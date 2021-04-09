Глава МЗС Польщі Рау про загострення на Донбасі: Україна має право захищатися. Варшава продовжить політику підтримки Києва

Варшава буде продовжувати політику підтримки суверенітету і територіальної цілісності України і невизнання незаконної анексії Криму, окупації частин Луганської та Донецької областей.

Про це глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив після завершення візиту до Києва 8 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Метою мого візиту було підтвердити нашу політику, що Україна не самотня в захисті суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, що Україна має право захищатися", - підкреслив Рау.

За його словами, під час переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком і віцепрем'єр-міністром Олексієм Резніковим йшлося про загрози для миру в Європі в контексті завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2 і ескалації ситуації на сході України.

Також дивіться: Глава МЗС Польщі Рау обговорив ситуацію на Донбасі з Кравчуком і Резніковим. ФОТО

"Ми чітко бачимо, що цей проєкт дозволяє синхронізувати політичний, економічний і військовий тиск. Цей трубопровід, якщо він буде запущений, створить очевидну і тривалу загрозу для миру в Європі", - підкреслив глава польської дипломатії.

За його словами, польська сторона погодилася, що збільшення присутності і військової активності Росії в окупованому Криму "має враховуватися в процесі формування і здійснення політики невизнання анексії Криму та порушення територіальної цілісності України".

"Залежно від розвитку ситуації партнери України повинні бути готові вести серйозну дискусію про обсяги та критерії вибіркової співпраці з країнами, які порушують фундаментальні норми міжнародного права", - підкреслив Рау.

Він нагадав, що в січні 2022 року Польща очолить головування в ОБСЄ, і запевнив, що країна і надалі підтримуватиме мирне врегулювання конфліктів, непорушність кордонів і право кожного народу самостійно обирати альянси і моделі розвитку.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау 8 квітня відвідав Україну з робочим візитом на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби.

Також читайте: Україна перетворюється на вибухонебезпечний регіон. У разі повторення ситуації, схожої на Сребреницю, Росія вживатиме заходів, - Пєсков

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.