Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину

РФ використовує свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V як інструмент посилення політичного впливу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню Bild, коментуючи заяви німецьких політиків, зокрема міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, про плани замовити російську вакцину Sputnik V, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про російський Sputnik V, кожна країна чітко має усвідомлювати подвійну ціну, яку заплатить: фінансову та політичну", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що у випадку зі Sputnik V не йдеться про гуманітарні цілі. Росія, громадяни якої самі відчувають брак вакцини, використовує препарат як інструмент посилення свого політичного впливу. У цьому контексті український міністр нагадав, що світ уже бачив приклади того, що питання купівлі Sputnik V може посіяти політичний розлад.

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На переконання Кулеби, рішення Німеччини в самій Росії не розглядатиметься "як нейтральна гуманітарна справа, а, найімовірніше, буде активно політизуватися як визнання того, що навіть така сильна країна, як Німеччина, не може вирішити проблеми без Росії".

Глава МЗС України звернув увагу на те, що на підконтрольних державі російських телеканалах говорять про інші країни як про "друзів" і "ворогів" Росії залежно від їх готовності чи відмови купувати Sputnik V.

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Раніше міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан підтвердив, що Німеччина веде переговори з російською стороною щодо придбання вакцини Sputnik V.

При цьому речник МЗС Німеччини Крістофер Бургер заперечує "ідеологічні міркування" під час закупівлі вакцин.

Водночас керівництво німецької землі Баварія 7 квітня заявляло про плани налагодити виробництво Sputnik V на базі фармацевтичної компанії R-Pharm Germany у разі схвалення цього препарату ЕМА.