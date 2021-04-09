Обшуки на Трухановому острові в Києві проходять у рамках справи про самовільне захоплення земельної ділянки, - столична прокуратура

Правоохоронці в Києві проводять слідчі дії на території Труханового острова у справі про самовільне захоплення земельної ділянки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі прокуратури Києва.

"В рамках кримінального провадження, розслідуваного за ч.4 ст. 197-1 КК (самовільне зайняття земельної ділянки, – ред.), на підставі ухвали суду проводиться огляд земельної ділянки на території о. Труханів", - повідомили в прокуратурі міста.

За інформацією прокуратури, слідчі дії проводяться прокуратурою спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, відділом поліції в річпорту, також до слідчих заходів залучені чиновники з Держгеокадастру і департаментів Київміськадміністрації.

"Слідчі дії тривають", - додали в прокуратурі.

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