Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа
Президент України Володимир Зеленський співчуває британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II принца Філіпа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Глибокі співчуття британській королівській сім'ї. Непоправна втрата для британського народу. Україна сумує разом з Великою Британією. Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи своєму народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - написав Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп пішов з життя у віці 99 років, не доживши два місяці до свого 100-річчя.
Топ коментарі
+11 Igor Budnik #285429
показати весь коментар09.04.2021 14:54 Посилання
+9 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.04.2021 14:56 Посилання
+6 Анна Федонюк #378675
показати весь коментар09.04.2021 14:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давай лучше о Вадиме Рабиновиче.
Принцу царствие Небесное.
Начав карьеру в ВМФ мичманом и закончил службу капитаном второго ранга (уже после войны).
Его супруга, королева Елизавета, в 1945 году поступила добровольцем в женский отряд территориальной самообороны, где служила механиком санитарного автомобиля, окончила службу в звании лейтенанта.