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Новини Агресія Росії проти України
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США через стягування військ РФ направляють у Чорне море два кораблі

США через стягування військ РФ направляють у Чорне море два кораблі

Через стягування військ Росії до українського кордону США направлять два військові кораблі в Чорне море. Кораблі пройдуть через Босфор наступного тижня.

Про це пише турецьке видання NTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що Вашингтон вже повідомив Анкару про прохід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. Зазначимо, США повинні повідомляти Туреччину про прохід своїх військових кораблів згідно з конвенцією Монтре.

Турецьке видання зазначає, що кораблі зайдуть у Чорне море через наростання напруженості між Росією і Україною.

Також читайте: США можуть відправити військові кораблі в Чорне море для підтримки України, - представник Пентагону

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Тим часом, 8 квітня президент України Володимир Зеленський відбув на Донбас у зону ООС: "Їдемо на місця загострення на Донбасі. Хочу бути з нашими солдатами в важкі часи".

Також 8 квітня Меркель і Путін обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Автор: 

корабель (1616) росія (65800) США (23280) Чорне море (1676)


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Топ коментарі
+39
Респект штатам!! ***** загонят ниже плинтуса!!! С Украиной весь цивилизованній мир а паРаша в изгоях под санкциями!! Позорняк для приемника СССР.... заслуженное фиаско режима диктатурі
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09.04.2021 15:20
+37
Это есть очень хорошо. Ждем-с канонаду ватных пуканов. Пли!
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09.04.2021 15:13
+36
Президент Байден, дави их бл@!
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09.04.2021 15:21
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И плюс Румынские, Болгарские, Турецкие.
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09.04.2021 21:32 Відповісти
Welcome,american friends!
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10.04.2021 15:31 Відповісти
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