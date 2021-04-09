Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину
РФ використовує свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V як інструмент посилення політичного впливу.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню Bild, коментуючи заяви німецьких політиків, зокрема міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, про плани замовити російську вакцину Sputnik V, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли йдеться про російський Sputnik V, кожна країна чітко має усвідомлювати подвійну ціну, яку заплатить: фінансову та політичну", - наголосив Кулеба.
Він зазначив, що у випадку зі Sputnik V не йдеться про гуманітарні цілі. Росія, громадяни якої самі відчувають брак вакцини, використовує препарат як інструмент посилення свого політичного впливу. У цьому контексті український міністр нагадав, що світ уже бачив приклади того, що питання купівлі Sputnik V може посіяти політичний розлад.
На переконання Кулеби, рішення Німеччини в самій Росії не розглядатиметься "як нейтральна гуманітарна справа, а, найімовірніше, буде активно політизуватися як визнання того, що навіть така сильна країна, як Німеччина, не може вирішити проблеми без Росії".
Глава МЗС України звернув увагу на те, що на підконтрольних державі російських телеканалах говорять про інші країни як про "друзів" і "ворогів" Росії залежно від їх готовності чи відмови купувати Sputnik V.
Раніше міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан підтвердив, що Німеччина веде переговори з російською стороною щодо придбання вакцини Sputnik V.
При цьому речник МЗС Німеччини Крістофер Бургер заперечує "ідеологічні міркування" під час закупівлі вакцин.
Водночас керівництво німецької землі Баварія 7 квітня заявляло про плани налагодити виробництво Sputnik V на базі фармацевтичної компанії R-Pharm Germany у разі схвалення цього препарату ЕМА.
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Странно, но имущие россияне лечатся в Германии , а не в России.
-https://censor.net/ua/video_news/3258711/rosiya_styaguye_viyiska_do_kordonu_a_ukrayina_prodovjuye_importuvaty_rosiyisku_elektryku_nalyvayichenko;
Когда пойдут трупы - рашинские консервы сметут народным гневом....
В Баварии, перед заявлением Зёдера по поводу закупки спутника, проводили он - лайн опрос на эту тему, около 60 % проголосовали за спутник, а 40% вменяемых против.
Кто будет колоться Vovan?!!!
Разве как гуманитарку обратно на рашу отправят! Цивилизованные Корейцы лаптям же делают,а сами себе Pfizer вкололи.
Да и пыня - *****!
В России умерли четыре человека после прививки "Спутником V", еще шесть человек имели серьезные побочные эффекты
пятница, 09 апреля 2021, 19:05
dsnews.ua
Об этом сообщает https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора, передает "ДС".
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, сообщили изданию, что видели эти материалы. Отмечается, что EMA получило их от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами.
Согласно документам, трое из четырех умерших - женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение. Еще один человек в отчете не идентифицирован.