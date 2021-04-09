9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході, - Офіс Президента

Засідання Ради національної безпеки і оборони України не відбудеться 9 квітня, оскільки президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов перебувають на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в коментарі Радіо Свобода в пресслужбі Офісу Президента.

В ОПУ додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється залежно від графіка глави держави. Коли відбудеться наступне засідання РНБО - там не уточнили.

Водночас у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою президента, зазначено, що під час робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників України.

"У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та зазнали поранень українські військовослужбовці", – йдеться в повідомленні ОПУ.

Читайте також: Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП