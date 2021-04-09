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Новини Силовики
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На кордоні з Молдовою затримали порушника з гранатою і патронами, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На кордоні з Молдовою затримали порушника з гранатою і патронами, - Держприкордонслужба 01

Порушника виявили сьогодні вночі в 20 метрах від держкордону на ділянці відділення "Студена".

"З собою в дорогу чоловік прихопив 120 патронів до автоматичної зброї калібру 7,62 мм, гранату Ф-1 із запалом і пакет з речовиною сіро-зеленого кольору вагою 10 грамів", - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Молдовою затримали порушника з гранатою і патронами, - Держприкордонслужба 02

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На кордоні з Молдовою затримали порушника з гранатою і патронами, - Держприкордонслужба 03

На громадянина України складено процесуальні документи за спробу незаконного перетину державного кордону, він затриманий співробітниками СБУ в порядку ст. 208 КПК.

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Автор: 

боєприпаси (2289) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) кордон (4807) Молдова (2084) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Шо чаус, в отрыв на прорыв пошел.
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09.04.2021 16:00 Відповісти
точно! Чаус боров чортов! нахватить его и в питушатню на месяц
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09.04.2021 16:13 Відповісти
 
 