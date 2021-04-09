Рада на позачерговому засіданні планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, - нардеп "Голосу" Железняк

Верховна Рада планує провести позачергові засідання, де розглядатимуться поправки до "земельного" законопроєкту, а також запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, поки що офіційно планується засідання з 13 по 16 квітня.

"За фактом з одним питанням - нескінченний розгляд правок до 2194 (земельна реформа). Плюс, дуже ймовірно, що у вівторок буде і позачергове засідання. Там порядок денний без сенсацій: військові питання, реструктуризація валютних кредитів і питання освіти. Хіба що буде закон про штрафи за порушення правил самоізоляції 4540", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Железняк додав, що минулого тижня була домовленість провести ще окреме закрите засідання щодо ситуації на фронті, зокрема заслухати Генштаб в особі Руслана Хомчака.

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