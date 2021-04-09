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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський

На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку року на Донбасі загинули 26 українських воїнів. Після місяців дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню Україна повернулася до необхідності встановлювати перемир'я.

Про це президент написав на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

​​"Передова – це місце героїзму й самовідданості. Місце, де наша держава бореться за мир і продовжує платити ціну війні. З початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

Наш спільний обов’язок – пам’ятати героїв. Мій особистий обов’язок як Верховного Головнокомандувача – підтримувати бойовий дух військових, які на фронті роблять усе можливе для захисту України.

Переконаний, ті, хто мають владу, повинні приїжджати на Донбас. Тут вирішується доля країни. І навіть найсильніші потребують підтримки. Бійці повинні знати й чути, що їхня служба – це утвердження незалежності та спокій мільйонів українців. Зрештою, хто працюватиме у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати кордони країни?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП

Я відвідав бойові позиції, де загинули наші герої і де найбільше поранених. Це ті точки загострення, якими знову вкрився Донбас. Тут хочуть миру, але з іншого боку лінії розмежування зброї не складають. Наші бійці розповідали мені про свою службу під звуки пострілів, які знову стали на передовій небезпечною буденністю. Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир’я.

Останнім часом активізувалися ворожі снайпери. Вони регулярно ціляться по позиціях наших військових. Територію біля лінії розмежування заміновано, а від інфраструктури подекуди не залишилося нічого. Тож попереду багато роботи.

Але час відзначити й те, що вже зроблено. Державні нагороди нашим бійцям вручав я, але це – подяка від усіх українців. Втім, упевнений, немає нагород, якими можна було б повністю оцінити внесок героїв у захист країни. Країни, яка прагне миру, збереження життів і можливості самостійно визначати своє майбутнє", - заявив Зеленський.

На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемиря, - Зеленський 01
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемиря, - Зеленський 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+82
Дебил,мля ,дебилы те кто его выбрал.
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09.04.2021 15:39
+76
те. снайперы АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ и убивают украинских солдат, а зеленая шмаркля решила продолжить "устанавливать перемирие" под аплодисменты зебилов...
реально что зебилы, что вовка-шмаркля - одна суть: прокацапские уб*людки
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09.04.2021 15:43
+58
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2690
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09.04.2021 15:43
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"Под Москвой погибло 28 панфиловцев, поэтому нам нужно перемирие с Гитлером". Зеля, ты сам не понимаешь какую хрень ты несёшь.
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09.04.2021 16:27 Відповісти
ПОДОНОК
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09.04.2021 16:29 Відповісти
Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир'я.

І як це витримати ???
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09.04.2021 16:31 Відповісти
Треба визнати, спіч-райтер у Зеленського добрий... але, пам,ятае Зеленський хоть шось з того шо йому пишуть в досить толкових текстах?
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09.04.2021 16:33 Відповісти
....прочитал ветку и никто не написал какой хороший у нас Зеля.....даже Янека меньше материли....
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09.04.2021 16:42 Відповісти
яник хоч характер мав твердий, а це ж сопля нещасна
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10.04.2021 00:39 Відповісти
яка мразота, яка кончена мразота. Замість того аби активізувати контрснайперську діяльність, развідувально-диверсійну та контр-диверсійну діяльність, привести війська в повну бойову готовність це зе-айно пропонує... перестати стрілять.
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09.04.2021 16:46 Відповісти
Это просто обзац!!!та он боиться путина ,как огня,та он ссыкло
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09.04.2021 18:08 Відповісти
Странно.
А в 2019 году 73% не верили, что именно так и будет. И всякого, кто про это говорил, называли порохоботами.

И тут такой сюрприз...
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10.04.2021 03:32 Відповісти
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 505
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09.04.2021 16:50 Відповісти
стесняюсь спросить на єтом сайте. жжж.. еврей?
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09.04.2021 16:58 Відповісти
Грьобана буратіна, йому хтось поясне, що Донбас то не є полє чудєс?
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09.04.2021 16:51 Відповісти
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
========
Контрснайпрские группы мы уже отвели. Теперь, после увеличение президентской цепи на два звена, нужно нужно сделать западло русским и отвести войска на пятикратную дальность стрельбы из снайперской винтовки, что бы пули не долетали и снайпера из РФ не могли попасть!, - Зеленский после кокаиновой дорожки.
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09.04.2021 16:56 Відповісти
Какое перемирие,нашим же запретили стрелять,вот и наступил "зельоный мир" для Зеботов?
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09.04.2021 17:05 Відповісти
Ворог при владі.Тьфу!
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09.04.2021 17:06 Відповісти
А что со старым перемирием? Что этот клоун несёт?
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09.04.2021 17:07 Відповісти
остаётся надеяться,что в час "Ч" найдутся люди,которые смогут быстро,решительно и эффективно взять руль управления страной в свои руки,иначе победа Украине достанется десятикратно дороже..
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09.04.2021 17:11 Відповісти
єтот жи... еврей не врубается как ведуться боевіе действия
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09.04.2021 17:12 Відповісти
он не лох, а лох
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09.04.2021 17:14 Відповісти
Лошара
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09.04.2021 18:06 Відповісти
А к необходимости давать сдачу так, чтоб отпало желание "активизироваться", этот сморчок придет когда-нибудь? Вот жеш казлина!!!
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09.04.2021 17:14 Відповісти
система война построена на страхе
засцал - проиграл
зееврей со старта обосцался
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09.04.2021 17:23 Відповісти
хоть бы у евреев в Израиле посоветовался, что и как надо делать
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10.04.2021 00:27 Відповісти
или у Порошенко. Порошенко в первые месяцы протягивал руку помощи, предагал консультации, советы, но Зеля тупо задрав голову от высокомерия и чванства, зависти отказывался принять совет или помощь, хотел все решить в турборежиме и по-своему, не имея ни опыта, ни квалификации, ни умных людей.
наконец через 2 года стал прислушиваться к мнению РНБО хотя бы.
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10.04.2021 00:34 Відповісти
Це міркування боягузливого містечкового обивателя, а не головнокомандувача, який, за великим рахунком, мерзенна пародія на нього.
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09.04.2021 17:22 Відповісти
Ех, нема в Україні свого пана Левинського (хоча б).... Дуже шкода.
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 335
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09.04.2021 17:54 Відповісти
Интересный способ борьбы, с вражескими снайперами... "Надо просто перестать стрелять".
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09.04.2021 18:01 Відповісти
Может «Останавливать»?
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09.04.2021 18:03 Відповісти
КАК БЫ НИ БЫЛО ВЕЛИКО ЖЕЛАНИЕ МИРА, НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ЖЕРТВОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЧЕСТЬЮ.
Фридрих Великий

Ну тож Фридрих, всего лишь Великий. А Бубенчик же у нас Величайший...
Куды там всяким великим...
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09.04.2021 18:09 Відповісти
Цей НеЛох, що вiн курить? Помирають нашi Хлопцi, вiд снайперiв, а воно **** про перимирья!
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09.04.2021 18:14 Відповісти
Кто руководит этим цирком?
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09.04.2021 18:26 Відповісти
Ну, хоть не извинился пока перед Пуйлом и Кадыровым...
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09.04.2021 19:19 Відповісти
Тварина зелена.
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09.04.2021 19:31 Відповісти
І ця людина - головнокомандуючий!!! Жаль,що не "потєшними військами". Не дивно,що Армію залишають справжні воїни.
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09.04.2021 19:53 Відповісти
Недоумок ссыкливый
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09.04.2021 20:23 Відповісти
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9679
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09.04.2021 20:38 Відповісти
После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.Источник: https://censor.net/ru/n3258768

Что ты нахер несешь???!!!!
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09.04.2021 21:40 Відповісти
У нових точках надумав відступати.
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09.04.2021 23:27 Відповісти
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго
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09.04.2021 21:43 Відповісти
идиотизм
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09.04.2021 21:49 Відповісти
Що воно меле?
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09.04.2021 22:00 Відповісти
После стольких богибших наших парней снова обьявлять 101-е китайское перемирие?
Вова - ты дурак! Признайся в этом! Прояви мужество хоть таким способом! Признайся , покайся и уйди .Уйди по хорошему сам, пока не поздно!
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09.04.2021 22:03 Відповісти
или хотя бы промолчи на эту тему
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10.04.2021 00:25 Відповісти
От жеж 3,14дар продажний..
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09.04.2021 22:07 Відповісти
Що воно верзе?
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09.04.2021 22:43 Відповісти
Треба в Конституцію ввести нову посаду - Верховний миротворець України, тому що з лайна кулі не вийде.
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09.04.2021 23:10 Відповісти
Нет слов, **@niy стыд, он что-то мелет, а стыдно мне, надо показать, что ты президент, а не сопля!!!
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09.04.2021 23:23 Відповісти
Президент був і загув, а це те, про що він попереджав.
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09.04.2021 23:31 Відповісти
Хто за це гімно голосував, а ну зізнавайтесь.
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10.04.2021 00:38 Відповісти
Мовчать, тварини, як води до рота понабирали. Один знайомий тільки чесно признався.
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10.04.2021 08:27 Відповісти
До ЗЕленого перемирия снайперы ВСУ отстреливали сепарню и кацапов и была аэроразведка.

Во время перемирия снайперы сепарни и кацапов отстреливают ВСУ, которым аэроразведка и действия снайперов запрещены.

Вопрос:
Почему ЗЕ так хочет, чтобы сепарня и кацапы безнаказанно отстреливали ВСУ, а не наоборот?
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10.04.2021 03:28 Відповісти
От чому наші вояки такі тупі? Чому ворожого снайпера не притягли поближче? Чому не заплющили очі на ворожу ДРГ?
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10.04.2021 07:35 Відповісти
Недомерок так и не понял,что договариваются с теми, кого сложно победить и с теми кого уважают. У кого может вызвать чувство уважения гундявый ублюдочный клоун
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10.04.2021 08:39 Відповісти
Ну да говнокомандуючий ЗЕ це як раз той хто підтримує бойовий дух захистників своєю клоунадою - После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие (казковий до...&б)
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10.04.2021 11:45 Відповісти
Я не понимаю-- почему у ЭТОГО еще поддержка 24 %? ведь видно что оно не умное трусливое тщеславное! И не учится НИЧЕМУ!
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10.04.2021 16:10 Відповісти
щяс канхвето-бото ферма вся пойдет на фронт записываться и врага победит.
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11.04.2021 04:01 Відповісти
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