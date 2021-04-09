Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков

Російська Федерація вважає Україну "вибухонебезпечним регіоном". У зв'язку з цим Росія збільшує концентрацію військових поблизу українського кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, такі заходи вживає кожна країна для гарантування власної безпеки.

"Безумовно, зараз, на жаль, Україна знову перетворюється на потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-яка країна, яка має біля своїх кордонів нестабільний регіон, небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, країна вживає необхідних заходів для гарантування власної безпеки", - сказав Пєсков.

"Ситуація на лінії розмежування в Україні надзвичайно нестабільна. Динаміка розвитку цієї ситуації і динаміка поведінки української сторони створює небезпеку відновлення повномасштабних бойових дій", - сказав Пєсков.

"Українська сторона, і про це можна судити за різними заявами, не відкидає повністю думки про силове вирішення своєї проблеми з південним сходом України", - додав Пєсков.

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"У разі відновлення бойових дій, у разі потенційного повторення людської катастрофи, схожої на Сребреницю, - про що вже говорив президент Путін, - жодна країна світу не залишиться осторонь. І всі країни, включно з Росією, вживатимуть заходів, щоб таких трагедій більше не траплялося", - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, за яких умов РФ вживатиме заходи щодо захисту російських громадян.

На уточнювальне запитання українських журналістів, які саме заходи вживатиме Росія в такій ситуації, Пєсков сказав: "Усі країни світу, всі цивілізовані країни світу в разі повторення Сребрениці на південному сході України будуть цьому всіляко протидіяти з тим, щоб не допустити катастрофи".

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Різанина в Сребрениці - місті в Республіці Сербській - одна з найбільш кривавих подій розпаду Югославії 1991-1999 років, наймасовіше вбивство в Європі після закінчення Другої світової війни. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії і Міжнародний суд ООН встановили, що в липні 1995 року війська під командуванням генерала Ратко Младича вбили там понад 8 тис. боснійців-мусульман.