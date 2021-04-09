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9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході, - Офіс Президента

9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході, - Офіс Президента

Засідання Ради національної безпеки і оборони України не відбудеться 9 квітня, оскільки президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов перебувають на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в коментарі Радіо Свобода в пресслужбі Офісу Президента.

В ОПУ додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється залежно від графіка глави держави. Коли відбудеться наступне засідання РНБО - там не уточнили.

Водночас у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою президента, зазначено, що під час робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників України.

"У п'ятницю президент відвідав позиції на передньому краї оборони. На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та зазнали поранень українські військовослужбовці", – йдеться в повідомленні ОПУ.

Читайте також: Зеленський провів ніч на Донбасі і вручив воїнам держнагороди, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) РНБО (2292) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+4
на каком таком востоке?в омане был,в эмиратах был,в катаре тоже был)на востоке Украины обосрался
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09.04.2021 16:02
+4
9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9062
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09.04.2021 16:11
+3
Вот спрашивается нахрена он сейчас нам? Только на этот год в строительство вкладывается 3.8 млрд. Хотя один дивизион крайне необходимых сейчас "Нептунов" стоит 720 млн. И срок изготовления дивизиона -- 9 месяцев от выделения средств. При Порохе мы бы имели уже не менее 8 дивизионов и решили бы вопрос с агрессией Рашки на морях.
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09.04.2021 16:33
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А Восток дело тонкое, Петруха.
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09.04.2021 15:59 Відповісти
ходят слухи, что 10.04. - 11.04. Зеленский и Эрдоган будут в Турции делать закладку первого корвета для Украины..
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09.04.2021 16:01 Відповісти
Вот спрашивается нахрена он сейчас нам? Только на этот год в строительство вкладывается 3.8 млрд. Хотя один дивизион крайне необходимых сейчас "Нептунов" стоит 720 млн. И срок изготовления дивизиона -- 9 месяцев от выделения средств. При Порохе мы бы имели уже не менее 8 дивизионов и решили бы вопрос с агрессией Рашки на морях.
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09.04.2021 16:33 Відповісти
всех планов громадьё нам не известно.. "Нептуны" будут в конце этого года..
на "Ольху - М" (дальность 120 км) заключили первый иностранный контракт.. инозаказчик не известен.. всё потихоньку движется..
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09.04.2021 16:37 Відповісти
Не будет никаких "Нептунов". Потеряли еще один год. Денег не выделили от слова совсем, а госгарантии можно засунуть в одно место. Бумажка ни о чем. Единственный комплект "Нептуна" -- это тот, на котором проходили испытания и который профинансировали еще в начале 2019 года. Такая-же ситуация и с "Ольхой", и с "Тайфуном", и с "Гром\Сапсаном". Заказывают зарубежные заказчики, а не своя армия. Зеле такое оружие не нужно.
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09.04.2021 17:16 Відповісти
В ОПУ добавили... Это я фрагмент этого сообщения скопировал.
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09.04.2021 16:01 Відповісти
на каком таком востоке?в омане был,в эмиратах был,в катаре тоже был)на востоке Украины обосрался
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09.04.2021 16:02 Відповісти
не просто на Востоке а на фронте . в окопах . в самом опасном месте . *** щас расплачусь
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09.04.2021 16:07 Відповісти
Зе пустое место. Дерьмак рулит.
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09.04.2021 16:08 Відповісти
9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9062
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09.04.2021 16:11 Відповісти
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09.04.2021 16:18 Відповісти
Ну как-же мы будем без ежепятничного шиу "величайшего"? Пропадем ведь ...
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09.04.2021 16:34 Відповісти
9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1598
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10.04.2021 00:30 Відповісти
 
 