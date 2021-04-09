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Новини Коронавірус і карантин
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Рада на позачерговому засіданні планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, - нардеп "Голосу" Железняк

Рада на позачерговому засіданні планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, - нардеп

Верховна Рада планує провести позачергові засідання, де розглядатимуться поправки до "земельного" законопроєкту, а також запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, поки що офіційно планується засідання з 13 по 16 квітня.

"За фактом з одним питанням - нескінченний розгляд правок до 2194 (земельна реформа). Плюс, дуже ймовірно, що у вівторок буде і позачергове засідання. Там порядок денний без сенсацій: військові питання, реструктуризація валютних кредитів і питання освіти. Хіба що буде закон про штрафи за порушення правил самоізоляції 4540", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Железняк додав, що минулого тижня була домовленість провести ще окреме закрите засідання щодо ситуації на фронті, зокрема заслухати Генштаб в особі Руслана Хомчака.

Також читайте: Наступного тижня Рада працюватиме у "дві зміни", - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (15021) карантин (18172) Железняк Ярослав (563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
ЗЕ: грабить будем хоть и безжалостно не много.🤪
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09.04.2021 14:46
+2
Дебилы...а кто лекарствами будет обеспечивать самоизолированных? И их родственников???ну да 95квартал и их почитатели
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09.04.2021 15:37
+2
Тварюки! Просрали все що можливо, вакцин немає, грошей немає, ніхто не покаран за провали, а людей бажають посадити на короткий ланцюг! Ублюдочна влада!
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09.04.2021 15:57
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в Италии , точнее Калабрии , только в магаз за продуктами или аптека , больница ... не можешь объяснить цель передвижения авто по дороге - штраф 400 евро
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09.04.2021 14:41 Відповісти
самоизоляции/ Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".Противоречие. https://censor.net/ru/comments/locate/3255989/01921469-fedd-709a-af56-e5904df20e51
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09.04.2021 14:41 Відповісти
ЗЕ: грабить будем хоть и безжалостно не много.🤪
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09.04.2021 14:46 Відповісти
Штраф за самоизоляцию - суд скорый но несправедливый.
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09.04.2021 15:01 Відповісти
Сначала Черезвычайное положение и его обеспечение, а то как то по зеленски выходит. Узурпация влады теперь уже и радой. Обеспечте лекарствами,едой и изоляцией от родных.
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09.04.2021 15:04 Відповісти
Дебилы...а кто лекарствами будет обеспечивать самоизолированных? И их родственников???ну да 95квартал и их почитатели
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09.04.2021 15:37 Відповісти
Ну не волати ж як ви (шо робити...) і йти в аптеки, магазини заражати здорових людей. Розумні люди шукають родичів, друзів, знайомих людей і просять їх допомогти з покупками.
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09.04.2021 15:58 Відповісти
Правильно, хай дохнуть від голоду і хвороб в ізоляції. Мертві не заражають
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09.04.2021 17:43 Відповісти
Вам чудово підходить приказка "чому бідний бо дурний, ..." Лише дурний, розумово відстала людина, піде наражати інших на смертельну небезпеку мотивуючи це тим що грошей немає хворіти дома. Нехай і іншим буде погано як мені...
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10.04.2021 11:35 Відповісти
Нарешті дійшло не пройшло і року. Ще би своїх покарали за порушення карантину і було би прекрасно.
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09.04.2021 15:49 Відповісти
Тварюки! Просрали все що можливо, вакцин немає, грошей немає, ніхто не покаран за провали, а людей бажають посадити на короткий ланцюг! Ублюдочна влада!
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09.04.2021 15:57 Відповісти
І вкрасти українську землю
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09.04.2021 16:19 Відповісти
За порушення самоізоляції, - штраф.
А де сам закон про самоізоляцію?
До того ж, який штраф може бути при самоізоляції? Тут оксюморон і нонсенс, - якщо людина спочатку сама вирішила самоізолюватися, а потім так само вирішує припинити свою ізоляцію, то це її рішення, а не когось іншого. Тоді це вже не самоізоляція. Це вже повноцінне домашнє ув'язнення.
Хочете домашнього ув'язнення? Спочатку ухвалюйте надзвичайний стан при пандемії, і вже потім різні каральні заходи при порушенні цього надзвичайного стану. А так у нас, як завжди, - все через жопу!
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10.04.2021 04:09 Відповісти
 
 