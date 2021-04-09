У зоні відчуження стартували ремонтні роботи для підвищення туристичного потенціалу, - "Укравтодор"

На території зони відчуження стартували ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП Дитятки і Прип'ять та під'їздом до ЧАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що роботи з фрезерування і влаштування нового асфальтобетонного покриття стартували у квітні.

"З кінця 2020 року Служба автомобільних доріг у Київській області є балансоутримувачем майже 200 км у зоні відчуження. Після проведення комісійного обстеження було визначено першочергові ділянки ремонту. Отже, ремонтуємо ті шляхи, що забезпечують підтримку природоохоронної діяльності та сполучають популярні туристичні локації", - йдеться в повідомленні.

Із 2015 до 2019 року кількість туристів у Чорнобильській зоні збільшилася з 8 до 124 тис., з них майже 80% є іноземцями.

"Дороги на території Чорнобильської зони будуть підтримуватись у належному експлуатаційному стані та будуть створені умови для підвищення туристичного потенціалу регіону", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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