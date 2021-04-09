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ОП про реакцію Китаю на справу "Мотор Січі": Ми маємо право поставити перед США питання щодо компенсації збитків, яких може зазнати Україна

ОП про реакцію Китаю на справу

Україна не отримувала сильних сигналів від Пекіна через "Мотор Січ".

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, коментуючи санкції щодо "Мотор Січі" і побоювання щодо подальших відносин з Китаєм, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, ми нічого не боїмося. А по-друге, ми мали реакцію китайської сторони щодо санкцій у справі "Мотор-Січі". У концентрованому вигляді вона така: це справи китайської приватної компанії. Сильних сигналів від Пекіна, що це обов’язково негативно позначиться чи на політичних наших відносинах, чи на економічних не було", - розповів він.

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"Що стосується можливості втратити певні сегменти ринку. Така можливість існує. Вона існує завжди з будь-яким партнером. Минулого року в нас із Китаєм склалася гарна торговельна кон’юнктура. Україні треба страхуватися на фоні цієї історії з напруженням відносин США з КНР. Думаю, ми маємо право порушити питання перед нашими американськими партнерами щодо компенсації тих збитків, яких може зазнати Україна. Водночас я не думаю, що Пекін прагне закрити для нас ринки. Там чимало прагматичних людей, які добре вираховують економічні інтереси", - додав заступник голови ОП.

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

Автор: 

Китай (4674) Мотор Січ (330) санкції (12032) США (23280) Офіс Президента (2029) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+9
Гарно посцяв в очі зебілам на кшталт https://censor.net/ru/user/484227.

ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина - Цензор.НЕТ 4456
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09.04.2021 14:24
+8
идиоты!
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09.04.2021 14:21
+8
Вы ещё здесь на американцев **********, идиоты
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09.04.2021 14:37
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Насамперед треба зробити все можливе щоб Україна не зазнала збитків взагалі, але якщо програємо міжнародний арбітраж китайцям - то дійсно, за компенсацією треба звертатись до заінтересованої сторони.
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09.04.2021 14:20 Відповісти
Гарно посцяв в очі зебілам на кшталт https://censor.net/ru/user/484227.

ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина - Цензор.НЕТ 4456
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09.04.2021 14:24 Відповісти
***** какой ****** этот жовква ...

пусть пишет свой вопрос по Мотор-Сичи на обратной стороне Будапештского меморандума
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09.04.2021 17:42 Відповісти
Большой бизнес как торговал так и будет торговать,пример тому Сименс который буй ложил на санкции по Крыму.
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09.04.2021 14:21 Відповісти
идиоты!
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09.04.2021 14:21 Відповісти
Правильно.. давайте еще дело "мотор сичи" свалим на США а то им с Китаем проблем мало без нас..Нужно было когда эта вазня начиналась с богуслаевым и китаесями ни ипалом счелкать а принимать меры и устранять проблему на корню !!! .. но у вас Зепоцы так во всем!
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09.04.2021 14:22 Відповісти
А при чем объективно Зе к Богуслаеву? Это еще Порошенко должен был решить вопрос ! При Порохе Богуслаев , соратник Медведчука, начал с китайцами переговоры вести. Чего Порох со своим кумом генпрокурором Луценко и главой СБУ Грицаком этим вопросом не занялся?? Потому, что Порох вообще ни одного рыга не тронул , ни одного!!!
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09.04.2021 14:31 Відповісти
да это все понятно что эта вся история давняя.. но где было все это время - СБУ , ГПУ и т.д. и т.п.
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09.04.2021 14:34 Відповісти
Крышевали контрабанду авиа-зап.частями; обилетили Богуслаева за обнал через дохлые векселя и т.д. и т.п. )
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09.04.2021 14:53 Відповісти
при Порохе в 2018 была попытка продажи, закончилась обысками СБУ, при клоуне продали всё с потрахами в надежде на дальнейшее прибывание трампа, но музыка резко поменялась и кацапская мечта не сбылась.
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09.04.2021 17:28 Відповісти
Игорек в каком году ''...эта вазня начиналась... .'' без согласия сверху?
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09.04.2021 14:37 Відповісти
При яныке .. продолжил пЭтя(там кста к нему много вопросов по этой теме), а Зелоху было пох - и пустил на самотек...
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09.04.2021 14:41 Відповісти
Не , там,в то время, были ещё Пепоцы ...
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09.04.2021 15:43 Відповісти
я знаю это.. но началось все еще при яныке а эти поцы уверенно продолжили...
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09.04.2021 15:47 Відповісти
Тобто, США винні, що ви дятли?
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09.04.2021 14:23 Відповісти
Щас зескот признается в дебилизме ! Не дождемся.
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09.04.2021 15:07 Відповісти
Компенсируют глубокой озабоченностью.
Мы мастера создавать дебильные ситуации. Не мог Богуслаев без согласия "сверху" провернуть эту сделку.
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09.04.2021 14:23 Відповісти
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09.04.2021 15:44 Відповісти
так Китай или США?
а то как то по ********* выходит
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09.04.2021 14:25 Відповісти
тобто ОП офіційно визнав , що санкції наклали не через національну безпеку , а за вказівкою США (ой вибачте, за проханням партнерів)
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09.04.2021 14:30 Відповісти
Сначала думали гавкать с сторону США. Затем решили облаять Китай. Ну а под занавес решили облаять обоих. Да еще и на ботинок дядюшки Джо помочиться. Это чтоб уж наверняка под зад получить. Только зебобик не учел размер ботинка. Он большой и бьется больно.
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09.04.2021 14:31 Відповісти
https://mobile.twitter.com/finvarta
https://mobile.twitter.com/finvarta
https://mobile.twitter.com/finvarta


https://mobile.twitter.com/finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) @finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta https://mobile.twitter.com/finvarta



О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться- одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?

Lijian Zhao 赵立坚@zlj517https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china China government official · 21 ч

The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
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09.04.2021 14:33 Відповісти
зебилы продали предприятие, а отдуваться теперь американцам. Хорошо хоть не переложили свой зашквар на порошенко
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09.04.2021 14:33 Відповісти
Еще не вечер.
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09.04.2021 15:08 Відповісти
а что китайцы получили разрешение на покупку ?
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09.04.2021 18:50 Відповісти
Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина / Это первый вопрос . Вторым перед США поставить вопрос: Более 42% работающих (!) жителей Украины живут в бедности .-Разве это конец эпохи бедности?.
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09.04.2021 14:33 Відповісти
Вы ещё здесь на американцев **********, идиоты
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09.04.2021 14:37 Відповісти
Яке ж воно дурне!
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09.04.2021 15:13 Відповісти
От американских партнеров Украина может требовать все, что угодно, но хрен чего получит, потому как в мире только США вправе бесплатно получать то, что требуют, в т.ч. от Украины.
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09.04.2021 15:22 Відповісти
Да ты шо то падлюки американцы
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09.04.2021 15:42 Відповісти
Не забудьте счет за "Будапештский меморандум" выставить!..
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09.04.2021 15:45 Відповісти
І тут амери винні ??
Пора вже об*являти себе закордонною територією США ...
Чьо ...
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09.04.2021 15:55 Відповісти
С такой политикой и врагов не нужно !
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09.04.2021 15:57 Відповісти
ОП не тільки готові прийняти гроші с будь якой стороньі (с) а вже й відкрито їх вимагають. А якщо Амери потім перевірять що з того дійшло до держбюджету, а що осіло в ОП-і?
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09.04.2021 16:52 Відповісти
 
 