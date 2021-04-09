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Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа

Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа

Президент України Володимир Зеленський співчуває британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Глибокі співчуття британській королівській сім'ї. Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи своєму народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп пішов з життя у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя.

Також читайте: Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп (оновлено)

Автор: 

Велика Британія (5638) Зеленський Володимир (24197) принц (15)


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Топ коментарі
+11
Лучче б принц Филлип соболезнование выражал
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09.04.2021 14:54
+9
Хорошо, что зеля раньше не поехал в королевство. Хоть дал человеку трохи пожить, бедоносец наш гнусавый
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09.04.2021 14:56
+6
как это они все до 100лет живут? Королева мать 101год, Елизавете тоже скоро 100.
Принцу царствие Небесное.
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09.04.2021 14:53
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Быстро отдуплился , крОсавчег , чо .
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09.04.2021 14:52 Відповісти
Хорошо, что зеля раньше не поехал в королевство. Хоть дал человеку трохи пожить, бедоносец наш гнусавый
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09.04.2021 14:56 Відповісти
Как это не поехал?

Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа - Цензор.НЕТ 2495
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09.04.2021 15:10 Відповісти
вот жеж блин, я и забыл, теперь все сходится...
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09.04.2021 15:11 Відповісти
Он же 2,5 млрд баксов инвестиций оттуда "притаранил"!
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09.04.2021 17:19 Відповісти
Радуешься смерти принца?
Давай лучше о Вадиме Рабиновиче.
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10.04.2021 00:02 Відповісти
А ленка с юлькой скорбят?
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09.04.2021 14:52 Відповісти
как это они все до 100лет живут? Королева мать 101год, Елизавете тоже скоро 100.
Принцу царствие Небесное.
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09.04.2021 14:53 Відповісти
Они просто себя не программируют, что доживут только до пенсии. И пенсии у них по сути нет, всегда при деле. Люди у нас мрут рано потому, что становятся ненужными никому. Ни детям, ни государству. И здоровье теряют, гнув спину на СССР, а сейчас на кучку бандитов, преимущественно, не титульной нации, захвативших материальные блага.
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09.04.2021 15:46 Відповісти
Лучче б принц Филлип соболезнование выражал
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09.04.2021 14:54 Відповісти
Трудно выражать соболезнования когда на дворе покойника баяны рвут и гопак отплясывают
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09.04.2021 14:56 Відповісти
Ну, теперь появился у Нелоха повод за государственный счет сгонять на свою лондонскую квартиру....
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09.04.2021 14:55 Відповісти
Вова ,та ШОБ МЫ ВСЕ ТАК ЖИЛИ ,как прожил этот дедушка ...
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09.04.2021 14:59 Відповісти
Вовка, на похороны едешь? Самолет уже под парами?
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09.04.2021 15:00 Відповісти
Так, сотні кінокамер і операторів теж готові супроводжувати найвеличнійвшивого.
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09.04.2021 15:07 Відповісти
Не треба, бо ще і королеву втратим.
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09.04.2021 17:20 Відповісти
Мои соболезнования Её Королевскому Величеству и всей Великобритании....
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09.04.2021 15:37 Відповісти
Ще зранку сміявся з мема, про те що принцу Філіпу вже не можна гратись конструктором Lego (на упаковці написано від 4 до 99 років). А тут на тобі...
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09.04.2021 16:04 Відповісти
Принц Филипп герцог Эдинбургский, всю Вторую мировую войну прослужил на флоте.
Начав карьеру в ВМФ мичманом и закончил службу капитаном второго ранга (уже после войны).
Его супруга, королева Елизавета, в 1945 году поступила добровольцем в женский отряд территориальной самообороны, где служила механиком санитарного автомобиля, окончила службу в звании лейтенанта.
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09.04.2021 16:17 Відповісти
привяжите дебила на цепь! дайте поланете покоя!
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09.04.2021 16:18 Відповісти
Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа - Цензор.НЕТ 3462
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10.04.2021 22:42 Відповісти
 
 