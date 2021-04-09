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Новини Коронавірус і карантин
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Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину

Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину

РФ використовує свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V як інструмент посилення політичного впливу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню Bild, коментуючи заяви німецьких політиків, зокрема міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, про плани замовити російську вакцину Sputnik V, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли йдеться про російський Sputnik V, кожна країна чітко має усвідомлювати подвійну ціну, яку заплатить: фінансову та політичну", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що у випадку зі Sputnik V не йдеться про гуманітарні цілі. Росія, громадяни якої самі відчувають брак вакцини, використовує препарат як інструмент посилення свого політичного впливу. У цьому контексті український міністр нагадав, що світ уже бачив приклади того, що питання купівлі Sputnik V може посіяти політичний розлад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмовився купувати російську вакцину "Спутник V": у Чехії звільнили вже третього за час пандемії міністра охорони здоров'я

На переконання Кулеби, рішення Німеччини в самій Росії не розглядатиметься "як нейтральна гуманітарна справа, а, найімовірніше, буде активно політизуватися як визнання того, що навіть така сильна країна, як Німеччина, не може вирішити проблеми без Росії".

Глава МЗС України звернув увагу на те, що на підконтрольних державі російських телеканалах говорять про інші країни як про "друзів" і "ворогів" Росії залежно від їх готовності чи відмови купувати Sputnik V.

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Раніше міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан підтвердив, що Німеччина веде переговори з російською стороною щодо придбання вакцини Sputnik V.

При цьому речник МЗС Німеччини Крістофер Бургер заперечує "ідеологічні міркування" під час закупівлі вакцин.

Водночас керівництво німецької землі Баварія 7 квітня заявляло про плани налагодити виробництво Sputnik V на базі фармацевтичної компанії R-Pharm Germany у разі схвалення цього препарату ЕМА.

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7437) карантин (18172) росія (65800) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Словаки получили партию рашен " спутника" проверили, оказалась туфта ( не ту что они отправляли для сертификации для стран ЕС), Раша теперь аж с трусов выскакивает.. слюна брызжет.. Требует у "провокаторов" словаков вернуть партию обратно. Ну зачем такие транспортные издержки.. пускай сразу ее перенаправят в Германию. Говорят же "что русским хорошо , то немцам смерть". А вдруг...
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09.04.2021 14:45
+11
ганси, що традиційно мали, одну з найміцніших наук та економік хочуть купувати кацапську бадягу? це лютий треш................................
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09.04.2021 14:44
+11
свинособако ашкольд, закупати будь-що у країни-окупанта, яка зараз відкрито погрожує нам війною - це відкрита зрада. Ні, не чув?
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09.04.2021 14:55
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09.04.2021 14:41 Відповісти
Кацапы , скорей всего, на коленях ползают, чтобы втюхать свою псевдовакцину. Ещё и доплачивают за то, что ее кто-то рискнёт использовать
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09.04.2021 14:42 Відповісти
Не смешите мои тапочки... В отличии от Вас, немцы хоть что-то делают чтобы спасти своих людей, пусть даже закупая Спутник V... А что сделала Украина для этого? Ответ: ничего...
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09.04.2021 14:42 Відповісти
рузькэ?
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09.04.2021 14:53 Відповісти
польскЭ
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09.04.2021 14:54 Відповісти
Ги-и-и))) кацап)))
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09.04.2021 15:02 Відповісти
свинособако ашкольд, закупати будь-що у країни-окупанта, яка зараз відкрито погрожує нам війною - це відкрита зрада. Ні, не чув?
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09.04.2021 14:55 Відповісти
Ну так вперед, воюйте и с немцами тоже. Или религия не позволяет?
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09.04.2021 16:00 Відповісти
Это хорошо. Я бы каждому ублюдку вколол парашинскую бадягу. Акцию можно назвать " ЭВТАНАЗИЯ ПОДОНКОВ"
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09.04.2021 14:59 Відповісти
немцы хотят закупить кацапский фуфломицин?.... йа не ослышался?....
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09.04.2021 14:43 Відповісти
ганси, що традиційно мали, одну з найміцніших наук та економік хочуть купувати кацапську бадягу? це лютий треш................................
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09.04.2021 14:44 Відповісти
Я так понял они там бизнесмена-чиновника в Баварии какого-то местячкового нашли, который за взятку составил предложение.
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09.04.2021 14:51 Відповісти
ганси, яких мали "савецкія асвабадітєлі" зараз мають щось на кшалт "стокгольмського сіндрому"
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09.04.2021 14:57 Відповісти
кацапські нафтодолари роблять свою справу.
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09.04.2021 15:02 Відповісти
А сколько раз надо будет колоться. Германия солидная по населению европейская странна.
Странно, но имущие россияне лечатся в Германии , а не в России.
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09.04.2021 14:44 Відповісти
не все болезни...офтальмология, к примеру, в клятой кацапии сильнее...
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09.04.2021 14:54 Відповісти
Словаки получили партию рашен " спутника" проверили, оказалась туфта ( не ту что они отправляли для сертификации для стран ЕС), Раша теперь аж с трусов выскакивает.. слюна брызжет.. Требует у "провокаторов" словаков вернуть партию обратно. Ну зачем такие транспортные издержки.. пускай сразу ее перенаправят в Германию. Говорят же "что русским хорошо , то немцам смерть". А вдруг...
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09.04.2021 14:45 Відповісти
пусть берут этот Чекистский зомбошмурдяк, а нам 10 млн своего пфайзера дадут.
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09.04.2021 14:46 Відповісти
Та пусть покупают, ведь Берлинские бабы ище и нарожают
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09.04.2021 14:46 Відповісти
кацапы наверно в придачу кусок сибири отстёгивают или калининградску воласть
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09.04.2021 14:48 Відповісти
А вот я вправе !
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09.04.2021 15:01 Відповісти
- https://censor.net/ua/news/3257062/******************************************************************************;
-https://censor.net/ua/video_news/3258711/rosiya_styaguye_viyiska_do_kordonu_a_ukrayina_prodovjuye_importuvaty_rosiyisku_elektryku_nalyvayichenko;

Каждая страна заплатит двойную цену - финансовую и политическую, - Кулеба о намерениях Германии закупить российскую вакцину - Цензор.НЕТ 9621
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09.04.2021 14:54 Відповісти
за 30 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол
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09.04.2021 17:18 Відповісти
Следующий шаг - закупка партии "Лада-Калина" и "КамАЗ".......
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09.04.2021 14:59 Відповісти
Так вони для русні німецької і закуповують!
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09.04.2021 15:01 Відповісти
немцы в своем репертуаре
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09.04.2021 15:05 Відповісти
Чи хтось також помітив, що кацапи на Цензорі вже навіть не приховують, що вони із Росії? Навіть під українськими прапорцями відверто хамлять-почули свині кацапський рідний штин на кордоні,тварини продажні.
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09.04.2021 15:06 Відповісти
Фрицам та вакцина нужна, как Гитлеру война на два фронта... но фишка в другом, на фоне проблем с Вонючим потоком 2 фрицы показывают свою солидарность с кремлевскими орками, ждать от них конструктива по войне с кацапами тоже не приходится... те помои все равно никому из фрицов колоть не будут - чистый пиар для кацапов.
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09.04.2021 15:22 Відповісти
Так купляти нащо ?
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09.04.2021 16:00 Відповісти
Да пусть колятся.....
Когда пойдут трупы - рашинские консервы сметут народным гневом....
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09.04.2021 15:24 Відповісти
лично я и мой круг знакомых, среди которых не мало немцев, не собираемся прививаться этим рос.дерьмом.
В Баварии, перед заявлением Зёдера по поводу закупки спутника, проводили он - лайн опрос на эту тему, около 60 % проголосовали за спутник, а 40% вменяемых против.
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09.04.2021 15:25 Відповісти
Бо дефіцит вакцин, мабуть ...
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09.04.2021 16:01 Відповісти
Только Украина не заплатит ничего за отсутствие вакцин, т.к. сдохшие пенсионеры проявляют антиукраинскую позицию, отягчая казну своими пенсиями и их не жалко.
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09.04.2021 15:25 Відповісти
Ваш сарказм зрозумілий. Але давайте у 1942 році купіть у Гітлера що-небуть ??
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09.04.2021 16:02 Відповісти
Если покупаете нефть и газ, а также кучу прочего, то чем грешно купить вакцину? В 1942 с удовольствием купили бы у Гитлера запасы алюминия или вольфрама, кабы продавал.
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09.04.2021 19:10 Відповісти
То немцы покупают "Спутник" для окончательного решения миграционного вопроса. Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину - Цензор.НЕТ 5712
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09.04.2021 15:31 Відповісти
Ха! В ФРГ практически НЕТ желающих на Зенеку,все хотят Рfizer!
Кто будет колоться Vovan?!!!
Разве как гуманитарку обратно на рашу отправят! Цивилизованные Корейцы лаптям же делают,а сами себе Pfizer вкололи.
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09.04.2021 15:38 Відповісти
Такое впечатление что нам скоро ещё и с Германией придётся воевать, просто историческое дежавю.
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09.04.2021 15:50 Відповісти
Чому ? Не дивлячись на критику, Німеччина вже мабуть 2 млрд допомоги нам надала.
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Це ніщо у порівнянні з викликами та загрозами які створює для України та всієї Східної Європи реалізація політичного проєкту "Північний потік-2". Німеччина займає лицемірну та фарисейську позицію маючи багатомільярдні оборудки з агрессором та порушником норм міжнародного права та висловлюючи жалюгідну "стурбоваість" і підкидаючи милостину жертві агрессії. Щиро впевнений, що США єдиний союзник та справжній друг України.
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09.04.2021 16:25 Відповісти
Виходить так, що допоки наша країна купує у РФ хоч одну гайку, не можемо критикувати Німеччину.
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09.04.2021 16:44 Відповісти
Можемо і мусимо критикувати як не українську владу, яка зараз панує в Україні так і російських поплічників у Європі.
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09.04.2021 16:52 Відповісти
Словаки уже поняли, что спутник - фуфло!
Да и пыня - *****!
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09.04.2021 18:32 Відповісти
СМИ сообщили о смерти нескольких человек от "Спутника V": В России ответили

В России умерли четыре человека после прививки "Спутником V", еще шесть человек имели серьезные побочные эффекты
пятница, 09 апреля 2021, 19:05Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину - Цензор.НЕТ 1013
dsnews.ua

Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину - Цензор.НЕТ 1013

Об этом сообщает https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора, передает "ДС".

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, сообщили изданию, что видели эти материалы. Отмечается, что EMA получило их от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами.

Согласно документам, трое из четырех умерших - женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение. Еще один человек в отчете не идентифицирован.
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09.04.2021 20:40 Відповісти
 
 