На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку року на Донбасі загинули 26 українських воїнів. Після місяців дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню Україна повернулася до необхідності встановлювати перемир'я.

Про це президент написав на своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

​​"Передова – це місце героїзму й самовідданості. Місце, де наша держава бореться за мир і продовжує платити ціну війні. З початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.



Наш спільний обов’язок – пам’ятати героїв. Мій особистий обов’язок як Верховного Головнокомандувача – підтримувати бойовий дух військових, які на фронті роблять усе можливе для захисту України.



Переконаний, ті, хто мають владу, повинні приїжджати на Донбас. Тут вирішується доля країни. І навіть найсильніші потребують підтримки. Бійці повинні знати й чути, що їхня служба – це утвердження незалежності та спокій мільйонів українців. Зрештою, хто працюватиме у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати кордони країни?

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Я відвідав бойові позиції, де загинули наші герої і де найбільше поранених. Це ті точки загострення, якими знову вкрився Донбас. Тут хочуть миру, але з іншого боку лінії розмежування зброї не складають. Наші бійці розповідали мені про свою службу під звуки пострілів, які знову стали на передовій небезпечною буденністю. Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир’я.

Останнім часом активізувалися ворожі снайпери. Вони регулярно ціляться по позиціях наших військових. Територію біля лінії розмежування заміновано, а від інфраструктури подекуди не залишилося нічого. Тож попереду багато роботи.



Але час відзначити й те, що вже зроблено. Державні нагороди нашим бійцям вручав я, але це – подяка від усіх українців. Втім, упевнений, немає нагород, якими можна було б повністю оцінити внесок героїв у захист країни. Країни, яка прагне миру, збереження життів і можливості самостійно визначати своє майбутнє", - заявив Зеленський.



