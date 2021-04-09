У зоні відчуження стартували ремонтні роботи для підвищення туристичного потенціалу, - "Укравтодор"
На території зони відчуження стартували ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП Дитятки і Прип'ять та під'їздом до ЧАЕС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".
Зазначається, що роботи з фрезерування і влаштування нового асфальтобетонного покриття стартували у квітні.
"З кінця 2020 року Служба автомобільних доріг у Київській області є балансоутримувачем майже 200 км у зоні відчуження. Після проведення комісійного обстеження було визначено першочергові ділянки ремонту. Отже, ремонтуємо ті шляхи, що забезпечують підтримку природоохоронної діяльності та сполучають популярні туристичні локації", - йдеться в повідомленні.
Із 2015 до 2019 року кількість туристів у Чорнобильській зоні збільшилася з 8 до 124 тис., з них майже 80% є іноземцями.
"Дороги на території Чорнобильської зони будуть підтримуватись у належному експлуатаційному стані та будуть створені умови для підвищення туристичного потенціалу регіону", - йдеться в повідомленні "Укравтодору".
Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Давайте строить дороги в Чернобыле