Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа

Президент України Володимир Зеленський співчуває британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Глибокі співчуття британській королівській сім'ї. Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи своєму народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп пішов з життя у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя.

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