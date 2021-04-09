Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков
Російська Федерація вважає Україну "вибухонебезпечним регіоном". У зв'язку з цим Росія збільшує концентрацію військових поблизу українського кордону.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, такі заходи вживає кожна країна для гарантування власної безпеки.
"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється на потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для гарантування власної безпеки", - сказав Пєсков.
"Ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій", - сказав Пєсков.
"Українська сторона, і про це можна судити за різними заявами, не відкидає повністю думки про силове вирішення своєї проблеми з південним сходом України", - додав Пєсков.
"У разі відновлення бойових дій, у разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, - про що вже говорив президент Путін, - жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включно з Росією, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося", - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, за яких умов РФ вживатиме заходи щодо захисту російських громадян.
На уточнювальне запитання українських журналістів, які саме заходи вживатиме Росія в такій ситуації, Пєсков сказав: "Усі країни світу, всі цивілізовані країни світу в разі повторення Сребрениці на південному сході України будуть цьому всіляко протидіяти з тим, щоб не допустити катастрофи".
Різанина в Сребрениці - місті в Республіці Сербській - одна з найбільш кривавих подій розпаду Югославії 1991-1999 років, наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії і Міжнародний суд ООН встановили, що в липні 1995 року війська під командуванням генерала Ратко Младича вбили там понад 8 тис. боснійців-мусульман.
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"Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"...
і я переконаний, це дає свої плоди....навіть клоун кварталний прочитав мій репост і відразу ж вигнав сивоху і ввів санкції проти медведчуків і марченків...
Правду треба поширювати... люди читають, погоджуються і включають мізки...з 2018-року НЕ було жодного заперечення....
Пошли нафиг за государственную границу Украины !
Щось типу ми будемо захоплювати ваші міста, а ви не смійте відповідати, бо постраждають мирні люди і буде багато крові, і ви будете винуваті.
1. максимальне укріплення районів, де можливі потенційні бойові дії, підготовка ліній оборони.
2. підготовка до масової евакуації мирних жителів.
3. Масові арешти серед агентів впливу ворога. Ми не маємо допустити щоб вони стріляли у спину нашим оборонцям, чи деморалізували суспільство.
Тоді ворог може ще раз подумає чи варта наступати, бо інакше ми для них занадто спокуслива військова ціль.
Русские солдаты устроили Сребреницу в Чечне
они умеют лишь одно - грабить, убивать, насиловать и разрушать
22 ноября 2017 года Младич был приговорён к пожизненному лишению свободы, будучи признан виновным по 9 из 10 пунктов обвинения. В МИДhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 РФ приговор назвали «предвзятым и политизированным»
Вот и все меры, которые примут.
Воно дурне, та не вивчає історію.
Но, если мы туда не вступим, эта канитель с "республиками" и обстрелами будет вечной, исключительно для того, чтобы нас туда не взяли.
Вопрос из зала: а в США есть новые россияне? Или где-нибудь в Европе, на Ближнем Востоке? Наверняка же есть, и наверняка их там кто-нибудь обижает! Почему бы России не подвести свои войска к американским границам? Почему бы не вторгнуться туда всей могучей громадой российской армии для принуждения США к миру и не заставить сраных пиндосов разбежаться по углам? Идея-то ведь хорошая! Но что-то очевидно мешает... Рискну предположить, мешает очко. которое непроизвольно сжимается, глядя на ядерный арсенал в этих США, будь они неладны! Стало быть, Украину принуждать, костерить можно, она не ответит, а Америку нельзя, можно ведь и по жопе получить, сапогом. И по морде схлопотать, сапогом.
Это нехитрая логика гопника из подворотни. Перед сильными ходим на цырлах и пресмыкаемся, слабых чморим и глумимся над ними.
Альо, кремль, Письков, напоминаю: Сребреницу устроили ваши братушки-сербы😏
Хотят ли русские войны
И вам ответит сатана
Везде где русские - война
За московитские потери в Украине, которая ни на кого не нападала,
в глазах простых людей теперь отвечает лично путин.