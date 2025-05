ОП про реакцію Китаю на справу "Мотор Січі": Ми маємо право поставити перед США питання щодо компенсації збитків, яких може зазнати Україна

Україна не отримувала сильних сигналів від Пекіна через "Мотор Січ".

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, коментуючи санкції щодо "Мотор Січі" і побоювання щодо подальших відносин з Китаєм, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, ми нічого не боїмося. А по-друге, ми мали реакцію китайської сторони щодо санкцій у справі "Мотор-Січі". У концентрованому вигляді вона така: це справи китайської приватної компанії. Сильних сигналів від Пекіна, що це обов’язково негативно позначиться чи на політичних наших відносинах, чи на економічних не було", - розповів він.

"Що стосується можливості втратити певні сегменти ринку. Така можливість існує. Вона існує завжди з будь-яким партнером. Минулого року в нас із Китаєм склалася гарна торговельна кон’юнктура. Україні треба страхуватися на фоні цієї історії з напруженням відносин США з КНР. Думаю, ми маємо право порушити питання перед нашими американськими партнерами щодо компенсації тих збитків, яких може зазнати Україна. Водночас я не думаю, що Пекін прагне закрити для нас ринки. Там чимало прагматичних людей, які добре вираховують економічні інтереси", - додав заступник голови ОП.

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).