Рада на позачерговому засіданні планує запровадити штрафи за порушення самоізоляції, - нардеп "Голосу" Железняк
Верховна Рада планує провести позачергові засідання, де розглядатимуться поправки до "земельного" законопроєкту, а також запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
За його словами, поки що офіційно планується засідання з 13 по 16 квітня.
"За фактом з одним питанням - нескінченний розгляд правок до 2194 (земельна реформа). Плюс, дуже ймовірно, що у вівторок буде і позачергове засідання. Там порядок денний без сенсацій: військові питання, реструктуризація валютних кредитів і питання освіти. Хіба що буде закон про штрафи за порушення правил самоізоляції 4540", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Железняк додав, що минулого тижня була домовленість провести ще окреме закрите засідання щодо ситуації на фронті, зокрема заслухати Генштаб в особі Руслана Хомчака.
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А де сам закон про самоізоляцію?
До того ж, який штраф може бути при самоізоляції? Тут оксюморон і нонсенс, - якщо людина спочатку сама вирішила самоізолюватися, а потім так само вирішує припинити свою ізоляцію, то це її рішення, а не когось іншого. Тоді це вже не самоізоляція. Це вже повноцінне домашнє ув'язнення.
Хочете домашнього ув'язнення? Спочатку ухвалюйте надзвичайний стан при пандемії, і вже потім різні каральні заходи при порушенні цього надзвичайного стану. А так у нас, як завжди, - все через жопу!