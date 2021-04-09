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Обшуки на Трухановому острові в Києві проходять у рамках справи про самовільне захоплення земельної ділянки, - столична прокуратура

Обшуки на Трухановому острові в Києві проходять у рамках справи про самовільне захоплення земельної ділянки, - столична прокуратура

Правоохоронці в Києві проводять слідчі дії на території Труханового острова у справі про самовільне захоплення земельної ділянки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі прокуратури Києва.

"В рамках кримінального провадження, розслідуваного за ч.4 ст. 197-1 КК (самовільне зайняття земельної ділянки, – ред.), на підставі ухвали суду проводиться огляд земельної ділянки на території о. Труханів", - повідомили в прокуратурі міста.

За інформацією прокуратури, слідчі дії проводяться прокуратурою спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, відділом поліції в річпорту, також до слідчих заходів залучені чиновники з Держгеокадастру і департаментів Київміськадміністрації.

"Слідчі дії тривають", - додали в прокуратурі.

Також читайте: Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком

Автор: 

земля (1685) Київ (19632) Медведчук Віктор (1708) обшук (1978)


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Топ коментарі
+4
давить гаденыша кума ***** по полной!!! пусть бежит к Януковичу в паРашу - туда сливается все дерьмо!!!
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09.04.2021 14:06
+3
а понтів було, мертвяка нарешті морщать, ура ура...гидко.
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09.04.2021 13:54
+3
вилами цю гидоту треба виносити медеведчуксько-ОПЗЖшну. Цікаво, коли будуть звинувачення та взяття Медведчука, КОломойського, Вірташа, Ахметова під варту?
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09.04.2021 14:01
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а понтів було, мертвяка нарешті морщать, ура ура...гидко.
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09.04.2021 13:54 Відповісти
вилами цю гидоту треба виносити медеведчуксько-ОПЗЖшну. Цікаво, коли будуть звинувачення та взяття Медведчука, КОломойського, Вірташа, Ахметова під варту?
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09.04.2021 14:01 Відповісти
Коли буде як у Сантьяго 1973. Не раніше.
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09.04.2021 14:03 Відповісти
То цей участкой захоплений саме бойовиками Мертведчука. Це іхня база для тренуваннь зараз.
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09.04.2021 14:05 Відповісти
То може час різати чабана, а не його овець?
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09.04.2021 14:09 Відповісти
Якщо у вас є рішення - пропонуйте.
Мертведчук - слизький тип і особисто на нього важко щось накопати.
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09.04.2021 14:54 Відповісти
законних немає. я хоча у душі поміркований правий ліберал, але знущання з країни переходить усякі межі. ніхто не знає, що ахмет - бандюк, чи мертвяк - зрадник...?зрозуміло, що можуть полягти і невинні...але. чи є вже вибір?
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09.04.2021 14:59 Відповісти
давить гаденыша кума ***** по полной!!! пусть бежит к Януковичу в паРашу - туда сливается все дерьмо!!!
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09.04.2021 14:06 Відповісти
Обыск или осмотр участка?
Обыск, это когда землю ищут в шкафу или в сейфе.
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09.04.2021 14:26 Відповісти
А зброю в лісі теж "знайдуть", як було з "Добасом", чи обійдеться?
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09.04.2021 14:46 Відповісти
Там ще поруч Ткаченко окопався. У нього ж все добре?
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09.04.2021 14:52 Відповісти
так Труханов остров уже давно - одни заборы.
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09.04.2021 16:22 Відповісти
хорошо.
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11.04.2021 02:51 Відповісти
 
 