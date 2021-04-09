На кордоні з Молдовою затримали порушника з гранатою і патронами, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Порушника виявили сьогодні вночі в 20 метрах від держкордону на ділянці відділення "Студена".

"З собою в дорогу чоловік прихопив 120 патронів до автоматичної зброї калібру 7,62 мм, гранату Ф-1 із запалом і пакет з речовиною сіро-зеленого кольору вагою 10 грамів", - йдеться в повідомленні.

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На громадянина України складено процесуальні документи за спробу незаконного перетину державного кордону, він затриманий співробітниками СБУ в порядку ст. 208 КПК.

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