільки важлива Україна, наскільки важливі ті події, які відбуваються в нашому регіоні, ті зусилля, яких Україна докладає, про те, якої вона потребує підтримки. Від нової американської адміністрації все частіше можна почути про важливість Східної Європи. Відбулися зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з главами МЗС Євросоюзу та міністрами країн-членів НАТО. Там обговорювалися питання, пов’язані з нашим регіоном. До того ж не слід забувати, що Вашингтон нині поставив собі за мету відновити трансатлантичні зв’язки. Тому не думаю, що Сполучені Штати забудуть про Україну", - резюмував Жовква.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24222) росія (65856) США (23303) Офіс Президента (2031)


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Топ коментарі
+20
Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 347
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09.04.2021 13:32
+18
" Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего пи#ькой на рояле дурака " (с) Аркадий Бабченко
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09.04.2021 13:39
+14
Самый действенный способ американские корабли в Чёрном море и те же самолёты в патруле над Украиной. Всё остальное демагогия и вечная "озабоченность". А вообще "удачно" мы променяли своё ядерное оружие на меморандумы и заверения
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09.04.2021 13:33
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Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 347
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09.04.2021 13:32 Відповісти
Самый действенный способ американские корабли в Чёрном море и те же самолёты в патруле над Украиной. Всё остальное демагогия и вечная "озабоченность". А вообще "удачно" мы променяли своё ядерное оружие на меморандумы и заверения
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09.04.2021 13:33 Відповісти
Ядерное оружие неработает, куцые вон под самой москвой его взрывают, а ожидания ноль целых ноль десятых, ни от радиации не помирают ни взрыва огромного, думаешь почему достали с загашника сПукник-5?
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09.04.2021 13:56 Відповісти
там пост вверху с письковым в акурат хотят по таблу кацапы
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09.04.2021 13:37 Відповісти
" Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего пи#ькой на рояле дурака " (с) Аркадий Бабченко
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09.04.2021 13:39 Відповісти
а можна пападровбнее про видьі неоставляния?
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09.04.2021 13:42 Відповісти
В случае нападения русни на Украину в США будут очень сильно озабочены происходящим
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09.04.2021 14:44 Відповісти
Це ще не гарантії. Я не вірю вкравши вибори соціалістам.
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09.04.2021 13:45 Відповісти
А чому при цій адміністрації москалі активізувалися? Задайте таке питання прихильникам Байдена.
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09.04.2021 13:57 Відповісти
Самі і запитайте-їх тут декілька на Цензорі прямо з Америки. Реальні дописувачі. Я, особисто, писав про це багато в ході виборів в Америці. Байден не реальний президент. Тут при владі інші люди і вони швидко домовляться із путіним- із мене тут глузували. ОК....
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09.04.2021 14:18 Відповісти
Та я знаю,що тут є реальні люди.Я знаю,що ви також з США і за кого ви голосували.При Байдені і північний потік добудовується.Нафта подорожчала.І ще багато чого.
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09.04.2021 14:25 Відповісти
Вони тут зайняті головною своєю місією-руйнацією Америки.
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09.04.2021 14:44 Відповісти
США могутня країна,наймогутніша.Її дуже важко зруйнувати.
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09.04.2021 15:09 Відповісти
Спросите вы у сатаны
Хотят ли русские войны
И вам ответит сатана
Везде где русские - война
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09.04.2021 13:48 Відповісти
Реалії правління блазнів - коментарі щодо міжнародних домовленостей в черговий раз дає якийсь заступник завгоспа офісу головного блазня...
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09.04.2021 13:50 Відповісти
Краще б це почути від самого Держдепартаменту США. Практика показує, що ********* на Банковій так перефразовують зарубіжних лідерів на різні лади, що в останніх лізуть очі на лоба. Не здивуюся, як через день-два поступлять повідомлення про "спрощення, невірний переклад, не так зрозуміли, висловив особисте бачення..." і т.п.
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09.04.2021 13:54 Відповісти
Глибока стурбованість буде гарантована? Світове товариство в край занепокоється!
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09.04.2021 13:56 Відповісти
Удивительно, но факт!
Байден из-за океана понимает, что происходит в Украине и у её границ, а Нелох, будучи на передовой (или в кинопавильоне ???) - НЕ ПОНИМАЕТ !!!
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09.04.2021 13:59 Відповісти
Байден один из влиятельнейших политиков в США , имеющий авторитет среди элиты, а Зеленский актер-комик , развлекавший всю жизнь на корпоративах бизнесменов Украины и России. К чему их сравнивать? Сразу не понятно было , что Зеленский не прыгнет выше своего уровня?
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09.04.2021 14:22 Відповісти
73% тогда не поняли, но ещё надеются !
Поменяет толчковую левую, на правую....
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09.04.2021 14:27 Відповісти
73%, і https://censor.net/ru/user/452838 вт.ч., нині люто шукають винуватих в своїй перемозі два роки тому
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09.04.2021 16:16 Відповісти
Переводя на простой язык: Байден говорит Янелоху, что заглядывать в глаза и тем более в очко }{уйла "в поисках там мира" надо завязывать. }{уйло понимает только тогда, когда ему дают по кровавым соплям, поэтому надо давать ему по соплям всё чаще и больнее.
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09.04.2021 14:02 Відповісти
У американцев проблемы с созданием гиперзвукового оружия, где они существенно отстают от россиян и китайцев. Если амеры позволят россиянам разгромить украинскую армию и захватить еще часть Украины , создав коридор в Крым, то авторитет Штатов просядет в глазах россиян и китайцев еще больше. Ни к чему хорошему беззубая внешняя политика США не приведет!
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09.04.2021 14:18 Відповісти
американцы создали уже и испытали гиперзвуковое оружие
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09.04.2021 14:30 Відповісти
Ыыыыыы... У русских из гиперзвукового оружия только псковская дивизия которую покормили горохом на ночь...
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09.04.2021 14:45 Відповісти
Сказочки, достанут пару инженеров, пересчитают TTX и перестанет летать их кирпич без WAAAAGHHHH
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09.04.2021 20:22 Відповісти
 
 