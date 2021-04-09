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Новини Агресія Росії проти України
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Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков

Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков

Російська Федерація вважає Україну "вибухонебезпечним регіоном". У зв'язку з цим Росія збільшує концентрацію військових поблизу українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, такі заходи вживає кожна країна для гарантування власної безпеки.

"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється на потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для гарантування власної безпеки", - сказав Пєсков.

"Ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій", - сказав Пєсков.

"Українська сторона, і про це можна судити за різними заявами, не відкидає повністю думки про силове вирішення своєї проблеми з південним сходом України", - додав Пєсков.

Читайте також: Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков

"У разі відновлення бойових дій, у разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, - про що вже говорив президент Путін, - жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включно з Росією, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося", - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, за яких умов РФ вживатиме заходи щодо захисту російських громадян.

На уточнювальне запитання українських журналістів, які саме заходи вживатиме Росія в такій ситуації, Пєсков сказав: "Усі країни світу, всі цивілізовані країни світу в разі повторення Сребрениці на південному сході України будуть цьому всіляко протидіяти з тим, щоб не допустити катастрофи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна

Різанина в Сребрениці - місті в Республіці Сербській - одна з найбільш кривавих подій розпаду Югославії 1991-1999 років, наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії і Міжнародний суд ООН встановили, що в липні 1995 року війська під командуванням генерала Ратко Младича вбили там понад 8 тис. боснійців-мусульман.

Автор: 

армія рф (17729) Пєсков Дмитро (1679) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+83
Вообще то резню в Сребренице устроили сербы,
которые по совместительству холуи русни...
А лишнехромосомные скрепоносц покрыкают сербов
в ООН постоянно блокирую резолюции по Сребренице...
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09.04.2021 13:39
+65
в Сребренице как раз сербы (подкацапники) устроили резню боснийцев
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09.04.2021 13:36
+57
тока хотел написать. Сребреницу сама кацапня ж и устроила.
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09.04.2021 13:43
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Як вчить нас історія, це закінчиться тим, що сама Росія стане "Срєбрєницею"
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09.04.2021 14:01 Відповісти
Тальков пел ничего не поменялось про Мордор ,ключевые слова-где вперед означает назад и наоборот ,также на чёрное говорить белое
"Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.
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09.04.2021 14:02 Відповісти
значит кремляди готовят "сребреницу" на оккупированых территориях, вырежут село какое-то со всеми жителями в Лугандоне и обвинят в этом Украинские ДРГ, что будет использовано кремлем как обоснование для силовой операции регулярной армии РФ
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09.04.2021 14:03 Відповісти
Непідконтрольний лугандон треба не реінтегруватиб а перетворювати на буферну зону, безжиттєву пустелю і мін туди побільше, а не розмінування дебіли.
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09.04.2021 14:04 Відповісти
Даааа..аааа..засуньте в ************** жопууу ..все ваши меры. Мерой по ...хлЕБАЛУ получитееее!!!!!!
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09.04.2021 14:05 Відповісти
от суки! САМІ Ж ДЕСТАБІЛІЗУВАЛИ 7 років назад і продовжують по цей день!!!!!!!!!1111 Парадокс: якщо Україна нестабільна (як каже цей нестрижений баран), то чому ядерний удар по маскві одразу ж принесе стабільність всім і всюди?!
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09.04.2021 14:06 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.04.2021 14:08 Відповісти
шановний герре, ви вже навіть збилися з точного підрахунку?
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09.04.2021 15:47 Відповісти
чесно кажучи, я сам збився з рахунків...десь 15 000 разів я запостив:
"яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"...

і я переконаний, це дає свої плоди....навіть клоун кварталний прочитав мій репост і відразу ж вигнав сивоху і ввів санкції проти медведчуків і марченків...

Правду треба поширювати... люди читають, погоджуються і включають мізки...з 2018-року НЕ було жодного заперечення....
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09.04.2021 19:27 Відповісти
после этого заявления от них отвернуться не только сербы, но и те, кто сочувствует сербам в Европе. А таких не мало. Во всяком случае, в Австрии.
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09.04.2021 14:11 Відповісти
Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4854
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09.04.2021 14:12 Відповісти
Это чувырло считает линией разграничения линию боевых действий, а не границу Украины с РФ !!!
Пошли нафиг за государственную границу Украины !
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09.04.2021 14:17 Відповісти
А в чем эскалация заключается не сказал? В подгонке вооружений со всех концов росии на границу Украины? И кто тут Сребреницу хочет создать?
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09.04.2021 14:23 Відповісти
Убогі! Шкода, що вас сприймають ще серйозно в Європі! Ви - ніхто, і звати вас - ніяк! Ідіть ви в дупу кормити червів!
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09.04.2021 14:24 Відповісти
Я так розумію йде психологічна атака, з метою подавити обороноздатність і деморалізувати українську армію.
Щось типу ми будемо захоплювати ваші міста, а ви не смійте відповідати, бо постраждають мирні люди і буде багато крові, і ви будете винуваті.
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09.04.2021 14:28 Відповісти
Продовжуючи ідею, раціональними діями влади було би
1. максимальне укріплення районів, де можливі потенційні бойові дії, підготовка ліній оборони.
2. підготовка до масової евакуації мирних жителів.
3. Масові арешти серед агентів впливу ворога. Ми не маємо допустити щоб вони стріляли у спину нашим оборонцям, чи деморалізували суспільство.
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09.04.2021 15:03 Відповісти
А ну і ще об'явлення чергової мобілізації, було би добре випросити в американців і європейців вакцини під цю тему, щоб вакцинувати мобілізованих.
Тоді ворог може ще раз подумає чи варта наступати, бо інакше ми для них занадто спокуслива військова ціль.
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09.04.2021 15:12 Відповісти
А что такого особенного (по мнению руссофашистов) произошло в Сребренице? Ведь тогда одна очень гуманная страна даже своим правом вето в ООН воспользовалась!
Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6919
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09.04.2021 14:31 Відповісти
Дайте ему селедки и молока.
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09.04.2021 14:34 Відповісти
йоршик, а ось тобі!
Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6006
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09.04.2021 14:34 Відповісти
це повний факіншіт()
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09.04.2021 20:10 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=op1i8BPGDB0&bpctr=1617969358
Русские солдаты устроили Сребреницу в Чечне
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09.04.2021 14:34 Відповісти
кацапы не умеют созидать
они умеют лишь одно - грабить, убивать, насиловать и разрушать
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09.04.2021 14:46 Відповісти
сваливайте на ...х..р с Украины
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09.04.2021 14:34 Відповісти
Сребреницу в Беслане, для невинно убиенных детей организовал рашист Сребреницу для жителей Грозного и Чечни организовал все тот же рашист.В Сири сребреницу организовывал все тот же рашист и т.д
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09.04.2021 14:36 Відповісти
Там где Россия, там смерть, разрушения и мародерство.
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09.04.2021 14:43 Відповісти
Какие же все таки ватаны мерзкие лицемеры...
22 ноября 2017 года Младич был приговорён к пожизненному лишению свободы, будучи признан виновным по 9 из 10 пунктов обвинения. В МИДhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 РФ приговор назвали «предвзятым и политизированным»
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09.04.2021 14:46 Відповісти
Сребреницу устроят для ваших ихтамнетов и их местных пособников на Донбасе ...придет свое время
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09.04.2021 14:49 Відповісти
Угу, єтому туалетному ершику просто отрежут голову свои же. Тикать ему некуда.
Вот и все меры, которые примут.
Воно дурне, та не вивчає історію.
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09.04.2021 14:50 Відповісти
ну да, когда каждый день убивают наших бойцов снайперы (из парашки наверняка) всу должна быть спокойной и невзрывоопасной... вот скотина
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09.04.2021 14:51 Відповісти
План понятен. Переоденутся в форму ВСУ и повырезаюд донбасят. Потом обвинят Украину и начнется. Эти мрази ничего нового придумать не могут.
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09.04.2021 14:52 Відповісти
Эту скотину, слушать себя не уважать. Но знать, о чем оно завывает, надо, конечно.
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09.04.2021 14:56 Відповісти
Еще раз - какие «российские граждане» на Донбассе нуждаются в защите Пескова? Что это за хрень беспардонная?
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09.04.2021 14:56 Відповісти
В 2014 году российских граждан там не было. Но это рашу не остановило, она припёрлась спасать русскоговорящих
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09.04.2021 15:07 Відповісти
эти говорящие жопы уже никого не впечатляют...даже глистов, в них живущих....
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09.04.2021 14:57 Відповісти
Глистов не обижай.
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09.04.2021 15:00 Відповісти
Все эти завывания из-за того, что Украина активно настаивает на вступление в НАТО и предпринимает для этого определенные действия. Вот русофашисты и встревожились.
Но, если мы туда не вступим, эта канитель с "республиками" и обстрелами будет вечной, исключительно для того, чтобы нас туда не взяли.
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09.04.2021 15:05 Відповісти
............да уберіться ви НАХУN
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09.04.2021 15:09 Відповісти
Коммент на эхе Москвы:
Вопрос из зала: а в США есть новые россияне? Или где-нибудь в Европе, на Ближнем Востоке? Наверняка же есть, и наверняка их там кто-нибудь обижает! Почему бы России не подвести свои войска к американским границам? Почему бы не вторгнуться туда всей могучей громадой российской армии для принуждения США к миру и не заставить сраных пиндосов разбежаться по углам? Идея-то ведь хорошая! Но что-то очевидно мешает... Рискну предположить, мешает очко. которое непроизвольно сжимается, глядя на ядерный арсенал в этих США, будь они неладны! Стало быть, Украину принуждать, костерить можно, она не ответит, а Америку нельзя, можно ведь и по жопе получить, сапогом. И по морде схлопотать, сапогом.

Это нехитрая логика гопника из подворотни. Перед сильными ходим на цырлах и пресмыкаемся, слабых чморим и глумимся над ними.
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09.04.2021 15:25 Відповісти
Звісно буде вам Сребрениця, скрізь по Україні, як тільки сюди хоч крок зробите.
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09.04.2021 15:32 Відповісти
В ті часи декілька раз був в командировці в тих краях_-то майже скрізь мене питали ,мусульманин я чи ні. на мусульман була просто охота,причому .як правило--насилля і вбивство.
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09.04.2021 15:35 Відповісти
Т.е., русня готовится вырезать какое-то количество мирняка в ОТСОСе, и свалить на Украину.
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09.04.2021 15:42 Відповісти
Скрєпи вячлічіє духовнасть праваславіє
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09.04.2021 15:43 Відповісти
Интересно кто давал право кремле*лядям говорить от стран всего мира.. Раше уже пол мира не верит .А они дальше мнят себя мировым политическим игроком Им осталось играть только на региональном уровне И то не везде. Не нравится кацапам что у Украины есть своё видение развития. Не нравится что их никто ни о чем не спрашивает Поэтому и истерят.
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09.04.2021 15:48 Відповісти
кацапські недоістоти вже 7 років як перетворили донбас на срєбрєніцу, при чому займались цим ті ж самі диркіни, кізяки та інша нечисть
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09.04.2021 15:56 Відповісти
Неприятные, очень нелицеприятные ассоциации...

Альо, кремль, Письков, напоминаю: Сребреницу устроили ваши братушки-сербы😏
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09.04.2021 15:56 Відповісти
Все правильно, бойтесь, а то вдруг нападем на вас, убогих.
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09.04.2021 15:59 Відповісти
Массовый убийца Кремль устами Пескова заявил, что "опасается массовых убийств на Донбассе" и "повторения рези в Сребренице ". При этом кровавый упырь и главарь Кремля Путин наложил вето в ООН о массовой резне в Сребренице, объявив, что никакой резни и массовых убийств не было
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09.04.2021 16:42 Відповісти
Де, ***? Тридцять років живу в незалежній Украіні і за цей час одну тільки краіну вважаю ворогом. Росіянці вже не знають яку сову на який глобус тягти, щоб виправдати свої вторгнення. Серебрініца...
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09.04.2021 16:47 Відповісти
Похоже кремлевские комуно-фашисты страдают коллективным безумием, полоумные извращенцы уже живут в виртуальном мире, и не удивительно, если вспомнить, что даже цивилизованная Германия стала жертвой психопата ефрейтора, и тем более уже готовую к рабству оболваненную комуняками, затравленную толпу можно брать голыми руками, конечно идеальный вариант, стереть с лица Земли логово уголовных преступников - кремль.
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09.04.2021 16:48 Відповісти
Похоже кремлевские комуно-фашисты страдают коллективным безумием, полоумные извращенцы уже живут в виртуальном мире, и не удивительно, если вспомнить, что даже цивилизованная Германия стала жертвой психопата ефрейтора, и тем более уже готовую к рабству оболваненную комуняками, затравленную толпу можно брать голыми руками, конечно идеальный вариант, стереть с лица Земли логово уголовных преступников - кремль.
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09.04.2021 16:49 Відповісти
Чи є такі, що ще сумніваються, що рейс МН-17 збили, вважаючи що то росіянський цапольот, саме для отримання казуса Беллі і вторгнення? Але вийшло "не те", скандал і через смерть отих дітей ми пожили в мирі ще сім років
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09.04.2021 16:54 Відповісти
Ого що "животворяща поява" нашого головнокомандуючого на "передових" позиція творить з кацапами. Узбогойся Піськов, ніхто на вас не нападатиме, самі розпадетеся.
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09.04.2021 17:15 Відповісти
Российские оккупанты нашли причину для оккупации Украины. Тогда почему нет "Сребреницы" в Одессе, Днепре, Харькове и Мариуполе?!
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09.04.2021 17:40 Відповісти
Пострадали Мусульмане , а Украина дружит с Мусульманами , - Только почему то как бы Единоверцы россияне страдают , - А фактически страдают Украинцы. А может Хватит и загнать русских и поставить туда где ихнее Место . А когда распадется россия на осколки , - то останутся только болота . И Все .
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09.04.2021 18:59 Відповісти
Уже не получится принять меры. Поздно обосрались ,товарищи миллиардеры.
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09.04.2021 19:24 Відповісти
до речі він правий! тили не хочуть і забагато якцапів не ******* Україну
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09.04.2021 20:09 Відповісти
И чем интересно Украина опасный регион?
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09.04.2021 21:11 Відповісти
Памятаю фото м. Грозного після втручання кацапні і їх шобла.....
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09.04.2021 22:04 Відповісти
А у россиян заворота мозгов не будет? А то руснявая пропаганда раньше кричала, что никакой резни в Сребреннице не было, что это всё выдумка подлого Запада, что бы оклеветать бусичку Милошевича. И тут на тебе! Оказывается резня, Писька заявляет, что резня в Сребреннице таки была!
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09.04.2021 22:28 Відповісти
Спросите вы у сатаны
Хотят ли русские войны
И вам ответит сатана
Везде где русские - война
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09.04.2021 22:40 Відповісти
Если кремль вздумает за лупиться, то США уже внятно предупредили.
За московитские потери в Украине, которая ни на кого не нападала,
в глазах простых людей теперь отвечает лично путин.
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09.04.2021 22:55 Відповісти
Динаміка поведінки російської сторони створює необхідність дати їй по зубах так, щоб і щелепи повилітали. Росія вже давно просить покарання, пора їх задоволити наповну.
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09.04.2021 23:37 Відповісти
гнида редкой масти как и его хозяин
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10.04.2021 00:39 Відповісти
этот кунилангуст уже не нужен
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10.04.2021 00:44 Відповісти
Дятел Письков,зачем вам Сребненица если у вас есть Беслан,Норд Ост,дома в Москве Волгодонске Буйнакске..,идийот...
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10.04.2021 01:17 Відповісти
процитирую писькова: "Украинская сторона, и об этом можно судить по различным заявлениям, не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины" - он подразумевает отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) это юго-восток Украины, и ему не стыдно? эквилибрист ртом сраный... да убери вас, дегенератов кремлёвских, с вашими амбициями и с вашим вонючим русским миром так люди бы жили и горя не знали.. на слабых нападать всегда умели, теперь сильные пристально смотрят
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10.04.2021 05:44 Відповісти
Це він з 21 пальця пуктіна вісмоктав чи Ааргентинський кокс ще не закінчився .
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10.04.2021 11:23 Відповісти
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